Прокурор за оставката на Сарафов: Колегите се поздравяваха

23 Април, 2026 10:18 3 381 41

  • антон станков-
  • борислав сарафов-
  • плевен-
  • всс-
  • владимир николов

Виждаме един оздравяващ процес в цялата държава, коментира Антон Станков

Прокурор за оставката на Сарафов: Колегите се поздравяваха
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Това е едно добро начало, това е една стъпка в правилната посока, която трябваше да бъде предприета много отдавна. Вчера се почувства едно разведряване. Мога да ви кажа, че прокурорите вътре в системата се поздравяваха. Аз видях как обикновени хора по улици се поздравяват с това, което се случи. И всички ние видяхме, макар и в кръга на шегата, че тази сутрин слънцето изгря, държавата продължава да работи, въпреки че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Владимир Николов, прокурор от Окръжна прокуратура Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокуроритe, след оттеглянето на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

„Настъпи нещо, което беше необходимо за възстановяване на законността. И трябва да ви кажа, че оттук нататък системата ще работи много по-добре, много по-спокойно. Ще бъде възстановен нормалният ритъм и нормалните правомощения на системата. Благодарение на широко затворените очи на мнозинството от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, благодарение на това безогледно и неразбираемо упорство, практически бяха блокирани редица важни правомощия на прокуратурата“, посочи той.

„Виждаме един оздравяващ процес в цялата държава. Резултатите от изборите сочат еднозначно, че ще бъде възстановен парламентаризма. Оттам ще бъдат възстановени реалните функции на съдебната власт, оттам ще тръгнат и промените в изпълнителната власт. Оставката на Сарафов сама по себе си не решава проблем. Имаме негов заместник в момента“, коментира Антон Станков, доктор по право и бивш министър на правосъдието.

Той отбеляза, че за първи път на този пост е назначена жена.

„В същото време, истинският процес ще започне тогава, когато бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет. За момента нямам прекалени очаквания към това, което ще се случи. Едва ли ще е нещо драматично, или радикално противоположено на това, което беше до момента“, посочи той.

„В цялата ми кариера назад аз съм се борил именно за това - прокурорите да бъдат смели, да изразяват своите позиции и да не се страхуват, когато го правят. На нас ни предстои един дълъг път, стъпки, които трябва да бъдат извървени. Това, което трябва да бъде направено, е изключително просто. Да се спази Конституцията и законосъобразността. Очевидно, за някои хора е трудно, защото трябва да се скъса един модел на вкопчване във власт, на употреба на тази власт - не в публичен интерес. А за да изчисним всичко това, за да скасаме с тези съмнения, зависимости, за да поставим прокуратурата така, че тя да се ползва с общественото доверие, да има подкрепата на хората, безспорно трябва да решим тези казуси", коментира Владимир Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 11 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като в САЩ.

    10:20 23.04.2026

  • 2 честен ционист

    20 35 Отговор
    Ще ви видя дали ще се поздравявате, Льотчикът като ви смени с Военен трибунал.

    10:20 23.04.2026

  • 3 Га ядиха кифтета

    31 3 Отговор
    ни риваха.

    10:21 23.04.2026

  • 4 наблюдател

    30 4 Отговор
    Крайно време е да се разрита кочината наречена "съдебна система"

    Коментиран от #6, #13

    10:25 23.04.2026

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    22 4 Отговор
    ТОЗИ НЕ БЕШЕ ЛИ ОТ КОМУНЯГИТЕ ? ? ? .....................

    10:26 23.04.2026

  • 6 Въпрос

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "наблюдател":

    И кой ще позволи това?

    Коментиран от #10

    10:27 23.04.2026

  • 7 ВСИЧКИ ВЕЧЕ ДОРИ НЕ СЕ ПОЗНАВАТ

    32 0 Отговор
    А ВИЛИТЕ , А ХОТЕЛИТЕ И ИМОТИТЕ И ТО В ЧУЖБИНА , А !? МОШЕННИЦИ СТЕ ДО ЕДИН !

    10:28 23.04.2026

  • 8 тоя

    16 4 Отговор
    е голем плужек бе, от "стани да седна" бандата е !

