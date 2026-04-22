ББР отговори на Гюров: Поставяте под риск много плащания

ББР отговори на Гюров: Поставяте под риск много плащания

22 Април, 2026 16:17

От ББР посочват, че процедурата по намаляване на капитала ще отнеме месеци, парите няма да бъдат използвани от никого

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Средствата от увеличението на капитала на Българската банка за развитие се използват за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрената от Министерския съвет стратегия за дейността ѝ. Това се казва в позиция на банката относно обявеното от служебния министър-председател решение на Министерския съвет за намаляване на капитала на държавната банка и изявлението му във връзка с решението.

"Стратегията на Българската банка за развитие, одобрена от Министерски съвет с РМС №389, и уставът на Банката предвиждат финансиране на програми, възложени на ББР от правителството на Република България чрез решение на Министерския съвет. Към днешна дата Българската банка за развитие е получила 2 млрд. евро, които се намират в сметка на Министерството на финансите в БНБ, от които ББР е използвала средства от капитала по одобрената програма за инвестиции на общините в бюджета за 2025 г. Служебното правителство не е възложило със свой акт нито една държавна програма или проект за изпълнение от Българска банка за развитие", посочват от ББР.

"Евентуална процедура по намаляване на капитала в съответствие с изискванията на приложимото банково и търговското законодателство би отнела месеци и изисква одобрението на всички кредитори на Българската банка за развитие, сред които са Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа, KfW и други банки за развитие. През този период средствата на практика няма да бъдат използвани нито от Банката, нито от правителството", подчертават от ББР.

Предложеното намаление на капитала, без предварително съгласуване с ББР и при липса на одобрен редовен бюджет за 2026 г., ограничава възможностите на банката да извършва разплащания по инвестиционната програма на общините, Ограничава възможността на банката за подпомагане на държавата при прилагане на антикризисни мерки във връзка с нарушена верига на доставки, повишение на цените на горивата и затрудненията в различни сектори като транспорт, земеделие и т.н. Поставя под риск текущите финансирания от международни институции и ограничава възможността на Банката да привлича средства и да управлява програми от международни финансови институции. Поставя под риск спасените 246,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, предоставени на Българската банка за развитие за управление директно от Европейската комисия. Средствата са за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Поставя под риск бъдещо предоставяне на средства по директни програми на ЕК. Текуща такава програма предоставя на бизнеса до 1,2 млрд. евро при намалени изисквания за самоучастие или обезпечение в партньорство с търговски банки. Ограничава възможността ББР да изпълнява своите ангажименти по националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради, посочват от ББР.

Оттам добавят, че с решение на Европейската комисия Българската банка за развитие беше избрана да управлява бюджетни средства на ЕС по програма InvestEU. ББР е първата и единствена финансова институция в страната с подобна акредитация, получена след тежък двугодишен одитен процес, който потвърди, че процесите и процедурите в Банката са в съответствие с изискванията на Финансовия регламент на ЕС. Тя потвърждава, че средства от бюджета на ЕС се управляват по прозрачен начин, с надеждни механизми за контрол, отчетност и защита", се казва в позицията на финансовата институция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така

    28 1 Отговор
    им изнася , но било какво било !

    16:18 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КТБ

    33 2 Отговор
    На прасето касичка ББР ще му направят една яка ревизия май.

    16:20 22.04.2026

  • 4 Лама Гюpо

    12 7 Отговор
    Не ме интересува! Перачницата в п00крайнината ми е приоритетна!

    16:21 22.04.2026

  • 5 шиши

    26 1 Отговор
    обичам го туй ббр, дава и дава и дава.....моите приятели не обичат да връщат

    16:21 22.04.2026

  • 6 Закривай ББР!

    23 1 Отговор
    По-добре късно, отколкото още по-късно.

    16:23 22.04.2026

  • 7 Да връщат

    24 1 Отговор
    раздадените милиарди безсрамниците и клиентелата им !

