КЗП наложи забрана за нелоялна търговска практика на голяма търговска верига магазини

Комисията за защита на потребителите прие решение, с което забранява прилагането на нелоялна заблуждаваща търговска практика от голяма търговска верига магазини в страната. Решението е взето след разглеждане на потребителски сигнали, свързани с предоставяне на невярна и подвеждаща информация в рекламни брошури и мобилно приложение на търговеца относно обхвата и условията на ценови промоции.
В сигналите потребители посочват случаи, при които продукти са били представени като включени в промоционални кампании или купони за отстъпка, но при заплащане на каса намалението не е било приложено. В други случаи в рекламните материали са били използвани изображения или формулировки, създаващи впечатление, че конкретни артикули участват в промоцията, въпреки че реално не са били част от нея.
След анализ на събраните документи, становищата на търговеца и констатациите по преписките, КЗП прие, че е налице предоставяне на невярна и подвеждаща информация относно цените и условията на промоционални кампании.
Комисията напомня, че търговците са длъжни да предоставят на потребителите ясна, точна и недвусмислена информация за цените, промоциите и условията за ползване на отстъпки. Вътрешни организационни, технически или редакционни грешки не освобождават търговеца от отговорността да осигури коректна информация към потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:43 05.06.2026
2 ТО НЯМА РАЗЛИКА МЕЖДУ
13:45 05.06.2026
3 Кравария убер алес
Коментиран от #4
13:48 05.06.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Кравария убер алес":Лидл и Кауфланд.
Коментиран от #6, #8, #17
13:52 05.06.2026
5 Анджо
Коментиран от #11
13:56 05.06.2026
6 Анджо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Само тях не съм ги хващал да лъжат. Другото което е ,че колко е надценката на дадена стока тоя е вече други проблем.
13:58 05.06.2026
7 Съдене
Коментиран от #16
14:01 05.06.2026
8 лама Кифла
До коментар #4 от "Последния Софиянец":пък Лидъл подарявад 20% ддс-то на клиентите на 200 артикула вместо да го внасят ......така пише в брошурата им.......как не ги е срам
14:07 05.06.2026
9 А бе
Коментиран от #15
14:16 05.06.2026
10 Знаяч
14:16 05.06.2026
11 Аз Винаги Проверявам Цената !
До коментар #5 от "Анджо":На баркода четеца !
За да няма Изненади !
На касата !
14:20 05.06.2026
12 ужас
14:27 05.06.2026
13 Георг Георгиев - целувачът на з@дници
14:28 05.06.2026
14 Асан Мюмюнов
14:32 05.06.2026
15 Дони Т.
До коментар #9 от "А бе":Това точно не е лъжа, а стар търговски психологически похват. Ако ти е 10.00лв е едно, а като видиш 9.99 някак си малее :)))
14:34 05.06.2026
16 Можеш ли за Всяко Нещо !
До коментар #7 от "Съдене":Да ходиш В Сйда ?
Това са глупости !
Трябва да си има регламент!
Ако можеш да конкурираш Друг !
Продължавай !
Ако не можеш !
Изчезвай !
14:35 05.06.2026
17 Улав
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Чочко и дАробубамара
14:40 05.06.2026