Каримански: Дефицитът расте, може да надхвърли и 4%

Каримански: Дефицитът расте, може да надхвърли и 4%

24 Април, 2026 22:32 875 37

  • любомир каримански-
  • дефицит

Трябва да бъдем внимателни, когато се гласуват определени разходи и какъв мултиплициращ ефект могат да имат в следващите години. По-добре при новия бюджет да има сериозно преразглеждане на разходната част

Каримански: Дефицитът расте, може да надхвърли и 4% - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дефицитът в първите три месеца е сериозна сума. Дефицитът през април също расте много бързо. Очакванията са за дефицит, който е между 2 и 3 млрд., което е сериозно. Спрямо БВП към първото тримесечие и април дори - съотношението ще бъде над трите процента, да не кажа, че ще бъде четири и повече. Това каза членът на УС на БНБ Любомир Каримански в предаването "Денят ON AIR".

Той напомни, че е алармирано много пъти за това.

"Трябва да бъдем внимателни, когато се гласуват определени разходи и какъв мултиплициращ ефект могат да имат в следващите години. По-добре при новия бюджет да има сериозно преразглеждане на разходната част, но тя трябва да бъде базирана изцяло на политическата стратегия", коментира Каримански пред Bulgaria ON AIR.

Според него е важно да се знае какво ще бъде правителството като постоянно ориентиран компас към стратегията, която ще изпълнява за четири години.

"Трябва да има приоритетни цели в политиките. Това е важно за съставянето на бюджет и за процеса, при който се съставя бюджета. На второ място е важно при тези приоритети в политиките какъв инструментариум ще се използва. Освен фискалните цели, трябва да се дефинират и последиците за държавата", подчерта той. По думите на Каримански трябва да се комуникира ясно с обществото на база на последиците и какъв е ефектът.

"Всяко правителство трябва да дава оценка за изпълнението на всеки бюджет. Важно е да бъде направен секторен анализ. Тогава могат да бъдат реализирани съответните политики, последици, ефективност", категоричен е членът на УС на БНБ. Каримански изтъкна, че първото нещо, което трябва да се направи, е да не се допуска повече в специализирани закони да бъдат гласувани публични разходи за издръжката на един зает в публичния сектор.

"Нямам нищо против да бъдат увеличавани възнагражденията, но те са свързани с една ефективност. Когато имаме отпадащи процеси в публичния сектор, тогава можем спокойно да увеличим още заплатите и в същото време да получи икономия от мащаба", смята гостът.

България е една от малкото европейски държави, които имат т.нар. данъчни и пазарни оценки на имотите, отбеляза той. "Нека всички оценки, които се изповядат при нотариусите, да бъдат само на пазарна оценка, да видим дали няма да има по-голяма събираемост", настоя Каримански. Относно процедурата по връщането на 1,4 млрд. евро от ББР към бюджета, той посочи, че вероятно целта е да се намали бързо растящият дефицит.

"Възможно е да стане. Това са средства в капитала на тази банка. На ББР ликвидността е много добре. Стои лошо имиджово собственикът на банката да не се разбира с управляващите банката", на мнение е Каримански.

Членът на УС на БНБ заяви, че неблагоприятният сценарий е този, при който инфлацията ще се увеличи поради геополитическите сътресения.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Нали сме в клуба на богатите?Нема се плшиш

    22:34 24.04.2026

  • 2 Расте я.

    12 0 Отговор
    Ще си вдигнеш заплатката от 16 000 евро на 26 000 евро. Честито.

    22:35 24.04.2026

  • 3 Само да кажа

    17 0 Отговор
    Само цената на бананите не пипайте че ще станем накълбета

    Коментиран от #10

    22:36 24.04.2026

  • 4 Боташ

    5 6 Отговор
    Трябва да затягаме коланите.

    22:37 24.04.2026

  • 5 Вече сме във валута

    6 3 Отговор
    Ас съм във евро така че не ми пука за инфлацията

    22:38 24.04.2026

  • 6 Бюджета на Данчо ви Ментата.

    7 2 Отговор
    Няма ли да ти свърши работа.

    22:38 24.04.2026

  • 7 НСИ

    13 1 Отговор
    Не лъжете, дефицитът е 3 процента и не е мърдал.
    Така го нагласихме по заръка на онова ококореното момченце с големите очи и с розовите бузки отзад.
    Обеща да пусне гратис.

