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Премиерът Румен Радев ще взема рекорден дълг по стария бюджет, а новият още не е поставен на масата

Премиерът Румен Радев ще взема рекорден дълг по стария бюджет, а новият още не е поставен на масата

3 Юни, 2026 20:11 1 252 67

  • румен радев-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • мерки

Парите на държавата се очертават като проблем за Прогресивна България

Премиерът Румен Радев ще взема рекорден дълг по стария бюджет, а новият още не е поставен на масата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вдигането на тавана на новия дълг с до 3,8 млрд. евро чрез промени в т.нар. удължителен закон за бюджета одобри Министерски съвет на днешното си заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година, който предвижда възможност Министерският съвет да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро (3 на сто от прогнозния БВП).

По време на вчерашното заседание на временната комисия по бюджет и финанси, председателят ѝ Константин Проданов оттегли поправка, внесена между първо и второ четене на законопроекта за изменение на удължителния бюджет, която предвиждаше увеличение на тавана на новия дълг с 3,8 млрд. евро. Този ход дойде след критики от опозицията, че подобно изменение не може да бъде внесено от народен представител в условията на удължителен бюджет, припомня БТА. Проданов заяви, че с цел спазване законовия ред това предложение ще бъде внесено от Министерски съвет.

От правителството посочват, че вдигането на тавана на дълга е във връзка с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности/инвестиции в заключителния етап от изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост и предвид рязката неочаквана промяна в геополитическата обстановка и нарастващите цени на енергоносителите, което оказва негативно влияние върху ликвидната позиция на бюджета и допълнително утежнява разходите по него.

Чрез поправката в закона се предвижда възможността Министерски съвет да емитира нов дълг и на международните капиталови пазари посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, както и на краткосрочен държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година.

Поправката в закона се налага, тъй като според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг. Размерът на падежиращия държавен дълг през 2026 година е 1,41 млрд. евро, като нов дълг с този размер вече бе поет от началото на годината, чрез емитиране на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, което на практика означава, че правителство не може да тегли нов дълг до приемането на редовен бюджет за тази година.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев посочи днес на брифинг в Министерски съвет в София, че без тези 3,8 млрд. евро страната ще има проблем с изплащането на пенсии, заплати, социални плащания през юли тази година, както и проблем с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите му, става въпрос за дълг, който е неизбежен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    40 17 Отговор
    Как ще вземаш дълг да плащаш заплати пенсии и най важното още няма бюджет държавата ни а вие само лъжете наглеете и все някой друг ви е виновен Некадърници оставка

    20:15 03.06.2026

  • 2 С вас сме господин премиер

    32 10 Отговор
    Водете ни към бедност

    20:15 03.06.2026

  • 3 Горски

    24 12 Отговор
    Нова прекрасна новина за голтаците и бедняците и ниско интелигентните мутирали индивиди гласували за един примитив кayн мунчо БОТАШ-ки! Оказа се че бюджетния дефицит на страната ни е 7.4% от БВП според министър Гълъб Донев! През месец март е 2.5%, началото на април 2.9% а вече е 7.4%. Според данни на международни финансови институции и рейтингови агенции само през месец май тази година са изнесени и "опоскани" 4,2 млрд.евро. Запознати в социалните мрежи коментират че са преведени към олигарси спонсори на кампанията на мунчо и към офшорни компании в чужбина. Зимата държавата България изпада в неплатежоспособност ,обезценяване на спестяванията на гражданите и галопираща хипер инфлация. И последно- колкото и нискоинтелигентен да е Българския народ ,не си ли направи извод поне по физиономията на мунчо кayна приличащ на тракторист в ТКЗС от 70-те години на миналия век!

