Левон Хампарцумян: Нека не забравяме - надолу няма дъно

Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит, което е ясен сигнал за необходимост от незабавно консолидиране на държавните финанси. Това стана ясно по време на съвместно гостуване на финансиста Левон Хампарцумян и бившия социален министър Христина Христова в ефира на националната телевизия NOVA. И двамата експерти бяха категорични, че държавата трябва спешно да балансира своите приходи и разходи, за да избегне сериозна финансова криза.
Според финансиста Левон Хампарцумян препоръката на Европейската комисия е сериозна забележка към страната ни. Той коментира ситуацията с думите:
"Ако я карате така, финансите ви ще дойдат на ръба на катастрофата и затова трябва да вземете мерки достатъчно рано, за да си консолидирате бюджета."
Хампарцумян подчерта, че икономиката в момента е стабилна, а безработицата е на исторически ниски нива от около 4,3%, което означава, че все още има време за реакция, без да се изпада в паника. Известният финансист обаче отправи и сериозно предупреждение към политиците:
"Нека не забравяме – надолу няма дъно. Може да бъде много по-лошо. По-добре е да спрем да се обвиняваме взаимно и да подредим нещата така, както трябва да бъдат."
Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова припомни, че сериозното свиване на държавните разходи е неизбежно, но това гарантирано ще засегне конкретни обществени и политически интереси.
Основните мерки, които се очертават за овладяване на дефицита, включват:
Намаляване на броя на служителите в държавната администрация;
Спиране на автоматичните механизми за ежегодно механично увеличение на заплатите в публичния сектор;
Замразяване или обвързване на възнагражденията на хората на висши държавни и политически длъжности с конкретни резултати;
Въвеждане на обективни критерии в образованието, базирани на оценките от матурите и международните изследвания PISA.
Финансовото министерство вече отчете дефицит от 4,35 милиарда евро на червено, към които се добавят и над 1,02 милиарда евро неразплатени дейности. Експертите посочват, че новият държавен бюджет, който се очаква да бъде разгледан в края на лятото, ще бъде изключително труден и краткосрочен.
Христина Христова заяви, че през последните четири години политиците са приели множество неразумни финансови решения заради постоянната предизборна ситуация в страната. Тя допълни, че освен ограничаването на разходите, правителството трябва да следи отблизо геополитическото напрежение в Персийския залив и скока в цените на горивата, които могат да наложат допълнителна подкрепа за енергоемките предприятия и най-бедните граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 имаджин
Коментиран от #46
08:25 04.06.2026
2 Аз съм доволен
Коментиран от #7, #35
08:25 04.06.2026
3 Дъното си ти
08:25 04.06.2026
4 1488
Коментиран от #17
08:26 04.06.2026
5 Кондуктора
08:26 04.06.2026
6 Истината
така и правещите бюджета, които освен от политически поръчки, от друго не разбират -
еми все така ще сме си - в режим на "свободно падане" ...
08:26 04.06.2026
7 Кондуктора
До коментар #2 от "Аз съм доволен":Мрънкач!
08:27 04.06.2026
8 така е
Коментиран от #10, #13
08:27 04.06.2026
9 Дзак
08:27 04.06.2026
10 Кондуктора
До коментар #8 от "така е":Герберушка!
Коментиран от #12
08:28 04.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 я па ти
До коментар #10 от "Кондуктора":Посочи ми едно изпълнено обещание на РР?
Коментиран от #16
08:28 04.06.2026
13 Трябваше да гласуват за
До коментар #8 от "така е":Шофьора на такси🤣🤣🤣имаше по шанс да оправи нещата
08:29 04.06.2026
14 Компира
08:29 04.06.2026
15 ШИШИ И ТИКВУН
08:31 04.06.2026
16 Кондуктора
До коментар #12 от "я па ти":От днес за утре не става! Някои цели мандати не можаха!
Да почакаме още месец иначе ставаме ревливи деца!
Коментиран от #24
08:31 04.06.2026
17 Бай Араб
До коментар #4 от "1488":Благодарение на БОТАШ всеки ден да плащаме по 1 000 000 България фалира.
Коментиран от #21
08:31 04.06.2026
18 бангаранга
08:31 04.06.2026
19 Последния Софиянец
08:32 04.06.2026
20 Измисления икономист
08:32 04.06.2026
21 Кондуктора
До коментар #17 от "Бай Араб":Не се умори всеки ден по десет пъти да го пишеш!
