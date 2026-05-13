Павел Попов: Тези привилегии от охраната от НСО, които ползваха Борисов и Пеевски, показваха тяхната доминация

Това трябваше да се случи. Тези привилегии от охраната от НСО, които ползваха Борисов и Пеевски, показваха тяхната доминация над политическия живот в България, която нанесе много щети. За мен това сваляне на охраната трябваше да стане със законодателен акт.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът от "Демократична България" (ДБ) Павел Попов, който коментира свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
"Парламентът е върховният орган на властта в България. Създаването на временни комисии е полезно и тук имаме сериозни разминавания с "Прогресивна България" (ПБ). За съдебната реформа ще подкрепим мнозинството. Вчера в комисия бяха подкрепени и трите законопроекта - на ДБ, на ПП и на ПБ. Очаквам и в зала да се случи същото, след което да се търси някаква симбиоза между трите законопроекта", добави той.
"Относно мерките за цените ми прави впечатление, че колегите от ПБ са много предпазливи и не искат да оставят свръхочаквания у хората. Те самите казват, че тези мерки едва ли ще доведат до спад на цените. Те по-скоро ще доведат до задържане на сегашните цени. Помните в предизборната кампания как се експлоатираше тази тема от Румен Радев. Нас ни притеснява точно това - използването на темата за високите цени с популистка цел. Основната мярка за справяне с високите цени е бюджетната дисциплина. Другата важна мярка е помощта за малкия бизнес и производители. Най-общата ни критика към тези мерки на ПБ е, че намесата на държавата чрез регулаторите ще доведе до предварително вдигане на цените. Видяхме това миналата година, когато заради Закона за еврото цените се вдигнаха преди приемането на еврото", даде пример Павел Попов.
Да, да, ама не – няма да ги уволнят, нито пък НСО автомобилите ще ги поставят на трупчета, а ще продължат да се използват и затова спестени средства от заплати и бензин няма да има, но със сигурност има много човешка завист и нечовешка злоба.
До коментар #1 от "пожелание":Какво ще чакаш?Гласуваха преустановяване търсенето източника на доходите на Пеевски.Толкоз.А ти си чакай и мечтай.Няма да търсят нито милиарди,нито самолети.А Борисов има само наследствена къща и зайчарник плюс няколко саксии мушката.
КОГАТО ТОВА СЕ СЛУЧИ, ТОЗИ ДЕН ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК.
До коментар #11 от "Моше":магнолията.
До коментар #15 от "Лост":Коментира.
До коментар #7 от "Горски":Хубав анализ. Браво !!!
До коментар #11 от "Моше":че Пеевски е лицето на руските пари в България. Нали Спецназ го "убедиха" да се върне в България и да се захване с политика, защото е обещал. Именно заради руските пари му лепнаха магнитски като започна войната в Украйна.
До коментар #7 от "Горски":Пълни глупости.. Оня нагъл престъпник г-н Бях точен с парите се е обадил и е наредил това да се случи.. А иначе той се движи с бронирана жипка и 4 души охрана..
До коментар #22 от "Еврокопейкa":Може пък да не е бил съвсем точен с парите и да има неспокоен сън.
Не се изненадвам, че заради комплексите си от ПП и ДБ са искали свалянето на охраната. Все пак всички разбрахме, че Радев махна охраната на двамата, да си го върне заради президентската администрацията на която махнаха охраната и шофьорите от НСО.
Ще дойде ден когато Радев няма да може да изпълни разпоредбите на ПП и ДБ, и тогава ще се скарат.