    Коментиран от #12, #36

    20:16 03.06.2026

  • 4 Това ми

    26 5 Отговор
    Звучи като старата песен на нов глас

    20:17 03.06.2026

  • 5 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    21 14 Отговор
    Уважаеми сънародници! Българи! В момента властта е узурпирана от най наглите ,некомпетентни и крадливи индивиди нарекли се "прогресивни" а всъщност регресивни! Лица които за един месец вдигнаха дефицита от около 3 на 7 4%. Какво означава това- че за 1 месец са изчезнали или "стопили" над 4 млрд.евро държавен капитал ,тоест средства на целия Български народ. Няма и не е имало досега по зловеща грабителска и некомпетентна клика в Българската история. Пред нас всички Българи има два пътя- още сега да ги пометем и спасим каквото е останало от публичните средства на България или да ги оставим за зимата когато народния гняв ще бъде неконтролируем. Аз лично предпочитам зимата за да може окончателно да се приключи с тези крадливи мутри и олигарси,но тогава всички наши спестявания ще бъдат обезценени тройно. Но народа заслужава да изпие горчивата чаша до дъно. Хиляди хора ми пишат на страницата на ПП.МЕЧ още сега да приключваме с тази зловеща мафия. За ваши предложения и връзка с мен личния ми тел.номер- 0893337110

    Коментиран от #13

    20:17 03.06.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    17 6 Отговор
    Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев, да кажат, кога тези 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България ще заработят?

    20:17 03.06.2026

  • 7 Това

    23 5 Отговор
    е тотално безумие ! Нещо като смазване на България и българския народ с тежки ботуши !

    20:17 03.06.2026

  • 8 Сатана Z

    20 9 Отговор
    Дойдоха с обещание да намалят инфлацията, а увеличиха бюджетния дефицит 2,5 пъти. Инфлация се намалява със свиване на публичните разходи и на дефицита. Те правят точно обратното. Аз очаквах отрезвяване на ниско мозъчния избирател на кayна още тази година края , но не и в първите месеци на радев като премиер и такава омраза. Тоя мега дефицит сега ще го покрива със заеми, които ще напомпат още повече инфлацията.

    Коментиран от #17, #24

    20:18 03.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    24 4 Отговор
    Работим с бюджета от миналата година.Как миналата година беше добър а тази не?А и тази година заради хиперинфлацията приходите са двойни.

    20:18 03.06.2026

  • 10 Малкият хладилник - Слави Василев

    14 5 Отговор
    "Малкият хладилник" Слави Василев от партията на Радев, вероятно ще бори олигархията с помощта на баща си Васил Василев.
    Онова, което липсва в официалната биография на бизнесмена Василев, върл поклонник на Русия, и премълчано незнайно защо от повечето медии, е фактът, че той дълги години е свързан с Държавна сигурност.
    През 2009 г. Васил Василев беше разкрит от Комисията по досиетата като агент на ДС при проверката на лицата, заемали ръководни постове в БНТ в качеството му на завеждащ кореспондентски пункт на телевизията в Париж от 1986 г. до 1991 г.
    Псевдонима му е агент " Паскал".
    Търговец на нефта в България!
    Приватизира завода за хладилници Мраз, след което го съсипа!
    Васил Василев откупи свалените фигури от МОЧА!
    Дечицата на комунягите седнаха на софрата!

    20:18 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Костадинов

    19 5 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    И аз така и разправях на нашите копейки ,ама те ,Боташ ,че Боташ .А Румен стана богаташ

    20:19 03.06.2026

  • 13 Ами

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "Радостин Василев лидер на МЕЧ":

    намаляват му субсидията и приплаква, че няма да има пари за коли и Дубай.

    20:20 03.06.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    При 1,5 молрд дефицит някъде около 800 милиона ни вкарват в изискуемите 3%
    Това са пари, които спокойно могат да се съберат от икономии и малко по-строг митнически контрол.
    Половината се раздават за непопълнен щат по министерства и агенции

    Останалите 2,2 млрд, които са дължими и са замитани под масата явно не са толкова спешни щом няколко гидини фирмите са си траяли - по-голяма част от тях вероятно могат да се договорят при разсрочено плащане с малка лихва и да не се тегли дълг!

    Начини има, желание няма! Просто са решили, че ще трупат още и още вместо да режат до здраво месо!

    Коментиран от #30

    20:20 03.06.2026

  • 15 Йотова

    16 4 Отговор
    Какво стана с Ултиматума на Радев към Тръмп? Ще махат ли визите?

