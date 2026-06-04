Левон Хампарцумян: Нека не забравяме - надолу няма дъно

Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит, което е ясен сигнал за необходимост от незабавно консолидиране на държавните финанси. Това стана ясно по време на съвместно гостуване на финансиста Левон Хампарцумян и бившия социален министър Христина Христова в ефира на националната телевизия NOVA. И двамата експерти бяха категорични, че държавата трябва спешно да балансира своите приходи и разходи, за да избегне сериозна финансова криза.

Според финансиста Левон Хампарцумян препоръката на Европейската комисия е сериозна забележка към страната ни. Той коментира ситуацията с думите:

"Ако я карате така, финансите ви ще дойдат на ръба на катастрофата и затова трябва да вземете мерки достатъчно рано, за да си консолидирате бюджета."

Хампарцумян подчерта, че икономиката в момента е стабилна, а безработицата е на исторически ниски нива от около 4,3%, което означава, че все още има време за реакция, без да се изпада в паника. Известният финансист обаче отправи и сериозно предупреждение към политиците:

"Нека не забравяме – надолу няма дъно. Може да бъде много по-лошо. По-добре е да спрем да се обвиняваме взаимно и да подредим нещата така, както трябва да бъдат."

Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова припомни, че сериозното свиване на държавните разходи е неизбежно, но това гарантирано ще засегне конкретни обществени и политически интереси.

Основните мерки, които се очертават за овладяване на дефицита, включват:

Намаляване на броя на служителите в държавната администрация;

Спиране на автоматичните механизми за ежегодно механично увеличение на заплатите в публичния сектор;

Замразяване или обвързване на възнагражденията на хората на висши държавни и политически длъжности с конкретни резултати;

Въвеждане на обективни критерии в образованието, базирани на оценките от матурите и международните изследвания PISA.

Финансовото министерство вече отчете дефицит от 4,35 милиарда евро на червено, към които се добавят и над 1,02 милиарда евро неразплатени дейности. Експертите посочват, че новият държавен бюджет, който се очаква да бъде разгледан в края на лятото, ще бъде изключително труден и краткосрочен.

Христина Христова заяви, че през последните четири години политиците са приели множество неразумни финансови решения заради постоянната предизборна ситуация в страната. Тя допълни, че освен ограничаването на разходите, правителството трябва да следи отблизо геополитическото напрежение в Персийския залив и скока в цените на горивата, които могат да наложат допълнителна подкрепа за енергоемките предприятия и най-бедните граждани.