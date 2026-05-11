Новини
България »
София »
Настимир Ананиев: Държавата дава 1 месец амнистия на всички търговци и след това солени глоби за всички спекуланти

Настимир Ананиев: Държавата дава 1 месец амнистия на всички търговци и след това солени глоби за всички спекуланти

11 Май, 2026 14:53 3 156 46

  • настимир ананиев-
  • спекула-
  • глоби-
  • амнистия

Глобите се налагат за всеки отделен продукт или услуга

Настимир Ананиев: Държавата дава 1 месец амнистия на всички търговци и след това солени глоби за всички спекуланти - 1
Снимка: БГНЕС
Настимир Ананиев Настимир Ананиев депутат от РБ

Държавата дава 1 месец срок (амнистия) на всички търговци, които през последната година са повишили цените си значително (да кажем три пъти) над официалната инфлация, доброволно да ги коригират.

След изтичането на този срок започват проверки за спекулативно и необосновано поскъпване, свързано с прехода към еврото.

Това предлага във "Фейсбук" Настимир Ананиев.

Институциите използват наличната информация в НАП за цените на продукти и услуги отпреди една година и ги сравняват със сегашните цени. При установяване на рязко и необосновано увеличение се извършва проверка за злоупотреба или нелоялна търговска практика.

Търговци, които не могат да докажат икономическа обосновка за драстичното увеличение на цените, подлежат на санкции:

- глоба от 5 000 евро за първо нарушение

- 7 дни срок за корекция на цените

- при отказ или повторно нарушение - глоба от 10 000 евро.

Глобите се налагат за всеки отделен продукт или услуга.

Проверките започват първо от големите търговски вериги и големите заведения, след което обхващат по-малките обекти. Разбира се и други услуги и т.н.

Целта не е държавата да определя цените, а да предотврати спекулативното поскъпване и злоупотреба с прехода към еврото за сметка на потребителите, на което всички сме свидетели.

Дали ще проработи?


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    25 10 Отговор
    Държавата напомпа инфлацията и сега ще закрива бизнеса? Това се нарича Административна национализация.

    Коментиран от #12, #15, #41

    14:57 11.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    31 3 Отговор
    Този от позицията на какъв се изказва? Това нищо е причина за толкова много смърт, че единственото място на което евентуално може да има думата е подсъдимата скамейка!

    14:58 11.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    27 1 Отговор
    малииии..е ся спекулантите се...ИЗСМЯХА///ПО КЪВ ЗАКОН ЩЕ ГИ СЪДЕТЕ БЕ?

    Коментиран от #7, #20

    14:58 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Криптомире!

    22 1 Отговор
    Скрий се!

    15:00 11.05.2026

  • 6 Тоя

    20 1 Отговор
    бръмчи от акъл ! Беше се поизгубил и сега се яви да изръси нещо , което нито ще спрат , нито би било продуктивно ! Вместо да приказва за зарзавата , да каже нещо за мафията и олигархията .

    15:01 11.05.2026

  • 7 честен ционист

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По актове на изпълнителната власт (заповеди, решения на министерства). Не са необходими никакви нови закони.

    15:01 11.05.2026

  • 8 в кратце

    6 1 Отговор
    Държавните служители дават 1 месец срок (амнистия) на всички търговци,а не държавата. Държавата е правно понятие.

    15:03 11.05.2026

  • 9 Иван

    10 4 Отговор
    Държавата трябва първо да провери големите вериги.

    15:04 11.05.2026

  • 10 Фурнаджийска

    16 2 Отговор
    лопата с двойно гражданство ! Фирми , имоти и лукс . Не са му от наследство .

    15:05 11.05.2026

  • 11 Настимирчооо...

    12 2 Отговор
    Хората НЕ гласуваха за теб(вас) заради такива еретични идеи като тази,която даваш,ха,ха,ха...хората страдат от стокхолмски синдром и обичат да ги мачкат и изцеждат като лимони и да ги отупват като брашнян чувал,ха,ха,ха...Протестите НЕ бяха срещу високи цени,ако въобще си спомняте още за протестите.За пореден път хората НЕ искат да живеят добре и за пореден път поуките от френската революция не са научени(едни проливат кръвта си,а реакционерите вземат властта),за пореден път едни протестираха,а други се възползваха...така пе на есен пак сме на улицата май???

    15:07 11.05.2026

  • 12 ха-ха

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Една мъжка подстрижка от 10лв. на 10 евро вие как си го представяте това? И да са увеличени данъците ,не са увеличени 100%. И мен майка ме раждала. Не прави чест да ми казват: Ако ти изнаня,никой на сила не караме.

    Коментиран от #29

    15:11 11.05.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    11 1 Отговор
    Дане би този да иска да каже, че след приемане на шиткойна има увеличение на цените, а???

