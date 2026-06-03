Премиерът Румен Радев ще взема рекорден дълг по стария бюджет, а новият още не е поставен на масата

Вдигането на тавана на новия дълг с до 3,8 млрд. евро чрез промени в т.нар. удължителен закон за бюджета одобри Министерски съвет на днешното си заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.
Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година, който предвижда възможност Министерският съвет да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро (3 на сто от прогнозния БВП).
По време на вчерашното заседание на временната комисия по бюджет и финанси, председателят ѝ Константин Проданов оттегли поправка, внесена между първо и второ четене на законопроекта за изменение на удължителния бюджет, която предвиждаше увеличение на тавана на новия дълг с 3,8 млрд. евро. Този ход дойде след критики от опозицията, че подобно изменение не може да бъде внесено от народен представител в условията на удължителен бюджет, припомня БТА. Проданов заяви, че с цел спазване законовия ред това предложение ще бъде внесено от Министерски съвет.
От правителството посочват, че вдигането на тавана на дълга е във връзка с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности/инвестиции в заключителния етап от изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост и предвид рязката неочаквана промяна в геополитическата обстановка и нарастващите цени на енергоносителите, което оказва негативно влияние върху ликвидната позиция на бюджета и допълнително утежнява разходите по него.
Чрез поправката в закона се предвижда възможността Министерски съвет да емитира нов дълг и на международните капиталови пазари посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, както и на краткосрочен държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година.
Поправката в закона се налага, тъй като според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг. Размерът на падежиращия държавен дълг през 2026 година е 1,41 млрд. евро, като нов дълг с този размер вече бе поет от началото на годината, чрез емитиране на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, което на практика означава, че правителство не може да тегли нов дълг до приемането на редовен бюджет за тази година.
Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев посочи днес на брифинг в Министерски съвет в София, че без тези 3,8 млрд. евро страната ще има проблем с изплащането на пенсии, заплати, социални плащания през юли тази година, както и проблем с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите му, става въпрос за дълг, който е неизбежен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
20:15 03.06.2026
2 С вас сме господин премиер
20:15 03.06.2026
3 Горски
Коментиран от #12, #36
20:16 03.06.2026
4 Това ми
20:17 03.06.2026
5 Радостин Василев лидер на МЕЧ
Коментиран от #13
20:17 03.06.2026
6 Ганя Путинофила
20:17 03.06.2026
7 Това
20:17 03.06.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #17, #24
20:18 03.06.2026
9 Последния Софиянец
20:18 03.06.2026
10 Малкият хладилник - Слави Василев
Онова, което липсва в официалната биография на бизнесмена Василев, върл поклонник на Русия, и премълчано незнайно защо от повечето медии, е фактът, че той дълги години е свързан с Държавна сигурност.
През 2009 г. Васил Василев беше разкрит от Комисията по досиетата като агент на ДС при проверката на лицата, заемали ръководни постове в БНТ в качеството му на завеждащ кореспондентски пункт на телевизията в Париж от 1986 г. до 1991 г.
Псевдонима му е агент " Паскал".
Търговец на нефта в България!
Приватизира завода за хладилници Мраз, след което го съсипа!
Васил Василев откупи свалените фигури от МОЧА!
Дечицата на комунягите седнаха на софрата!
20:18 03.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Костадинов
До коментар #3 от "Горски":И аз така и разправях на нашите копейки ,ама те ,Боташ ,че Боташ .А Румен стана богаташ
20:19 03.06.2026
13 Ами
До коментар #5 от "Радостин Василев лидер на МЕЧ":намаляват му субсидията и приплаква, че няма да има пари за коли и Дубай.
20:20 03.06.2026
14 ДрайвингПлежър
Това са пари, които спокойно могат да се съберат от икономии и малко по-строг митнически контрол.
Половината се раздават за непопълнен щат по министерства и агенции
Останалите 2,2 млрд, които са дължими и са замитани под масата явно не са толкова спешни щом няколко гидини фирмите са си траяли - по-голяма част от тях вероятно могат да се договорят при разсрочено плащане с малка лихва и да не се тегли дълг!
Начини има, желание няма! Просто са решили, че ще трупат още и още вместо да режат до здраво месо!
Коментиран от #30
20:20 03.06.2026
15 Йотова
20:20 03.06.2026
16 До сега
20:20 03.06.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Сатана Z":Работим с бюджета от миналата година.Разходите са същите като миналата година а приходите са двойни заради хиперинфлацията.
20:21 03.06.2026
18 Баш Хайдутин и действащ комунист
20:21 03.06.2026
19 Милен
Коментиран от #31
20:22 03.06.2026
20 Прекрасна новина от последните минути
П.С. Всички се досещат къде са отишли! При олигарсите спонсори за сметка на обикновения трудов народ.