    22:38 24.04.2026

  • 8 Меси от Банкя

    5 10 Отговор
    При герб имаше излишък, но след 2021 служебните правителства на Радев и редовните на ППДБ като поеха кормилото на държавата започна дефицита всяка година.

    Коментиран от #16, #18

    22:39 24.04.2026

  • 9 Дефицитът

    12 0 Отговор
    беше толкова, когато ни набутахте в евротинята.
    Да се разследват МФ ,НСИ и всички виновни.

    22:39 24.04.2026

  • 10 САНДОКАН

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само да кажа":

    Това е най важното , че банани има всеки ден и всеки час. Другото е без значение

    22:39 24.04.2026

  • 11 Жен зи

    7 3 Отговор
    Асен Василев да стане финансов министър и да оправи финансите на държавата. Радев го беше назначил навремето в няколко служебни правителства да е финансов министър.

    22:40 24.04.2026

  • 12 Георги

    13 0 Отговор
    преди 6 месец, а всеки който кажеше подобно нещо или говореше за инфлация беше набеждаван за копейка - сега, когато прогнозите им се сбъднаха с абсолютна точност ни се обяснява, че не еврото е виновно...

    22:41 24.04.2026

  • 13 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Ще трябва се вземат тежки политически решения.
    Както каза Румен Радев преди изборите:
    "Банани или съдебна реформа " Thats the question

    22:41 24.04.2026

  • 14 Много бързо ,

    9 1 Отговор
    Смени плочата 😂

    22:43 24.04.2026

  • 15 Бай Тошо на стероиди

    4 6 Отговор
    Незнам с какъв акъл бай Румен назначава адаша си Румен Гечев за финансов министър.

    22:43 24.04.2026

  • 16 Айде бе

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Меси от Банкя":

    Защото мутрата от Банкя не даваше пенсии и режеше една камара социални и други капиталови разходи, за да може гербаджийската мафия да се разпорежда с бюджетния излишък без парламентарен контрол и да открадне "законно" милиарди.

    Коментиран от #31

    22:44 24.04.2026

  • 17 Киро кристала

    5 1 Отговор
    Май пак ще има постна пица.

    22:44 24.04.2026

  • 18 Копринката

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Меси от Банкя":

    Факт.

    22:45 24.04.2026

  • 19 Това което желаеш

    1 0 Отговор
    И това какво ще стане се разминаваме дано несъ те разочаровал да ягодата го планира но аз несъм роб на ягодите да си теглят каруцата сами в постинята

    22:46 24.04.2026

  • 20 Новина

    5 3 Отговор
    Каримански: Дефицитът расте, може да надхвърли и 4% на плешивостта на косата ми! Вече и косъмче не ми расте! Тя главата ми е оплешивяла, така както е и в ТКЗС - нищо веке не расте у нас, от както Сталин въведе крепостното право и иззе на българските селяни земята, и ги натика да работят на не своя земя по ТКЗС етата и всички Оплешивяха, понеже замениха Оборския Тор с Пестициди!

    22:48 24.04.2026

  • 21 Бобоков

    3 1 Отговор
    Няма страшно, румбата ще оправи нещата.

    22:50 24.04.2026

  • 22 Нима ?...

    7 1 Отговор
    Сега ли го разбрахте ? Много специалисти предупреждаваха за това ,но нали трябваше да влезем в Еврозоната, за да се подмажем на ЕС !
    Вместо да тормозите българите ,спрете да изсипвате МИЛАРДИ в Украйна!
    БЪДЕТЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ !

    22:51 24.04.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    МИГЪР!!! Да не повярваш!
    Еми в тежкарските клубове членството е скъпичко!

    Викахте как хубаво ще стане с Еврото как ще потекат пари... е еврото не е правено за твойта икономика, че да работи с нея! Правено е за френската и немската! Парите текат винаги от малкото към многото!

    22:51 24.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Партия Възраждане това го говори от една година, но когато протестираха по въпроса ги биеха и арестуваха евродебилите!!!

    22:52 24.04.2026

  • 27 Пенсионер

    3 1 Отговор
    Пенсията вече я плащат във валута ,а ас им внасях лефчета не конвертируеми-кеф е сега

    22:55 24.04.2026

  • 28 И този

    2 3 Отговор
    плювач го активираха следизборно да всява паника!

    Коментиран от #34

    22:59 24.04.2026

  • 29 Дон Кихот

    4 0 Отговор
    Кинтите Санчо, кинтите...

    23:05 24.04.2026

  • 30 Нормално

    5 1 Отговор
    Така е от 5 години насам. Всичко поскъпна тройно. Моите 2 апартамента преди 5 години ги взех за по 100 000 евро заедно с паркоместата. В момента струват по 300 000 евро всеки.

    Коментиран от #33

    23:08 24.04.2026

  • 31 Ку-ку

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Айде бе":

    Я виж колко беше инфлацията, когато "тиквата" ви управляваше, какво можеше да си купиш с минимални заплата и пенсии.....и съответно сега, когато се хвалите с "високите" пенсии и заплати при чудовищна инфлация и цени....и май се оказва, че по времето на "еднокнижника" сте имали по-висока покупателна възможност, а не като сега инфлацията да е "изяла" увеличенията на заплати и пенсии.....ама Ганьо нали е много "умен" и си плямпа само едно и също като Мирчев и оня пърхут Божанков- модела Борисов и Пеевски.... 🤣🤣🤣

    23:20 24.04.2026

  • 32 Явор

    3 1 Отговор
    Махайте го тоя ИТъНар

    23:21 24.04.2026

  • 33 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Нормално":

    Трай си, че ще видиш колко ще струват в края на годината като гръмне балона с имотите...

    23:21 24.04.2026

  • 34 Тоя е ,, котилото"

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "И този":

    На учиндолеца -виден ,, еврозонаджия"

    23:28 24.04.2026

  • 35 Юрошит

    1 0 Отговор
    Още с влизането в юрочакалнята 2020 юли ГЕРБ, СДС, ДПС и БКП, проблемите започнаха! Буквално на следващото утро цените на част от храните започнаха да се повишават с 30%. Някой даде заповед на борсите да вдигат цените. След това започна инфлацията. За да стигне за 5 г. при част от храни до 41%, ИНФЛАЦИЯ, реалната годишна инфлация беше 5%. Според шеф НСИ, интервю БНР октомври 2025 г.Десетки експерти ви предупреждаваха НЕ ПРИЕМАЙТЕ Юрошит. Намалихте резерви банки, освободиха се едни 30 милиарда, които банките раздадоха като кредити, ето ви МУЛТИПЛИЦИРАЩ ЕФЕКТ едно към три, започна чудовищен имотен балон, от 150 000 юро, цените се повишиха на 300 000. Повишихте с 105% бюджетни заплати, с 200% такси банки. Фалшифицирахте данни за инфлация и дефицит. От сутрин до вечер лобисти на Юрошит лъжеха нагло по медии, че цените нямало да се повишат, че нямало да има дългови спирали, дефицит и инфлация. Умишлено обезценихте български лЪв. 48 причини да не приемем юрошита.

    00:24 25.04.2026

  • 36 Горски

    3 0 Отговор
    Ами не знам за държавата и банките дали е имало стрес - по-скоро не, защото приходите от високите цени и ДДС пълнят хазната, а банките трупат срамно огромни печалби, ама народът го отнесе яко. Най-простия критерий - всичко стана по две. Т. че не стрес, ами геноцид преживяваме. Да, България много плавно влезе в еврозоната и сега много, много плавно ни го набутват с високи цени по 3 ,4, 5 пъти по високи.На тия всички лаладжии където говорят само глупости, искам за един месец да ги пуснат да живеят с дохода на нормалните българи, пенсионерите пък после да говорят. Изправите се срещу цял народ ,и безцеремонно ни убеждавате ,че черното е бяло.Толкова е доволен народа от това" щастие" да влезе в клуба на богатите,че пролича и на изборите.Точно онези-който насила ни вкараха ,едва ли не,със шутове: Бочко,Славуца, Зафирчо- левия, включително уж " опозицията ПП и Депесе,получиха як шамар.Едните със 2/3 по малка подкрепа,а някой изобщо отпаднаха . Всички центаджии дето много лаеха да ми кажат защо преди еврозоната ,марулата струваше1,50лв а сега е 1,90€?

    00:28 25.04.2026

  • 37 вече сме към европейската банка

    0 1 Отговор
    кога ще се премахне това руско ОПГ бнб???

    00:35 25.04.2026