    15:11 11.05.2026

  • 14 Карото

    7 4 Отговор
    Трябва да назначат още толкова чиновници да изпълнят тази глупост.

    15:14 11.05.2026

  • 15 Препоръчваме да се концентрирате

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    в/у необоснованото повишение на държавни заплати , а от там и инфлация последната година , а и преди това. И санкцониране на виновниците.

    15:15 11.05.2026

  • 16 Някой

    9 2 Отговор
    Абе стига с тия пронерки,анализи,сега и амнистия.,,Бой" по спекулантските тикви Ананиев,къв месец бе,закона е до август. Дотогава колко ще провериш,колко ще глобиш? И като ти изкарат " икономическа обосновка" ,какво правим? А като обжалват глобата в съда? Поредни празни приказки за баламите. Айде нема нужда, както казваше Баш Майстора.

    15:15 11.05.2026

  • 17 Да бъдем коректни

    6 2 Отговор
    Заплатите в държавния сектор, трябва да се приведат в съответствие с инфлацията в срок от един месец. Всяко надлащане над процента на инфлация, до един месец, трябва да се върне в бюджета.

    15:15 11.05.2026

  • 18 майтапчия

    16 1 Отговор
    Хаха , абе вие отидохте ли на зъболекар след еврото , ама не за пломба , ами да ви направи мост или имплант ? На авто сервиз бяхте ли ? Подстригахте ли се ? Питайте родителите на абитуриентите , тази година колко им струва бала ? А държавта ще глобите ли , че вдигна цените за издаване на лични документи ,направо двойно ?

    15:16 11.05.2026

  • 19 Пилотът Гошу

    7 1 Отговор
    Това добре, а надутите цени за услуги на държавните институции? Още месеци преди еврото…

    Коментиран от #22

    15:18 11.05.2026

  • 20 Как си личи как някой никога не е имал

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    собствен реален бизнес и си измисля сакати наредби.

    15:19 11.05.2026

  • 21 щамов работник

    2 0 Отговор
    За глобите ще са предвидени по 50 грама натриев хлорид/готварска сол/на глоба.

    15:20 11.05.2026

  • 22 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пилотът Гошу":

    Няма вече кюфтаци

    Коментиран от #30

    15:21 11.05.2026

  • 23 въпросителна

    7 3 Отговор
    Като ударите бизнеса и той ви тегли една и затвори , откъде аджеба после ще щавите данъци

    Коментиран от #25

    15:21 11.05.2026

  • 24 бай Бончо

    5 5 Отговор
    Минавам само да ви кажа , че социализма е недостижим !

    Коментиран от #31, #45

    15:22 11.05.2026

  • 25 Миме

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "въпросителна":

    ми сичко пак става държавно кат при бай тошо,кво да не би да беше лошо тогава?

    15:26 11.05.2026

  • 26 хаха

    8 1 Отговор
    И как точно ще глобят някого? Примерно фризьор вдига прическа от 10лв на 10евро. Това е над 3 пъти официалната инфлация(Как тя отчита по-малко, ако цените са скочили двойно, е друга тема...). Ще трябва да го глобят. Но той пък има основание- СОТът е скочил с 50%, шампоаните и боите за коса са скочили с 100%, наемът на салона е вдигнат с 50%, МРЗ е скочило и от там плаща повече осигуровки и т.н. На база поскъпването на неговите материали и разходи двойната цена е оправдана.
    Поскъпването е повсеместно и всеки може да се оправдае с поскъпване при други. Как ще открият дали кокошката или яйцето е първо?
    Тия борби с инфлация при влизане в еврозоната сме 21-а от 21 държави да се минават. Навсякъде ефектът е 0 и само Хърватска държи ниски цените на основни стоки с таван на цените, което в един момент, като падне този таван ще донесе ударно инфлацията, която се е трупала във времето. Иначе навсякъде преходът е в рамките на първата година двойни цени още от първата държава в еврото- Германия.

    Коментиран от #32

    15:27 11.05.2026

  • 27 Яяяяяяя

    3 0 Отговор
    Ех сега ще падне грабене като за последно. Ден година храни

    15:29 11.05.2026

  • 28 4567

    1 1 Отговор
    До месец солта ще свърши.

    15:30 11.05.2026

  • 29 хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "ха-ха":

    Проблемът не са увеличени данъци, а ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА. Преди еврото много хора работеха на черно и въртяха кеш. Този кеш се узакони и вече НАП имат следа кой колко има- бележки от банките и пощите за обмяната. Някои обмениха през обменни бюра, ама там платиха комисионни. Съответно сивата икономика трябва да плаща данъци и за много неща на пазара изведнъж данъците скачат от 0 на 100 или от 50 на 100(половината оборот под масата). Също така всички услуги и материали към фризьора поскъпват, вдигнаха МРЗ и от там осигуровките.

