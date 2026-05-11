Настимир Ананиев: Държавата дава 1 месец амнистия на всички търговци и след това солени глоби за всички спекуланти

Държавата дава 1 месец срок (амнистия) на всички търговци, които през последната година са повишили цените си значително (да кажем три пъти) над официалната инфлация, доброволно да ги коригират.
След изтичането на този срок започват проверки за спекулативно и необосновано поскъпване, свързано с прехода към еврото.
Това предлага във "Фейсбук" Настимир Ананиев.
Институциите използват наличната информация в НАП за цените на продукти и услуги отпреди една година и ги сравняват със сегашните цени. При установяване на рязко и необосновано увеличение се извършва проверка за злоупотреба или нелоялна търговска практика.
Търговци, които не могат да докажат икономическа обосновка за драстичното увеличение на цените, подлежат на санкции:
- глоба от 5 000 евро за първо нарушение
- 7 дни срок за корекция на цените
- при отказ или повторно нарушение - глоба от 10 000 евро.
Глобите се налагат за всеки отделен продукт или услуга.
Проверките започват първо от големите търговски вериги и големите заведения, след което обхващат по-малките обекти. Разбира се и други услуги и т.н.
Целта не е държавата да определя цените, а да предотврати спекулативното поскъпване и злоупотреба с прехода към еврото за сметка на потребителите, на което всички сме свидетели.
Дали ще проработи?
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #12, #15, #41
14:57 11.05.2026
2 ДрайвингПлежър
14:58 11.05.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #20
14:58 11.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Криптомире!
15:00 11.05.2026
6 Тоя
15:01 11.05.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":По актове на изпълнителната власт (заповеди, решения на министерства). Не са необходими никакви нови закони.
15:01 11.05.2026
8 в кратце
15:03 11.05.2026
9 Иван
15:04 11.05.2026
10 Фурнаджийска
15:05 11.05.2026
11 Настимирчооо...
15:07 11.05.2026
12 ха-ха
До коментар #1 от "честен ционист":Една мъжка подстрижка от 10лв. на 10 евро вие как си го представяте това? И да са увеличени данъците ,не са увеличени 100%. И мен майка ме раждала. Не прави чест да ми казват: Ако ти изнаня,никой на сила не караме.
Коментиран от #29
15:11 11.05.2026
13 az СВО Победа 81
15:11 11.05.2026
14 Карото
15:14 11.05.2026
15 Препоръчваме да се концентрирате
До коментар #1 от "честен ционист":в/у необоснованото повишение на държавни заплати , а от там и инфлация последната година , а и преди това. И санкцониране на виновниците.
15:15 11.05.2026
16 Някой
15:15 11.05.2026
17 Да бъдем коректни
15:15 11.05.2026
18 майтапчия
15:16 11.05.2026
19 Пилотът Гошу
Коментиран от #22
15:18 11.05.2026
20 Как си личи как някой никога не е имал
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":собствен реален бизнес и си измисля сакати наредби.
15:19 11.05.2026
21 щамов работник
15:20 11.05.2026
22 Перо
До коментар #19 от "Пилотът Гошу":Няма вече кюфтаци
Коментиран от #30
15:21 11.05.2026
23 въпросителна
Коментиран от #25
15:21 11.05.2026
24 бай Бончо
Коментиран от #31, #45
15:22 11.05.2026
25 Миме
До коментар #23 от "въпросителна":ми сичко пак става държавно кат при бай тошо,кво да не би да беше лошо тогава?
15:26 11.05.2026
26 хаха
Поскъпването е повсеместно и всеки може да се оправдае с поскъпване при други. Как ще открият дали кокошката или яйцето е първо?
Тия борби с инфлация при влизане в еврозоната сме 21-а от 21 държави да се минават. Навсякъде ефектът е 0 и само Хърватска държи ниски цените на основни стоки с таван на цените, което в един момент, като падне този таван ще донесе ударно инфлацията, която се е трупала във времето. Иначе навсякъде преходът е в рамките на първата година двойни цени още от първата държава в еврото- Германия.
