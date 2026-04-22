Първо във ФАКТИ: Борислав Сарафов подава оставка днес, сменя го зам.-главният прокурор Ваня Стефанова

22 Април, 2026 09:47, обновена 22 Април, 2026 09:58 5 714 69

Изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов ще подаде днес оставката си, научи ФАКТИ от свой осведомен източник.

Очаква се това да се случи по време на редовното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Като негов наследник се посочва зам.-главният прокурор Ваня Стефанова

Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече публично призова Сарафов да подаде оставка, като определи днешния ден, 22 април, като „последния шанс“ за този ход.

Непотвърдените информации и слухове за оставката на Сарафов се засилиха в медийното пространство и социалните мрежи веднага след убедителната победа на "Прогресивна България" на проведените в неделя парламентарни избори.

Ваня Стефанова към момента заема поста заместник на главния прокурор при Върховна прокуратура.
Тя бе назначена на тази длъжност от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в началото на януари 2025 г. по предложение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Стефанова е описвана като дългогодишен прокурор с богат опит в разследването на корупционни престъпления и дела от значим обществен интерес.

Била е ръководител на специализираното звено „Антикорупция“ в Софийската градска прокуратура (СГП).

Работила е като прокурор в Районна прокуратура – Сливница, след което кариерата ѝ продължава в по-горните нива на прокуратурата.

Има опит като прокурор в Софийска градска прокуратура и Върховна касационна прокуратура.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г..


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕЙ РАЗГЕЛЕ

    52 4 Отговор
    ЕДИН СЛАБОУМНИК ПО МАЛКО. УБАВА НОВИНА И ПО ТОЗИ ПОВОД ЩЕ СЕ ПОЧЕРПИМ.

    Коментиран от #12, #14, #35, #45

    09:59 22.04.2026

  • 2 Кирил

    34 18 Отговор
    Политически ход на тиквата, пак техни хора. Не могат да пипна ВСС.

    10:00 22.04.2026

  • 3 Даааааа

    61 2 Отговор
    Трябва да бъде изведен с березници

    10:00 22.04.2026

  • 4 Мултигруп

    69 6 Отговор
    Шиши остава на власт чрез заместника на Сарафов ахахахха

    10:00 22.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    59 16 Отговор
    Това беше ясно, добре че се появи Радев, защото при тия петроханци сарафов щеше да си се пенсионира като главен прокурор.

    10:00 22.04.2026

  • 6 Ефектът Радев

    72 12 Отговор
    ППДБ - слабаци.
    Радев с една дума ги измете!

    Коментиран от #22

    10:00 22.04.2026

  • 7 тиквата

    42 4 Отговор
    на кой ме оставяш сега ще ме заключат при бай Ставри.

    10:01 22.04.2026

  • 8 666

    37 1 Отговор
    Отрязахме си опшката.

    10:01 22.04.2026

  • 9 хикс

    23 3 Отговор
    Още снощи ви го написах и ми сложхте минуси .

    Коментиран от #68

    10:01 22.04.2026

  • 10 Най сетне

    27 2 Отговор
    Ами правилно какво ще чака. 30 години в прокуратурата. Стига толкова

    10:02 22.04.2026

  • 11 Ура,,Ура

    55 0 Отговор
    Знаем, знаем, че повечето прокурори са с богат опит и стаж. В разпъването на чадъри и поставянето на дела на трупчета.

    10:02 22.04.2026

  • 12 Мнението ти е глупаво

    5 20 Отговор

    До коментар #1 от "ЕЙ РАЗГЕЛЕ":

    Нямаш ли мярка какво може и какво не може да драскаш по форумите. Тука не е селска седянка.

    10:03 22.04.2026

  • 13 Фейк - либераст

    28 2 Отговор
    Както казва братския турски народ: ЧОК ЗОР БРЕ! По случай оставката на Сарафов да обявим 22 април за национален празник!

    10:03 22.04.2026

  • 14 Имеあ

    53 6 Отговор

    До коментар #1 от "ЕЙ РАЗГЕЛЕ":

    То хубаво,ама неговото място ще бъде заето от човека който е назначен по негово предложение.... да сменим един корумпиран с друг такъв...

    10:03 22.04.2026

  • 15 Ххххххххххххх

    24 5 Отговор
    Сарафов ще направи сделка и тогава жална им майка...

    10:03 22.04.2026

  • 16 летище В.Левски

    47 3 Отговор
    Билетите за Дубай почти свършиха

    10:03 22.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 2 Отговор
    "Когато гръм удари" .... как ехото се носи❗

    10:04 22.04.2026

  • 19 народа

    31 3 Отговор
    Мафията жертва Сарафов , но той сега ще се споразумее и ще говори

    10:04 22.04.2026

  • 20 Даваме

    16 5 Отговор
    свидни жертви, таваришчи!

