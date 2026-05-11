Новият министър на икономиката спря временно всички плащания от дъщерни дружества и обществени поръчки

Новият министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви, че първият документ, който е подписал е за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, включително за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите.
"Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии", написа той в официалния си профил във фейсбук, цитиран от Нова телевизия.
"Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите", написа още Пулев.
11 Май, 2026 14:08
