Правителството предлага 20 април да стане официален празник

Правителството предлага 20 април да стане официален празник

24 Април, 2026 17:22 1 557 41

Според вносителите 20 април следва да заеме място редом до други значими дати в националния календар като 3 март, 6 септември и 22 септември, а липсата му сред официалните празници е исторически пропуск

Правителството предлага 20 април да стане официален празник - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проект за изменение на Кодекса на труда, с който 20 април да бъде обявен за официален празник в памет на Априлското въстание от 1876 г., е внесен за обществено обсъждане.

В мотивите към законопроекта се посочва, че Априлското въстание е едно от най-героичните събития в българската история, организирано изцяло от българи без пряка външна помощ. Макар да е жестоко потушено, въстанието постига ключова политическа цел – поставя българския въпрос в центъра на европейската политика и проправя пътя към Освобождението и възстановяването на държавността.

Според вносителите 20 април следва да заеме място редом до други значими дати в националния календар като 3 март, 6 септември и 22 септември, а липсата му сред официалните празници е исторически пропуск.

Очаква се приемането на предложението да допринесе за укрепване на националната идентичност, съхраняване на историческата памет и повишаване на интереса към културния и исторически туризъм в страната.

В документа се посочва още, че за прилагането на промените не са необходими допълнителни средства от държавния бюджет, както и че предложението е в съответствие с правото на Европейския съюз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Останали са и българи

    33 8 Отговор
    На територията! Дано оцелеят и пребъдат! Бог да пази България!

    17:26 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 13 Отговор
    Поредния кьорфишек от муха ЕДНОДНЕВКА планираща как да презимува ❗

    17:28 24.04.2026

  • 4 Галина Колева

    28 12 Отговор
    ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ДА БЪДЕ ПРИЗНАТО ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК. СЪСЕДИТЕ НИ НИ КРАДЪТ ИСТОРИЯТА ,А НИЕ МЪЛЧИМ. ТОВА СИ Е НАША САМОЖЕРТВА.ДАЖЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕМ ОБЯВЕНИ КАТО НАРОД ЗА МЪЧЕНИЦИ ЗА ХРИСТА.

    17:29 24.04.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    36 5 Отговор
    Тъй като го подкараме Великден, Априлското възстание, 1 май, Гергьовден и ще чакате раздутата калинкокрация да работи! Има да съединяват с почивните дни! Тези, които тряба да бачкат, смените са си на смени, даже засмени!

    17:31 24.04.2026

  • 6 Голфаровото гоги

    20 4 Отговор
    Само тези от априлското ли трябва да се почитат а другите преди това тях защо се забравят и омаловажават

    17:33 24.04.2026

  • 7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 14 Отговор
    тази територия българска трябва да се Атинизира Наглосаксонската и Уникални Предатели да започнат да работят за Американското Посолство ,тогава никакви Англосаксонски юдей няма да се развяват като байрак ,а само циониски млади българки комунистки ще канибалстват на воля над всичко

    17:35 24.04.2026

  • 8 Хмм

    28 8 Отговор
    на Трети март в чудо се виждат как да не споменат, че руснаците са ни освободили от турците, говорят за някаква абстрактна свобода, а Априлското въстание е нашата Голгота - там е Батак, Перущица, изгореният жив от турците Петлешков, предателите чорбаджии, избягалите в Румъния "апостоли", които изоставят народа си на турския ятаган

    Коментиран от #11

    17:39 24.04.2026

  • 9 Факти

    13 32 Отговор
    3-ти март трябва да се премахне като национален празник. България по никакъв начин не участва в подписването на този предварителен договор без никаква стойност. Празникът трябва да бъде 6-ти септември, когато сами обявяваме Съединението без разрешение от великите сили. Те го признават по-късно. 6-ти септември е чисто български акт, кулминация на героичния подвиг на капитаните срещу генералите. Докато България се кланя на чужда държава никога няма да се оправи. Сякаш Бог ни гледа как сме наведени, как сме осеяли територията си с чужди паметници и как сме сложили чужд акт за национален празник и казва "този робски народ не заслужава да бъде добре".