    10:05 22.04.2026

  • 21 Хи хи хи

    18 2 Отговор
    Неможе да бъде. Стига, бре.🤣

    10:05 22.04.2026

  • 22 Има ни пак

    26 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ефектът Радев":

    А Бойко не измете ли? ППДБ имат ръст от 62000 гласа, а Бойко има спад от 212000 гласа. Така че се вижда кой кого е измел.

    10:06 22.04.2026

  • 23 Питам

    34 2 Отговор
    Спомняте ли си какво направи прокурорската мафия? До последния ден правеше протести в защита на Гешев! В деня който падна веднага протест срещу него и подкрепа на Сарафов. Той и Сарафов до последно защитаваше Гешев и на другия ден започна да го оплюва!

    10:07 22.04.2026

  • 24 Педроханците му правеха реклама

    20 6 Отговор
    До сега но ще им трябва нов образ. Кого ли ще емнат. Ще се изядат взаимно с гробарите след като няма да са на власт.

    10:09 22.04.2026

  • 25 Незаконна рожба

    18 0 Отговор
    Се обича не по малко от законната!
    Дребни номера!

    10:09 22.04.2026

  • 26 Даа!

    13 0 Отговор
    Ще проличи ,дали ще остане новият Главен прокурор,след смяната и ВСС .Остане ли, изводите са ясни.Има ли друга кандидатура,е различно.

    10:10 22.04.2026

  • 27 Сзо

    23 0 Отговор
    Заместничката му е от СГП. Там са всичките от закритата спец прокуратура. Значи и тя от същото ОПГ.

    10:11 22.04.2026

  • 28 007 лиценз ту кил

    11 5 Отговор
    Голямото Д ще ги врътне за още 6 месеца, докато се уталожат нещата, пък после ще видим.

    10:12 22.04.2026

  • 29 Педолама Ленин Янкулов

    16 7 Отговор
    Ура, другарки и другари! Направих съдебната рефрома! Смених Сарафа на Шиши със заместничката му, дето пак си е на Шиши! Ура, ура, ура!

    10:16 22.04.2026

  • 30 хмммм

    14 0 Отговор
    От тръг та на глог. Каква ще е разликата?

    Коментиран от #41, #43

    10:17 22.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 развръзката

    6 1 Отговор
    Старата песен за неудобния гл.прокурор, щом не е А.Янкулов, има ново заглавие Ваня Стефанова. (стари заглавия: Филчев, Цацаров, Гешев, Сарафов)

    Коментиран от #38

    10:18 22.04.2026

  • 33 Да сложат

    7 4 Отговор
    Методи Лалов за главен прокурор. Тоя пич ще им разкаже играта.

    10:18 22.04.2026

  • 34 име

    6 4 Отговор
    Я да видим дали заместничката също ще бъде "приемлива" за гaнчo мирчeв с двата пръста чело, както беше "приемлив" и сарафов докато бяпа в сглобката.

    10:19 22.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мимчят

    14 0 Отговор
    Дали ще е Сарафов или тая все едно за тях.Тая е негово протеже,така,че докато Радев не ги измете,както трябва,няма да има оправия....

    10:20 22.04.2026

  • 37 Това

    4 16 Отговор
    Е хубава новина,но по-добра би била Радев да подаде оставка и да емигрира за Москва при годподаря си

    10:22 22.04.2026

  • 38 Татарина

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "развръзката":

    Къде го забрави. Тези хора нанесоха вреди и са за ОСЪЖДАНЕ ако имаше качествена журналистика , но то от там трябва да се почне от медиите и от социологическите агенции как може така безсрамно и безпардонно да лъжат и никой нищо.

    10:23 22.04.2026

  • 39 Ахаааа,

    3 0 Отговор
    Можело значи!

    10:24 22.04.2026

  • 40 Тома

    6 2 Отговор
    Сигурно са му обещали да не го разследват за нищо и нов пост в прокурорската мафия.

    10:25 22.04.2026

  • 41 Кой

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "хмммм":

    Да Знае?!…

    10:27 22.04.2026

  • 42 Замесничката има опит

    16 1 Отговор
    жената руководила е куп дела свързани с борба с корупция.
    Знаем че в България няма осъдени за такива престъпления.
    Добра е, ще работи за благото на крадците!

    10:28 22.04.2026

  • 43 Кой

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "хмммм":

    Да Знае?!…

    10:28 22.04.2026

  • 44 Аква

    13 1 Отговор
    Ма тя е същата като него! Ще пази гърбовете на мафията, завещани от Сарафов. Трябва да се закрие всичко!!!

