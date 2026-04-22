Първо във ФАКТИ: Борислав Сарафов подава оставка днес, сменя го зам.-главният прокурор Ваня Стефанова

Изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов ще подаде днес оставката си, научи ФАКТИ от свой осведомен източник.
Очаква се това да се случи по време на редовното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС)
Като негов наследник се посочва зам.-главният прокурор Ваня Стефанова
Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече публично призова Сарафов да подаде оставка, като определи днешния ден, 22 април, като „последния шанс“ за този ход.
Непотвърдените информации и слухове за оставката на Сарафов се засилиха в медийното пространство и социалните мрежи веднага след убедителната победа на "Прогресивна България" на проведените в неделя парламентарни избори.
Ваня Стефанова към момента заема поста заместник на главния прокурор при Върховна прокуратура.
Тя бе назначена на тази длъжност от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в началото на януари 2025 г. по предложение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
Стефанова е описвана като дългогодишен прокурор с богат опит в разследването на корупционни престъпления и дела от значим обществен интерес.
Била е ръководител на специализираното звено „Антикорупция“ в Софийската градска прокуратура (СГП).
Работила е като прокурор в Районна прокуратура – Сливница, след което кариерата ѝ продължава в по-горните нива на прокуратурата.
Има опит като прокурор в Софийска градска прокуратура и Върховна касационна прокуратура.
Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г..
1 ЕЙ РАЗГЕЛЕ
Коментиран от #12, #14, #35, #45
09:59 22.04.2026
2 Кирил
10:00 22.04.2026
3 Даааааа
10:00 22.04.2026
4 Мултигруп
10:00 22.04.2026
5 Вашето мнение
10:00 22.04.2026
6 Ефектът Радев
Радев с една дума ги измете!
Коментиран от #22
10:00 22.04.2026
7 тиквата
10:01 22.04.2026
8 666
10:01 22.04.2026
9 хикс
Коментиран от #68
10:01 22.04.2026
10 Най сетне
10:02 22.04.2026
11 Ура,,Ура
10:02 22.04.2026
12 Мнението ти е глупаво
До коментар #1 от "ЕЙ РАЗГЕЛЕ":Нямаш ли мярка какво може и какво не може да драскаш по форумите. Тука не е селска седянка.
10:03 22.04.2026
13 Фейк - либераст
10:03 22.04.2026
14 Имеあ
До коментар #1 от "ЕЙ РАЗГЕЛЕ":То хубаво,ама неговото място ще бъде заето от човека който е назначен по негово предложение.... да сменим един корумпиран с друг такъв...
10:03 22.04.2026
15 Ххххххххххххх
10:03 22.04.2026
16 летище В.Левски
10:03 22.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:04 22.04.2026
19 народа
10:04 22.04.2026
20 Даваме
10:05 22.04.2026
21 Хи хи хи
10:05 22.04.2026
22 Има ни пак
До коментар #6 от "Ефектът Радев":А Бойко не измете ли? ППДБ имат ръст от 62000 гласа, а Бойко има спад от 212000 гласа. Така че се вижда кой кого е измел.
10:06 22.04.2026
23 Питам
10:07 22.04.2026
24 Педроханците му правеха реклама
10:09 22.04.2026
25 Незаконна рожба
Дребни номера!
10:09 22.04.2026
26 Даа!
10:10 22.04.2026
27 Сзо
10:11 22.04.2026
28 007 лиценз ту кил
10:12 22.04.2026
29 Педолама Ленин Янкулов
10:16 22.04.2026
30 хмммм
Коментиран от #41, #43
10:17 22.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 развръзката
Коментиран от #38
10:18 22.04.2026
33 Да сложат
10:18 22.04.2026
34 име
10:19 22.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мимчят
10:20 22.04.2026
37 Това
10:22 22.04.2026
38 Татарина
До коментар #32 от "развръзката":Къде го забрави. Тези хора нанесоха вреди и са за ОСЪЖДАНЕ ако имаше качествена журналистика , но то от там трябва да се почне от медиите и от социологическите агенции как може така безсрамно и безпардонно да лъжат и никой нищо.
10:23 22.04.2026
39 Ахаааа,
10:24 22.04.2026
40 Тома
10:25 22.04.2026
41 Кой
До коментар #30 от "хмммм":Да Знае?!…
10:27 22.04.2026
42 Замесничката има опит
Знаем че в България няма осъдени за такива престъпления.
Добра е, ще работи за благото на крадците!
10:28 22.04.2026
43 Кой
До коментар #30 от "хмммм":Да Знае?!…
10:28 22.04.2026
44 Аква
10:28 22.04.2026
45 Не ни интересуват
До коментар #1 от "ЕЙ РАЗГЕЛЕ":Твоите лични прищявки да се почерпиш. Защо трябва да занимаваш форума с това. Друга работа нямаш ли. Средата на седмицата е. Нещо полезно не можеш ли да свършиш.
10:28 22.04.2026
46 Това не променя нищо
Разликата е в това, че единия пикае прав, а другаия - клекнал!
Промяна ще има тогава, когато на мястото на стария пън се засади фиданка!
10:31 22.04.2026
47 Георгиев
10:32 22.04.2026
48 Като слагате плюсове
10:35 22.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хххххххх
10:39 22.04.2026
51 и тя има голям опит в прикриването
10:39 22.04.2026
52 Ъхъ!!!
10:41 22.04.2026
53 Тя къде
Коментиран от #57
10:43 22.04.2026
54 дядо дръмпир-се смее
10:44 22.04.2026
55 всеки е наясно че цялото гнездо е
10:45 22.04.2026
56 Пълна
10:46 22.04.2026
57 Бай Ху (By Who)
До коментар #53 от "Тя къде":Господине, за кои хора са толкова важни тези постове? Ас не върша престъпления и за мене не ми е важно кой е главен прокурор.
Коментиран от #59
10:51 22.04.2026
58 Дзак
10:59 22.04.2026
59 Теб
До коментар #57 от "Бай Ху (By Who)":пък кой те пита ? По - добре е да понаучиш българската граматика.
11:02 22.04.2026
60 Оракула от Делфи
Прокурора "Ченето" ако е е хитър и той да си подаде оставка , че много го ползваха като магаре
и не виждам кой луд ще го пази???!!!
11:03 22.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Амет
11:15 22.04.2026
66 Васко
11:16 22.04.2026
67 Мдаа
11:38 22.04.2026
68 Опаа
До коментар #9 от "хикс":Тия коректор и щом казваш истината за бандюгите блокират приятелю
11:41 22.04.2026
69 Перо
15:36 22.04.2026