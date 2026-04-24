Времето днес, прогноза за петък, 24 април: Слънчево, но ветровито

Времето днес, прогноза за петък, 24 април: Слънчево, но ветровито

24 Април, 2026 03:00

Максималните температури ще са между 16° и 21°, в София - около 17°

Времето днес, прогноза за петък, 24 април: Слънчево, но ветровито - 1
Времето ще остане много ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София - около 6°, а максималните между 16° и 21°, в София - около 17°. През деня ще преобладава слънчево време.

По-значителна облачност ще има в следобедните часове.

На морския бряг също ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°.

И в планините времето ще бъде слънчево, но ветровито. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.

През почивните дни, ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще е малка.

Вятърът ще е слаб до умерен от запад. Дневните температури ще се повишат и в неделя ще бъдат - между 20° и 25°. В следобедните часове на неделния ден вятърът от север ще се усили, с него ще започне да прониква по-студен въздух и в понеделник максималните температури временно, но във вторник отново ще тръгнат нагоре.

Минималните температури ще се задържат без съществена промяна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Име

    2 4 Отговор
    Хубав ден!

    05:23 24.04.2026

  • 8 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "генчо от казанлък":

    Има си "почитатели"!

    Коментиран от #10

    05:35 24.04.2026

  • 12 СЕМ

    1 0 Отговор
    Тук пишат само психопати, психопати и убийци.

    Коментиран от #15

    06:28 24.04.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаберих":

    След това едва ли му е дала повече шансове да се доказва!

    07:34 24.04.2026

