Важните новини във ФАКТИ на 21.04.2026 г.

21 Април, 2026 23:30 531 3

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

БСП свиква Национален съвет в събота. Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

"Поемам пълна отговорност за постигнатия резултат на изборите и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията, който свикваме още тази събота. Ще поискам вот на доверие - не го ли получа подавам моментално своята оставка". Това обяви лидерът на „БСП-Обединена левица” Крум Зарков по време на първата пресконференция на партията след изборите, цитиран от Нова телевизия.
По думите му резултатът на БСП от изборите е много лош и оставя партията извън парламента. „Ние сме длъжни да признаем този резултат. През последните осем седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление бяха наказани - БСП беше сред тях. Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно. Това обаче не е краят нито на БСП, нито на лявото в България”, каза той.
Зарков заяви още, че получи ли вот на доверие започва процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България. „БСП ще се промени, ще се отвори и ще заеме своето място в първите редици на този процес. Ние ще се отворим за дискусия, но и за общи действия. Ще се отворим за нови хора и свежи леви идеи”, заяви Зарков.

Посолството на САЩ: Нямаме търпение да работим с новото правителство

„Българският народ се изказа и ние поздравяваме Румен Радев и „Прогресивна България“ за победата им“, написаха в социалната мрежа X от посолството на САЩ.

Каква субсидия ще вземат партиите и коалициите в 52-рото НС

Над 11 млн. евро субсидия от държавата ще вземат партиите и коалициите, явили се на предсрочните парламентарни избори на 19 април, сочат изчисленията според предварителните резултати от вота, съобщава бТВ.

Янкулов: Изчерпани са правомощията ми по казуса със Сарафов

Изчерпани са всички законови правомощия на министъра на правосъдието да действа по казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, каза пред медиите служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Андрей Гюров за изборите: Този път хората бяха повече от схемите

„Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори“. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в своя фейсбук профил.

Над 40 проекта с българско участие вече получават финансиране от Европейския фонд за отбрана

Над 40 проекта с българско участие вече получават финансиране от Европейския фонд за отбрана. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Красимир Пиперков по време на откриването на националния информационен ден, посветен на Европейския фонд за отбрана и Програма за европейска отбранителна промишленост – EDIP. Той поздрави българските победители за 2025 г., чиито проекти са спечелили финансиране по EDF, и изтъкна, че 8 проекта с българско участие са сред бенефициентите по програмата само за миналата година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Свети Кибик-Юродив

    3 0 Отговор
    Зарков леко послъгва. Не всички партии, които участваха в управлението бяха наказани. ПП-ДБ увеличиха изборните си резултати с 60 000 гласа повече и с едно депутатско място повече. Скромно, но в сравнение с катастрофалното представяне на БСП, ИТН, МЕЧ, Величие и загубите на Възраждане, ГЕРБ и ДПС е направо успех. "Столетницата" ми се струва, че ако изрита Крумчо, окончателно ще замине в историята. Той е последната и надежда.

    23:49 21.04.2026

  • 2 Роки

    1 1 Отговор
    Имали нова стратегия - да изберат някой млад и опитен перспективен лидер като Янка Такева.

    23:56 21.04.2026

  • 3 Вернов

    1 0 Отговор
    Кадя ся загуби унуй грозното момче, на набора - Пеко Таков унуката. Все по талавизора сидеше и са чудех ,га ще работи и ко иде?

    00:05 22.04.2026

