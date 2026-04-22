Евростат: За първи път от 2008 г. България не е сред трите страни в ЕС с най-ниско съотношение дълг към БВП

Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз спрямо брутния им вътрешен продукт (БВП) е намалял до 81,7 на сто в края на четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо 82 на сто в края на третото тримесечие, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес. В еврозоната съотношението е съответно 87,8 на сто спрямо 88,4 на сто, пише БТА.
На годишна база обаче делът на държавния дълг се е увеличил както в ЕС - от 80,7 на сто през четвъртото тримесечие на 2024 г. до 81,7 на сто, така и в еврозоната - от 87 на сто до 87,8 на сто.
Държавният дълг на България, отнесен към икономическата продукция на страната, е нараснал до 29,9 на сто към края на миналата година от 28,4 на сто към края на третото тримесечие. Така страната ни се е наредила на четвърто място в ЕС по най-ниски задължения, представени като процент от БВП. България за първи път не намира място сред трите страни в ЕС с най-ниско съотношение на задълженията към БВП от края на третото тримесечие на 2008 г. Тогава страната ни е била на шесто място в ЕС с държавен дълг към БВП от 13,6 на сто, сочи справка на БТА в база данните на Евростат.
В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. дълговите ценни книжа са представлявали 83,5 на сто от общия държавен дълг в ЕС и 84,1 на сто в еврозоната, заемите - съответно 14,2 на сто и 13,5 на сто, а наличната валута и депозитите - по 2,4 на сто както в ЕС, така и във валутния съюз.
В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. най-високо съотношение на държавния дълг спрямо БВП сред страните от ЕС е отчетено в Гърция (146,1 на сто), Италия (137,1 на сто), Франция (115,6 на сто), Белгия (107,9 на сто) и Испания (100,7 на сто). Най-ниското съотношение държавен дълг към БВП за четвъртото тримесечие на 2025 г. е регистрирано в Естония (24,1 на сто), Люксембург (26,5 на сто), Дания (27,9 на сто) и България (29,9 на сто).
Спрямо третото тримесечие на 2025 г. 12 държави членки са отчели ръст в съотношението на дълга към БВП в края на четвъртото тримесечие на 2025 г., а 14 - спад, а съотношението остава без промяна в Малта. Най-голямо увеличение е отчетено в Латвия и Нидерландия (2,1 процентни пункта и за двете), Швеция (1.9 пр. п.), Полша (1,8 пр. п.), Финландия (1,6 пр. п.) и България (1,5 пр. п.). Най-значително понижение е отчетено в Португалия (-7,8 пр. п.), Кипър (-5,3 пр. п.), Гърция (-3,6 пр. п.) и Испания (- 2,5 пр. п.).
Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. 19 страни членки са регистрирали ръст в съотношението на дълга към БВП в края на четвъртото тримесечие на 2025 г., а 8 страни членки - понижение. Най-голямо увеличение е отчетено във Финландия (6,2 процентни пункта), България (6 пр. п.), Полша (4,8 пр. п.), Румъния (4,5 пр. п.), Белгия (3,9 пр. п.), Франция (2,9 пр. п.) и Италия (2,4 пр. п.). Най-голямо намаление е отчетено в Гърция (-8 процентни пункта), Кипър (-7,7 пр. п.), Ирландия (-5,4 пр. п.), Португалия (-3,8 пр. п.) и Дания (-2,6 пр. п.).
12 тикван чекмеджаров
докато офсете ни преизбират макар че намаляха от 600 000 дек 2024
до 433 000 сега
Коментиран от #14
15:26 22.04.2026
14 Ти да видиш
До коментар #12 от "тикван чекмеджаров":А кой управляваше в периода, в който дългът ни, отнесен към БВП е бил най-нисък? ;)
Научете се да "залитате" по ФАКТИТЕ, такива, каквито са, а не по популистични приказки, бълвочи и компромати.
15:37 22.04.2026
15 Бойо,шишо и
като върнат заграбеното,
ще станем Швейцария на Балканите.
15:40 22.04.2026
17 Хмм
Коментиран от #29
15:41 22.04.2026
18 !!!?
До коментар #9 от "иди ми дойди ми":С набутването в "Боташ" България плаща всеки божи ден по 500 000 Евро грешни пари заради "прогреса" на Кеша !!!?
15:42 22.04.2026
26 Нехис
Най-ниското съотношение беше при управленията на Бойко.
Няма как да се запази това, след като дойде Хасан Василев и наизтегли почти 18 млрд кредити.
Сега очакваме Мунчо Естонски да продължи тази традиция, защото вече няма излизане от дълговата спирала, ако си влязъл веднъж.
Коментиран от #35
16:04 22.04.2026
29 Едва ли
До коментар #17 от "Хмм":Радев ще успее да ограничи дълга .Всъщност има начин и то е затягане на финансовата дисциплина , харчиш колко изкараш . Дали на избирателите му ще им се хареса тази перспектива , едва ли ?
16:20 22.04.2026
31 Бай Араб
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Влязохте с Румен Радев в клуба на Кремъл.
16:24 22.04.2026
32 Защо лъжеш
До коментар #30 от "Бойко Българоубиец":И ние живяхме последните години в България и знаем кой ни набумка с кредите . България влезе юли 2020 г в чакалнята на ЕЗ и отговаряше на всички условия, но 2021г дойде един "гении " , който беше против балансираните бюджети и искаше бързо да забогатеем , предпочиташе бюджет на дефицит .После започна войната в Украйна и ойде коня у ряката , всичко се обърка. Искаш ли да ти кажа името на финансовия гении или сам ще се сетиш.
16:27 22.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бай Араб
До коментар #24 от "Някой":Кой ти каза, че е нула дълг през комунизма бе неграмотко ? Даже беше по- голям от сегашния.
16:32 22.04.2026
35 Хмм
До коментар #26 от "Нехис":най-ниското съотношение е било при Станишев, в края на мандата докара дълга до 5 млрд., отново е ниско пак при Орешарски 2013-2014 година, върна се Борисов и най-напред изтегли 4 млрд. евро (8 млрд. лева), за да управлявал спокойно и с почна, за благодарност варненци са избрали намагнитения финансов Горанов за депутат, че с тоя магнитскиса им блокирани сметките и едиствените пари в кеш са депутатските заплати и продажбата на имоти, Пеевски живее под наем и задно с Боисов са всеки ден в НС, за да си получават целите заплати
16:33 22.04.2026
36 Бай Араб
До коментар #30 от "Бойко Българоубиец":Герб не са теглили кредити,теглиха ПП и ДБ които Радев сложи на власт незаконно с машините за гласуване от Венецуела.
16:35 22.04.2026
38 явер
До коментар #24 от "Някой":Тъпчо, диктатора Живков ни остави с 10 млрд. долара дълг и Луканов спря да го плаща. Като тебе са 85% от българите, прости и бързо забравят всичко, а пък с претенции и изисквания. Целият свят ни се смее и всички държави ни дават как не трябва да се правят нещата, срам сме за нашите дядовци.
Коментиран от #44
16:40 22.04.2026
41 нали знаеш кой
До коментар #4 от "Азззззззз":обнародва закона за еврото 2024 в ДВ?
16:44 22.04.2026
42 Стига бе ,
До коментар #37 от "МВР чантаджиите 68000":МВР отдавна не са толкова човека . Ако не вярваш на мен ,питай ИИ . Има около 6 000 свободни места , ама няма желаещи , защо ли ?
16:53 22.04.2026
43 Факт
2009 - 13,7%.
2025 - 29,9%.
16:53 22.04.2026
44 Чичо
До коментар #38 от "явер":30 място по стандарт на живот при Живков.70 място сега.Яж банани и не умувай.Не то се отдава.
16:56 22.04.2026