Коментиран от #44
20:22 03.06.2026
21 Хмм
20:22 03.06.2026
22 Фатмака
20:22 03.06.2026
23 Фофов
20:23 03.06.2026
24 Наивен ли си
До коментар #8 от "Сатана Z":Обещанията в България са вятър дуеее
20:23 03.06.2026
25 Станчо
20:24 03.06.2026
26 Премиера радев с благороден жест
20:24 03.06.2026
27 БОКО
Коментиран от #29
20:24 03.06.2026
28 1488
като най мразения и корумпиран политик
дори 🐖 не открадна от ктб толкоз колкото
ушатото недоразумение краде от българите
чрез боташ (по милион чиста печалба на ден)
разбойко, сфинчо и килърчо са ангели в сравнение
20:27 03.06.2026
29 Анонимен
До коментар #27 от "БОКО":Връщай се Бойко Борисов поеми Отново България и спаси народа от Глад радев арестуван в затвора
Коментиран от #46
20:29 03.06.2026
30 Милен
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":Ами прояви малко съпричастност с тегобите на бюджета, преведи едногодишната си заплата в полза на държавата, за да можем да се справим с този чутовен проблем.
20:29 03.06.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Милен":Излъгаха ни че в еврозоната ще теглим кредити с 2 процента лихва а пак теглим на 3,5 процента.
Коментиран от #32
20:32 03.06.2026
32 Милен
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Е па ти що им вярваш? Аз кредити нямам и не ме интересува лихвата.
20:35 03.06.2026
33 Обективен
Коментиран от #41
20:35 03.06.2026
34 До това ли докарахте държавата кayни
Коментиран от #42
20:36 03.06.2026
35 767
Коментиран от #43
20:39 03.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ъъъ
20:44 03.06.2026
38 ха-сега!
Коментиран от #50
20:44 03.06.2026
39 Ще заиграе
20:45 03.06.2026
40 Боко
Или и ти като адашо си отглеждаш гласоподаватели ? Видя какво стана с него и ако искаш скоро да я последваш продължавай с “отглеждането” на кърлежи 👌
20:45 03.06.2026
41 хайде бе
До коментар #33 от "Обективен":Пробва, но не можа да ни убедиш. Ние не сме глупави.
20:46 03.06.2026
42 глас народен
До коментар #34 от "До това ли докарахте държавата кayни":Кой я докара?Тези, които управляват от 1 месец или тези, които управляваха последните 5 години?
Реторичен въпрос, не се напъвай да отговаряш.
Коментиран от #48
20:47 03.06.2026
43 Боко
До коментар #35 от "767":Гуньо, ти гълллташ или плюешш бе пендерал ?
20:47 03.06.2026
44 Милен
До коментар #20 от "Прекрасна новина от последните минути":Сега трябва да постнеш и платежни нареждания за разходите на държавата за последния месец, че да разберем къде са отишли тези милиарди.
20:48 03.06.2026
45 пешо
20:48 03.06.2026
46 спомени
До коментар #29 от "Анонимен":Жан Виденов теглеше кредити да плаща заплати. След това станахме втори по бедност в света. Не можа да стане първи и по този показател! И той много обичаше великата и могъщата. Спомням си когато ходи в Москва, говори с Елцин на Руски! Сега да видим Радев дали ще го поканят и на какъв език ще си хортуват.
20:50 03.06.2026
47 Отряд 1
За какво са тези пари?
Не, че ще прочете генерала, ама и аз да фъргам недоволство.
20:52 03.06.2026
48 Ами
До коментар #42 от "глас народен":Ами седем служебни правителства и плащане по далаверата Боташ. Всъщност, Главатаря трябваше сега да търка наровете, но ПП тогава бяха комбина и свалиха Главния Пракурор защото искаше да разследва националния предател.
20:53 03.06.2026
49 РСМ
20:53 03.06.2026
50 Милен
До коментар #38 от "ха-сега!":Е па какъв е проблема, баце 3 мандата се оправдаваше с тройната коалиция и накрая направи четворна ,,некоалиция" с тях.
Коментиран от #57
20:54 03.06.2026
51 ТРИ МИЛИАРДА ДЪЛГ...
20:58 03.06.2026
52 Наш олигарх
21:00 03.06.2026
53 Васил
21:04 03.06.2026
54 Батак след разрухата .
21:04 03.06.2026
55 Ани
21:07 03.06.2026
56 1300 години беге
21:09 03.06.2026
57 Ани
До коментар #50 от "Милен":Да, ама Баце генерираше излишък и намаляваше дълга. Това беше основното обвинение от страна на ПП/ДБ. И когато Главатаря вдигна юмрука и призова мутрите да излязат по улиците, тогава започна плячкосването.Сега ще ближем рани.
Коментиран от #67
21:11 03.06.2026
58 Чичо Румен
21:11 03.06.2026
59 Ха ха ха
21:13 03.06.2026
60 Радев
21:21 03.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 НАПРАВО ВЗЕМИ МАШИНАТА 😂🤝👍💶💶💶💶👌
21:26 03.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Путкавилелина
21:28 03.06.2026
66 Интересно
21:37 03.06.2026
67 Милен
До коментар #57 от "Ани":Е па ти къде го видя това намаляване на дълга при положение, че между първото и третото му правителство в спокойна обстановка без кризи той се е увеличил с близо 10%? Да не приказваме какво се случи по време на некоалициите когато пак беше в управлението. Тези бюджетни излишъци дето ми ги даваш за пример, бяха разпределяни на края на годината от правителството, към правилните фирми ,,касички" щото тях никой не ги търси. Външният дълг никога не е намалявал.
21:39 03.06.2026