ЕК препоръча отмяна на плоския данък у нас

Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към България за състоянието на публичните финанси и работата на държавната администрация. В най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растящ държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприети спешни реформи.
Според оценката на Комисията бюджетният дефицит вече се увеличава - от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3.5% през 2025-а. Очакванията са той да достигне над 4% през следващите две години. Затова Европейската комисия настоява България да ограничи ръста на публичните разходи и предупреждава, че страната може да бъде поставена под засилен европейски надзор заради прекомерен дефицит.
Като основни причини за влошаването на финансите се посочват увеличението на заплатите в държавния сектор, ръстът на социалните разходи и пенсиите, както и наливането на средства в държавни дружества като Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие.
Брюксел отправя и директна критика към данъчната система у нас. В доклада се посочва, че плоският данък от 10% без необлагаем минимум води до несправедливо разпределение на тежестта, при което хората с по-ниски доходи понасят относително по-голямо натоварване. Европейската комисия отбелязва още, че приходите от данъци в България остават под средното за Европейския съюз, а сивата икономика е сред най-големите в Общността.
Затова препоръката е държавата да засили събираемостта на данъците, да ограничи укриването на доходи и да предприеме мерки срещу просрочените задължения към хазната.
Докладът предупреждава и за сериозен дългосрочен натиск върху бюджета заради застаряването на населението, растящите разходи за пенсии и здравеопазване, както и увеличените разходи за отбрана. Според прогнозите държавният дълг може да достигне над 35% от брутния вътрешен продукт до 2027 година.
Сериозни критики има и към държавната администрация. Според Европейската комисия тя продължава да страда от липса на капацитет, недостиг на квалифицирани кадри и слаба координация, особено на местно ниво. Отбелязва се, че общините изпитват затруднения да привличат експерти и да управляват ефективно европейските средства.
Брюксел настоява за по-сериозна дигитализация, намаляване на административната тежест и по-добра свързаност между институциите. Според Комисията електронните услуги все още са твърде сложни и недостатъчно удобни за гражданите и бизнеса.
Остри критики са отправени и към борбата с корупцията. В доклада се казва, че България продължава да няма убедителни резултати по дела за корупция по високите етажи на властта. Посочват се проблеми с независимостта на антикорупционните органи, работата на Висшия съдебен съвет и обществените поръчки, където продължават практиките с директно възлагане и процедури само с един участник.
Общият извод на Европейската комисия е, че без по-сериозни реформи в публичните финанси, администрацията и контролните институции България ще бъде изправена пред нарастващ натиск както върху бюджета, така и върху доверието в държавните институции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
НЕ ВЯРВАТЕ ЛИ???
ПУСНЕТЕ РЕФЕРЕНДУМ ПО ТЕМАТА!
АКО ПРЕДИ РЕЗУЛТАТЪТ БЕ 60/40 ЗА ЛЕВА, СЕГА СЛЕД ТАЯ ГИГАНТСКА ИНФЛАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ 99/1 ЗА ЛЕВА!!!
Коментиран от #38
13:42 05.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:42 05.06.2026
3 Един
13:43 05.06.2026
4 Пламен
13:44 05.06.2026
5 ОБЕКТИВНИЯ
Всички европейски страни имат
"прогресивно" облагане !
"Плоския" е несправедлив .
13:45 05.06.2026
6 МисиркоФ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":психоувреден
13:46 05.06.2026
7 Жорко
13:50 05.06.2026
8 Анонимен
13:53 05.06.2026
9 Слава Україні
13:54 05.06.2026
10 Долу ЕС
13:58 05.06.2026
11 .....
13:59 05.06.2026
12 отец Румба
Коментиран от #13, #17
14:00 05.06.2026
13 Някой
До коментар #12 от "отец Румба":А защо не поискат премахване на максималния осигурителен доход? Тъкмо ще попълни най-важните дупки - пенсиите и може би да вдигне малко качеството на здравеопазването.
14:03 05.06.2026
14 Румбата
14:07 05.06.2026
15 тез пък
14:08 05.06.2026
16 1234
Коментиран от #20
14:08 05.06.2026
17 Споко
До коментар #12 от "отец Румба":Депутатите и държавните служители не плащат нито данъци, нито осигуровки.
Коментиран от #18, #36
14:08 05.06.2026
18 просто факт
До коментар #17 от "Споко":Плащат 10 % като всички.
14:10 05.06.2026
19 1001
На тия дето са учили да вземем повече та един работник на строежите получава повече от инженера.
14:10 05.06.2026
20 Реалност
До коментар #16 от "1234":Още през 1990г. стана по зле от комунизма, а оттогава насам ставаме по зле и по зле...карай да върви, нали имаме банани:)
14:11 05.06.2026
21 икономист
14:14 05.06.2026
22 .....
14:15 05.06.2026
23 Гост
14:15 05.06.2026
24 Това Май !
Е Умишлено !
Коментиран от #26
14:16 05.06.2026
25 Пламен
,,Прогресивните" искат плосък.
14:16 05.06.2026
26 Ха,ха
До коментар #24 от "Това Май !":Кметовете по общини и общинички изкрадоха и източиха най много от ЕС😂😂
14:18 05.06.2026
27 българина
14:19 05.06.2026
28 бай Бончо
Коментиран от #29
14:19 05.06.2026
29 Баба бонка
До коментар #28 от "бай Бончо":Ми така е,заграден в кошарата с телена ограда😂😂
14:21 05.06.2026
30 избирател
14:24 05.06.2026
31 Хах, ха, евала, Комунистите от ЕС
14:27 05.06.2026
32 При влизане в еврозоната и заплати и
14:27 05.06.2026
33 Бат Жоро
14:30 05.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И ко ся
Хмм, не е верно, еврото е виновно..
14:31 05.06.2026
36 Някой
До коментар #17 от "Споко":Не лъжи. Данъци плащат. Друг е въпросът, че не плащат лични осигуровки, а целият процент се поема от държавата.
14:31 05.06.2026
37 Тия предупреждения
Ние и на 100% дефицит да свършим няма никакво значение за ЕС 😂😂😂
И да ни дадат пари, като на Полша, после да ни обясняват за 0,5 % дефицит над разрешеното 😂😂😂😂
Гълъба да се взема в ръце и да намира решения без да пупа данъци, заплати и пенсии 😂😂😂😂
14:33 05.06.2026
38 пешо
До коментар #1 от "Мнение":АЙДЕ СЕГА ИСКАМЕ СЪД И заТВОР за всеки, който казваше че сме готови за еврото. всеки подписал се под неверен документ явно! ! !
14:41 05.06.2026
39 Моарейн
14:43 05.06.2026
40 10%държава
14:45 05.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Някой
14:56 05.06.2026