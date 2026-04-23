Прокурор за оставката на Сарафов: Колегите се поздравяваха

„Това е едно добро начало, това е една стъпка в правилната посока, която трябваше да бъде предприета много отдавна. Вчера се почувства едно разведряване. Мога да ви кажа, че прокурорите вътре в системата се поздравяваха. Аз видях как обикновени хора по улици се поздравяват с това, което се случи. И всички ние видяхме, макар и в кръга на шегата, че тази сутрин слънцето изгря, държавата продължава да работи, въпреки че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Владимир Николов, прокурор от Окръжна прокуратура Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокуроритe, след оттеглянето на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
„Настъпи нещо, което беше необходимо за възстановяване на законността. И трябва да ви кажа, че оттук нататък системата ще работи много по-добре, много по-спокойно. Ще бъде възстановен нормалният ритъм и нормалните правомощения на системата. Благодарение на широко затворените очи на мнозинството от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, благодарение на това безогледно и неразбираемо упорство, практически бяха блокирани редица важни правомощия на прокуратурата“, посочи той.
„Виждаме един оздравяващ процес в цялата държава. Резултатите от изборите сочат еднозначно, че ще бъде възстановен парламентаризма. Оттам ще бъдат възстановени реалните функции на съдебната власт, оттам ще тръгнат и промените в изпълнителната власт. Оставката на Сарафов сама по себе си не решава проблем. Имаме негов заместник в момента“, коментира Антон Станков, доктор по право и бивш министър на правосъдието.
Той отбеляза, че за първи път на този пост е назначена жена.
„В същото време, истинският процес ще започне тогава, когато бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет. За момента нямам прекалени очаквания към това, което ще се случи. Едва ли ще е нещо драматично, или радикално противоположено на това, което беше до момента“, посочи той.
„В цялата ми кариера назад аз съм се борил именно за това - прокурорите да бъдат смели, да изразяват своите позиции и да не се страхуват, когато го правят. На нас ни предстои един дълъг път, стъпки, които трябва да бъдат извървени. Това, което трябва да бъде направено, е изключително просто. Да се спази Конституцията и законосъобразността. Очевидно, за някои хора е трудно, защото трябва да се скъса един модел на вкопчване във власт, на употреба на тази власт - не в публичен интерес. А за да изчисним всичко това, за да скасаме с тези съмнения, зависимости, за да поставим прокуратурата така, че тя да се ползва с общественото доверие, да има подкрепата на хората, безспорно трябва да решим тези казуси", коментира Владимир Николов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #4 от "наблюдател":И кой ще позволи това?
10 наблюдател
До коментар #6 от "Въпрос":Във всяка корумпирана система има и недоволни.Съдия Цариградска е доста вътре в нещата а и някое от ПРАСЕТАТА може да пропее.
Коментиран от #20, #24
13 наблюдател
До коментар #4 от "наблюдател":Имотите в Гърция и Испания са доста проследими нищо че са на името на някой от родата...
16 Ало
на дявола.Ако бяхте толкова морални колкото и взимате щяхте да сте по смирени.Защо не си оправите бюджета нали за хората работите.Смешници с по 5 дела на трупчета и си мислите че на вас нищо не може да ви се случи.Как ви се отразиха парите за дрехите, бонуси и купени дела.Дано може един ден да платите цената.
18 Въпрос
До коментар #10 от "наблюдател":Ще се реформира, и за всяка консултация адвоката ще ти брои по 200евро.
20 БокоБ
До коментар #12 от "Само питам":А дали нямаше разследване?И какво доказа това разследване?
10:45 23.04.2026
24 Само отговарям
До коментар #12 от "Само питам":Барселона гейт умря , така каза испанската прокуратура . Повече делото НЯМА да се отваря защото това е в ущърб на испанските данъкоплатци. Прочети становището на прокуратурата , Дамаджан го обобщи от трибуната на НС и беше много тъжен . Според него хубавото в доклада че се споменава името на Борисов , лошото е , че същият няма никаква връзка с делото . Толкова по таза опорка !
25 Майко мила ,
До коментар #23 от "Георгиев":ти промени Конституцията с твоите предположения !
26 Лицемери
До вчера бяха колективно за Сарафов и зад Сарафоф,
А днес се радват на оставката му!
прокуратурата и в съда. За целта е нужна промана в конституцията, която нито Антон нито жълтопаветните ще подкрепят.
33 вожда
До коментар #24 от "Само отговарям":твой не е без връзка с барселона гейт, харесва ти да лъжеш за пари, ама си у гоуема заблуда.....
36 значи
До коментар #23 от "Георгиев":искаш с тая и.д. президент("") и гл.пр-р от нея да сме у още по-големо приключение!? Покай се, за да не те удари Господ, Той забавя, но не забравя...!
