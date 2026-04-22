Асен Василев: С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков

22 Април, 2026 12:19 4 152 60

Личните ми преференции в Пловдив са 5,126. Повече от преференциите на двамата кандидати на “Да България” взети заедно и повече от личните ми преференции в Хасково, посочи лидерът на "Продължаваме промяната"

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков. Това написа в профила си във "Фейсбук" лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Манол Пейков беше поставен на избираемото второ място в листите. Изместен е на трето от друг кандидат на “Да България”. Тази гражданска активност може само да ни радва", отбелязва той.

"Личните ми преференции в Пловдив са 5,126. Повече от преференциите на двамата кандидати на “Да България” взети заедно и повече от личните ми преференции в Хасково", изтъква политикът.

"Тъй като, както и Божидар Божанов каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции. Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на “Демократична България”, ако колегите от “Да България” и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение", пише Василев.

"Винаги в “Продължаваме Промяната” сме били фокусирани върху привличането на повече избиратели, симпатизанти и членове, а не върху това как да спънем другарчето. Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор", добавя партийният лидер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КиКи

    50 14 Отговор
    Кококи, аз дадох оставка след лошите резултати, вие с Мирчака как я мислите?

    Коментиран от #13, #33, #47

    12:20 22.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    92 15 Отговор
    Това алкохолно петно манол пейков няма място в парламента.

    Коментиран от #18

    12:20 22.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    74 11 Отговор
    Оставете Манол да си пие спокойно!

    12:22 22.04.2026

  • 4 въпросителна

    29 14 Отговор
    Асен ще разцепи коалицията и ще се отиде към тези които винаги е бил Спецата и Момчето

    12:23 22.04.2026

  • 5 Алоооу

    47 12 Отговор
    Работата ви е мачкате Боко и шиши, а не да се карате помежду си. Затова сме ви избрали

    Коментиран от #48

    12:24 22.04.2026

  • 6 ОБЕКТИВНИЯ

    45 0 Отговор
    До кога кандидат "дУпетатите" и защо се кандидатират от две места ?
    Не мисля ,че това е правилно и би трябвало да се промени незабавно!

    Коментиран от #15, #23

    12:24 22.04.2026

  • 7 кокорчо , избери

    30 7 Отговор
    колоритната пиянка Манол, влез си ти от Хасково, а позора Панев, от снимката с Пеевски го игнорирай, нали борите премахване на този модел-смях сте !

    12:25 22.04.2026

  • 8 Нагло пебераско същество

    19 11 Отговор
    Какво пищите. Аз имам достойни учители и след като стоях в скута им възприех техните трикове. Вие не гласувахте за мен в този парламент но аз ще ви прецакам и ще вляза А за следващия съм сигурен че всички от групата няма да влезем така че след този и потоп.

    12:25 22.04.2026

  • 9 Тити на Кака

    32 16 Отговор
    Педалист срещу алкохолик.
    Сложна е пловдивската дилема в ППДС, само една лама и един АБПФК й липсват 😂😂😂

    Коментиран от #35

    12:25 22.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    19 12 Отговор
    Браво. Достойна позиция

    12:25 22.04.2026

  • 11 Мнение

    17 13 Отговор
    Единственият на когото пиари и служби не казват кое е добре да направи.Знае какво прави.

    12:26 22.04.2026

  • 12 военен неможач

    25 1 Отговор
    Манол е смел и ке умре за македонска наденица, не го гонете от парламента, е Божанков го няма и няма кой да скача на Възраждане. Щото на Шиши не смее, чу там боя с шкембета е кауза пердута.

    12:27 22.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Герп боклуци

    40 5 Отговор
    Ония с биреното коремче и ракиеното изражение с походката на шамандура ли беше Манол?

    Коментиран от #49

    12:27 22.04.2026

  • 15 Мурка

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    АКО ПОЧУКАШ САМО НА ЕДНА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТВОРИ НО НА ДЕСТ ШАНСА Е ПО ГОЛЯМ

    12:29 22.04.2026

  • 16 хмммм

    16 7 Отговор
    Гладни сте и двамата за власт, пък канчетата малко.

    12:29 22.04.2026

  • 17 Пенчо

    21 1 Отговор
    Имаше едно божанков, къде е то!?

