Каримански: Дефицитът расте, може да надхвърли и 4%

Дефицитът в първите три месеца е сериозна сума. Дефицитът през април също расте много бързо. Очакванията са за дефицит, който е между 2 и 3 млрд., което е сериозно. Спрямо БВП към първото тримесечие и април дори - съотношението ще бъде над трите процента, да не кажа, че ще бъде четири и повече. Това каза членът на УС на БНБ Любомир Каримански в предаването "Денят ON AIR".
Той напомни, че е алармирано много пъти за това.
"Трябва да бъдем внимателни, когато се гласуват определени разходи и какъв мултиплициращ ефект могат да имат в следващите години. По-добре при новия бюджет да има сериозно преразглеждане на разходната част, но тя трябва да бъде базирана изцяло на политическата стратегия", коментира Каримански пред Bulgaria ON AIR.
Според него е важно да се знае какво ще бъде правителството като постоянно ориентиран компас към стратегията, която ще изпълнява за четири години.
"Трябва да има приоритетни цели в политиките. Това е важно за съставянето на бюджет и за процеса, при който се съставя бюджета. На второ място е важно при тези приоритети в политиките какъв инструментариум ще се използва. Освен фискалните цели, трябва да се дефинират и последиците за държавата", подчерта той. По думите на Каримански трябва да се комуникира ясно с обществото на база на последиците и какъв е ефектът.
"Всяко правителство трябва да дава оценка за изпълнението на всеки бюджет. Важно е да бъде направен секторен анализ. Тогава могат да бъдат реализирани съответните политики, последици, ефективност", категоричен е членът на УС на БНБ. Каримански изтъкна, че първото нещо, което трябва да се направи, е да не се допуска повече в специализирани закони да бъдат гласувани публични разходи за издръжката на един зает в публичния сектор.
"Нямам нищо против да бъдат увеличавани възнагражденията, но те са свързани с една ефективност. Когато имаме отпадащи процеси в публичния сектор, тогава можем спокойно да увеличим още заплатите и в същото време да получи икономия от мащаба", смята гостът.
България е една от малкото европейски държави, които имат т.нар. данъчни и пазарни оценки на имотите, отбеляза той. "Нека всички оценки, които се изповядат при нотариусите, да бъдат само на пазарна оценка, да видим дали няма да има по-голяма събираемост", настоя Каримански. Относно процедурата по връщането на 1,4 млрд. евро от ББР към бюджета, той посочи, че вероятно целта е да се намали бързо растящият дефицит.
"Възможно е да стане. Това са средства в капитала на тази банка. На ББР ликвидността е много добре. Стои лошо имиджово собственикът на банката да не се разбира с управляващите банката", на мнение е Каримански.
Членът на УС на БНБ заяви, че неблагоприятният сценарий е този, при който инфлацията ще се увеличи поради геополитическите сътресения.
Така го нагласихме по заръка на онова ококореното момченце с големите очи и с розовите бузки отзад.
Обеща да пусне гратис.
22:38 24.04.2026
Да се разследват МФ ,НСИ и всички виновни.
22:39 24.04.2026
10 САНДОКАН
До коментар #3 от "Само да кажа":Това е най важното , че банани има всеки ден и всеки час. Другото е без значение
22:39 24.04.2026
13 Сатана Z
Както каза Румен Радев преди изборите:
"Банани или съдебна реформа " Thats the question
22:41 24.04.2026
16 Айде бе
До коментар #8 от "Меси от Банкя":Защото мутрата от Банкя не даваше пенсии и режеше една камара социални и други капиталови разходи, за да може гербаджийската мафия да се разпорежда с бюджетния излишък без парламентарен контрол и да открадне "законно" милиарди.
Коментиран от #31
22:44 24.04.2026
18 Копринката
До коментар #8 от "Меси от Банкя":Факт.
22:45 24.04.2026
22 Нима ?...
Вместо да тормозите българите ,спрете да изсипвате МИЛАРДИ в Украйна!
БЪДЕТЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ !
22:51 24.04.2026
23 ДрайвингПлежър
Еми в тежкарските клубове членството е скъпичко!
Викахте как хубаво ще стане с Еврото как ще потекат пари... е еврото не е правено за твойта икономика, че да работи с нея! Правено е за френската и немската! Парите текат винаги от малкото към многото!
22:51 24.04.2026
31 Ку-ку
До коментар #16 от "Айде бе":Я виж колко беше инфлацията, когато "тиквата" ви управляваше, какво можеше да си купиш с минимални заплата и пенсии.....и съответно сега, когато се хвалите с "високите" пенсии и заплати при чудовищна инфлация и цени....и май се оказва, че по времето на "еднокнижника" сте имали по-висока покупателна възможност, а не като сега инфлацията да е "изяла" увеличенията на заплати и пенсии.....ама Ганьо нали е много "умен" и си плямпа само едно и също като Мирчев и оня пърхут Божанков- модела Борисов и Пеевски.... 🤣🤣🤣
23:20 24.04.2026
33 Абе
До коментар #30 от "Нормално":Трай си, че ще видиш колко ще струват в края на годината като гръмне балона с имотите...
23:21 24.04.2026
34 Тоя е ,, котилото"
До коментар #28 от "И този":На учиндолеца -виден ,, еврозонаджия"
23:28 24.04.2026