    10:28 22.04.2026

  • 45 Не ни интересуват

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЕЙ РАЗГЕЛЕ":

    Твоите лични прищявки да се почерпиш. Защо трябва да занимаваш форума с това. Друга работа нямаш ли. Средата на седмицата е. Нещо полезно не можеш ли да свършиш.

    10:28 22.04.2026

  • 46 Това не променя нищо

    13 1 Отговор
    Ядат от една чиния с една лъжица, целуват една ръка.
    Разликата е в това, че единия пикае прав, а другаия - клекнал!
    Промяна ще има тогава, когато на мястото на стария пън се засади фиданка!

    10:31 22.04.2026

  • 47 Георгиев

    7 1 Отговор
    Не може ли този стол да остане празен до легитимно избиране на нов? Какъв е проблемът? Че Сарафов като седеше на него нещо да свърши? Срамота! Да връща парите от заплатата! Шиши да го компенсира.

    10:32 22.04.2026

  • 48 Като слагате плюсове

    1 3 Отговор
    Не може ли малко най сетне да мислите. Толкова сме зле като държава и народ и продължавате с глупостите. Край нямат простотиите по форумите от изпростяването на сам. Че и плюсове на килограм да слагате. Нямате равни. Тук таме нещо умно , останалото шкарто брак безхаберие. Идвате до гуша на по умните хора.

    10:35 22.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хххххххх

    3 0 Отговор
    Пито, платено а?! Сарафа се връща на топлото местенце в следствието и готово, както цацата касационен прокурор със секретарки и огромна заплата и то ,след като служеха вярно на мафията ГЕРБ-ДПС и прикриваха всичките им престъпления, смях! Тези и цялата прокурорска колегия която отказа да освободи Сарафа за да служи на ГЕРБ-ДПС трябва да бъде изчистена от система, или всичко ще продължи по старому.

    10:39 22.04.2026

  • 51 и тя има голям опит в прикриването

    4 0 Отговор
    на големи престъпления и корупционни схеми излиза

    10:39 22.04.2026

  • 52 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    Има една приказка за преобличането на Илия..............

    10:41 22.04.2026

  • 53 Тя къде

    7 0 Отговор
    ли не е била , включително и заместник шеф на ДАНС , напусна около развихнали се там далавери . И от заместник на Сарафов , ще я инсталират на негово място ! Стига с тези стрини по толкова важни за държавата ни и хората постове !

    Коментиран от #57

    10:43 22.04.2026

  • 54 дядо дръмпир-се смее

    4 0 Отговор
    по този начин нищо не решавате.Смяната не е решение.Главен прокурор има само в просия.тази длъжност трябва да бъде премахната!Ако не я премахнете след време ще се образува ново "гнездо" около главния прокурор.

    10:44 22.04.2026

  • 55 всеки е наясно че цялото гнездо е

    5 0 Отговор
    заразено си за да се оздрави трябва всичко да се изгори и до един нови служители които да почнат на чисто и по правила а не по вратички

    10:45 22.04.2026

  • 56 Пълна

    4 0 Отговор
    лудост ! Стига по старата нищо не носеща формула !

    10:46 22.04.2026

  • 57 Бай Ху (By Who)

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Тя къде":

    Господине, за кои хора са толкова важни тези постове? Ас не върша престъпления и за мене не ми е важно кой е главен прокурор.

    Коментиран от #59

    10:51 22.04.2026

  • 58 Дзак

    2 0 Отговор
    Публичните личности могат да ги сменят. Насилниците в сянка - не!

    10:59 22.04.2026

  • 59 Теб

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Бай Ху (By Who)":

    пък кой те пита ? По - добре е да понаучиш българската граматика.

    11:02 22.04.2026

  • 60 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Метлата и всички от това "Тандем -котило" от прокурори вън от Прокуратурата !!!
    Прокурора "Ченето" ако е е хитър и той да си подаде оставка , че много го ползваха като магаре
    и не виждам кой луд ще го пази???!!!

    11:03 22.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Амет

    0 0 Отговор
    Ква таа

    11:15 22.04.2026

  • 66 Васко

    4 0 Отговор
    Тая що бастуни е изгълтала!

    11:16 22.04.2026

  • 67 Мдаа

    0 0 Отговор
    Вижте и неговите афери и сие във ВСС

    11:38 22.04.2026

  • 68 Опаа

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "хикс":

    Тия коректор и щом казваш истината за бандюгите блокират приятелю

    11:41 22.04.2026

  • 69 Перо

    0 0 Отговор
    От трън, та на глог!

    15:36 22.04.2026

