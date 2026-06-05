Новини
България »
ЕК препоръча отмяна на плоския данък у нас

ЕК препоръча отмяна на плоския данък у нас

5 Юни, 2026 13:39 1 920 42

  • ек-
  • препоръки-
  • доходи-
  • данък-
  • дефицит

Отправени бяха сериозни предупреждения към България за състоянието на публичните финанси

ЕК препоръча отмяна на плоския данък у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към България за състоянието на публичните финанси и работата на държавната администрация. В най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растящ държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприети спешни реформи.

Според оценката на Комисията бюджетният дефицит вече се увеличава - от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3.5% през 2025-а. Очакванията са той да достигне над 4% през следващите две години. Затова Европейската комисия настоява България да ограничи ръста на публичните разходи и предупреждава, че страната може да бъде поставена под засилен европейски надзор заради прекомерен дефицит.

Като основни причини за влошаването на финансите се посочват увеличението на заплатите в държавния сектор, ръстът на социалните разходи и пенсиите, както и наливането на средства в държавни дружества като Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие.

Брюксел отправя и директна критика към данъчната система у нас. В доклада се посочва, че плоският данък от 10% без необлагаем минимум води до несправедливо разпределение на тежестта, при което хората с по-ниски доходи понасят относително по-голямо натоварване. Европейската комисия отбелязва още, че приходите от данъци в България остават под средното за Европейския съюз, а сивата икономика е сред най-големите в Общността.

Затова препоръката е държавата да засили събираемостта на данъците, да ограничи укриването на доходи и да предприеме мерки срещу просрочените задължения към хазната.

Докладът предупреждава и за сериозен дългосрочен натиск върху бюджета заради застаряването на населението, растящите разходи за пенсии и здравеопазване, както и увеличените разходи за отбрана. Според прогнозите държавният дълг може да достигне над 35% от брутния вътрешен продукт до 2027 година.

Сериозни критики има и към държавната администрация. Според Европейската комисия тя продължава да страда от липса на капацитет, недостиг на квалифицирани кадри и слаба координация, особено на местно ниво. Отбелязва се, че общините изпитват затруднения да привличат експерти и да управляват ефективно европейските средства.

Брюксел настоява за по-сериозна дигитализация, намаляване на административната тежест и по-добра свързаност между институциите. Според Комисията електронните услуги все още са твърде сложни и недостатъчно удобни за гражданите и бизнеса.

Остри критики са отправени и към борбата с корупцията. В доклада се казва, че България продължава да няма убедителни резултати по дела за корупция по високите етажи на властта. Посочват се проблеми с независимостта на антикорупционните органи, работата на Висшия съдебен съвет и обществените поръчки, където продължават практиките с директно възлагане и процедури само с един участник.

Общият извод на Европейската комисия е, че без по-сериозни реформи в публичните финанси, администрацията и контролните институции България ще бъде изправена пред нарастващ натиск както върху бюджета, така и върху доверието в държавните институции.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    48 14 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ПРЕПОРЪЧВА ВРЪЩАНЕТО НА ЛЕВА, ПОРАДИ НЕЗАКОННОТО НАТИКВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЗАРОБВОЗОНАТА!

    НЕ ВЯРВАТЕ ЛИ???
    ПУСНЕТЕ РЕФЕРЕНДУМ ПО ТЕМАТА!
    АКО ПРЕДИ РЕЗУЛТАТЪТ БЕ 60/40 ЗА ЛЕВА, СЕГА СЛЕД ТАЯ ГИГАНТСКА ИНФЛАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ 99/1 ЗА ЛЕВА!!!

    Коментиран от #38

    13:42 05.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 7 Отговор
    Откраднаха ни 80 млрд валутен фонд и сега ни се подиграват.Този фонд го събирахме 30 години точно за такива кризи.

    Коментиран от #6

    13:42 05.06.2026

  • 3 Един

    41 10 Отговор
    Аз препоръчвам отмяна на ЕС у нас!

    13:43 05.06.2026

  • 4 Пламен

    12 0 Отговор
    ЕК препоръча , ама спонсора Г.Герг. не ще.

    13:44 05.06.2026

  • 5 ОБЕКТИВНИЯ

    35 15 Отговор
    Крайно време е да се замени "плоския " с "прогресивен" данък !
    Всички европейски страни имат
    "прогресивно" облагане !
    "Плоския" е несправедлив .

    13:45 05.06.2026

  • 6 МисиркоФ

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    психоувреден

    13:46 05.06.2026

  • 7 Жорко

    9 3 Отговор
    Ха,защо ли не препоръчат и за Испания като тикне в повече от България???

