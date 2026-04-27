Надежда Нейнски: България може да бъде част от амбициозни и големи проекти със САЩ

Външната политика не трябва да се измерва само с кризи и проблеми, а с инвестиции и сътрудничество в сферата на високите технологии и космоса. Това каза пред журналисти външният министър Надежда Нейнски, предаде ФОКУС.

"Обикновено за хората точно космосът е символ на бъдещето. България наистина може да бъде част от амбициозни и големи проекти, които ние правим със САЩ. Надявам се, че не само с ЕС, а и с Щатите да имаме възможност да развиваме много проекти в сферата на високите технологии, в които да се даде възможност на младата, иновативна и смела мисъл на България да сътрудничи и да гледа към бъдещето през очите на космоса", каза Нейнски.