    10:30 23.04.2026

  • 9 Име

    17 6 Отговор
    Антончо, Станков, ченге си, и ченге ще си останеш

    10:31 23.04.2026

  • 10 наблюдател

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    Във всяка корумпирана система има и недоволни.Съдия Цариградска е доста вътре в нещата а и някое от ПРАСЕТАТА може да пропее.

    Коментиран от #18

    10:32 23.04.2026

  • 11 Майора

    7 3 Отговор
    Жалко че ср обърна към соросоидите!

    10:33 23.04.2026

  • 12 Само питам

    16 5 Отговор
    Кюлчета и пачки, Барселона, пари в чували..... Ще има ли разследване..... Или след мъглата, пак мъгла ???

    Коментиран от #20, #24

    10:34 23.04.2026

  • 13 наблюдател

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "наблюдател":

    Имотите в Гърция и Испания са доста проследими нищо че са на името на някой от родата...

    10:34 23.04.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    23 1 Отговор
    Съдебните и прокурорски рокади са си тяхна работа. Кво ще променят живота на обикновения човек, че само за това реват. Народът го интересува здравна реформа, а не съдебна. Уж здравна каса , а пациентът плаща за всичко. Нямаш ли пари , кучета те яли. Така ли е в другите държави в ЕС , дето все за пример давате? Живея в чужбина. Лекарствата ми над 60 години ми са безплатни. Вчера си договорих операция, дори правех избор от няколко варианта и всичко е без пари. За същата в България , братовчедът се изръси 1500 евро. Да спра с примерите, много са.

    10:34 23.04.2026

  • 15 Опашати лъжи

    11 3 Отговор
    Виждал оздравителен процес тоя. Ми да оди да си търси работа тогава.

    10:34 23.04.2026

  • 16 Ало

    15 1 Отговор
    Кой се поздравява чакай господине на новия ще се кланят,тия продажници прокурори ,не ви ли е срам адвокати
    на дявола.Ако бяхте толкова морални колкото и взимате щяхте да сте по смирени.Защо не си оправите бюджета нали за хората работите.Смешници с по 5 дела на трупчета и си мислите че на вас нищо не може да ви се случи.Как ви се отразиха парите за дрехите, бонуси и купени дела.Дано може един ден да платите цената.

    10:35 23.04.2026

  • 17 Копринката трябва да пълни чували

    10 8 Отговор
    Когато румбата ботУша ви назначи началник, ще замлъкнете ошавени, защото ще трябва да се разделите с вилите, сметките, колите🤣🤣🤣

    10:35 23.04.2026

  • 18 Въпрос

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "наблюдател":

    Ще се реформира, и за всяка консултация адвоката ще ти брои по 200евро.

    10:36 23.04.2026

  • 19 Зъл пес

    6 2 Отговор
    Егати ужасния коментар.Ами тя България продължава да съществува и без хан Аспарух слънцето изгрява и без Тодор Живков,ние дишаме и без всички останали за които се сетите.

    10:43 23.04.2026

  • 20 БокоБ

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    А дали нямаше разследване?И какво доказа това разследване?

    10:45 23.04.2026

  • 21 койдазнай

    10 0 Отговор
    Чак сега се видя, че всички са се борили срещу едноличното управление на сарафов!

    10:49 23.04.2026

  • 22 Фалшивия герой

    11 2 Отговор
    Куфарния носач и изтривалка на Гешев пак се е напънал да го играе "революционер", "борез за промяна" и мишена по медиите!Трябва да си наистина голям гоьнсурат и наглец за да си мислиш, че хората и в и извън прокуратрата ще забравят как този болен да е вечен началник кариерист пишеше декларация след декларация в подкрепа на простотите на онова недоразумение и лично организираше и тормозеше подчинените си да протестират по стълбищата пред палатите в подкрепа на същото това статукво от което бе част и той. Изритаха го и стана знаме на онези, с които най-много се бореше в подкрепа и защита на Каскета!

    10:51 23.04.2026

  • 23 Георгиев

    2 4 Отговор
    Пак ще кажа: излишно бързане. Тя си беше зам. Главен прокурор. Какво налага да бъде преназначена? Можеше да има ваканция за поста, до нормален избор. Може би Главният прокурор трябва да се назначава от президента, да служи на държавата. С мандат години като на президента. По предложение на прокурорския съвет. Тогава ще се избегнат колизиите.

    Коментиран от #25, #36

    10:52 23.04.2026

  • 24 Само отговарям

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    Барселона гейт умря , така каза испанската прокуратура . Повече делото НЯМА да се отваря защото това е в ущърб на испанските данъкоплатци. Прочети становището на прокуратурата , Дамаджан го обобщи от трибуната на НС и беше много тъжен . Според него хубавото в доклада че се споменава името на Борисов , лошото е , че същият няма никаква връзка с делото . Толкова по таза опорка !

    Коментиран от #33

    10:55 23.04.2026

  • 25 Майко мила ,

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Георгиев":

    ти промени Конституцията с твоите предположения !

    10:58 23.04.2026

  • 26 Лицемери

    13 1 Отговор
    Лицемери гадни!
    До вчера бяха колективно за Сарафов и зад Сарафоф,
    А днес се радват на оставката му!

    10:59 23.04.2026

  • 27 А до сега

    10 0 Отговор
    къде са били тези колеги толкова години ? Пазят си стола и контактите ! Нищо друго !

    11:12 23.04.2026

  • 28 Хахаха

    10 0 Отговор
    Досега всични го подкрепяха,сега се поздравявали,чакай правосъдие от такива червеи🤣

    11:17 23.04.2026

  • 29 Поздравявали се

    4 2 Отговор
    прокурорите, ама верно ли Станковче??? Колко мило, май се радват, че стават мищоци на новия

    11:22 23.04.2026

  • 30 Котка

    6 1 Отговор
    Факти, защо така се дъните? В заглавието прокурор. Снимката на Антон Станков. Не, че на някого му пука.

    11:23 23.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Даааааааа

    4 2 Отговор
    Този мухльо беше съдия, та даже и министър. Оставки и уволнения трябват и в
    прокуратурата и в съда. За целта е нужна промана в конституцията, която нито Антон нито жълтопаветните ще подкрепят.

    11:30 23.04.2026

  • 33 вожда

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Само отговарям":

    твой не е без връзка с барселона гейт, харесва ти да лъжеш за пари, ама си у гоуема заблуда.....

    11:39 23.04.2026

  • 34 Данко

    2 0 Отговор
    Следователите питахте ли колко са радостни сега с директорското място ? Един поне намерете за пред медиите да се израдва. Може да му кажете ,че директора ще го повиши до 5 цифрена заплата или ще го заведе до някой друг бар или ресторант да го запознае с едни хора.

    11:40 23.04.2026

  • 35 Напрво

    7 0 Отговор
    народно веселие настана Станков!!! Тълпи щастливи хора се прегръщат по улиците, девойки в народни носии вият кръшни хора по площадите. Даже синя и зелена зона отмениха до края на месеца. Хората по цял свят завиждат на България! Еврото скочи спрямо долара, понеже сега Европа ще стане още по-богата и по-силна! И Путин трепери от стах.

    11:41 23.04.2026

  • 36 значи

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Георгиев":

    искаш с тая и.д. президент("") и гл.пр-р от нея да сме у още по-големо приключение!? Покай се, за да не те удари Господ, Той забавя, но не забравя...!

    11:46 23.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гост

    3 0 Отговор
    Поне 1/3 в това змийско гнездо сте същите корумпирани бoклyци като Сарафов и другите преди него, останалите сте жалки пyтки, които си мълчат страхливо да не си загубят лапачката. И 3/3 сте напълно безполезни.

    13:27 23.04.2026

  • 39 Избори

    1 0 Отговор
    Да бе, повЕрвахме ви!

    14:13 23.04.2026

  • 40 Нешка Робева

    1 0 Отговор
    Пременил се Илия .....пак в тия !

    14:24 23.04.2026

  • 41 Пришелец

    0 0 Отговор
    Тоя си вярва даже!

    16:03 23.04.2026