Коментиран от #32
15:27 11.05.2026
27 Яяяяяяя
15:29 11.05.2026
28 4567
15:30 11.05.2026
29 хаха
До коментар #12 от "ха-ха":Проблемът не са увеличени данъци, а ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА. Преди еврото много хора работеха на черно и въртяха кеш. Този кеш се узакони и вече НАП имат следа кой колко има- бележки от банките и пощите за обмяната. Някои обмениха през обменни бюра, ама там платиха комисионни. Съответно сивата икономика трябва да плаща данъци и за много неща на пазара изведнъж данъците скачат от 0 на 100 или от 50 на 100(половината оборот под масата). Също така всички услуги и материали към фризьора поскъпват, вдигнаха МРЗ и от там осигуровките.
15:32 11.05.2026
30 Пилотът Гошу
До коментар #22 от "Перо":Лешпер, кви кюфтаци те гонят… става въпрос за цени за услуги за гражданите, които бяха дигнати с 200-400% и напаснати над половин година преди 1.1….
Коментиран от #43
15:32 11.05.2026
31 Нехис
До коментар #24 от "бай Бончо":Наистина - такива опашки за хляб, раздаване на куфарчета и национални фалити трудно ще се повторят!
Вече ще ти се налага да си изработваш насъщния, другарЕ!
Коментиран от #33
15:35 11.05.2026
32 д-р Бръкнигъзов
До коментар #26 от "хаха":Затова на Бокото, Теменужника и сганта около тях дето ни излъгаха и насилствено вкараха точно сега в еврозоната, трябва публично и без упойка да им се направи колоноскопия....
15:36 11.05.2026
33 Пилотът Гошу
До коментар #31 от "Нехис":Кое му е трудното? За последните 35 години са надскочили предните 45 многократно…
15:41 11.05.2026
34 Примери
Bloody Code
Това е период, в който над 200 престъпления са могли законно да доведат до смъртно наказание — включително дребни кражби, които днес биха се считали почти за незначителни.
1. Обесване за кражба на кърпичка
В Лондон хора са били обесвани за джебчийство — например за кражба на:
кърпичка
часовник
няколко монети
Тогава джебчийството се е смятало за сериозна заплаха за обществения ред.
Интересното е, че около бесилките често е имало други джебчии, които крадели от зрителите по време на самите екзекуции.
2. Обесване за кражба от магазин
През XVIII век законът е предвиждал смъртно наказание за кражба от магазин на стоки над 5 шилинга.
Това означава, че хора са били екзекутирани за:
платове
дантели
дребни търговски стоки
домакински вещи
Днес това би довело най-много до глоба или условна присъда.
3. Дете, обесено за кражба на лъжици
John Bell
14-годишният Джон Бел е обесен за участие в кражба на лъжици и дребни домашни предмети.
Случаят предизвиква възмущение и по-късно се използва като пример колко жестока е била системата.
4. Обесване за кражба на овца
В селските райони кражбата на:
овца
кон
зайци или елени от земите на аристократи
е можела да доведе до екзекуция.
Причината е, че земевладелците и аристокрацията са контролирали парламента и законите защ
15:43 11.05.2026
35 Дзак
15:44 11.05.2026
36 Факт
15:45 11.05.2026
37 НАСТИСЕР
15:46 11.05.2026
38 Дръта чанта
15:50 11.05.2026
39 От Гурково
15:51 11.05.2026
40 Една
Коментиран от #42
15:52 11.05.2026
41 Лицемерие
До коментар #1 от "честен ционист":Управление има единствено полза от инфлацията като събира повече ДДС. И няма реална мотивация да я намалява.
15:54 11.05.2026
42 ТТТ
До коментар #40 от "Една":Има начин. Просто не купувайте стоки за които мислите, че са надценени. Пазара така действа. Предлагането и търсеното формират цената.
16:04 11.05.2026
43 Перо
До коментар #30 от "Пилотът Гошу":Трай бе пейзан
16:08 11.05.2026
44 Тъпанари
16:08 11.05.2026
45 Я пъ тоа
До коментар #24 от "бай Бончо":Що социализма го нема никъде по света..
Освен при КИМЧО.
16:08 11.05.2026
46 БРАВО
16:14 11.05.2026