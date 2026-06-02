Новини
България »
София »
Дъглас Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България

Дъглас Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България

2 Юни, 2026 12:46 1 550 43

  • дъглас холдър-
  • посланик-
  • българия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Последният назначен постоянен посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен

Дъглас Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дъглас Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България. Освен изключително подготвен юрист в Legis Group, Дъглас Колдър е последователен републиканец и поддръжник на президента Доналд Тръмп.

Това обяви във "Фейсбук" Борислав Цеков.

Кандидатурата на бившия член на Камарата на представителите на Флорида е предложена от Доналд Тръмп. Това обявиха от Белия дом, цитирани от NOVA.

В момента САЩ нямат официално назначен постоянен посланик в София. Американското посолство се ръководи от Х. Мартин Макдауъл - временно управляващ (шарже д'афер) – високопоставен дипломат от кариерата, който изпълнява функциите на посланик до назначаването на нов.

Последният назначен постоянен посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен. Той бе номиниран през 2022 г., одобрен от Сената и започна мандата си в София през април 2023 г., когато официално представи акредитивните си писма на тогавашния президент Румен Радев.

По време на своя мандат Мертен ръководи американската дипломатическа мисия в период на засилено стратегическо сътрудничество между България и САЩ - включително по теми като енергетика, сигурност и военна модернизация. Той напусна поста си през януари 2025 г., след смяната на администрацията във Вашингтон, по утвърдена дипломатическа практика за отзоваване на политически назначени посланици.

Негова непосредствена предшественичка беше Херо Мустафа, която заемаше длъжността от 2019 г. до 2023 г. Нейният мандат беше белязан от активна публична дипломация.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Информиран

    19 5 Отговор
    Милиард и половина даваме за ракети , които могат да носят ядрени глави?

    САЩ казаха- щом искат продайте им..

    Но пращат дипломат!
    Защото са наясно , че лондонсити готвят ..удар срещу РФ
    Светна ли ви?
    Тръмп и Путин срещу лондонсити..

    Има публикация в американски сайт, че ЕС иска разместване на ядрени глави в Европа!!!!

    Коментиран от #3, #17

    12:47 02.06.2026

  • 2 Братя Магнитски

    35 3 Отговор
    Бойко и Дебелия да ходят първи да му целуват ръка.

    Коментиран от #7, #26

    12:48 02.06.2026

  • 3 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Информиран":

    Няма ракети, ще купуват 3Д радари и самоходни гаубици от Франция.

    12:49 02.06.2026

  • 4 Добър

    16 2 Отговор
    приятел на Тръмп ! Ето , България вече има американски посланик !

    12:50 02.06.2026

  • 5 Ха...

    16 7 Отговор
    Тръмп срещу MI6 ( които инсталираха Радев)

    Да видим..
    Тръмп и Путин чрез дипломати- работим в духа на споразуменията от Аляска..
    Такива съюзници бяха Линкълн и Александър II..

    България ще остане в зоната на РФ
    Тръмп помага на Путин
    Велики лидери!

    Коментиран от #18

    12:51 02.06.2026

  • 6 Олесия КУБилкина

    13 3 Отговор
    Урааа

    12:52 02.06.2026

  • 7 Те и

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Братя Магнитски":

    двамата каквито са полиглоти и Ентелигенти - супер впечатления като за начало !

    12:52 02.06.2026

  • 8 Само

    14 2 Отговор
    Като прочетох за херовица тръпки ме побиха

    12:53 02.06.2026

  • 9 Гориил

    12 2 Отговор
    Всички американски посланици или следват инструкциите на Държавния департамент, или получават писмо за оставка (уволнен си!).

    Коментиран от #14

    12:53 02.06.2026

  • 10 в кратце

    7 4 Отговор
    ....републиканец и поддръжник на президента Доналд Тръмп. ДОБРЕ Е,ЧЕ НЕ Е МОНАРХИЕЦ И ПОДДРЪЖНИК НА иранския предводител.

    12:55 02.06.2026

  • 11 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Грешка ,управник се чете с не посланник

    Коментиран от #13

    12:55 02.06.2026

  • 12 кой мy дpeмe

    5 5 Отговор
    язьк
    изтегли кьсата клечка

    12:57 02.06.2026

  • 13 Да....

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Kaлпазанин":

    Вземи се пусни от старата парадигма и виж защо демократи и всички са срещу Тръмп..
    Просто се замислете- имате разум

    12:57 02.06.2026

  • 14 Да....

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Борбата е за сената и палатата на представителите в Конгреса..
    Тръмп се бори и за тяхен ужас..има подкрепа от американците

    Информирайте се

    13:00 02.06.2026

  • 15 604

    15 1 Отговор
    Мирчиту веке ке има къде да мячи и доносничи....

    13:00 02.06.2026

  • 16 българин

    7 4 Отговор
    ДОБРЕ ДОШЪЛ.

    13:03 02.06.2026

  • 17 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Информиран":

    въобще не си информиран.

    13:04 02.06.2026

  • 18 БУХАХАХА

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ха...":

    и кат са събуди краката навън.

    13:05 02.06.2026

  • 19 ТОЧНО ТАЗИ

    2 3 Отговор
    НОВИНА МНОГО МЕ ИНТЕРЕСУВА.

    13:08 02.06.2026

  • 20 Инфорниран

    8 4 Отговор
    Черно море е възлово..за лондонсити, когато губят Одеса..
    Турция си е прокси на лондонсити..

    Затова Тръмп спешно назначава американски посланник..

    Нито с Путин, нито с Тръмп Радев е търсил контакт

    Радев е командир от " глобалните" - лондонсити

    Тръмп и Путин са съюзници в тази война

    Коментиран от #37

    13:08 02.06.2026

  • 21 Факти

    8 7 Отговор
    Имате нов американски посланик от сащ.Новия Генерал-губернатор на колониална България! Честито на туземците.

