Прокурор за оставката на Сарафов: Колегите се поздравяваха

„Това е едно добро начало, това е една стъпка в правилната посока, която трябваше да бъде предприета много отдавна. Вчера се почувства едно разведряване. Мога да ви кажа, че прокурорите вътре в системата се поздравяваха. Аз видях как обикновени хора по улици се поздравяват с това, което се случи. И всички ние видяхме, макар и в кръга на шегата, че тази сутрин слънцето изгря, държавата продължава да работи, въпреки че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Владимир Николов, прокурор от Окръжна прокуратура Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокуроритe, след оттеглянето на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

„Настъпи нещо, което беше необходимо за възстановяване на законността. И трябва да ви кажа, че оттук нататък системата ще работи много по-добре, много по-спокойно. Ще бъде възстановен нормалният ритъм и нормалните правомощения на системата. Благодарение на широко затворените очи на мнозинството от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, благодарение на това безогледно и неразбираемо упорство, практически бяха блокирани редица важни правомощия на прокуратурата“, посочи той.

„Виждаме един оздравяващ процес в цялата държава. Резултатите от изборите сочат еднозначно, че ще бъде възстановен парламентаризма. Оттам ще бъдат възстановени реалните функции на съдебната власт, оттам ще тръгнат и промените в изпълнителната власт. Оставката на Сарафов сама по себе си не решава проблем. Имаме негов заместник в момента“, коментира Антон Станков, доктор по право и бивш министър на правосъдието.

Той отбеляза, че за първи път на този пост е назначена жена.

„В същото време, истинският процес ще започне тогава, когато бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет. За момента нямам прекалени очаквания към това, което ще се случи. Едва ли ще е нещо драматично, или радикално противоположено на това, което беше до момента“, посочи той.

„В цялата ми кариера назад аз съм се борил именно за това - прокурорите да бъдат смели, да изразяват своите позиции и да не се страхуват, когато го правят. На нас ни предстои един дълъг път, стъпки, които трябва да бъдат извървени. Това, което трябва да бъде направено, е изключително просто. Да се спази Конституцията и законосъобразността. Очевидно, за някои хора е трудно, защото трябва да се скъса един модел на вкопчване във власт, на употреба на тази власт - не в публичен интерес. А за да изчисним всичко това, за да скасаме с тези съмнения, зависимости, за да поставим прокуратурата така, че тя да се ползва с общественото доверие, да има подкрепата на хората, безспорно трябва да решим тези казуси", коментира Владимир Николов.