    20:20 03.06.2026

  • 16 До сега

    15 4 Отговор
    не са представили никакъв концепт за борба и преодоляване на тежката финансова ситуация в България , но вземат огромни заеми !

    20:20 03.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Работим с бюджета от миналата година.Разходите са същите като миналата година а приходите са двойни заради хиперинфлацията.

    20:21 03.06.2026

  • 18 Баш Хайдутин и действащ комунист

    14 4 Отговор
    И този е същото комунистическо чадо !Вземаш дълг 3,8 милиарда, открадне ,открадне 3 милиарда и дим да ме няма!!! офффсете да плащат . Гарвану на гарвану око не вади !!! Мятане ББ ,ШИШИ И Т.Н. ЕТО ТИ 50 МИЛИЯРДА .

    20:21 03.06.2026

  • 19 Милен

    6 2 Отговор
    Е па нали вече сме част от клуба на богатите и едно от основните ползи от това беше, че ще можем да теглим ,, по-изгодни" кредити, тъй че какъв е проблема да изтеглим няколко милиарда левро нов кредит?

    Коментиран от #31

    20:22 03.06.2026

  • 20 Прекрасна новина от последните минути

    13 4 Отговор
    ЕК започва наказателна процедура срещу България за свръх дефицит. Замразяват се всички Европейски плащания към република България. ЕК уточнява че огромния дефицит е натрупан през месец май тази година от новосформираното правителство на бившия президент. Липсват 4.2 млрд.евро.
    П.С. Всички се досещат къде са отишли! При олигарсите спонсори за сметка на обикновения трудов народ.

    Коментиран от #44

    20:22 03.06.2026

  • 21 Хмм

    16 6 Отговор
    служебните умници похарчили всичко за два месеца и оставили празна хазна

    20:22 03.06.2026

  • 22 Фатмака

    22 3 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    20:22 03.06.2026

  • 23 Фофов

    5 13 Отговор
    НРБ съм чувал, че два пъти фалирала, ама тогава сме имали реален съюзник, който не ни санкционирал, а ни е субсидирал. Затова за СССР само благодарности и суперлативи!

    20:23 03.06.2026

  • 24 Наивен ли си

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Обещанията в България са вятър дуеее

    20:23 03.06.2026

  • 25 Станчо

    15 3 Отговор
    Гласят рекордна кражба

    20:24 03.06.2026

  • 26 Премиера радев с благороден жест

    6 5 Отговор
    Отказа се да ощетява майките.

    20:24 03.06.2026

  • 27 БОКО

    14 4 Отговор
    На кого ни остави Боко

    Коментиран от #29

    20:24 03.06.2026

  • 28 1488

    16 3 Отговор
    мунчо улавия ще остане в историята
    като най мразения и корумпиран политик

    дори 🐖 не открадна от ктб толкоз колкото
    ушатото недоразумение краде от българите
    чрез боташ (по милион чиста печалба на ден)

    разбойко, сфинчо и килърчо са ангели в сравнение

    20:27 03.06.2026

  • 29 Анонимен

    16 6 Отговор

    До коментар #27 от "БОКО":

    Връщай се Бойко Борисов поеми Отново България и спаси народа от Глад радев арестуван в затвора

    Коментиран от #46

    20:29 03.06.2026

  • 30 Милен

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Ами прояви малко съпричастност с тегобите на бюджета, преведи едногодишната си заплата в полза на държавата, за да можем да се справим с този чутовен проблем.

    20:29 03.06.2026

  • 31 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Милен":

    Излъгаха ни че в еврозоната ще теглим кредити с 2 процента лихва а пак теглим на 3,5 процента.

    Коментиран от #32

    20:32 03.06.2026

  • 32 Милен

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Е па ти що им вярваш? Аз кредити нямам и не ме интересува лихвата.

    20:35 03.06.2026

  • 33 Обективен

    5 12 Отговор
    Дефицита е резултат от упражненията на жълтопаветната с герберската измет,от 2020 до април2026.Новото правителство,освен,че трябва да се справи с безобразията завещани му от кокрчовци и теменужки,да започва и действия по търсене и предявяване на обвинения на мерзавците.

