Новият министър на икономиката спря временно всички плащания от дъщерни дружества и обществени поръчки

11 Май, 2026 14:08 1 860 26

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новият министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви, че първият документ, който е подписал е за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, включително за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите.
"Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии", написа той в официалния си профил във фейсбук, цитиран от Нова телевизия.
"Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите", написа още Пулев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    32 9 Отговор
    Боко и Делян пратиха ли ви списък кои фирми да не барате?

    Коментиран от #4

    14:26 11.05.2026

  • 2 Хората искат общ поръчкари в затвора

    24 2 Отговор
    трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите.

    14:27 11.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 3 Отговор
    ПОЧНА СЕ ...
    .... СКОРО ЩЕ ИМА ДЕФИЦИТ НА ДОБРИ КРИМИНАЛНИ АДВОКАТИ :)
    .....
    СМЕЛ ХОД ... УСПЕХ

    14:29 11.05.2026

  • 4 Ти гледай

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    троленето, че без него няма да си бедна и нещастна!

    Коментиран от #11

    14:29 11.05.2026

  • 5 Калин

    21 4 Отговор
    Браво, подкрепяме!

    14:29 11.05.2026

  • 6 МНОГО ДОБРЕ ДОРИ

    26 2 Отговор
    ОТЛИЧНО. ПРОВЕРКИ ДО ДУПКА. ТОВА ОЧАКВА НАРОДА НИ. ВСИЧКО ОСВЕТЛЕНО ЩО Е СДЕЛАНО ОТ ПРЕДИШНИТЕ. И НИЩО ПОД КИЛИМЧЕТО ЗАМЕТЕНО ДА НЯМА. ДА СЕ ТРЕСАТ ЗАЙЧАРНИКА И КОЧИНАТА.

    Коментиран от #19

    14:30 11.05.2026

  • 7 Сатана Z

    26 7 Отговор
    Спирай издръжката на Укро навлеците окупирали хотелите по морето.

    14:30 11.05.2026

  • 8 икономист

    17 1 Отговор
    Само 1 милиард за мантинели

    14:30 11.05.2026

  • 9 Бащата на загиналата Сияна

    4 24 Отговор
    Николай Попов за новото правителство на радев...

    Коментиран от #12, #14

    14:31 11.05.2026

  • 10 зъб

    13 3 Отговор
    правилно...че Желязков последните дни си е развил китката от подписи...този е наш давам...и този..и този....

    14:32 11.05.2026

  • 11 троляк полезен наш идиoтeee

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Ти гледай":

    Cкоро есента ще докараш кayна от Славяново до 0.7% като нещастния славуц от Учиндол и деса дървото ще изрита кayнa както павелката маймyн тошко защото вече няма келепир и депутстство...

    Коментиран от #17

    14:33 11.05.2026

  • 12 Радостин Василев е излязъл с публикация

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Бащата на загиналата Сияна":

    За бащата на Сияна - Аз ли направих завоя или този гербер кацна на моя...

    14:35 11.05.2026

  • 13 Стенли

    4 13 Отговор
    Гледахте ли над 46- минутното интервю с лидера на МЕЧ Радостин Василев при журналиста Ивелин Николов? В това предаване Радостин Василев изнесе потресаващи факти и разкрития за министрите от кабинета "Радев". 93% хора на Пеевски ,Таки и Орлин Алексиев а останалите 7% от близкия финансов кръг на Радев. За Абровски министър на земеделието и народен представител в 4 парламента от ИТН и 2 пъти кандидат за министър в несъстоялите се правителства на Трифонов е ясно. Бивш колега на Радостин Василев който изнесе потресаващи данни за него на чия хранилка е. Министър на културата Евтим Милошев бивш сценарист на Шоуто на Слави". Когато Василев става министър на спорта разбира че фирма на Милошев е сключила договор за милиони с БНТ ( която се издържа с нашите данъци) за да може БНТ да излъчва в четвъртък тегленето на тотализатора на живо всеки четвъртък. Дори казва Василев Део и онова русичкото момиче се водели на заплата във фирмата на Милошев. Радостин е поискал среща с Кошлуков тогава директор на БНТ да се прекрати грабежа и разбира че са в симбиоза под закрилата на пеевски. Министър на спорта Енчо Кирязов. Зам.кмет на Ямбол от квотата на ГЕРБ ,номинирането му за министър в Радевия кабинет съгласувано с ГЕРБ. Илин Димитров- лично Радостин Василев пуска сигнал до премиера тогава Кирил Петков как този човек вкарва чужденци срещу заплащане и ги настанява в хотели. Свършват символите за всички кошмарни разкрития за "правителството на подмяната и гаврата" на радев,но т

    Коментиран от #18

    14:35 11.05.2026

  • 14 НЕ МОМИЧЕНЦЕТО МУ

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бащата на загиналата Сияна":

    ЦЯЛАТА РОДА ДА СИ ОТИДЕ ТОЙ СИ ОСТАВА ГЕРБАВ И МЕНТАЛЕН. И ДОМУСА И ТОЯ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ СЕ ОТ ТУУП НА АМБРАЗУРАТА. НЯМА ЗА ТЯХ НИЩО СВЯТО.

    14:43 11.05.2026

  • 15 Селянина с колелото

    2 2 Отговор
    И този е ясен, Оксфордски възпитаник. Знаем какво да очакваме от него, нищо различно от това което се случва през последните 30 години.

    15:00 11.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти гледай

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "троляк полезен наш идиoтeee":

    троленето, че без него няма да си бедна и нещастна!

    Коментиран от #20

    15:03 11.05.2026

  • 18 А кой гледа

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    лъжите на един продажен нещастник като радостин василев?

    15:05 11.05.2026

  • 19 Зъл пес

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "МНОГО ДОБРЕ ДОРИ":

    Аха,няма да дочакате нищо.Всички са омотани като свински черва.Всички това обещават,и кйтж спечелят избори,се кротнат блажено в меките кресла.

    15:05 11.05.2026

  • 20 Днес тук пишеше..

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ти гледай":

    Че ИТН (Имаше такива несретници) са най бързо изчезнала политическа партия в България ,но кayнa радев ще подобри рекорда на славуца и чалга нещастниците

    Коментиран от #22

    15:20 11.05.2026

  • 21 Сзо

    1 1 Отговор
    Шах с пешката! Браво Пулев.

    15:24 11.05.2026

  • 22 Троли жално ни тъпо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Днес тук пишеше..":

    че как ще си бедна и нещастна! 😄

    15:31 11.05.2026

  • 23 хмммм

    2 0 Отговор
    И като направи блокаж на държавата какво ще се случи?

    15:49 11.05.2026

  • 24 Проста аритметика

    0 0 Отговор
    Цените във всяка обществена поръчка се завишават с над 300% за да може да се раздава на всички по веригата, та чак до Брюксел - и малките деца вече са запознати със схемата, а нашите политици още се чудят !!!

    15:58 11.05.2026

  • 25 Трол

    0 0 Отговор
    Много сладичък министър.

    15:58 11.05.2026

  • 26 Комитова

    0 0 Отговор
    Спря "Хемус" за проверка.В резултат на това,магистрала няма,а вече се е оскъпила многократно.Къде е Киро,на кирия?!

    16:14 11.05.2026