    Коментиран от #15

    17:48 24.04.2026

  • 10 1488

    18 5 Отговор
    Подкрепям! Тогава честваме рожденния ден на фюрера

    17:53 24.04.2026

  • 11 ои8уйхътгрф

    22 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    А защо Петлешков е изгорен? Да не би да има общо с чорбаджиите които са го предали СЛЕД като въстанието се проваля? Дали пък случайно същите тези чорбаджии не са подкрепяли поне на думи въстанието? Дали тази история не е ярък пример за "Не сте народ, а мършъ"...


    И само да питъм:

    Колко празника тип "Какви сме патриоти" е нужно да ви направят за да се размърдате, да хванете сопите и мотиките и да изчистите държавата от всички сегашни чорбаджии и предатели?

    17:54 24.04.2026

  • 12 Коста

    20 5 Отговор
    Е, дано! Ще имаме двоен празник. Априлското въстание и рожденния ден на Хитлер.

    17:58 24.04.2026

  • 13 Бат Петьо Парчето

    10 15 Отговор
    РУСОФИЛИТЕ КАКВО ЩЕ ИЗОКАТ

    Коментиран от #14

    17:58 24.04.2026

  • 14 Пиночет

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Бат Петьо Парчето":

    От безродници какво очакваш?

    18:04 24.04.2026

  • 15 ои8уйхътгрф

    21 6 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Колкото и силно да квичиш предателю гнусен без онзи "чужд акт" вашата дръжавичкъ НЯМАШЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ИЗОБЩО...

    Че актът е чужд- не споря, че руския император е гледал своите си интереси- не споря, че вашата свобода по същество е "добре дошъл страничен резултат"- не споря... Но без всичко това "чуждо и странично" вас НЯМАШЕ ДА ВИ ИМА НА КАРТАТА...

    Коментиран от #16, #17, #18

    18:06 24.04.2026

  • 16 681

    9 13 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    И ти без нас нямаше да пишеш на кирилица и да имаш православие и да знаеш кво държава, комплексар.

    18:08 24.04.2026

  • 17 Оффф

    8 17 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    А иначе свободата са си я платили вече, с тонове злато, пито платено, къш.

    18:09 24.04.2026

  • 18 .....

    6 11 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    Нема надежда за степните не знам колко броя крепостни племена, нЕма😂😂

    18:10 24.04.2026

  • 19 факуса

    23 3 Отговор
    а в учебниците ще пише ли срещу кого и защо възстават,щот според некои с медийни изяви умнокрасиви, са разбойници изправили се срещу законната турска власт

    Коментиран от #23

    18:12 24.04.2026

  • 20 Теслатъ

    6 8 Отговор
    Адмирации ако към Националните ни Празници добавят и 20 Април!!!

    18:13 24.04.2026

  • 21 Горд Българин 🇧🇬

    24 5 Отговор
    Това предложение Е ПЪЛНА ПРОСТОТИЯ и ще се обоснова, защо.
    20 април е забележителна дата заради априлското въстание и тя заема място редом до други значими дати в националния календар и история, но тогава всички знаем как е завършило събитието нали?
    Е ТОГАВА НИЕ, КАКВО ПРАЗНУВАМЕ, ПОТУШАВАНЕТО МУ ЛИ ? това повод ли е да празнуваме ?
    А НА 3 МАРТ Е ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО НАИСТИНА Е ПОВОД ЗА ПРАЗНУВАНЕ. Правите разлика между двете нали ?

    Коментиран от #31, #37

    18:14 24.04.2026

  • 22 ООрана държава

    15 6 Отговор
    Стига с тия празници бе сметкаджии, правят все по малко работни дни в месеците за да не плащат обезщетения и болнични

    Коментиран от #32

    18:16 24.04.2026

  • 23 Констатация8264

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "факуса":

    Остави ги ти т ъ пи те и гр о з н и те, важното е да отдадем почит на героите, които с оръжие в ръка проляха кръвта и пожертваха живота си за свободата на Бг в Априлското въстание срещу Петвековния ни поробител.

    18:20 24.04.2026

  • 24 1234

    20 6 Отговор
    Когато първия път решиха да премахнат 3 март, загубиха 300 000 гласа. Време е тоя тумор ПП-ДВ да се изреже из основи. Освен русофобия и украйна в тях няма нищо друго.