    Коментиран от #41

    20:35 03.06.2026

  • 34 До това ли докарахте държавата кayни

    8 3 Отговор
    Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев посочи днес на брифинг в Министерски съвет в София, че без тези 3,8 млрд. евро страната ще има проблем с изплащането на пенсии, заплати, социални плащания през юли тази година, както и проблем с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.

    Коментиран от #42

    20:36 03.06.2026

  • 35 767

    13 3 Отговор
    Преди ПБ се пращаха помощи за Киев по европейски диктат, при ПБ вероятно се пращат помощи за Москва по личен ангажимент, както пуделите-шарлатани си платиха (изчезналите 9 млда лева=5 млда долара) за "спечелване" на изборите. Изведнъж финансите се сринаха с няколко милиарда и трябва спешно да се вземе заем. There is no such thing as a free lunch.

    Коментиран от #43

    20:39 03.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ъъъ

    5 8 Отговор
    А бяхме ли готови за приемаме на еврото? България беше ли готова? Или не беше, а? И къде се скриха всички ония платени проститутки, дето говореха колко много сме подготвени? 🤣

    20:44 03.06.2026

  • 38 ха-сега!

    10 2 Отговор
    Радев имаше мерак да заеме мястото на Бойко Борисов и сега трябва да си плати на тези които го издигнаха. Тази година ще се оправдава с предшествениците си. Визирам седемте служебни правителства под контрола на президента. Но, тури му пепел. Какво ще ни лъже следващата година?

    Коментиран от #50

    20:44 03.06.2026

  • 39 Ще заиграе

    6 0 Отговор
    кьостерица по радкини задници

    20:45 03.06.2026

  • 40 Боко

    8 0 Отговор
    Руменчо, ко стана с съкращението на милиционерите и държавните кърлежи 🤮?
    Или и ти като адашо си отглеждаш гласоподаватели ? Видя какво стана с него и ако искаш скоро да я последваш продължавай с “отглеждането” на кърлежи 👌

    20:45 03.06.2026

  • 41 хайде бе

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Обективен":

    Пробва, но не можа да ни убедиш. Ние не сме глупави.

    20:46 03.06.2026

  • 42 глас народен

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "До това ли докарахте държавата кayни":

    Кой я докара?Тези, които управляват от 1 месец или тези, които управляваха последните 5 години?
    Реторичен въпрос, не се напъвай да отговаряш.

    Коментиран от #48

    20:47 03.06.2026

  • 43 Боко

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "767":

    Гуньо, ти гълллташ или плюешш бе пендерал ?

    20:47 03.06.2026

  • 44 Милен

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Прекрасна новина от последните минути":

    Сега трябва да постнеш и платежни нареждания за разходите на държавата за последния месец, че да разберем къде са отишли тези милиарди.

    20:48 03.06.2026

  • 45 пешо

    3 1 Отговор
    мутрата взема 40 милиарда

    20:48 03.06.2026

  • 46 спомени

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Жан Виденов теглеше кредити да плаща заплати. След това станахме втори по бедност в света. Не можа да стане първи и по този показател! И той много обичаше великата и могъщата. Спомням си когато ходи в Москва, говори с Елцин на Руски! Сега да видим Радев дали ще го поканят и на какъв език ще си хортуват.

    20:50 03.06.2026

  • 47 Отряд 1

    2 0 Отговор
    Ама той ли ще си го плаща или ние…?

    За какво са тези пари?

    Не, че ще прочете генерала, ама и аз да фъргам недоволство.

    20:52 03.06.2026

  • 48 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "глас народен":

    Ами седем служебни правителства и плащане по далаверата Боташ. Всъщност, Главатаря трябваше сега да търка наровете, но ПП тогава бяха комбина и свалиха Главния Пракурор защото искаше да разследва националния предател.

    20:53 03.06.2026

  • 49 РСМ

    3 0 Отговор
    Циганския клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН фалира

    20:53 03.06.2026

  • 50 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "ха-сега!":

    Е па какъв е проблема, баце 3 мандата се оправдаваше с тройната коалиция и накрая направи четворна ,,некоалиция" с тях.

    Коментиран от #57

    20:54 03.06.2026

  • 51 ТРИ МИЛИАРДА ДЪЛГ...

    1 5 Отговор
    А ТУК И ТАМ И ОСОБЕННО ПРЕДИШНИТЕ КОИТО ВЗИМАХТЕ ДЪЛГОВЕ ПО 17 МИЛИАРДА 14 МИЛИАРДА ПОСЛЕ 9 МИЛИАРДА ИИИ СЕГА САМО СЕ ДРАЗНИТЕ. ТУУУЛУПКО ТИ НИ ВКАРА ВЪВ ДЪЛГОВА КРИЗА И ДЕФИЦИТ СЪС ПОМОЩТА НА КИРЧО И АСЕНЧО.

    20:58 03.06.2026

  • 52 Наш олигарх

    5 0 Отговор
    Взимай Румене, взимай, че сметката ти набъбна на вересии...

    21:00 03.06.2026

  • 53 Васил

    5 0 Отговор
    Боташ бей го закъса хем няма пари но за това не прави съкращения и орязване на бонусите а тъкмо обратното вдигат си ги. Явно като е криза и няма пари се вдигат доходите как ще ни стигнат китайците.

    21:04 03.06.2026

  • 54 Батак след разрухата .

    4 0 Отговор
    Взимай пари бай Румене / И правнуците ще заробиш / Некадърно изчадия .

    21:04 03.06.2026

  • 55 Ани

    5 0 Отговор
    Разгледах коментарите. Тролетариатът го дава бовно и плавно, не се пали, но поддържа дежурството. Така или иначе Бандата на Румен очевидно се готви да плячкосва масирано и необуздано като вражеска войска влязла в крепостта с измама.

    21:07 03.06.2026

  • 56 1300 години беге

    5 1 Отговор
    1300 години безмислено съществувание🤣🤣🤣🤣

    21:09 03.06.2026

  • 57 Ани

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Милен":

    Да, ама Баце генерираше излишък и намаляваше дълга. Това беше основното обвинение от страна на ПП/ДБ. И когато Главатаря вдигна юмрука и призова мутрите да излязат по улиците, тогава започна плячкосването.Сега ще ближем рани.

    Коментиран от #67

    21:11 03.06.2026

  • 58 Чичо Румен

    3 0 Отговор
    Подаръци ще има за всички от сърце... ама на кредит....

    21:11 03.06.2026

  • 59 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    "Спасителят" дойде и ооо ужас един бюджет не могат да направят.

    21:13 03.06.2026

  • 60 Радев

    1 1 Отговор
    е номер едно. Генерал и патриот! Тежката артилерия! Някои още не могат да повярват, че той кара багера. Ще разберат. Кранчетата се затварят и парите на някои свършват. Търсят се изкупителни жертви. Идва багера.

    21:21 03.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 НАПРАВО ВЗЕМИ МАШИНАТА 😂🤝👍💶💶💶💶👌

    0 0 Отговор
    ДА Я ПОСТАВИМ В КОСТИНБРОД НА МЯСТОТО НА БЮЛЕТИНИТЕ И ДА ПЕЧАТИ СВРЪХ ЕВРО 👌😉💰💰💰💰💰💶💶💶💶💶💶💶

    21:26 03.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Путкавилелина

    3 0 Отговор
    Факти

    21:28 03.06.2026

  • 66 Интересно

    0 0 Отговор
    Нали вчера писахте, че го отменили?

    21:37 03.06.2026

  • 67 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ани":

    Е па ти къде го видя това намаляване на дълга при положение, че между първото и третото му правителство в спокойна обстановка без кризи той се е увеличил с близо 10%? Да не приказваме какво се случи по време на некоалициите когато пак беше в управлението. Тези бюджетни излишъци дето ми ги даваш за пример, бяха разпределяни на края на годината от правителството, към правилните фирми ,,касички" щото тях никой не ги търси. Външният дълг никога не е намалявал.

    21:39 03.06.2026

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