Първо във ФАКТИ: Борислав Сарафов подава оставка днес, сменя го зам.-главният прокурор Ваня Стефанова

Изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов ще подаде днес оставката си, научи ФАКТИ от свой осведомен източник.

Очаква се това да се случи по време на редовното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Като негов наследник се посочва зам.-главният прокурор Ваня Стефанова

Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече публично призова Сарафов да подаде оставка, като определи днешния ден, 22 април, като „последния шанс“ за този ход.

Непотвърдените информации и слухове за оставката на Сарафов се засилиха в медийното пространство и социалните мрежи веднага след убедителната победа на "Прогресивна България" на проведените в неделя парламентарни избори.

Ваня Стефанова към момента заема поста заместник на главния прокурор при Върховна прокуратура.

Тя бе назначена на тази длъжност от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в началото на януари 2025 г. по предложение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Стефанова е описвана като дългогодишен прокурор с богат опит в разследването на корупционни престъпления и дела от значим обществен интерес.

Била е ръководител на специализираното звено „Антикорупция“ в Софийската градска прокуратура (СГП).

Работила е като прокурор в Районна прокуратура – Сливница, след което кариерата ѝ продължава в по-горните нива на прокуратурата.

Има опит като прокурор в Софийска градска прокуратура и Върховна касационна прокуратура.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г..