Коментиран от #27
08:33 04.06.2026
22 Цървул
08:33 04.06.2026
23 Без име
08:34 04.06.2026
24 Бай Араб
До коментар #16 от "Кондуктора":До месец вече Радев ще тегли заем от Китай. Голям заем ,за да е невъзможно да го върнем никога.БОТАШ фалира България.
Коментиран от #25
08:34 04.06.2026
25 Кондуктора
До коментар #24 от "Бай Араб":Скучен си като радиоточка!
08:35 04.06.2026
26 провинциалист
08:36 04.06.2026
27 Бай Араб
До коментар #21 от "Кондуктора":Напиши и ти нещо.
Коментиран от #31
08:37 04.06.2026
28 А ти
08:38 04.06.2026
29 Дзак
Коментиран от #45
08:39 04.06.2026
30 Този арменски боклук
08:40 04.06.2026
31 Кондуктора
До коментар #27 от "Бай Араб":Нали пиша. Нивото тук е ниско и погледнато отстрани изглежда зле. Яви ли се Радев започват разни гербели, депесари, пепешкари, мечари, възрожденчани, бесепарчани и всякакви други дето им измъкнаха паничката.
08:41 04.06.2026
32 Българския народ
08:43 04.06.2026
33 Пенчо
08:44 04.06.2026
34 шопа
08:44 04.06.2026
35 Колкото и да съм против комунистите
До коментар #2 от "Аз съм доволен":а и Радев е такъв, в интерес на истината, това положение не е по вина на неговото правителство.
А и не това правителство ни натресе еврото и затри националната ни валута- ЛЕВ, без да ни пита.
Разбира се не очаквам нищо добро и от това правителство, но дано не съм прав.
Една част от комунистите и отрочетата им са в Брюксел и международните институции, а другата част са в управлението ни и медиите.
Коментиран от #42
08:44 04.06.2026
36 шофийор на самальот
08:45 04.06.2026
37 Мичето
08:47 04.06.2026
38 Тома
08:49 04.06.2026
39 Перо
08:49 04.06.2026
40 Юрошитът
Чакаме Референдумът на Дойран.
08:50 04.06.2026
41 Факт
08:50 04.06.2026
42 Хм...
До коментар #35 от "Колкото и да съм против комунистите":Еврото няма нищо общо с тази криза. Стига с тези глупости! Кигато харчиш повече отколкото печелиш, нормално е да стигнеш до дефицит. Рязане на разходи ще трябва, при това сериозно. Но ще изреват много хора на държавни службички.
Коментиран от #48, #49
08:50 04.06.2026
43 Не е за вярване
Не е за вярване!
08:52 04.06.2026
44 Кикимора
08:52 04.06.2026
45 Последния Софиянец
До коментар #29 от "Дзак":А работим по бюджета за 2025 г.
08:53 04.06.2026
46 Що ве?
До коментар #1 от "имаджин":Нали еврозоната беше супер?
08:54 04.06.2026
47 .....надолу е дълбоко нагоре е високо
08:55 04.06.2026
48 провинциалист
До коментар #42 от "Хм...":"Еврото няма нищо общо с тази криза. Кигато харчиш повече отколкото печелиш, нормално е да стигнеш до дефицит. " - вярно няма общо. Еврозоната има. Нали без еврозоната нямаше как да се теглят толкова заеми. Отделно на всички беше ясно какво ще се случи с цените.
08:56 04.06.2026
49 АМА НЯМА БЕ
До коментар #42 от "Хм...":АМА РАЗБИРА СЕ
КАКТО В ХЪРВАТСКА
ИЛИ ПРЕДИ ТОВА В ИТАЛИЯ И ГЕРМАНИЯ
ПОМНИТЕ ЛИ АСПИРИНИ
А ГЛОБАТА В ЕВРО ЛИ ЩЕ Е ИЛИ Е ЛЕВА
В ОСНОВАТА Е ТЪПОУМНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС И ТАКИВА КАТО ТОЯ ДЕТО НИ ТИКАТ ПРИ ТЕА АЛЧНИ БОК....ЛУЦИ
А ЧЕ ТРЯЯ ДА СЕ РЕЖЕ Е ЯСНО
НИКВИ КИНТИ ЗА УКРАЙНА И ЗА НОВО ДЖЕПАНЕ
08:57 04.06.2026