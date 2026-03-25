Игнатов: Предложих процедура по обявяването на 20 април за официален празник

Предложих да започне процедура по обявяването на датата за началото на Априлското въстание - 20 април, за официален български празник, каза служебният министър на образованието проф. д-р Сергей Игнатов.

По думите му целта е да се обединят трите събития, които бележат героизма на българите – Априлското въстание, Съединението и Независимостта.

"Няма да е лесно, трябва да се мине през Народното събрание, но инициативата е подета", каза Игнатов.

"С първата пушка на Априлското въстание е даден знак, че българинът се е отърсил от всичките си страхове и е решил да вземе съдбата си в собствените си ръце, затова този ден трябва да бъде официален празник на България. Хубаво е да имаме празници, посветени на нашия собствен героизъм", смята той.

"България от един ден няма да обеднее, тя ще се обогати", отговори Сергей Игнатов на въпрос дали с обявяването на 20 април за официален празник няма да се натовари бизнесът.

Министърът съобщи, че този 20 април - денят след изборите, ще е присъствен, но неучебен ден.

В ресорното министерство се приемат предложения от ръководствата на училищата за празничното отбелязване на 150-ата годишнина от Априлското въстание.

В училищата събитията ще бъдат посветени не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм, каза Сергей Игнатов.