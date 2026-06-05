КЗП наложи забрана за нелоялна търговска практика на голяма търговска верига магазини

Комисията за защита на потребителите прие решение, с което забранява прилагането на нелоялна заблуждаваща търговска практика от голяма търговска верига магазини в страната. Решението е взето след разглеждане на потребителски сигнали, свързани с предоставяне на невярна и подвеждаща информация в рекламни брошури и мобилно приложение на търговеца относно обхвата и условията на ценови промоции.

В сигналите потребители посочват случаи, при които продукти са били представени като включени в промоционални кампании или купони за отстъпка, но при заплащане на каса намалението не е било приложено. В други случаи в рекламните материали са били използвани изображения или формулировки, създаващи впечатление, че конкретни артикули участват в промоцията, въпреки че реално не са били част от нея.

След анализ на събраните документи, становищата на търговеца и констатациите по преписките, КЗП прие, че е налице предоставяне на невярна и подвеждаща информация относно цените и условията на промоционални кампании.

Комисията напомня, че търговците са длъжни да предоставят на потребителите ясна, точна и недвусмислена информация за цените, промоциите и условията за ползване на отстъпки. Вътрешни организационни, технически или редакционни грешки не освобождават търговеца от отговорността да осигури коректна информация към потребителите.