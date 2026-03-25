Игнатов: Предложих процедура по обявяването на 20 април за официален празник

25 Март, 2026 14:55 707 13

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предложих да започне процедура по обявяването на датата за началото на Априлското въстание - 20 април, за официален български празник, каза служебният министър на образованието проф. д-р Сергей Игнатов.

По думите му целта е да се обединят трите събития, които бележат героизма на българите – Априлското въстание, Съединението и Независимостта.

"Няма да е лесно, трябва да се мине през Народното събрание, но инициативата е подета", каза Игнатов.

"С първата пушка на Априлското въстание е даден знак, че българинът се е отърсил от всичките си страхове и е решил да вземе съдбата си в собствените си ръце, затова този ден трябва да бъде официален празник на България. Хубаво е да имаме празници, посветени на нашия собствен героизъм", смята той.

"България от един ден няма да обеднее, тя ще се обогати", отговори Сергей Игнатов на въпрос дали с обявяването на 20 април за официален празник няма да се натовари бизнесът.

Министърът съобщи, че този 20 април - денят след изборите, ще е присъствен, но неучебен ден.

В ресорното министерство се приемат предложения от ръководствата на училищата за празничното отбелязване на 150-ата годишнина от Априлското въстание.

В училищата събитията ще бъдат посветени не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм, каза Сергей Игнатов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 4 Отговор
    Заради Хитлер ли или заради Ленин🤔

    Коментиран от #10

    15:00 25.03.2026

  • 2 Хаа

    13 4 Отговор
    То като се замисли човек на всяка дата от календара има някакво събитие за което да се празнува. Нямам думи.

    15:03 25.03.2026

  • 3 Как ги намирате

    3 5 Отговор
    Това въстание е неуспешно,повечето ни герой са каръци,толкова ли няма някой като Аспарух,примерно.

    15:10 25.03.2026

  • 4 Тошо

    14 4 Отговор
    И този се изказва неподготвен, като си министър за три месеца нямаш ли някаква работа Игнатов?

    15:11 25.03.2026

  • 5 Дааа

    11 4 Отговор
    Какъв празник е неуспялото и потопено в кръв въстание? Да се чества -да, но да се празнува... Тук служебното правителство пак си превишава правомощията, но тия партийци така са свикнали.

    15:13 25.03.2026

  • 6 Аз съм параизт непотребен

    5 1 Отговор
    Искам само да почивам , български работник да се наричам първа радост е за мене

    15:18 25.03.2026

  • 7 идиоти вън

    9 0 Отговор
    Добре,че не е предложил построяването пирамидите за национален празник, аман от идиоти!!!

    15:21 25.03.2026

  • 8 Хайде вече

    7 0 Отговор
    Нефелници,оправихте ни делниците и се захванахте с празниците. А грам работа не сте свършили,дано изчезнете по-скоро

    15:22 25.03.2026

  • 9 Този е съвсем изкукал.

    4 1 Отговор
    Служебното правителство взе да се изживява като първа и последна инстанция. Точно както ППДБ - техните патрони.

    Игнатов по-добре да закрие онова училище КОСМОС, развъдник на... петроханци

    Коментиран от #13

    15:30 25.03.2026

  • 10 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ленин е на 22-ри.

    15:34 25.03.2026

  • 11 Всеки сопол,

    2 0 Отговор
    като стане министър за 3 дни, се чуди кое име или празник да смени. Понеже за нищо друго не стават сегашните. Защо един не каза, че започва да строи АЕЦ Белене. Или ще развива космическа програма. Или просто ще пусне Павец-а??? И др. подобни.

    15:35 25.03.2026

  • 12 Трол

    0 0 Отговор
    Десети ноември е много по-подходяща дата.

    15:36 25.03.2026

  • 13 Това училище

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Този е съвсем изкукал.":

    има международна регистрация и ниой не може да го пипне в БГ. Какво наистина му е нивото не знам, но някой, който си разбира от работата, явно движи нещата. Родителите казват са много доволни.

    15:38 25.03.2026

