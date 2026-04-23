Времето днес, прогноза за четвъртък, 23 април: По-студено, валежите продължават

През нощта ще продължи да вали, все още главно в Югозападна България. Минималните температури ще бъдат по-ниски в сравнение с днешните, в повечето места – между 2 и 7°, в София – около 3°.

Ще е почти тихо и в североизточните райони ще има условия за образуване на слани.

През деня облачността ще е променлива и отново главно в Югозападна България ще има валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Максималните температури ще са между 12 и 19°, в София – около 13°.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – временно силен вятър от запад-северозапад.

И в планините ще е облачно, на места с валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от северозапад.

През следващите дни вероятността за валежи намалява. Облачността ще бъде променлива, намаляваща до слънчево време.

До неделя температурите ще се повишават, по-съществено – максималните.

В понеделник се очаква слабо захлаждане.

Ще има по-значителни увеличения на облачността, като не са изключени отново и превалявания.