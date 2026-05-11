Настимир Ананиев: Държавата дава 1 месец амнистия на всички търговци и след това солени глоби за всички спекуланти

Държавата дава 1 месец срок (амнистия) на всички търговци, които през последната година са повишили цените си значително (да кажем три пъти) над официалната инфлация, доброволно да ги коригират.

След изтичането на този срок започват проверки за спекулативно и необосновано поскъпване, свързано с прехода към еврото.

Това предлага във "Фейсбук" Настимир Ананиев.

Институциите използват наличната информация в НАП за цените на продукти и услуги отпреди една година и ги сравняват със сегашните цени. При установяване на рязко и необосновано увеличение се извършва проверка за злоупотреба или нелоялна търговска практика.

Търговци, които не могат да докажат икономическа обосновка за драстичното увеличение на цените, подлежат на санкции:

- глоба от 5 000 евро за първо нарушение

- 7 дни срок за корекция на цените

- при отказ или повторно нарушение - глоба от 10 000 евро.

Глобите се налагат за всеки отделен продукт или услуга.

Проверките започват първо от големите търговски вериги и големите заведения, след което обхващат по-малките обекти. Разбира се и други услуги и т.н.

Целта не е държавата да определя цените, а да предотврати спекулативното поскъпване и злоупотреба с прехода към еврото за сметка на потребителите, на което всички сме свидетели.

Дали ще проработи?