    13:08 02.06.2026

  • 22 Трол

    3 0 Отговор
    Има вид на добър и мек човек.

    13:13 02.06.2026

  • 23 УдоМача

    4 0 Отговор
    Е-е-е, вижте какъв е убавец! Покрай неговото ръководство скоро и визите ще паднат!

    13:14 02.06.2026

  • 24 Марджи

    5 3 Отговор
    Безгрижен, щастлив, усмихнат и на Козяка
    верен другар и съжител! До септември, октомври, после,,, следващият... вампир!

    13:19 02.06.2026

  • 25 Знам

    0 4 Отговор
    Поне 3 години гарантирани за Р.Радев

    Коментиран от #30

    13:21 02.06.2026

  • 26 Там са

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Братя Магнитски":

    Минах покрай посолството бяха под дъжда пред вратите на посолството.

    13:21 02.06.2026

  • 27 Бааа

    12 1 Отговор
    Тия чак сега ли се сетиха да назначат посланик. Сигурно над 1 година няма. Па си бехме екстра. Кокорчо също ще се нареди, да го целува, щом е мъж, много ще му се радва.

    13:26 02.06.2026

  • 28 Информиран

    8 2 Отговор
    Един от преданите борци срещу " дълбока държава", близък до Тръмп
    Идва от Флорида, където е работил и където се водят в момента всички дела срещу Обама, ..Клинтън и всички свързани с тях.

    Браво!
    Дори не сте наясно колко важно е това за запазване на България!

    Благодаря , Боже!

    13:27 02.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха ха ха

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Знам":

    Точно обратното, ако не се съобразява с това, което се договориха Путин и Тръмп в Аляска
    България и Източна Европа ще са в сфера на влияние на РФ ( сътрудничество), а не подчинени на лондонсити..
    Ще видим..

    13:32 02.06.2026

  • 31 БУКВАТА "Ч"

    4 2 Отговор
    Американски турист се разхожда из София и му се пикaе та две не вижда. Обществени тоалетни в София има много рядко, както знаете. Спира той до една сграда, намира един тъмен ъгъл и тамън да се изпикaе го сгaщва пoлицай.
    - Ей, ти кво правиш тука?
    Туристт смутено обяснява, че иска да се изпикае.
    - Тука не може! Тръгвай с мен! - заповядва полицаят. Тръгват те и стигат до една чудесна градинка,а в средата и прекрасна сграда. Полицаят го завежда до сградата и казва:
    - Ето тук пикай!
    Изпикал се американецът и пита усмихнат полицая:
    - Това беше чудесно! Навярно това е българското гостоприемство?
    - Не, това е - американското посолство!
    - Да, истина, в Америка законът е:.... всички тоалетни по заведения, ресторанти, магазини и обществени места да са безплатни!

    13:37 02.06.2026

  • 32 Мене ми е интересно

    2 1 Отговор
    Какъв прякор ще получи тоя

    13:38 02.06.2026

  • 33 Да....

    5 2 Отговор
    Май не схващате, че Тръмп води война с наркокартелите..
    След като Одеса я извадиха от " пътя на дрогата" , остава България
    Лондонсити се " храни" буквално от това..
    Тръмп им слага голям прът в краката
    Най- после

    Коментиран от #34

    13:39 02.06.2026

  • 34 Неее...

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Да....":

    Май ти не схващаш, Тръмп е епщайнат и ще води война с когото му кажат, хората държащи записите

    Коментиран от #39

    13:41 02.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Перо

    2 2 Отговор
    Пише се лошо за ПП/ДБ джендърията!

    13:46 02.06.2026

  • 37 Свилен

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Инфорниран":

    Тази опорка за Лондон сити е идтъркана вече не плащат за нея. Не се хаби

    13:50 02.06.2026

  • 38 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    В две съседни тoалетни кабини в парламента, между партийните заседания седнали двама на тoалетни чинии с безкoжни пишоци - Серигей и Доган. Серигей изведнъж пита:
    - Догане, това, което правим в момента....е ръчен или интелектуален труд?
    - Знаеш ли Серигей..... май, че е умствена работа?
    - Защо мислиш така?
    - Ако изхождането беше физична работа щяхме да наемем хора извън партините си задължения...

    13:50 02.06.2026

  • 39 Схванал си се ,ти

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Неее...":

    От демократичната пропаганда
    Записите бяха в тях , преди да спечели Тръмп.
    Колко дела му заведоха- Русиягейт, с някаква презряла плейбойка..
    Ако има доказателства щяха да го смачкат, но нямаха..
    Аман, от демократични опорки...

    13:53 02.06.2026

  • 40 Ами. Добре да е дошъл

    4 0 Отговор
    Дано му хареса и тук да остане

    13:56 02.06.2026

  • 41 колю надървения

    0 1 Отговор
    балсъммумаата

    13:58 02.06.2026

  • 42 Цък

    1 0 Отговор
    Един въпрос към жълтурите. Защо САЩ не назначиха посланик при вашето управление с Борисов и Пеевски? Дойде Радев и за един месец нов посланик. И от тук следва кой е копейката?

    14:02 02.06.2026

  • 43 Факти, слепи ли сте?

    0 0 Отговор
    Защо не пуснете снимката на нашата Йотова и посланичката на САЩ в Гърция, на която американушката, докато се ръкува с Йотова, си е сложила лявата ръка в джоба на панталона. Йотова вместо да и покаже вратата, е приела това унижение. Та и този ще е същият американски идиот, който ще командва в България, защото управляващите ни са смотаняци.

    14:18 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове