Новини
България »
Николай Неделков: Законът вече е на наша страна, за големите замърсявания се предвиждат големи санкции и до 5 г. затвор

22 Април, 2026 16:06 755 4

  • николай неделков-
  • отпадъци-
  • глоби

Столичната община извози над 150 тона отпадъци при разчистването на землището край Долни Богров, монтирано е денонощно видеонаблюдение

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Досега усилията ни бяха фокусирани основно върху налагането на административни глоби, които често оставаха без реален ефект. С новите промени в Наказателния кодекс обаче, мащабните замърсявания вече са криминализирани, което ни дава нужните инструменти за реален контрол,“ заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков по време на брифинг в землището на с. Долни Богров.

В рамките на мащабната акция по почистване на два общински имота с обща площ над 13 декара, екипите на общинското дружество „Софекострой“ вече са извозили повече от 150 тона строителни и битови отпадъци.

Терените край езерата на Долни Богров попадат в защитена зона от мрежата „Натура 2000“, но заради своята отдалеченост и специфична собственост (държавна, общинска и частна), в продължение на години бяха обект на системно нерегламентирано замърсяване.

Казусът е обект на проверки от Столичния инспекторат още от 2021 г., като до момента са издавани десетки предписания и уведомления към отговорните институции и частни собственици. Неделков припомни, че познава района в детайли, тъй като през 2023 г. лично е участвал в почистването му като доброволец към WWF България. „Още тогава видях, че без общи усилия и без адекватни наказания, проблемът няма да се реши,“ подчерта заместник-кметът.

За да се предотврати повторното нерегламентирано замърсяване на защитената територия с отпадъци, Столичната община е монтирала ново видеонаблюдение.

Татяна Асенова, началник отдел "Контрол по опазване на околната среда" от Столичния инспекторат съобщи, че камерите вече работят денонощно и са засекли първите нарушители – малки камиони и бусове, изхвърлящи отпадъци от събаряне на сгради и разчистване на мазета и гаражи.

Инж. Николай Неделков обърна специално внимание на факта, че с обнародваните промени в Наказателния кодекс, при установяване на мащабни насипвания на земни маси и/или строителни и битови отпадъци от тежкотоварна техника, държавата вече има възможност да прилага цялата строгост на закона.

„Наказанията за такива престъпления срещу околната среда вече достигат до 15 000 евро санкция и до 5 години лишаване от свобода. Нашата роля е да съберем оперативната информация и записите от камерите, които да предадем на оправомощените държавни органи. Призовавам всички институции да обединим усилия и да работим заедно, за да защитим обществения интерес без компромиси.”, завърши той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    0 0 Отговор
    по натура 2000 и зелената сделка внесох доста боклук и го изгорих в тецовете

    16:16 22.04.2026

  • 2 8947

    2 0 Отговор
    Верно ли бе ? А циганите ще ги вкарате ли в затвора или те пак ще са с привилегии, каквито българите нямат ?

    16:22 22.04.2026

  • 3 Кирил

    0 0 Отговор
    само не знам, като в тъмното се срещнете с на шиши охранителната фирма дали ще мислите кой закон къде е?

    16:52 22.04.2026

  • 4 Шшш -. Оп 🤣

    0 0 Отговор
    И да паднем , ида бием пак ще се напием.
    В близост до Долни Богоров, Казичене една кирка дълго стоя в една камера за ссорост

    16:53 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове