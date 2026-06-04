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Левон Хампарцумян: Нека не забравяме - надолу няма дъно

Левон Хампарцумян: Нека не забравяме - надолу няма дъно

4 Юни, 2026 08:22 1 118 49

  • левон хампарцумян-
  • икономика-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • бюджетен дефицит-
  • българия-
  • реформи

По-добре е да спрем да се обвиняваме взаимно и да подредим нещата така, както трябва да бъдат

Левон Хампарцумян: Нека не забравяме - надолу няма дъно - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит, което е ясен сигнал за необходимост от незабавно консолидиране на държавните финанси. Това стана ясно по време на съвместно гостуване на финансиста Левон Хампарцумян и бившия социален министър Христина Христова в ефира на националната телевизия NOVA. И двамата експерти бяха категорични, че държавата трябва спешно да балансира своите приходи и разходи, за да избегне сериозна финансова криза.

Според финансиста Левон Хампарцумян препоръката на Европейската комисия е сериозна забележка към страната ни. Той коментира ситуацията с думите:

"Ако я карате така, финансите ви ще дойдат на ръба на катастрофата и затова трябва да вземете мерки достатъчно рано, за да си консолидирате бюджета."

Хампарцумян подчерта, че икономиката в момента е стабилна, а безработицата е на исторически ниски нива от около 4,3%, което означава, че все още има време за реакция, без да се изпада в паника. Известният финансист обаче отправи и сериозно предупреждение към политиците:

"Нека не забравяме – надолу няма дъно. Може да бъде много по-лошо. По-добре е да спрем да се обвиняваме взаимно и да подредим нещата така, както трябва да бъдат."

Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова припомни, че сериозното свиване на държавните разходи е неизбежно, но това гарантирано ще засегне конкретни обществени и политически интереси.

Основните мерки, които се очертават за овладяване на дефицита, включват:

Намаляване на броя на служителите в държавната администрация;

Спиране на автоматичните механизми за ежегодно механично увеличение на заплатите в публичния сектор;

Замразяване или обвързване на възнагражденията на хората на висши държавни и политически длъжности с конкретни резултати;

Въвеждане на обективни критерии в образованието, базирани на оценките от матурите и международните изследвания PISA.

Финансовото министерство вече отчете дефицит от 4,35 милиарда евро на червено, към които се добавят и над 1,02 милиарда евро неразплатени дейности. Експертите посочват, че новият държавен бюджет, който се очаква да бъде разгледан в края на лятото, ще бъде изключително труден и краткосрочен.

Христина Христова заяви, че през последните четири години политиците са приели множество неразумни финансови решения заради постоянната предизборна ситуация в страната. Тя допълни, че освен ограничаването на разходите, правителството трябва да следи отблизо геополитическото напрежение в Персийския залив и скока в цените на горивата, които могат да наложат допълнителна подкрепа за енергоемките предприятия и най-бедните граждани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 имаджин

    31 2 Отговор
    Левон Хампарцумян: Нека не забравяме - надолу няма дъно моят джоб. Прибирам всякакви валути!

    Коментиран от #46

    08:25 04.06.2026

  • 2 Аз съм доволен

    6 9 Отговор
    Радев ни управи!

    Коментиран от #7, #35

    08:25 04.06.2026

  • 3 Дъното си ти

    18 2 Отговор
    Как чакаше само с.скб.пред Седмочисленици...

    08:25 04.06.2026

  • 4 1488

    30 4 Отговор
    благодарение на експерти като леврон и теменужка, ни инфлацията ни дефицита имат дьно

    Коментиран от #17

    08:26 04.06.2026

  • 5 Кондуктора

    22 1 Отговор
    Малииии пак този!!!

    08:26 04.06.2026

  • 6 Истината

    17 1 Отговор
    Ако продължаваме със същите "експерти" - както цитирания по-горе,

    така и правещите бюджета, които освен от политически поръчки, от друго не разбират -

    еми все така ще сме си - в режим на "свободно падане" ...

    08:26 04.06.2026

  • 7 Кондуктора

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм доволен":

    Мрънкач!

    08:27 04.06.2026

  • 8 така е

    10 15 Отговор
    Всичко което обещаваха преди изборите, сега се отметнаха и няма да се случи. Честито на балъците гласували за поредния Месия - шофьора на самолет.

    Коментиран от #10, #13

    08:27 04.06.2026

  • 9 Дзак

    5 0 Отговор
    А п. Станал сводник!

    08:27 04.06.2026

  • 10 Кондуктора

    12 4 Отговор

    До коментар #8 от "така е":

    Герберушка!

    Коментиран от #12

    08:28 04.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 я па ти

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Кондуктора":

    Посочи ми едно изпълнено обещание на РР?

    Коментиран от #16

    08:28 04.06.2026

  • 13 Трябваше да гласуват за

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "така е":

    Шофьора на такси🤣🤣🤣имаше по шанс да оправи нещата

    08:29 04.06.2026

  • 14 Компира

    17 1 Отговор
    Същата кофа с рaзтройство Хампарцумян преди 1 година: "Простолюдието е просто, то не трябва да бъде питано за еврото".

    08:29 04.06.2026

  • 15 ШИШИ И ТИКВУН

    15 0 Отговор
    Окрадоха парите и сега реват наглите крадци

    08:31 04.06.2026

  • 16 Кондуктора

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "я па ти":

    От днес за утре не става! Някои цели мандати не можаха!
    Да почакаме още месец иначе ставаме ревливи деца!

    Коментиран от #24

    08:31 04.06.2026

  • 17 Бай Араб

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Благодарение на БОТАШ всеки ден да плащаме по 1 000 000 България фалира.

    Коментиран от #21

    08:31 04.06.2026

  • 18 бангаранга

    8 0 Отговор
    Банкенският артист остави след себе си апокалипсис. Бавно и полека ще се усеща ужаса.

    08:31 04.06.2026

  • 19 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Ето този рекламираше еврозоната и унищожи България.

    08:32 04.06.2026

  • 20 Измисления икономист

    13 2 Отговор
    с чието любезно съдействие ни вкараха в капана еврозона сега ми предупреждава че няма дъно. Хампарцумян е нагъл и манипулативен и е за разстрел.

    08:32 04.06.2026

  • 21 Кондуктора

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Араб":

    Не се умори всеки ден по десет пъти да го пишеш!

    Коментиран от #27

    08:33 04.06.2026

  • 22 Цървул

    10 0 Отговор
    Това как звучи - премахваме автоматизмите за увеличение на заплатите , но в никакъв случай не слагаме таван на цените . Пазара щял да регулира . На заплатите - таван , на цените не. Печалбата - в джоба на неспособния да изкарва достатъчно пари по "бизнесмен". Синдикатите - тези които трябва да "пазят и увеличават" заплатите , подсмърчат отстрани ...

    08:33 04.06.2026

  • 23 Без име

    5 0 Отговор
    Крайно време е да обвържат заплатите на учителите с резултат. Осакатиха толкова деца, защото системата е " клатиш си не клатиш краката, заплатата идва". Защо да работят, като следващата заплата е напът?

    08:34 04.06.2026

  • 24 Бай Араб

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Кондуктора":

    До месец вече Радев ще тегли заем от Китай. Голям заем ,за да е невъзможно да го върнем никога.БОТАШ фалира България.

    Коментиран от #25

    08:34 04.06.2026

  • 25 Кондуктора

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Араб":

    Скучен си като радиоточка!

    08:35 04.06.2026

  • 26 провинциалист

    10 1 Отговор
    Когато призовавам за масивно ошамарване на разни радетели за еврото като василев и дацов, трябва дебело да се подчертае следната последователност: шамари за василев, шамари за пръцуян, шамари за дацов, пак шамари за пръцуян, шамари за следващия по списъка, пак шамари за пръцуян и т.н.

    08:36 04.06.2026

  • 27 Бай Араб

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Кондуктора":

    Напиши и ти нещо.

    Коментиран от #31

    08:37 04.06.2026

  • 28 А ти

    4 0 Отговор
    си типичен пример за това !

    08:38 04.06.2026

  • 29 Дзак

    3 0 Отговор
    Значи как за 25-а финансите са били цветущи, а за 26-а стават свръх лоши!

    Коментиран от #45

    08:39 04.06.2026

  • 30 Този арменски боклук

    4 0 Отговор
    е живият пример, че наистина няма дъно!

    08:40 04.06.2026

  • 31 Кондуктора

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Араб":

    Нали пиша. Нивото тук е ниско и погледнато отстрани изглежда зле. Яви ли се Радев започват разни гербели, депесари, пепешкари, мечари, възрожденчани, бесепарчани и всякакви други дето им измъкнаха паничката.

    08:41 04.06.2026

  • 32 Българския народ

    4 0 Отговор
    Правите референдум за връщане на лева. Да видите как ще им се размекнат евробетонните глави на управляващите.

    08:43 04.06.2026

  • 33 Пенчо

    2 0 Отговор
    Този го видяхме! надето не сте показвали скоро!?

    08:44 04.06.2026

  • 34 шопа

    2 0 Отговор
    Богатскиот клуб , а??? Еххх , малеееййй!

    08:44 04.06.2026

  • 35 Колкото и да съм против комунистите

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм доволен":

    а и Радев е такъв, в интерес на истината, това положение не е по вина на неговото правителство.
    А и не това правителство ни натресе еврото и затри националната ни валута- ЛЕВ, без да ни пита.
    Разбира се не очаквам нищо добро и от това правителство, но дано не съм прав.
    Една част от комунистите и отрочетата им са в Брюксел и международните институции, а другата част са в управлението ни и медиите.

    Коментиран от #42

    08:44 04.06.2026

  • 36 шофийор на самальот

    1 0 Отговор
    Де що пари за конфискуване!

