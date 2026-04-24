Каримански: Дефицитът расте, може да надхвърли и 4%

Дефицитът в първите три месеца е сериозна сума. Дефицитът през април също расте много бързо. Очакванията са за дефицит, който е между 2 и 3 млрд., което е сериозно. Спрямо БВП към първото тримесечие и април дори - съотношението ще бъде над трите процента, да не кажа, че ще бъде четири и повече. Това каза членът на УС на БНБ Любомир Каримански в предаването "Денят ON AIR".

Той напомни, че е алармирано много пъти за това.

"Трябва да бъдем внимателни, когато се гласуват определени разходи и какъв мултиплициращ ефект могат да имат в следващите години. По-добре при новия бюджет да има сериозно преразглеждане на разходната част, но тя трябва да бъде базирана изцяло на политическата стратегия", коментира Каримански пред Bulgaria ON AIR.

Според него е важно да се знае какво ще бъде правителството като постоянно ориентиран компас към стратегията, която ще изпълнява за четири години.

"Трябва да има приоритетни цели в политиките. Това е важно за съставянето на бюджет и за процеса, при който се съставя бюджета. На второ място е важно при тези приоритети в политиките какъв инструментариум ще се използва. Освен фискалните цели, трябва да се дефинират и последиците за държавата", подчерта той. По думите на Каримански трябва да се комуникира ясно с обществото на база на последиците и какъв е ефектът.

"Всяко правителство трябва да дава оценка за изпълнението на всеки бюджет. Важно е да бъде направен секторен анализ. Тогава могат да бъдат реализирани съответните политики, последици, ефективност", категоричен е членът на УС на БНБ. Каримански изтъкна, че първото нещо, което трябва да се направи, е да не се допуска повече в специализирани закони да бъдат гласувани публични разходи за издръжката на един зает в публичния сектор.

"Нямам нищо против да бъдат увеличавани възнагражденията, но те са свързани с една ефективност. Когато имаме отпадащи процеси в публичния сектор, тогава можем спокойно да увеличим още заплатите и в същото време да получи икономия от мащаба", смята гостът.

България е една от малкото европейски държави, които имат т.нар. данъчни и пазарни оценки на имотите, отбеляза той. "Нека всички оценки, които се изповядат при нотариусите, да бъдат само на пазарна оценка, да видим дали няма да има по-голяма събираемост", настоя Каримански. Относно процедурата по връщането на 1,4 млрд. евро от ББР към бюджета, той посочи, че вероятно целта е да се намали бързо растящият дефицит.

"Възможно е да стане. Това са средства в капитала на тази банка. На ББР ликвидността е много добре. Стои лошо имиджово собственикът на банката да не се разбира с управляващите банката", на мнение е Каримански.

Членът на УС на БНБ заяви, че неблагоприятният сценарий е този, при който инфлацията ще се увеличи поради геополитическите сътресения.