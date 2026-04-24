Правителството предлага 20 април да стане официален празник

Проект за изменение на Кодекса на труда, с който 20 април да бъде обявен за официален празник в памет на Априлското въстание от 1876 г., е внесен за обществено обсъждане.
В мотивите към законопроекта се посочва, че Априлското въстание е едно от най-героичните събития в българската история, организирано изцяло от българи без пряка външна помощ. Макар да е жестоко потушено, въстанието постига ключова политическа цел – поставя българския въпрос в центъра на европейската политика и проправя пътя към Освобождението и възстановяването на държавността.
Според вносителите 20 април следва да заеме място редом до други значими дати в националния календар като 3 март, 6 септември и 22 септември, а липсата му сред официалните празници е исторически пропуск.
Очаква се приемането на предложението да допринесе за укрепване на националната идентичност, съхраняване на историческата памет и повишаване на интереса към културния и исторически туризъм в страната.
В документа се посочва още, че за прилагането на промените не са необходими допълнителни средства от държавния бюджет, както и че предложението е в съответствие с правото на Европейския съюз.
1 Останали са и българи
17:26 24.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:28 24.04.2026
4 Галина Колева
17:29 24.04.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:31 24.04.2026
6 Голфаровото гоги
17:33 24.04.2026
7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
17:35 24.04.2026
8 Хмм
Коментиран от #11
17:39 24.04.2026
9 Факти
Коментиран от #15
17:48 24.04.2026
10 1488
17:53 24.04.2026
До коментар #8 от "Хмм":А защо Петлешков е изгорен? Да не би да има общо с чорбаджиите които са го предали СЛЕД като въстанието се проваля? Дали пък случайно същите тези чорбаджии не са подкрепяли поне на думи въстанието? Дали тази история не е ярък пример за "Не сте народ, а мършъ"...
И само да питъм:
Колко празника тип "Какви сме патриоти" е нужно да ви направят за да се размърдате, да хванете сопите и мотиките и да изчистите държавата от всички сегашни чорбаджии и предатели?
17:54 24.04.2026
12 Коста
17:58 24.04.2026
13 Бат Петьо Парчето
Коментиран от #14
17:58 24.04.2026
14 Пиночет
До коментар #13 от "Бат Петьо Парчето":От безродници какво очакваш?
18:04 24.04.2026
15 ои8уйхътгрф
До коментар #9 от "Факти":Колкото и силно да квичиш предателю гнусен без онзи "чужд акт" вашата дръжавичкъ НЯМАШЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ИЗОБЩО...
Че актът е чужд- не споря, че руския император е гледал своите си интереси- не споря, че вашата свобода по същество е "добре дошъл страничен резултат"- не споря... Но без всичко това "чуждо и странично" вас НЯМАШЕ ДА ВИ ИМА НА КАРТАТА...
Коментиран от #16, #17, #18
18:06 24.04.2026
16 681
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":И ти без нас нямаше да пишеш на кирилица и да имаш православие и да знаеш кво държава, комплексар.
18:08 24.04.2026
17 Оффф
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":А иначе свободата са си я платили вече, с тонове злато, пито платено, къш.
18:09 24.04.2026
18 .....
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":Нема надежда за степните не знам колко броя крепостни племена, нЕма😂😂
18:10 24.04.2026
19 факуса
Коментиран от #23
18:12 24.04.2026
20 Теслатъ
18:13 24.04.2026
21 Горд Българин 🇧🇬
20 април е забележителна дата заради априлското въстание и тя заема място редом до други значими дати в националния календар и история, но тогава всички знаем как е завършило събитието нали?
Е ТОГАВА НИЕ, КАКВО ПРАЗНУВАМЕ, ПОТУШАВАНЕТО МУ ЛИ ? това повод ли е да празнуваме ?
А НА 3 МАРТ Е ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО НАИСТИНА Е ПОВОД ЗА ПРАЗНУВАНЕ. Правите разлика между двете нали ?
Коментиран от #31, #37
18:14 24.04.2026
22 ООрана държава
Коментиран от #32
18:16 24.04.2026
23 Констатация8264
До коментар #19 от "факуса":Остави ги ти т ъ пи те и гр о з н и те, важното е да отдадем почит на героите, които с оръжие в ръка проляха кръвта и пожертваха живота си за свободата на Бг в Априлското въстание срещу Петвековния ни поробител.
18:20 24.04.2026
24 1234
Коментиран от #25, #27
18:21 24.04.2026
25 .....
До коментар #24 от "1234":Никой не е длъжен да е монголофил😂😂 , за камчатските,или якутските руснаци говориш🤣🤣
18:24 24.04.2026
26 Ний ша Ва упрайм
18:24 24.04.2026
27 .....
До коментар #24 от "1234":Ма няма се премахва, ще бъде официален както и останалите празници, Национален ще е 24 Май
18:25 24.04.2026
28 хахахаха
18:29 24.04.2026
29 Горски
18:31 24.04.2026
30 УдоМача
18:42 24.04.2026
31 по$$ран помак
До коментар #21 от "Горд Българин 🇧🇬":празнувай сефтето ти с амет чобана
Коментиран от #33, #34, #40
19:00 24.04.2026
32 ти нали си на магистралата
До коментар #22 от "ООрана държава":кво квичиш
19:01 24.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Григор
19:20 24.04.2026
36 Зиг-заг
19:27 24.04.2026
37 Галина Колева
До коментар #21 от "Горд Българин 🇧🇬":Да въстанеш предварително знаейки ,че можеш да загубиш ....това е геройство.Саможертва за ПОКОЛЕНИЯТА ,саможертва за ВЯРАТА.Почетете ВИДРИЦА на Поп Минчо Кънчев ,че да се осъзнаете.
Коментиран от #39
19:28 24.04.2026
38 руzcлямии
19:48 24.04.2026
39 друго мнение
До коментар #37 от "Галина Колева":А защо не 2 август Илинденско-Преображенското въстание , а защо не 17 април Нишкото въстание ,а защо не 17 май Трънското въстание . Тези въстания на българите наистина са без чужда помощ. За априлското въстание , да се твърди,че е без руско влияние е доста претенциозно. Освен това мръсната роля на стефан Стамболов буди погнуса и срам. Първите три въстания са потушавани от основно от редовна турска войска. Наистина Гаврил Хлътов е велик Българин пряко свързан с Руския генерален щаб и усилието което той прави е величаво. Но по масовост и мащаб ,първите три въстания са на народа ,масово срещу поробителя .
20:03 24.04.2026
40 Горд Българин 🇧🇬
До коментар #31 от "по$$ран помак":Дори не мисля да ти отговарям, защото човек отрекъл се от християнската си вярата и приел чуждата вече не го считам за човек.
20:09 24.04.2026
41 мехмед
20:27 24.04.2026