    Коментиран от #27

    12:32 22.04.2026

  • 18 Нормално

    12 12 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Асената и Радев, ръка, за ръка.

    12:33 22.04.2026

  • 19 Кокорестия укpонеможач на Шиши

    31 15 Отговор
    Кога подаваш оставка, некадърник?!

    Коментиран от #25

    12:34 22.04.2026

  • 20 Абе

    26 4 Отговор
    Да не ти пука манолито пейков - алкохолето да заминава за укрия

    12:35 22.04.2026

  • 21 Гост

    29 3 Отговор
    И без Пейков перковците в Народното събрание са достатъчно! Сега - с един по-малко!

    12:36 22.04.2026

  • 22 лют пипер

    21 5 Отговор
    ТОЗИ ОТКЪДЕ ПАК СЕ ИЗМЪКНА,за да досажда?!

    12:36 22.04.2026

  • 23 И друг въпрос

    24 4 Отговор

    До коментар #6 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    докога ще кандидатстват от други градове, а не само по родните си села?

    12:37 22.04.2026

  • 24 Изключителен

    14 27 Отговор
    лидер! Браво, господин Василев! Затворихте устата на тези дебейци! Правете нова партия и се махайте от тези пиявици!!!

    12:37 22.04.2026

  • 25 Да кажеш

    10 28 Отговор

    До коментар #19 от "Кокорестия укpонеможач на Шиши":

    на най- умния, кадърен и с най- висок коефициент на интелигентност и надарен от Бога да пее, е простотия! Аман от тролчета на мафията!!!

    Коментиран от #26, #28

    12:39 22.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стършел

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пенчо":

    На големият каньон у царевицата!

    12:42 22.04.2026

  • 28 А где

    19 6 Отговор

    До коментар #25 от "Да кажеш":

    сто-двадсать-один летучие крокозили в парламенте? 😂😂

    12:43 22.04.2026

  • 29 Недей да разделяш

    6 19 Отговор
    Личните ми преференции в Пловдив са 5,126. Повече от преференциите на двамата кандидати на “Да България” взети заедно и повече от личните ми преференции в Хасково, посочи лидерът на "Продължаваме промяната"
    -;-
    Недей да разделяш!

    12:45 22.04.2026

  • 30 Това е

    15 13 Отговор
    Аз мисля, че Асен Василев трябва да се съобрази единствено и само с гласопосавателите си. ДБ може да са до време, но поддръжниците би трябваро да са завинаги.

    12:45 22.04.2026

  • 31 Анонимен

    20 11 Отговор
    В Пловдив има сплотена гей общност.

    Коментиран от #41

    12:48 22.04.2026

  • 32 Така е

    16 7 Отговор
    Тоя се е взел нещо много на сериозно !?
    Ще има да пари скоро.

    12:49 22.04.2026

  • 33 Кокоран съм

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    Разбирам, Кире, но Шиши не дава!

    12:50 22.04.2026

  • 34 Истината

    22 10 Отговор
    Асен ще се окаже човек на Шиши ,ще видите !

    12:50 22.04.2026

  • 35 Спор

    17 5 Отговор

    До коментар #9 от "Тити на Кака":

    /Педалист срещу алкохолик./

    Мъжа на педалиста Венко Сабрутев дари 10 000 евро за кампанията на ППДБ, а алкохолика нищо, в този случай семейство Василеви не са ли с предимство?

    12:50 22.04.2026

  • 36 Ъхъ!!!

    17 7 Отговор
    Като кажеш Асен Василев - говори ми много! Ярка, открояваща се личност с много позитиви. Като кажеш Манол Пейков - не ми говори нищо!

    12:52 22.04.2026

  • 37 Не пипай бай Манол,

    12 8 Отговор
    бе пдp3 нeдоклатeн!

    12:54 22.04.2026

  • 38 Доктор

    11 2 Отговор
    Боклук. Селски хитрец.

    12:56 22.04.2026

  • 39 Толкова за пияндуника Манол.

    14 3 Отговор
    Браво Асене! Спря един пияндурник даспи по банките на НС. Гадняр си беше Манол и около устата му само виненки, беше с неприятен дъх на джибри. Пратете го при Бандера да помага в пиенето и извращенията!

    13:02 22.04.2026

  • 40 Пенчо

    8 2 Отговор
    Насила ще го вкарате това алко в парламента - цирка!

    13:03 22.04.2026

  • 41 Пловдив завинаги

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Те може да са сплотени по сексуална линия, но ние алкохолиците сме много повече и заслужаваме нашият патрон Бай Манол да ни представлява!

    Коментиран от #44

    13:06 22.04.2026

  • 42 Тъпо е

    5 2 Отговор
    примати да се занимават с неща, които не ги засягат. Да си гледат избраника

    13:09 22.04.2026

  • 43 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    12 2 Отговор
    Манол Пейков е психично болен и е вечно пиян ..Той е срам за българския парламент..както позор и срам е другия неможач Мартин Димитров който в целия си живот няма 1 ден трудов стаж

    13:20 22.04.2026

  • 44 Е добре

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Пловдив завинаги":

    Е добре, имаш прилични доводи, но при последното преброяване в България има регистрирани 1428 еднополови двойки, тях кой ще ги представлява, ако педалиста си отстъпи мястото на твоя предпочитан кандидат за депутат - алкохолика?

    Коментиран от #54

    13:24 22.04.2026

  • 45 Ако

    3 4 Отговор
    Влезеш от Хасково ще увисне един от там

    13:32 22.04.2026

  • 46 Тома

    7 4 Отговор
    Манол ще го вземат депутат в украинската рада.Да не се тревожи.

    13:33 22.04.2026

  • 47 Киро

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    Как ще подадат оставка виж какъв успех жънат! Сарафов се уплаши от многото им депутати и подаде оставка!🤣🤣🤣🤣

    13:36 22.04.2026

  • 48 Чекай , чекай ,чекай малко

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Алоооу":

    Само да махнем алкаша от нашите редици и подпукваме 🐷🎃

    13:51 22.04.2026

  • 49 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Герп боклуци":

    С изражението и походката на Манол мже да се примирим,но с простащината как?

    13:59 22.04.2026

  • 50 А где

    6 0 Отговор
    е Манол?

    14:22 22.04.2026

  • 51 Анонимен

    6 2 Отговор
    За малко петроханците да вземат мнозинство в парламента.Не им стигнаха само 84 депутата...

    Коментиран от #55

    14:24 22.04.2026

  • 52 ТиквоПрас

    3 2 Отговор
    Това не е кръчма или кочина...Сопол Пейков няма място в Парламента!

    14:42 22.04.2026

  • 53 ПИАНДУРНИЦИТЕ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА

    3 1 Отговор
    Ако си мъж на място не се подавай на компромиси и не допускай пиандурника Манол в парламента! Щом е толкова полезен на Мартин да се кандидатира за кмет на Пловдив и те може би ще го изберат. Пиандурниците немат место в парламента. Не позволявай на ДБ да ти извива ръцете!

    14:47 22.04.2026

  • 54 Ами тях ги

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Е добре":

    представляват Кокоран и още една ламара €гeйтаци от всичките партии в парламентето.

    14:51 22.04.2026

  • 55 Анонимус прайм

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Анонимен":

    Оная балалайка И М малко преди изборите каза че ще се борели за 121депутата....какви ,,бирци,, само!

    14:52 22.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Лекувайте алкохолика МАНОЛ!

    3 0 Отговор
    КАТО КАЖАТ АСЕН ВАСИЛЕВ ЩЕ ГО БЛАГОСЛАВЯТ ПЕНСИОНЕРИТЕ ДЕКА ИМ ДИГНА ПЕНСИИТЕ, КАТО КАЖАТ МАНОЛ ВИЖДАМ ЕДИН ПИАНДУРНИК ДЕКА ВОНИ НА БЪЧВА ДЖИБРОВА И БЪЛВА ЗМИЙ И ГУЩЕРИ В ЗАЛАТА НА НС! МАНОЛ Е ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА АЛКОХОЛИЗЪМ. НЕ ИСКАМЕ алкохолно зависимите НА ДБ В НС!

    15:04 22.04.2026

  • 58 Аз съм параизт непотребен

    0 1 Отговор
    и кокорчо да се наричам първа радост е за мене. Лапам телешко със замах , после свалям бикините сред облак прах

    15:54 22.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