    15:32 11.05.2026

  • 30 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Перо":

    Лешпер, кви кюфтаци те гонят… става въпрос за цени за услуги за гражданите, които бяха дигнати с 200-400% и напаснати над половин година преди 1.1….

    Коментиран от #43

    15:32 11.05.2026

  • 31 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "бай Бончо":

    Наистина - такива опашки за хляб, раздаване на куфарчета и национални фалити трудно ще се повторят!
    Вече ще ти се налага да си изработваш насъщния, другарЕ!

    Коментиран от #33

    15:35 11.05.2026

  • 32 д-р Бръкнигъзов

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "хаха":

    Затова на Бокото, Теменужника и сганта около тях дето ни излъгаха и насилствено вкараха точно сега в еврозоната, трябва публично и без упойка да им се направи колоноскопия....

    15:36 11.05.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Нехис":

    Кое му е трудното? За последните 35 години са надскочили предните 45 многократно…

    15:41 11.05.2026

  • 34 Примери

    1 0 Отговор
    В историята на United Kingdom, особено през XVIII и началото на XIX век, е съществувала система, известна като:

    Bloody Code

    Това е период, в който над 200 престъпления са могли законно да доведат до смъртно наказание — включително дребни кражби, които днес биха се считали почти за незначителни.

    1. Обесване за кражба на кърпичка

    В Лондон хора са били обесвани за джебчийство — например за кражба на:

    кърпичка
    часовник
    няколко монети

    Тогава джебчийството се е смятало за сериозна заплаха за обществения ред.

    Интересното е, че около бесилките често е имало други джебчии, които крадели от зрителите по време на самите екзекуции.

    2. Обесване за кражба от магазин

    През XVIII век законът е предвиждал смъртно наказание за кражба от магазин на стоки над 5 шилинга.

    Това означава, че хора са били екзекутирани за:

    платове
    дантели
    дребни търговски стоки
    домакински вещи

    Днес това би довело най-много до глоба или условна присъда.

    3. Дете, обесено за кражба на лъжици

    John Bell

    14-годишният Джон Бел е обесен за участие в кражба на лъжици и дребни домашни предмети.

    Случаят предизвиква възмущение и по-късно се използва като пример колко жестока е била системата.

    4. Обесване за кражба на овца

    В селските райони кражбата на:

    овца
    кон
    зайци или елени от земите на аристократи

    е можела да доведе до екзекуция.

    Причината е, че земевладелците и аристокрацията са контролирали парламента и законите защ

    15:43 11.05.2026

  • 35 Дзак

    0 1 Отговор
    Въведете стандарти. Финансирайте производство. После контролирайте продуктите и накрая цените.

    15:44 11.05.2026

  • 36 Факт

    0 0 Отговор
    Това не може да стане от днес за утре, освен за борсовите зеленчуци.

    15:45 11.05.2026

  • 37 НАСТИСЕР

    1 1 Отговор
    Тогозе беше позачезнал, но само като го видя и имам чувство, че мисли с една друга част от тялото си!!!

    15:46 11.05.2026

  • 38 Дръта чанта

    0 0 Отговор
    Пастемир кактуса

    15:50 11.05.2026

  • 39 От Гурково

    1 0 Отговор
    Всичко стана зелена последната една седмица.

    15:51 11.05.2026

  • 40 Една

    2 0 Отговор
    Напикaна маруля 2 Е Всичко е минимум 100% вдигнато! Много неща са и в повече. То цялата държава е за глоба...

    Коментиран от #42

    15:52 11.05.2026

  • 41 Лицемерие

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Управление има единствено полза от инфлацията като събира повече ДДС. И няма реална мотивация да я намалява.

    15:54 11.05.2026

  • 42 ТТТ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Една":

    Има начин. Просто не купувайте стоки за които мислите, че са надценени. Пазара така действа. Предлагането и търсеното формират цената.

    16:04 11.05.2026

  • 43 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пилотът Гошу":

    Трай бе пейзан

    16:08 11.05.2026

  • 44 Тъпанари

    0 0 Отговор
    Това добре но е при социализма,а ти си демократ и капиталист и всеки има право по конституция сам да определя и продава, който иска не купува и заминава за САЩ

    16:08 11.05.2026

  • 45 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "бай Бончо":

    Що социализма го нема никъде по света..
    Освен при КИМЧО.

    16:08 11.05.2026

  • 46 БРАВО

    1 0 Отговор
    Братя запасявайте се , след месец ще има само рафтове в магазина , -Справка 1990 - 1998

    16:14 11.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове