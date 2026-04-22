Николай Неделков: Законът вече е на наша страна, за големите замърсявания се предвиждат големи санкции и до 5 г. затвор

„Досега усилията ни бяха фокусирани основно върху налагането на административни глоби, които често оставаха без реален ефект. С новите промени в Наказателния кодекс обаче, мащабните замърсявания вече са криминализирани, което ни дава нужните инструменти за реален контрол,“ заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков по време на брифинг в землището на с. Долни Богров.

В рамките на мащабната акция по почистване на два общински имота с обща площ над 13 декара, екипите на общинското дружество „Софекострой“ вече са извозили повече от 150 тона строителни и битови отпадъци.

Терените край езерата на Долни Богров попадат в защитена зона от мрежата „Натура 2000“, но заради своята отдалеченост и специфична собственост (държавна, общинска и частна), в продължение на години бяха обект на системно нерегламентирано замърсяване.

Казусът е обект на проверки от Столичния инспекторат още от 2021 г., като до момента са издавани десетки предписания и уведомления към отговорните институции и частни собственици. Неделков припомни, че познава района в детайли, тъй като през 2023 г. лично е участвал в почистването му като доброволец към WWF България. „Още тогава видях, че без общи усилия и без адекватни наказания, проблемът няма да се реши,“ подчерта заместник-кметът.

За да се предотврати повторното нерегламентирано замърсяване на защитената територия с отпадъци, Столичната община е монтирала ново видеонаблюдение.

Татяна Асенова, началник отдел "Контрол по опазване на околната среда" от Столичния инспекторат съобщи, че камерите вече работят денонощно и са засекли първите нарушители – малки камиони и бусове, изхвърлящи отпадъци от събаряне на сгради и разчистване на мазета и гаражи.

Инж. Николай Неделков обърна специално внимание на факта, че с обнародваните промени в Наказателния кодекс, при установяване на мащабни насипвания на земни маси и/или строителни и битови отпадъци от тежкотоварна техника, държавата вече има възможност да прилага цялата строгост на закона.

„Наказанията за такива престъпления срещу околната среда вече достигат до 15 000 евро санкция и до 5 години лишаване от свобода. Нашата роля е да съберем оперативната информация и записите от камерите, които да предадем на оправомощените държавни органи. Призовавам всички институции да обединим усилия и да работим заедно, за да защитим обществения интерес без компромиси.”, завърши той.