    Коментиран от #25, #27

    18:21 24.04.2026

  • 25 .....

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "1234":

    Никой не е длъжен да е монголофил😂😂 , за камчатските,или якутските руснаци говориш🤣🤣

    18:24 24.04.2026

  • 26 Ний ша Ва упрайм

    13 5 Отговор
    според гейлиберастите тука 500 години е имало мирно съжителство! Историйте и легендите говорят друго в народната памет за тежко робство и масово диво потурчване кръвен данък. Слава на юнаците и хайдути загинали във всичките въстания против орките анадолски. 20 април ще е винаги в паметта на нормалните хора.

    18:24 24.04.2026

  • 27 .....

    3 8 Отговор

    До коментар #24 от "1234":

    Ма няма се премахва, ще бъде официален както и останалите празници, Национален ще е 24 Май

    18:25 24.04.2026

  • 28 хахахаха

    13 3 Отговор
    Рождения ден на хитлер 20 април. Добре са го замислили българските евронационалсоциеалисти. Готвим се да налагаме 21 вия пакет санкции на Русия ? Вярно от 1.05.26г. Русия спира доставките на газ и петрол за еврорайха,но това не ни пречи да се стягаме за европоход на север ! Сега сме най верни на Германия. Няма как ,ценности.

    18:29 24.04.2026

  • 29 Горски

    6 8 Отговор
    Това дори е много добра идея. Все пак сме българи и трябва да почитаме всичко, което е българско , свързано с България и хората, които са загинали за нашата свобода! Аз подкрепям това предложение! Подкрепям обединяването на трите събития! Това е достойна инициатива, чрез която ще отдадем заслужена почит на всички герои, жертвали живота си за България.

    18:31 24.04.2026

  • 30 УдоМача

    8 4 Отговор
    Ще въведат отново и 9 Септември. ;)

    18:42 24.04.2026

  • 31 по$$ран помак

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Горд Българин 🇧🇬":

    празнувай сефтето ти с амет чобана

    Коментиран от #33, #34, #40

    19:00 24.04.2026

  • 32 ти нали си на магистралата

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "ООрана държава":

    кво квичиш

    19:01 24.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Григор

    1 5 Отговор
    Няма спор,че 20 април е свещена дата в българската история.Това е датата на която един народ проявява характер и готовност за саможертва за свободата си. Проблемът е друг. Ние сме нацията с най-много празници в света. При това, ако празникът се окаже в събота или неделя се дава работен ден като компенсация. Бизнесът е притеснен от всичко това и с основание пита: А кога ще работим?

    19:20 24.04.2026

  • 36 Зиг-заг

    3 0 Отговор
    Ефрейтор Шикългрубер харесва това!

    19:27 24.04.2026

  • 37 Галина Колева

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горд Българин 🇧🇬":

    Да въстанеш предварително знаейки ,че можеш да загубиш ....това е геройство.Саможертва за ПОКОЛЕНИЯТА ,саможертва за ВЯРАТА.Почетете ВИДРИЦА на Поп Минчо Кънчев ,че да се осъзнаете.

    Коментиран от #39

    19:28 24.04.2026

  • 38 руzcлямии

    1 0 Отговор
    само 2 февруари!тъй де 23 февруари

    19:48 24.04.2026

  • 39 друго мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Галина Колева":

    А защо не 2 август Илинденско-Преображенското въстание , а защо не 17 април Нишкото въстание ,а защо не 17 май Трънското въстание . Тези въстания на българите наистина са без чужда помощ. За априлското въстание , да се твърди,че е без руско влияние е доста претенциозно. Освен това мръсната роля на стефан Стамболов буди погнуса и срам. Първите три въстания са потушавани от основно от редовна турска войска. Наистина Гаврил Хлътов е велик Българин пряко свързан с Руския генерален щаб и усилието което той прави е величаво. Но по масовост и мащаб ,първите три въстания са на народа ,масово срещу поробителя .

    20:03 24.04.2026

  • 40 Горд Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "по$$ран помак":

    Дори не мисля да ти отговарям, защото човек отрекъл се от християнската си вярата и приел чуждата вече не го считам за човек.

    20:09 24.04.2026

  • 41 мехмед

    0 0 Отговор
    само против турците празнувате

    20:27 24.04.2026

