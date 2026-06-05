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КЗП наложи забрана за нелоялна търговска практика на голяма търговска верига магазини

КЗП наложи забрана за нелоялна търговска практика на голяма търговска верига магазини

5 Юни, 2026 13:39 1 620 17

  • кзп-
  • търговска практика-
  • промоции

Комисията напомня, че търговците са длъжни да предоставят на потребителите ясна, точна и недвусмислена информация за цените

КЗП наложи забрана за нелоялна търговска практика на голяма търговска верига магазини - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите прие решение, с което забранява прилагането на нелоялна заблуждаваща търговска практика от голяма търговска верига магазини в страната. Решението е взето след разглеждане на потребителски сигнали, свързани с предоставяне на невярна и подвеждаща информация в рекламни брошури и мобилно приложение на търговеца относно обхвата и условията на ценови промоции.

В сигналите потребители посочват случаи, при които продукти са били представени като включени в промоционални кампании или купони за отстъпка, но при заплащане на каса намалението не е било приложено. В други случаи в рекламните материали са били използвани изображения или формулировки, създаващи впечатление, че конкретни артикули участват в промоцията, въпреки че реално не са били част от нея.

След анализ на събраните документи, становищата на търговеца и констатациите по преписките, КЗП прие, че е налице предоставяне на невярна и подвеждаща информация относно цените и условията на промоционални кампании.

Комисията напомня, че търговците са длъжни да предоставят на потребителите ясна, точна и недвусмислена информация за цените, промоциите и условията за ползване на отстъпки. Вътрешни организационни, технически или редакционни грешки не освобождават търговеца от отговорността да осигури коректна информация към потребителите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Глупости.

    13:43 05.06.2026

  • 2 ТО НЯМА РАЗЛИКА МЕЖДУ

    11 3 Отговор
    ВЕРИГИТЕ СА ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ ВСИЧКИТЕ

    13:45 05.06.2026

  • 3 Кравария убер алес

    27 0 Отговор
    Хайде по смело а. Казвайте им имената, какви са тия тайни.

    Коментиран от #4

    13:48 05.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кравария убер алес":

    Лидл и Кауфланд.

    Коментиран от #6, #8, #17

    13:52 05.06.2026

  • 5 Анджо

    10 2 Отговор
    Защо не казвате коя е веригата. Тази практика от много години я прави Т МАРКЕТА. Трябва всеки път да си проверяваш касовата бележка , защото нарочно оставят старата цена и ти си мислиш ,че пазаруваш на промоция. Билата няколко пъти се опитаха да ме излъжат като маркира по два пъти един и същи продукт. До сега не съм хващал Лидъла да ме лъжат.

    Коментиран от #11

    13:56 05.06.2026

  • 6 Анджо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Само тях не съм ги хващал да лъжат. Другото което е ,че колко е надценката на дадена стока тоя е вече други проблем.

    13:58 05.06.2026

  • 7 Съдене

    4 0 Отговор
    до дупка ще има, гюрултиите предстоят

    Коментиран от #16

    14:01 05.06.2026

  • 8 лама Кифла

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    пък Лидъл подарявад 20% ддс-то на клиентите на 200 артикула вместо да го внасят ......така пише в брошурата им.......как не ги е срам

    14:07 05.06.2026

  • 9 А бе

    3 1 Отговор
    И за цените 64.99 , 1.99 4.99 какво ни лъжат по тоя начин

    Коментиран от #15

    14:16 05.06.2026

  • 10 Знаяч

    4 2 Отговор
    Практикер и Технополис.

    14:16 05.06.2026

  • 11 Аз Винаги Проверявам Цената !

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анджо":

    На баркода четеца !

    За да няма Изненади !

    На касата !

    14:20 05.06.2026

  • 12 ужас

    1 0 Отговор
    Комисията напомня, че търговците са длъжни да предоставят на потребителите ясна, точна и недвусмислена информация за цените.................ТРЯБВА ДА НАПОМНЯ В УЧТИВА И УВАЖИТЕЛНА ФОРМА, БЕЗ ОБИДИ.

    14:27 05.06.2026

  • 13 Георг Георгиев - целувачът на з@дници

    7 0 Отговор
    Пак общи приказки, бла-бла.... Коя е тази верига бе, колко я глобихте или те се извиниха и казаха, че повече няма да правят така?! Управляващите трябва да променят закона и да пише ИЗРИЧНО, коя е веригата и с колко е глобена.

    14:28 05.06.2026

  • 14 Асан Мюмюнов

    6 1 Отговор
    Кретените от кауфланТ редовно лъжат с промоциите, ако човек не си отваря очите на 4 или не сканира на контролните скенери по стените, 80% ще е излъган. Пример: намаление на фанта лимон, всички други разновидности не са, но са сложени една до друга само с промоционалната цена. Като отидеш на касата, вместо 2лв шишето е 3,50.Като викнеш управителя и " извинявам се, сега ще кажа на колегата са оправи етикета". Сетете се кога ще я оправи.

    14:32 05.06.2026

  • 15 Дони Т.

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "А бе":

    Това точно не е лъжа, а стар търговски психологически похват. Ако ти е 10.00лв е едно, а като видиш 9.99 някак си малее :)))

    14:34 05.06.2026

  • 16 Можеш ли за Всяко Нещо !

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Съдене":

    Да ходиш В Сйда ?

    Това са глупости !

    Трябва да си има регламент!

    Ако можеш да конкурираш Друг !

    Продължавай !

    Ако не можеш !

    Изчезвай !

    14:35 05.06.2026

  • 17 Улав

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Чочко и дАробубамара

    14:40 05.06.2026

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