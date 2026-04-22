Евростат: За първи път от 2008 г. България не е сред трите страни в ЕС с най-ниско съотношение дълг към БВП

22 Април, 2026 15:11

Най-високо съотношение на държавния дълг спрямо БВП сред страните от ЕС е отчетено в Гърция (146,1 на сто), Италия (137,1 на сто), Франция (115,6 на сто)

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз спрямо брутния им вътрешен продукт (БВП) е намалял до 81,7 на сто в края на четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо 82 на сто в края на третото тримесечие, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес. В еврозоната съотношението е съответно 87,8 на сто спрямо 88,4 на сто, пише БТА.

На годишна база обаче делът на държавния дълг се е увеличил както в ЕС - от 80,7 на сто през четвъртото тримесечие на 2024 г. до 81,7 на сто, така и в еврозоната - от 87 на сто до 87,8 на сто.

Държавният дълг на България, отнесен към икономическата продукция на страната, е нараснал до 29,9 на сто към края на миналата година от 28,4 на сто към края на третото тримесечие. Така страната ни се е наредила на четвърто място в ЕС по най-ниски задължения, представени като процент от БВП. България за първи път не намира място сред трите страни в ЕС с най-ниско съотношение на задълженията към БВП от края на третото тримесечие на 2008 г. Тогава страната ни е била на шесто място в ЕС с държавен дълг към БВП от 13,6 на сто, сочи справка на БТА в база данните на Евростат.

В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. дълговите ценни книжа са представлявали 83,5 на сто от общия държавен дълг в ЕС и 84,1 на сто в еврозоната, заемите - съответно 14,2 на сто и 13,5 на сто, а наличната валута и депозитите - по 2,4 на сто както в ЕС, така и във валутния съюз.

В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. най-високо съотношение на държавния дълг спрямо БВП сред страните от ЕС е отчетено в Гърция (146,1 на сто), Италия (137,1 на сто), Франция (115,6 на сто), Белгия (107,9 на сто) и Испания (100,7 на сто). Най-ниското съотношение държавен дълг към БВП за четвъртото тримесечие на 2025 г. е регистрирано в Естония (24,1 на сто), Люксембург (26,5 на сто), Дания (27,9 на сто) и България (29,9 на сто).

Спрямо третото тримесечие на 2025 г. 12 държави членки са отчели ръст в съотношението на дълга към БВП в края на четвъртото тримесечие на 2025 г., а 14 - спад, а съотношението остава без промяна в Малта. Най-голямо увеличение е отчетено в Латвия и Нидерландия (2,1 процентни пункта и за двете), Швеция (1.9 пр. п.), Полша (1,8 пр. п.), Финландия (1,6 пр. п.) и България (1,5 пр. п.). Най-значително понижение е отчетено в Португалия (-7,8 пр. п.), Кипър (-5,3 пр. п.), Гърция (-3,6 пр. п.) и Испания (- 2,5 пр. п.).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. 19 страни членки са регистрирали ръст в съотношението на дълга към БВП в края на четвъртото тримесечие на 2025 г., а 8 страни членки - понижение. Най-голямо увеличение е отчетено във Финландия (6,2 процентни пункта), България (6 пр. п.), Полша (4,8 пр. п.), Румъния (4,5 пр. п.), Белгия (3,9 пр. п.), Франция (2,9 пр. п.) и Италия (2,4 пр. п.). Най-голямо намаление е отчетено в Гърция (-8 процентни пункта), Кипър (-7,7 пр. п.), Ирландия (-5,4 пр. п.), Португалия (-3,8 пр. п.) и Дания (-2,6 пр. п.).


  • 1 Гражданин от село

    25 8 Отговор
    Някой прочете ли тоя буламач

    15:14 22.04.2026

  • 2 честен ционист

    32 5 Отговор
    Всеки жив Ганчо вече дължи по около 66000 USD на външните кредитори.

    15:14 22.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    27 9 Отговор
    Добре че влязохме в клуба на богатите!

    Коментиран от #31

    15:15 22.04.2026

  • 4 Азззззззз

    47 8 Отговор
    Добре дошли У клуба на богатите! Богатите се оказаха яки борчлии, а ние ще им плащаме дълговете... Сега тия дето ни натикаха да заминават при бай Ставри!

    Коментиран от #41

    15:16 22.04.2026

  • 5 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Така е защото в МФ работят добри счетоводители.Инфлацията също е замряла откакто Тръмп превзе Иран и смени аятоласите с неговия човек Пахлави джуниър

    15:16 22.04.2026

  • 6 Някой си

    18 2 Отговор
    .... Но има държави без дъкг !

    15:18 22.04.2026

  • 7 Затова смело да затъваме и ние

    28 3 Отговор
    за да се изравним по затъване с "водещите" европейски длъжници !

    Коментиран от #33

    15:19 22.04.2026

  • 8 Лама от ПП

    23 3 Отговор
    Гарантирано от Пеньоара

    15:21 22.04.2026

  • 9 иди ми дойди ми

    31 8 Отговор
    С набутването на това евро,България все повече ще обеднява и ще плаща чужди задължения. По-бедна,по-бедна и по-бедна ще става.

    Коментиран от #18

    15:21 22.04.2026

  • 10 си пън

    11 2 Отговор
    ха ха мисиреци,нали великите "древни"гърчоля бяха си ги платили.щот много работни измамниците

    15:25 22.04.2026

  • 11 Свети Кибик-Юродив

    13 15 Отговор
    Айде, чакаме Боташко Зеленият Чорап- "спасителят на нацията" да оправи нещата. Кратунковците, които го избраха, пак ще пият една студена вода. Тези неадекватни типове навремето вкараха и Боко в Парламента и Слави и Коцето от Максуда. Сега пак ще са "прелъстени и изоставени". Между другото, махат скелето около остатъците на МОЧА. Сега ще ви трябва ново скеле. Честито.

    15:25 22.04.2026

  • 12 тикван чекмеджаров

    9 5 Отговор
    така е при с дълговете и чекмеджетата
    докато офсете ни преизбират макар че намаляха от 600 000 дек 2024
    до 433 000 сега

    Коментиран от #14

    15:26 22.04.2026

  • 13 гост

    20 4 Отговор
    Благодарете за всичко на Мръсната банкянска тиква и нейните слуги!

    15:29 22.04.2026

  • 14 Ти да видиш

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "тикван чекмеджаров":

    А кой управляваше в периода, в който дългът ни, отнесен към БВП е бил най-нисък? ;)
    Научете се да "залитате" по ФАКТИТЕ, такива, каквито са, а не по популистични приказки, бълвочи и компромати.

    15:37 22.04.2026

  • 15 Бойо,шишо и

    12 2 Отговор
    обръчите им от фирми
    като върнат заграбеното,
    ще станем Швейцария на Балканите.

    15:40 22.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    10 4 Отговор
    миналата година изтеглиха 20 млрд. и увеличиха дълга с 20% само за година, тази година се канеха да изтеглят 26 млрд., но бюджетът не беще приет, при това заемите са дългосрочни, загробиха ни за 30 години напред, дано Радев успее да тегли заеми само за погасяване на вноските по дълга, без да го увеличава, българският народ даде пътя на разсипниците, дано новите проявят мъдрост и дисциплина

    Коментиран от #29

    15:41 22.04.2026

  • 18 !!!?

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "иди ми дойди ми":

    С набутването в "Боташ" България плаща всеки божи ден по 500 000 Евро грешни пари заради "прогреса" на Кеша !!!?

    15:42 22.04.2026

  • 19 Име

    12 4 Отговор
    Проблемът е, че ние нямаме икономика! А дълговете заради ЕЗ ще продължат да растат!

    15:44 22.04.2026

  • 20 малиии

    8 5 Отговор
    Дойде Румен на власт и нЪ оправи за 3 дена... ще си го пише ли на капата или ще го даде на лошия Бойко

    15:47 22.04.2026

  • 21 Важното Е !

    4 3 Отговор
    Важното Е !

    Че Се Движим !

    Напред !

    15:47 22.04.2026

  • 22 Гърция

    7 5 Отговор
    Сега ще видите новото правителство като се развърти в дълговете. Гръцкият сценарий ще ви се види песен, защото ония поне нещо облажиха преди фалита. Ганчо тука ще му вземат и керпичената кутия и бавареца нов внос и ще се вози в стария икарус до фабриката като едно време.

    15:49 22.04.2026

  • 23 Да бе ,да ! ,🤔

    5 5 Отговор
    Другите имат производства , пазари...А чушкопеците все по-малко се търсят . Основните ни пазари - Русия и Иран са под санкции . Нашите 40-50 милиарда заеми , които евроатлантическите ни правителства ни натресоха , не знам как ще ги изплащане .

    15:50 22.04.2026

  • 24 Някой

    6 2 Отговор
    От някъде 0 дълг при комунизма, ни докараха до това да затънем в дългове. Преди Живков твърдеше, че взимани заеми са сравнително колкото и ние сме давали на други държави.

    Коментиран от #34, #38

    15:53 22.04.2026

  • 25 БЪЛГРИЯ Е ЧЕТЪРТА

    8 4 Отговор
    Естония Люксембург Дания. И кога тууулпо взимаше кредити през година и каза веднъж дваж ако не ми дадете кредит от 17 милиарда няма да стана Мин. Председател. А тогава бяха 2012-15 години тихи без дефицити със заплати 380 500 лева пенсийки 100-170. Всичко беше къщи асфалт и грабежи.

    15:54 22.04.2026

  • 26 Нехис

    2 8 Отговор
    Нормално.
    Най-ниското съотношение беше при управленията на Бойко.
    Няма как да се запази това, след като дойде Хасан Василев и наизтегли почти 18 млрд кредити.
    Сега очакваме Мунчо Естонски да продължи тази традиция, защото вече няма излизане от дълговата спирала, ако си влязъл веднъж.

    Коментиран от #35

    16:04 22.04.2026

  • 27 име

    4 3 Отговор
    Да благодарим на асанчо василев за милиардите кредит, които не е ясно къде отидоха.

    16:05 22.04.2026

  • 28 Стига бе

    6 1 Отговор
    От всички западни страни в Еврозоната само Люксембург и Нидерландия изпълняват условието за влизане в нея. Правилата важат само за бедните източни колонии.

    16:20 22.04.2026

  • 29 Едва ли

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Радев ще успее да ограничи дълга .Всъщност има начин и то е затягане на финансовата дисциплина , харчиш колко изкараш . Дали на избирателите му ще им се хареса тази перспектива , едва ли ?

    16:20 22.04.2026

  • 30 Бойко Българоубиец

    6 3 Отговор
    Набомках ва с бързи кредити сега Радев ще ми сърба попарата 😈 мухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #32, #36

    16:20 22.04.2026

  • 31 Бай Араб

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Влязохте с Румен Радев в клуба на Кремъл.

    16:24 22.04.2026

  • 32 Защо лъжеш

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Бойко Българоубиец":

    И ние живяхме последните години в България и знаем кой ни набумка с кредите . България влезе юли 2020 г в чакалнята на ЕЗ и отговаряше на всички условия, но 2021г дойде един "гении " , който беше против балансираните бюджети и искаше бързо да забогатеем , предпочиташе бюджет на дефицит .После започна войната в Украйна и ойде коня у ряката , всичко се обърка. Искаш ли да ти кажа името на финансовия гении или сам ще се сетиш.

    16:27 22.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Кой ти каза, че е нула дълг през комунизма бе неграмотко ? Даже беше по- голям от сегашния.

    16:32 22.04.2026

  • 35 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нехис":

    най-ниското съотношение е било при Станишев, в края на мандата докара дълга до 5 млрд., отново е ниско пак при Орешарски 2013-2014 година, върна се Борисов и най-напред изтегли 4 млрд. евро (8 млрд. лева), за да управлявал спокойно и с почна, за благодарност варненци са избрали намагнитения финансов Горанов за депутат, че с тоя магнитскиса им блокирани сметките и едиствените пари в кеш са депутатските заплати и продажбата на имоти, Пеевски живее под наем и задно с Боисов са всеки ден в НС, за да си получават целите заплати

    16:33 22.04.2026

  • 36 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Бойко Българоубиец":

    Герб не са теглили кредити,теглиха ПП и ДБ които Радев сложи на власт незаконно с машините за гласуване от Венецуела.

    16:35 22.04.2026

  • 37 МВР чантаджиите 68000

    4 2 Отговор
    Ура, подкрепяме вземането на заеми и даването на нас +70%. Много сме, силни сме

    Коментиран от #42

    16:36 22.04.2026

  • 38 явер

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Тъпчо, диктатора Живков ни остави с 10 млрд. долара дълг и Луканов спря да го плаща. Като тебе са 85% от българите, прости и бързо забравят всичко, а пък с претенции и изисквания. Целият свят ни се смее и всички държави ни дават как не трябва да се правят нещата, срам сме за нашите дядовци.

    Коментиран от #44

    16:40 22.04.2026

  • 39 Абе още милиадри

    3 2 Отговор
    давайте на Урсулите и Зеленските, пък да видим докога!

    16:43 22.04.2026

  • 40 явер

    2 0 Отговор
    Той ни остави с 10млрд. долара дълг при толкова БВП 1989г.

    16:44 22.04.2026

  • 41 нали знаеш кой

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Азззззззз":

    обнародва закона за еврото 2024 в ДВ?

    16:44 22.04.2026

  • 42 Стига бе ,

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "МВР чантаджиите 68000":

    МВР отдавна не са толкова човека . Ако не вярваш на мен ,питай ИИ . Има около 6 000 свободни места , ама няма желаещи , защо ли ?

    16:53 22.04.2026

  • 43 Факт

    0 0 Отговор
    От 2009 до сега, България е удвоила дългът си към БВП.
    2009 - 13,7%.
    2025 - 29,9%.

    16:53 22.04.2026

  • 44 Чичо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "явер":

    30 място по стандарт на живот при Живков.70 място сега.Яж банани и не умувай.Не то се отдава.

    16:56 22.04.2026

  • 45 Бойко и Шиши

    0 0 Отговор
    Вдигнаха заплатите на държавните пиявици и изтеглиха дългове за да ги плащат, докато последните гласуват за тях и им осигуряват комфорт да крадат. А иднните поколения на България - кучетата ги яли

    16:59 22.04.2026

  • 46 Вместо този бъркоч

    0 0 Отговор
    в статията да бяхте публикували една табличка е данните. Ние знаем как да си направим изводите сами.

    16:59 22.04.2026