    13:50 05.06.2026

  • 8 Анонимен

    13 5 Отговор
    Прогресивната ставка за данъка засяга само работещите. Всички богаташи ще си ползват парите по другия начин. Звучи хубаво, че ще прехвърлиш почти цялата данъчна тежест на богаташите, но реално им помагаш да се изведат до минимум. Не случайно заплатата на Мъск е 0 долара!

    13:53 05.06.2026

  • 9 Слава Україні

    5 10 Отговор
    Много правилна мярка за клуба на богатите. Фашизирано население трябва да плаща докато пукне.

    13:54 05.06.2026

  • 10 Долу ЕС

    22 3 Отговор
    абе не видях препоръки за вдигане таксите на златните концесии, да се плаща наем от американските бази, да се намалят парите за украйна и да се спре увеличаването на военнте разходи като се върнат както си бяха 1.5 пр от бвп

    13:58 05.06.2026

  • 11 .....

    6 0 Отговор
    Сигания🤣🤣

    13:59 05.06.2026

  • 12 отец Румба

    15 4 Отговор
    депутатите трудно ще приемат да ги облагат с прогресивен данък доход при тези високи заплати 8-10 хлд.лв. лева плюс още други ....а плащат осигуровки само до 4130 лв..........и не само дупитати а още много чиновници, доктори, прокурори, съдии, полиция, зъболекари .......

    Коментиран от #13, #17

    14:00 05.06.2026

  • 13 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "отец Румба":

    А защо не поискат премахване на максималния осигурителен доход? Тъкмо ще попълни най-важните дупки - пенсиите и може би да вдигне малко качеството на здравеопазването.

    14:03 05.06.2026

  • 14 Румбата

    7 2 Отговор
    Може ли да си Прогресивна България, а да оставиш плоския данък?!

    14:07 05.06.2026

  • 15 тез пък

    3 2 Отговор
    Е тези неща и бабите пред блока ги знаят. Те пак сега ли ги виждат?

    14:08 05.06.2026

  • 16 1234

    9 3 Отговор
    Става по-зле от комунизма! Препоръча = Разпореди.

    Коментиран от #20

    14:08 05.06.2026

  • 17 Споко

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "отец Румба":

    Депутатите и държавните служители не плащат нито данъци, нито осигуровки.

    Коментиран от #18, #36

    14:08 05.06.2026

  • 18 просто факт

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Споко":

    Плащат 10 % като всички.

    14:10 05.06.2026

  • 19 1001

    8 3 Отговор
    10% също е прогресивен данък! Ако получаваш 1000 евро 100 са данък. на 3000 300 са данък.
    На тия дето са учили да вземем повече та един работник на строежите получава повече от инженера.

    14:10 05.06.2026

  • 20 Реалност

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "1234":

    Още през 1990г. стана по зле от комунизма, а оттогава насам ставаме по зле и по зле...карай да върви, нали имаме банани:)

    14:11 05.06.2026

  • 21 икономист

    12 3 Отговор
    Единственото предимство което има България е ниските данъци .Вдигнат ли данъците изобщо няма да има никакъв смисъл да се живее тук .В момента например , цените в магазина са много по ниски в другите държави ,при нас е много скъпо

    14:14 05.06.2026

  • 22 .....

    7 2 Отговор
    Кой да харантути чиновниците и лелките,къде нищо не произвеждат и правят и си клатят по цял ден краката?

    14:15 05.06.2026

  • 23 Гост

    11 1 Отговор
    Чиновниците трябва сами да си плащат осигуровките не да прехвърляте тежестта на другите. Майсторите никакви данъци не пращат.

    14:15 05.06.2026

  • 24 Това Май !

    3 0 Отговор
    Отбелязва се, че общините изпитват затруднения да привличат експерти и да управляват ефективно европейските средства.

    Е Умишлено !

    Коментиран от #26

    14:16 05.06.2026

  • 25 Пламен

    7 1 Отговор
    Не може прогресивен данък !
    ,,Прогресивните" искат плосък.

    14:16 05.06.2026

  • 26 Ха,ха

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Това Май !":

    Кметовете по общини и общинички изкрадоха и източиха най много от ЕС😂😂

    14:18 05.06.2026

  • 27 българина

    4 0 Отговор
    в период на Инфлация не са проблем разходите а лриходите, да променят данъците и концесиите, да се въведе данък за изнесен капитал както е в сащ 21 процента. Сега теглим кредити ,които се изнасят като печалби в чужбина и нинги вършат пак като кредити!?!?!?

