Павел Попов: Тези привилегии от охраната от НСО, които ползваха Борисов и Пеевски, показваха тяхната доминация

13 Май, 2026 19:04 1 864 33

Създаването на временни комисии е полезно и тук имаме сериозни разминавания с "Прогресивна България" (ПБ)

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това трябваше да се случи. Тези привилегии от охраната от НСО, които ползваха Борисов и Пеевски, показваха тяхната доминация над политическия живот в България, която нанесе много щети. За мен това сваляне на охраната трябваше да стане със законодателен акт.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът от "Демократична България" (ДБ) Павел Попов, който коментира свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Парламентът е върховният орган на властта в България. Създаването на временни комисии е полезно и тук имаме сериозни разминавания с "Прогресивна България" (ПБ). За съдебната реформа ще подкрепим мнозинството. Вчера в комисия бяха подкрепени и трите законопроекта - на ДБ, на ПП и на ПБ. Очаквам и в зала да се случи същото, след което да се търси някаква симбиоза между трите законопроекта", добави той.

"Относно мерките за цените ми прави впечатление, че колегите от ПБ са много предпазливи и не искат да оставят свръхочаквания у хората. Те самите казват, че тези мерки едва ли ще доведат до спад на цените. Те по-скоро ще доведат до задържане на сегашните цени. Помните в предизборната кампания как се експлоатираше тази тема от Румен Радев. Нас ни притеснява точно това - използването на темата за високите цени с популистка цел. Основната мярка за справяне с високите цени е бюджетната дисциплина. Другата важна мярка е помощта за малкия бизнес и производители. Най-общата ни критика към тези мерки на ПБ е, че намесата на държавата чрез регулаторите ще доведе до предварително вдигане на цените. Видяхме това миналата година, когато заради Закона за еврото цените се вдигнаха преди приемането на еврото", даде пример Павел Попов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    27 3 Отговор
    Сега чакаме обвиненията към двамата крадци и мушингери , защото са завлекли милиарди пари от народа !!

    Коментиран от #11

    19:06 13.05.2026

  • 2 Сатана Z

    12 12 Отговор
    Кирчо Канадски също имаше охрана от НСО която затри българско семейство по особено брутален начин за кеф на разгонения многоженец

    19:08 13.05.2026

  • 3 Дойде време вече

    22 2 Отговор
    сърбинът спокойно да изпрати един оловен подарък на Банкянския измамник !

    19:09 13.05.2026

  • 4 И до

    16 2 Отговор
    сега всички ги толерираха , българските граждани плащаха , институциите бяха глухи и слепи (пълнеха гуши) ! Иначе органи много , но абсолютно ненужни меко казано !

    19:10 13.05.2026

  • 5 рибаря

    11 5 Отговор
    Боже-е!И този ли ще се налага да го гледаме.Пробута се най-после за депутат.Отвратителна личност,педант и кариерист.

    Коментиран от #9

    19:11 13.05.2026

  • 6 Сретан

    12 2 Отговор
    Утре сутринта съм на Околовръстния, при разклона за. Банки

    19:13 13.05.2026

  • 7 Горски

    14 2 Отговор
    Службите може да имат информация, че си заплашен от Сретан заради кражбата на едни много пари и измамата на която е подложен, но това не е било свързано със сигурността на държавата, а с дейността на мафията чиито член си ти. Няма бивша мутра, няма и мутра- държавник и не се изживявай в такъв. Случая с Алексей Петров доказва, че и охрана да има, когато е "заслужил" кармата го застига! А охраната е да си чеши егото. Те службите и преди нямаха данни за заплахи по държавна линия.Но ти явно знаеш нещо повече от службите и като всеки паразит използва държавата да те пази от други мафиоти като теб.Боклук ! Също както и другото прасе. Ами плащай си на частно, нали си мутра, а освен това имаш частна охранителна фирма?

    Коментиран от #18, #22

    19:15 13.05.2026

  • 8 Горски

    6 1 Отговор
    Имам предвид бойкото.

    19:16 13.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Демагогията на ...

    3 7 Отговор
    Като е премахната охраната на Борисов от четирима служители на НСО, то те няма да си получат заплатите другия месец и после ще бъдат уволнени, а служебните автомобили ще са законсервирани в НСО гаража, за да се спестят държавните разходи за охрана от заплати и бензин.
    Да, да, ама не – няма да ги уволнят, нито пък НСО автомобилите ще ги поставят на трупчета, а ще продължат да се използват и затова спестени средства от заплати и бензин няма да има, но със сигурност има много човешка завист и нечовешка злоба.

    19:19 13.05.2026

  • 11 Моше

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "пожелание":

    Какво ще чакаш?Гласуваха преустановяване търсенето източника на доходите на Пеевски.Толкоз.А ти си чакай и мечтай.Няма да търсят нито милиарди,нито самолети.А Борисов има само наследствена къща и зайчарник плюс няколко саксии мушката.

    Коментиран от #13, #21

    19:21 13.05.2026

  • 12 ДОМИНАЦИЯТА ПРИКЛЮЧИ

    16 4 Отговор
    СЕГА СЛЕДВА КОНФИСКАЦИЯ И ЗАТВОР.
    КОГАТО ТОВА СЕ СЛУЧИ, ТОЗИ ДЕН ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК.

    19:21 13.05.2026

  • 13 Забравяш

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Моше":

    магнолията.

    19:22 13.05.2026

  • 14 .....

    11 6 Отговор
    Eлектората на Pадев забрави празните хладилници и изпадна в екстаз. видяхте ли, олигарсите си заравят децата, пръснахме им дупе/тата, вече не могат и в дубай да бегат, ей сега сретен ще ни отмъсти и ще убие този дето си го избирахме има няма 20 години. ЦРУ, ЦДУ и Бъкингам приветсва боташаковия матриал. вече сме и съюзници във войната с Иран. Браво Рундьo.

    19:23 13.05.2026

  • 15 Лост

    5 0 Отговор
    Защо не може да се комбинира Fibank.Когато фалираха КТБ и тя беше в кюпа.

    Коментиран от #16

    19:23 13.05.2026

  • 16 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лост":

    Коментира.

    19:27 13.05.2026

  • 17 С/Р

    4 2 Отговор
    Свърши тая!

    19:32 13.05.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Хубав анализ. Браво !!!

    19:32 13.05.2026

  • 19 Здрасти

    8 0 Отговор
    А не беше ли по-важно да обявим резултатите от швейцарското разследване кой точно и как източи КТБ? Или получихме още от същото?

    19:33 13.05.2026

  • 20 Само предлагам

    3 2 Отговор
    Дано ако ти се наложи да ползваш да ти откажат охрана и тогава може да се наложи да ползваш памперс

    19:34 13.05.2026

  • 21 всички знаят

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Моше":

    че Пеевски е лицето на руските пари в България. Нали Спецназ го "убедиха" да се върне в България и да се захване с политика, защото е обещал. Именно заради руските пари му лепнаха магнитски като започна войната в Украйна.

    19:36 13.05.2026

  • 22 Еврокопейкa

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Пълни глупости.. Оня нагъл престъпник г-н Бях точен с парите се е обадил и е наредил това да се случи.. А иначе той се движи с бронирана жипка и 4 души охрана..

    Коментиран от #28

    19:38 13.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тахумба

    5 2 Отговор
    И този брадат пръч не е стока.

    19:47 13.05.2026

  • 25 име

    7 3 Отговор
    Много ми е смешно някви политически мижитурки, които до вчера са били в скута на боко и шишо, да говорят за охраната им от НСО или да дават оценка на мерките против инфлацията на ПБ. Абе, kaлъфи, нали бяхте в миналия парламент, нели вие ни набутахте в еврозоната, що не взехте адекватни мерки против инфлацията, а ся плюете ПБ?!

    19:50 13.05.2026

  • 26 Гъбарко

    4 4 Отговор
    Дреме му на шлиферо. Бацо ще беъде изучаван и преподаван от политолози и анализатори десетилетия наред. Живейте си с великата шаячна правда дебили.

    19:50 13.05.2026

  • 27 Реалист

    9 1 Отговор
    Стига глупости . Търсите само политически дивиденти . Двуличници , не се търпите.

    19:54 13.05.2026

  • 28 Гепи

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Еврокопейкa":

    Може пък да не е бил съвсем точен с парите и да има неспокоен сън.

    19:57 13.05.2026

  • 29 По скоро

    5 1 Отговор
    става въпрос за голямо шубе.

    20:35 13.05.2026

  • 30 Перо

    4 3 Отговор
    Къде по света чужда държава налага на родната страна на изменника охрана, който подписва анти-национални договори срещу собствената си държава? Тиквата се оказа чужд агент и чужди служби нареждат на МС охрана на свойте агенти! Охраната му се нарежда от чужди посолства и служби, без мнение на нашите!

    21:02 13.05.2026

  • 31 Тити

    3 3 Отговор
    А Радев кой го вози да не ходи до парламента с колело като нидерландският премиер

    21:11 13.05.2026

  • 32 Ддд

    2 0 Отговор
    Значи от ПП и ДБ са имали комплекси че, Борисов и Пеевски са имали охрана.
    Не се изненадвам, че заради комплексите си от ПП и ДБ са искали свалянето на охраната. Все пак всички разбрахме, че Радев махна охраната на двамата, да си го върне заради президентската администрацията на която махнаха охраната и шофьорите от НСО.
    Ще дойде ден когато Радев няма да може да изпълни разпоредбите на ПП и ДБ, и тогава ще се скарат.

    21:19 13.05.2026

  • 33 Мучо

    1 0 Отговор
    Титан на мисълта, велик...

    21:40 13.05.2026