    08:45 04.06.2026

  • 37 Мичето

    1 0 Отговор
    Дъно винаги има чичо Армян! Въпросът е кой и защо продължава да дълбае пропастта?! Някой дава ли нему 100% гаранция, че в даден момент, сам той няма да пропадне в нея и кой му гарантира това!?.

    08:47 04.06.2026

  • 38 Тома

    1 0 Отговор
    Няма по изпаднали медии в България които дават думата на левон химика да ни обяснява за финанси

    08:49 04.06.2026

  • 39 Перо

    3 0 Отговор
    Стига с тия простотии! Хампарцумян не е финансист, а химик! Беше като куфар в Булбанк, където Костов го назначи като съпътстващ товар при приватизацията! Заради него Костов промени закона, кьораво и сакато да може да е банкер!

    08:49 04.06.2026

  • 40 Юрошитът

    2 0 Отговор
    и унищожаване на Валутен Борд, гарантиращ всеки един напечатан лЪв. Виновни ГЕРБ, ДПС, БКП, СДС, ДБ, ПП. До 2020 юли Територията имаше строга бюджетна дисциплина. Тегленето на заеми за бюджетни заплати и пенсии, докараха лихви по тези заеми, инфлация и повишаване на цени. От унищожаването на ВБ се освободиха Резерви падане праг от 12% на един. С мултиплициращ ефект едно към три, влязоха нови 30 млрд. лв., при в обращение дотогава 30 млрд. лв. Естествено, че цените ще се вдигнат СЪС СТО ПРОЦЕНТА. Укрити дефицит и инфлация, отказ от предоставяне на сурови данни за цени от НСИ, дефицит МС и МФ. Виновни лобистите на юрошит по медии, с платената им пропаганда. И едни 80 млрд. от направление емисионно, които са в Б-я физически, но под пряко управление на фалиратата ЕЦБ 16 млрд. юрошита минус 2 поредни години ЕЦБ. Набутаха ни и в ЕСМ, Радев, 17 млрд. при фалит на др. държави ако ЕЦ и ЕК решат да спасяват юрошит държави. 6 млрд. лв. загуби от въвеждане на юрошит. 2 тона злато.
    Чакаме Референдумът на Дойран.

    08:50 04.06.2026

  • 41 Факт

    0 0 Отговор
    Келнера донесе сметката и на съседната маса

    08:50 04.06.2026

  • 42 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Колкото и да съм против комунистите":

    Еврото няма нищо общо с тази криза. Стига с тези глупости! Кигато харчиш повече отколкото печелиш, нормално е да стигнеш до дефицит. Рязане на разходи ще трябва, при това сериозно. Но ще изреват много хора на държавни службички.

    Коментиран от #48, #49

    08:50 04.06.2026

  • 43 Не е за вярване

    1 0 Отговор
    Този наглец само преди няколко месеца ни обясняваше колко е важно да влезем в Еврозоната, в клуба на богатите и т.н. И сега - Абе то дъно няма!
    Не е за вярване!

    08:52 04.06.2026

  • 44 Кикимора

    1 0 Отговор
    Левончо е една карикатура. Изказва се винаги и само по поръчка. Държава без държавна администрация няма. Явно на някой българската държава му пречи и прави всичко по силите си за да я заличи.

    08:52 04.06.2026

  • 45 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дзак":

    А работим по бюджета за 2025 г.

    08:53 04.06.2026

  • 46 Що ве?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "имаджин":

    Нали еврозоната беше супер?

    08:54 04.06.2026

  • 47 .....надолу е дълбоко нагоре е високо

    0 0 Отговор
    В софия стана тесно няма вече лесно..

    08:55 04.06.2026

  • 48 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хм...":

    "Еврото няма нищо общо с тази криза. Кигато харчиш повече отколкото печелиш, нормално е да стигнеш до дефицит. " - вярно няма общо. Еврозоната има. Нали без еврозоната нямаше как да се теглят толкова заеми. Отделно на всички беше ясно какво ще се случи с цените.

    08:56 04.06.2026

  • 49 АМА НЯМА БЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хм...":

    АМА РАЗБИРА СЕ
    КАКТО В ХЪРВАТСКА
    ИЛИ ПРЕДИ ТОВА В ИТАЛИЯ И ГЕРМАНИЯ
    ПОМНИТЕ ЛИ АСПИРИНИ
    А ГЛОБАТА В ЕВРО ЛИ ЩЕ Е ИЛИ Е ЛЕВА
    В ОСНОВАТА Е ТЪПОУМНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС И ТАКИВА КАТО ТОЯ ДЕТО НИ ТИКАТ ПРИ ТЕА АЛЧНИ БОК....ЛУЦИ
    А ЧЕ ТРЯЯ ДА СЕ РЕЖЕ Е ЯСНО
    НИКВИ КИНТИ ЗА УКРАЙНА И ЗА НОВО ДЖЕПАНЕ

    08:57 04.06.2026

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