Времето днес, прогноза за петък, 24 април: Слънчево, но ветровито

Времето ще остане много ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София - около 6°, а максималните между 16° и 21°, в София - около 17°. През деня ще преобладава слънчево време.



По-значителна облачност ще има в следобедните часове.



На морския бряг също ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°.



И в планините времето ще бъде слънчево, но ветровито. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.



През почивните дни, ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще е малка.

Вятърът ще е слаб до умерен от запад. Дневните температури ще се повишат и в неделя ще бъдат - между 20° и 25°. В следобедните часове на неделния ден вятърът от север ще се усили, с него ще започне да прониква по-студен въздух и в понеделник максималните температури временно, но във вторник отново ще тръгнат нагоре.

Минималните температури ще се задържат без съществена промяна.