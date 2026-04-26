Димитър Ганев: Подкрепата за Румен Радев се превърна не във вълна, а в цунами

Електоралната подкрепа за Румен Радев и формацията му „Прогресивна България“ се превърна в „цунами“, а не просто във вълна заради съвпадение на четири ключови мотива сред избирателите. Това заяви политологът Димитър Ганев в интервю за предаването „Защо?“.
„Най-общо може да кажем, има 4 мотива на гласоподавателите да подкрепят определена политическа сила – харесват лидера, наказателен вот срещу управлявалите, конформизъм – ходене след победителя, и избор на най-малкото зло. Румен Радев и „Прогресивна България“ отговаряха и на четирите“, посочи Ганев.
„Фактор номер едно, който до голяма степен създаде това електорално цунами, беше активизацията в рамките на последните няколко дни. Около половин милион български граждани решават за кого да гласуват между четвъртък и неделя“, обясни политологът в отговор на въпроса защо социологическите агенции на познаха резултатите от вота.
По думите му социологията има една мъртва точка в рамките на 4-5 дни и при електорално цунами има свръхконцентрация на тези хора в последния момент да гласуват за една политическа сила.
Относно избирателната активност Ганев уточни, че реалното участие е по-високо от официално отчетеното.
„Реалната активност за страната е може би близо 60%. Това са близо 800 хиляди души повече, отколкото гласуваха на последните парламентарни избори“, уточни политологът.
Ганев коментира и тежката загуба на ГЕРБ – те са втора политическа сила, но с 30% разлика спрямо първата.
„Това беше непопулярно управление. Завърши с безпрецедентни протести и оставка на правителството. Нямаше как от тази ситуация да изглеждаш като печеливши“, коментира Ганев.
Според него бъдещето на партията ще се реши на местните избори през 2027 г.
„Отговорът на въпроса дали това е краят на ГЕРБ ще дойде, когато видим дали ще запазят присъствието си в местната власт“, смята политологът.
По думите му от представянето на местните избори догодина ще зависи и бъдещето на новата партия „Прогресивна България“: „Това е нова партия без изградена организационна инфраструктура, кадровото предизвикателство ще бъде колосално усилие“.
Той предупреди още, че високите обществени очаквания ще направят управлението особено трудно.
Според политолога няма причина Румен Радев да бъде сравняван с падналия от власт премиер на Унгария Виктор Орбан.
„Орбан беше общо взето политически лидер в Европа, който се явяваше спирачка на големи инициативи на Европейския съвет. Не може да се очаква подобно нещо от Радев“, обяви Ганев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
21:40 26.04.2026
2 Аман от нищоправещи
Кой им плаща заплати на тия?
Какво работят освен че се излагат всеки ден по телевизиите?
21:41 26.04.2026
Коментиран от #31
21:43 26.04.2026
И гласувалите и не!
21:43 26.04.2026
7 Не знам кое в какво се Превърна !Но Тук
след 36 години !
Тук Не се Живее !
Коментиран от #18
21:48 26.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Истинско цунами а не вълна
Делян Пеевски се скри на летището във ВИП от чакащия го шеф на пиар отдела на спечелилият разгромяващо изборите бивш президент Радев - Николай Бареков, за да го пита за частните му самолети Фалкон и какво прави с пълните раници и с частния самолет на Валтер Папазки всяка седмица в Турция.
Този път пред ВИП-а на Летището нямаше и помен от цяла рота мутри и охрана от НСО, която го изпрати в петък, нито личния му камериер. Раниците бяха единственият багаж на Пеевски, който замина в петък за Истанбул с почти цялата си покъщина – костюми и големи червени куфари. Раниците с марка Лук Вютон по 4-5 хиляди евро всяка бяха видими по-леки, отколкото на заминаване. Охраната ги носеше с една ръка, докато на отиваме бяха в двете ръце на служителя от РВД, който работи носач на Пеевски.
Ето какво коментира Николай Бареков, който предаваше срещата си с Пеевски на живо от Летище София:
Посрещнах Пеевски на Летището на ВИП-а, след като слезе от частния самолет на хазартния бос Валтер Папазки. Пеевски се кри известно време вътре като мишка и извика два буса от Гранична полиция и Жандармерия, но полицаите бяха абсолютно коректни и дори си тръгнаха, след като видяха, че съм аз. Пеевски напълни памперса, а дори и НСО – то и мутрите му бяха изключително малко на брой. Мога да кажа, че нашето разследване за Пеевски завърши с шах и мат. Пеевски
21:56 26.04.2026
11 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #15
21:56 26.04.2026
14 Аз се учудвам
Коментиран от #16, #19
22:00 26.04.2026
15 име
До коментар #11 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Айде-айде. И аз не съм гласувал ни за чорапа, ни за ПеПедофилите, но смятам че МВР си свръши много доцре работата и не вярвам да са прикривали само определени политически проекти. Ако всички избори бяха такива, нямаше да има ни доган, ни шишо в парламента.
22:00 26.04.2026
16 Гроб получи гласове само
До коментар #14 от "Аз се учудвам":Корпоративен вот на калинките от администрацията и на служителите на фирмите печелещи обществените поръчки - за некачественото саниране, строителните фирми с некачествения асфалт и също държавните общински фирми с кметове от ГЕРБ. Администрация в областни управи,в общински съвети , бордове на държавни фирми ...Купения им директно вот в ромските гета на тези избори намаля ....Сега ако наистина им се спре лапачката от държавата и на олигарсите им ,ГЕРБ се свива като Възраждане на границата ит 4%
22:01 26.04.2026
18 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #7 от "Не знам кое в какво се Превърна !Но Тук":АМИ КАТО ТУКА НЕ СЕ ЖИВЕЕ ....................... БЯГАЙ В РУСИЯ ...........................
Коментиран от #20
22:02 26.04.2026
19 име
До коментар #14 от "Аз се учудвам":Леко грешиш, не ГЕРБ, а асан василев увеличи заплатите в МВР на калпак, без реформи и съкращения. Съответно, ПП-ДБ събраха 58 хил. гласа повече на тези избори в сравнение с изборите Октомври 2024. Нормално е от където и да го погледнеш, и клиентелизъм/корпоративен вот, и държавни служители да си оттеглят от досегашните силни на деня.
Коментиран от #24
22:03 26.04.2026
20 име
До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Пич, ти от ДБ ли си? Хапчетата пиеш ли си ги редовно? Наистина ли не разбираш защо този речник и поведение не просто отблъскват, а и са деструкнивни за обществото ни?
Коментиран от #37, #38, #47
22:06 26.04.2026
22 Защо не беше одобрено видеото
Коментиран от #26
22:06 26.04.2026
24 Грешиш
До коментар #19 от "име":Увеличиха ги миналата година коалицията ГЕРБ - ИТН - БСП и Пеевски. Със 70 процента. 2025 година е увеличението месец март а сглобката с финансов министър Асен Василев управлява до декември 2023 г.. След това 2 служебни на Главчев. Миналата година месец април, тоест точно преди година Калин Стоянов депутат от ДПС публикува снимките на всички народни представители от ПП/ДБ с текст- "Колеги от МВР. Запомнете тези хора. Те са против увеличението на вашите заплати със 70%"
22:10 26.04.2026
26 Анонимен
До коментар #22 от "Защо не беше одобрено видеото":Всичко беше предварително подготвено Йотова никой никога не е избрана но е работи за шефа си Гюрови незаконни но назначени нашето мвр правилните хора за да съсипят опонентите политическите и най вече еврото бедняците тук без да знаят какво и предлага месията гласуваха за илюзиите си ГЕРБ не си взеха поука и така потънаха СЕГА държавата ни е потънала
22:15 26.04.2026
27 ДрайвингПлежър
ОК сменяме прокурора и правим най-брилянтната правна реформа... и после?!
Европа няма проблеми с правото нали?! Ама Германската икономика е под вода, Френската икономика е под вода, Испанската и Италианската икономики са под вода!
Утре нищо няма да се е променило спрямо вчера! Не и за вас!
Коментиран от #28
22:16 26.04.2026
28 Даниел Немитов
До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":Ами вървете в Матушката, бе! Що щете тука? Руската икономика е над водата, тогава Волгата чий го дири у Брюксел?
Коментиран от #30
22:26 26.04.2026
29 иван костов
До коментар #8 от "име":Ти гледай като издигнат Гюров за кандидат президент, какво шоу ще е!😂😂😂
Коментиран от #48
22:31 26.04.2026
30 волгата
До коментар #28 от "Даниел Немитов":спестява евро за да си плаща коментарите под статиите за него да са забранени нон стоп!!!
22:36 26.04.2026
31 големдебил
До коментар #3 от "Де го":Има го цунамито,с ала бала с машините,и с каубоите Узото и многострадалната геновева кандьо.
Коментиран от #34
22:42 26.04.2026
34 Ти ма разсмя
До коментар #31 от "големдебил":Какво направи.
22:46 26.04.2026
36 Наблюдател
Отчетената официално активност е 51 процента, но съгласно фалшивите списъци с 6,5 милиона избиратели.
Реално те са 5 милиона и активността беше реално 70 процента, защото са гласували 3,5 милиона от 5.
Радев напрактика ги помете, но ГЕРБ , ДПС, ПП, ДБ, БСП направиха всичко възможно с действията си това да се случи.
Орязаха му правомощията, лишиха го от служебен кабинет, пращаха му мутри и прокурори, вземаха му даже служебните коли, защото само мутрите и педофилите имали право да се возят на служебни автомобили, но президентът на Република България не!
Освен това, нагло и ехидно го подканваха да слезе на терен, за го видели.
Ами видяха го! И има дълго да го гледат, кой от килията, кой от чужбина, кой от телевизора.
Браво на българския народ и браво на нашия президент!
22:47 26.04.2026
37 Гербераст е
До коментар #20 от "име":Те така си говорят.
22:49 26.04.2026
38 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #20 от "име":НИКОЙ НЕ ОТБЛЪСКВАМ ........................ В БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ И ..................... НИКОЙ НЕ ТИ ЗАБРАНЯВА КЪДЕ ИСКАШ ДА ЖИВЕЕШ И РАБОТИШ ......................... ПО ВРЕМЕТО НА КОМ. ДИКТАТУРА , СТРЕЛЯХА НА ГРАНИЦАТА ....................... СЕГА АКО НЕ ТИ ХАРЕСВА РУСИЯ И КГБ , ЗАМИНАВАЙ ЗА ИРАН ИЛИ СЕВ. КОРЕЯ ........................
22:51 26.04.2026
41 жълтурските медии
До коментар #1 от "обективен":Раздухаха днес, че и някаква кифла се покатерила на главата на вожда им, като че ли другите проблеми са малко. Искате ли да даваме предположения коя е?
Аз залагам на една 🦃 от Пловдив.😉
22:55 26.04.2026
47 Именно този речник
До коментар #20 от "име":Доведе до цунами за соросоидните партии. ППДБ още не са го разбрали но и за тях се отнася. В кюпа са с ГЕРБ и ДПС и БСП.
23:02 26.04.2026
48 Фърфър
До коментар #29 от "иван костов":Гюров е супер,много подходящ кандидат,макар,че и Йотова е походяща
23:03 26.04.2026