    16:24 22.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    ОРЯЗАХА ПАРИТЕ НА ОПГ СИК :)
    .......

    16:25 22.04.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    8 16 Отговор
    Гюров да ме се разсейва, ама да си събира партакешите в кашони и с един парцал да почисти кабинета, че да е чисто, като се нанесе Радев.

    16:25 22.04.2026

  • 10 Другари ,

    7 1 Отговор
    Нема се сърдите и ревете , що се кефите на такива статии ... Ше си плащате и се кефите ..🤭😁

    16:26 22.04.2026

  • 11 Четете в бивол

    6 6 Отговор
    Листите на криминалните от ПП дб са били одобрявани лично от лама лалушев в петрохан.на ход са новия МВР министър и главния прокурор да разнищят това опх от либераст укрофили

    16:32 22.04.2026

  • 12 Цвете

    10 1 Отговор
    Я ДА ИЗЛЕЗЕ ШЕФА ВИ И ДА ГО КОМЕНТИРА ГЛАСНО ПО ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ. 🐷🎃😉🥴🤔🚔🇧🇬СЪБРАЛИ СЕ ЕДНИ ПИЯНДУХИ И РАЗДАВАТ ЛИ РАЗДАВАТ, ЗАЩОТО НЕ СА ТЕХНИ ПАРИ.КЪДЕ Е БИВШИЯ ДИРЕКТОР НА БАНКАТА ББР? КУПИ ЛИ СИ ОГРОМЕН ИМОТ В ГЪРЦИЯ? СТИГА НИ ЧЕ ВИ ТЪРПИМ ВСЕ ОЩЕ, НО И ТАЗИ " МИЛИАРДНА КАСИЧКА " ЩЕ ПРИКЛЮЧИ.

    16:33 22.04.2026

  • 13 Стенли

    6 4 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава ББР но дали е случайна тази сума ,точно толкова е делът на България по" заема " към Украйна 🤔🤑

    16:34 22.04.2026

  • 14 Да се чете

    6 2 Отговор
    ББР отговори на Гюров: Поставяте под риск много плащания към гусин Пеефски

    16:39 22.04.2026

  • 15 един

    6 1 Отговор
    Поставя под риск някои да могат да папкат пък други да плащат сметката!

    16:40 22.04.2026

  • 16 Абе

    10 1 Отговор
    Що ревете къде е стоян мавродиев вашият крадец кажете,а не ревете

    16:40 22.04.2026

  • 17 Въпрос

    2 1 Отговор
    Значи да ги оставиме и тях на Дебелака и толупа, за да ги открадат и тях.

    Коментиран от #19

    16:49 22.04.2026

  • 18 Не се напрягайте,

    1 2 Отговор
    от другата седмица идва Крадев и "всички те до един" ще подадат оставка. Крадев! Крадене, крадене, крадене

    Коментиран от #21

    16:51 22.04.2026

  • 19 Успакойся , таварищ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    Нали румбата дойде ?!

    16:53 22.04.2026

  • 20 Гюро Петрохански

    0 0 Отговор
    Знам, че са на Шиши парите, ама съм обещал на Зеленото, а още малко ми остава да правя каквото си искам. После няма мен да ме търсят бандеровците и мен да ме вкарва моят нов приятел в Миротворец.. А, между другото и Шиши обича Зелената шайка, даже посланичката го закичи с медал за храброст от Украйна.

    16:53 22.04.2026

  • 21 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не се напрягайте,":

    Тъй тъй едва ли ще надмине шиши тиквата , па и асенча

    16:55 22.04.2026

  • 22 даоклив

    0 0 Отговор
    И в ББР колко има за ареста е загадка. Раздавали са парите като весници. Една хубава ревизия и ареста няма да стигне за клиентите. Стига само сладки приказки. Или вършете работа или вън и да не ви гледаме яловите муцуни. 36г само приказки и локуми. Като не ставаш и вън с ритник. Ще ви гоним и хич няма да ви бавим. Христос Воскресе.

    16:57 22.04.2026