    14:19 05.06.2026

  • 28 бай Бончо

    11 2 Отговор
    Натикаха ли ви еврото ? Сега каквото кажат , това ще става .Каква е тая държава която няма собствено пари ? Добре , че хванах малко от Социализма , за да видя какво означава държава и спокоен и уреден живот .

    Коментиран от #29

    14:19 05.06.2026

  • 29 Баба бонка

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "бай Бончо":

    Ми така е,заграден в кошарата с телена ограда😂😂

    14:21 05.06.2026

  • 30 избирател

    4 2 Отговор
    Виждате ли лицемерието на ЕС . Правят цените еднакви , данъците еднакви , но с години ни държат на ниски заплати и никога няма да направят заплатите еднакви .Дано по бързо да се разпадне това недуразумение .

    14:24 05.06.2026

  • 31 Хах, ха, евала, Комунистите от ЕС

    4 2 Отговор
    ни превзеха, са Данъците яко нагоре, Донаборна Военна Служба и на Източният Фронт в Украине.❤️🇪🇺🤣😝

    14:27 05.06.2026

  • 32 При влизане в еврозоната и заплати и

    2 0 Отговор
    Пенсии които станаха Х/2 трябваше ДДС то да стане 10%

    14:27 05.06.2026

  • 33 Бат Жоро

    1 1 Отговор
    ЕК знае ли че, сме най-бедната нация в ЕС? Ако искат да вдигат данъците да намалят цените на тока и водата.

    14:30 05.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И ко ся

    2 1 Отговор
    Като основни причини за влошаването на финансите се посочват увеличението на заплатите в държавния сектор, ръстът на социалните разходи и пенсиите, както и наливането на средства в държавни дружества като Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие.

    Хмм, не е верно, еврото е виновно..

    14:31 05.06.2026

  • 36 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Споко":

    Не лъжи. Данъци плащат. Друг е въпросът, че не плащат лични осигуровки, а целият процент се поема от държавата.

    14:31 05.06.2026

  • 37 Тия предупреждения

    4 1 Отговор
    Да ги отправят към Франция и Италия 😂😂😂😂
    Ние и на 100% дефицит да свършим няма никакво значение за ЕС 😂😂😂
    И да ни дадат пари, като на Полша, после да ни обясняват за 0,5 % дефицит над разрешеното 😂😂😂😂
    Гълъба да се взема в ръце и да намира решения без да пупа данъци, заплати и пенсии 😂😂😂😂

    14:33 05.06.2026

  • 38 пешо

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    АЙДЕ СЕГА ИСКАМЕ СЪД И заТВОР за всеки, който казваше че сме готови за еврото. всеки подписал се под неверен документ явно! ! !

    14:41 05.06.2026

  • 39 Моарейн

    5 1 Отговор
    Засега "препоръчват" отмяна на плоския данък, после следва увеличаване на всички данъци, вдигане на пенсионната възраст, намаляване на пенсии, премахване на социални услуги на нуждаещите се и така докато стигнем до задължителна анихилация на болните, старите и немощните. Добре дошли в клуба на богатите!

    14:43 05.06.2026

  • 40 10%държава

    3 0 Отговор
    Българският пишман бизнес получи огромни подаръци с плоския данък, но това не доведе до подобряване на бизнес средата. Който си е крадял, краде и в момента, ще краде и в бъдеще. Хитреците са калкулирали всичко, за да не излизат на печалба при каквато и да е данъчна система. Изнасят милиарди - и чужди, и свои, а отчитат загуби. Не коментирам ЕК-препоръките, които досега ни водят непрекъснато към все по-задълбочаващи се неравенства. Но ако нашите управляващи още не са вдянали, че плоският данък си е горе-долу добре и че причината е съвсем друга, да си заминават незабавно. В държавата България се КРАДЕ - краде се нагло, безпросветно, безнаказано. Краде се по цялата верига на неравенството, от пенсионера до милионера. Краде се от здраве, от образование, от стоки, от услуги, в грабежа участва дори самата държава - цените пълнят джобовете не само на редовите Ганчовци, но и на фиска. От фиска за оръжие, за Украйна, за измисления ЕС. Нищо свястно. Краде се бъдещето на българите. А те мълчат? Хак им е тези овце!

    14:45 05.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Някой

    1 0 Отговор
    А ноторно известно е , че властта се страхува да "пипне" сивия сектор. Там се въртят големите пари , там са силните на деня, много хора се хранят оттам и си вадят не само хляба , но и сиренето и бензина, та и за любовници артисват. Тогава какво остава - ще натиснат тези , които са на заплата от държавата - те са най-удобните и беззащитни. Държавата им дава , държавата им взема....Завиждайте...

    14:56 05.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове