Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Димитър Ганев: Подкрепата за Румен Радев се превърна не във вълна, а в цунами

26 Април, 2026 22:33, обновена 26 Април, 2026 21:37

  • димитър ганев-
  • социолог-
  • политика

Местните избори през 2027 г. ще определят бъдещето и на ГЕРБ и „Прогресивна България“, смята социологът

Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Електоралната подкрепа за Румен Радев и формацията му „Прогресивна България“ се превърна в „цунами“, а не просто във вълна заради съвпадение на четири ключови мотива сред избирателите. Това заяви политологът Димитър Ганев в интервю за предаването „Защо?“.

„Най-общо може да кажем, има 4 мотива на гласоподавателите да подкрепят определена политическа сила – харесват лидера, наказателен вот срещу управлявалите, конформизъм – ходене след победителя, и избор на най-малкото зло. Румен Радев и „Прогресивна България“ отговаряха и на четирите“, посочи Ганев.

„Фактор номер едно, който до голяма степен създаде това електорално цунами, беше активизацията в рамките на последните няколко дни. Около половин милион български граждани решават за кого да гласуват между четвъртък и неделя“, обясни политологът в отговор на въпроса защо социологическите агенции на познаха резултатите от вота.

По думите му социологията има една мъртва точка в рамките на 4-5 дни и при електорално цунами има свръхконцентрация на тези хора в последния момент да гласуват за една политическа сила.

Относно избирателната активност Ганев уточни, че реалното участие е по-високо от официално отчетеното.

„Реалната активност за страната е може би близо 60%. Това са близо 800 хиляди души повече, отколкото гласуваха на последните парламентарни избори“, уточни политологът.

Ганев коментира и тежката загуба на ГЕРБ – те са втора политическа сила, но с 30% разлика спрямо първата.

„Това беше непопулярно управление. Завърши с безпрецедентни протести и оставка на правителството. Нямаше как от тази ситуация да изглеждаш като печеливши“, коментира Ганев.

Според него бъдещето на партията ще се реши на местните избори през 2027 г.
„Отговорът на въпроса дали това е краят на ГЕРБ ще дойде, когато видим дали ще запазят присъствието си в местната власт“, смята политологът.

По думите му от представянето на местните избори догодина ще зависи и бъдещето на новата партия „Прогресивна България“: „Това е нова партия без изградена организационна инфраструктура, кадровото предизвикателство ще бъде колосално усилие“.

Той предупреди още, че високите обществени очаквания ще направят управлението особено трудно.

Според политолога няма причина Румен Радев да бъде сравняван с падналия от власт премиер на Унгария Виктор Орбан.

„Орбан беше общо взето политически лидер в Европа, който се явяваше спирачка на големи инициативи на Европейския съвет. Не може да се очаква подобно нещо от Радев“, обяви Ганев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    22 7 Отговор
    Радев уби всякави тикви и свини , И се надявам това да продължи с другите зеленчуци и животни !!

    Коментиран от #41

    21:40 26.04.2026

  • 2 Аман от нищоправещи

    17 1 Отговор
    Това социолога като инфлуенсъра ли е?
    Кой им плаща заплати на тия?
    Какво работят освен че се излагат всеки ден по телевизиите?

    21:41 26.04.2026

  • 3 Де го

    8 15 Отговор
    видя това цунами ?

    Коментиран от #31

    21:43 26.04.2026

  • 4 Кфкъдкуф

    5 15 Отговор
    Всички заедно ще му изперем чорапите и изпием водата!
    И гласувалите и не!

    21:43 26.04.2026

  • 5 Също така

    7 16 Отговор
    МВР събра всички купени гласове в държавата и ги наля в партията на Радев и малко (около 100 000) в ППДБ.

    21:44 26.04.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    7 10 Отговор
    И тоя нищоправец е от "мозъчния тръст" Епицентър.бг, щедро финансиран от Боко и Шиши! А сега е пръв мунчовец и фанфарон на Партия Боташ. Дали е случайно?!?

    21:48 26.04.2026

  • 7 Не знам кое в какво се Превърна !Но Тук

    18 1 Отговор
    Не знам кое в какво се Превърна ! но !

    след 36 години !

    Тук Не се Живее !

    Коментиран от #18

    21:48 26.04.2026

  • 8 име

    11 5 Отговор
    Много се кефя как Радев им издърпа килимчето под краката на ПеПедофилите и ДеБилите. Бяха си въобразили, че ще са първа политическа сила след като с помощта на медиите се представяха за водачи на протеста, обаче Радев им би яка подсечка. А най-хубавото е че в коалицията ПП-ДБ така и не могат да разберат защо са изгубили и са на трето място. Аз знам какво ме отблъсна от тях, но няма да го споделя, нека се гърчат и губят електорат.

    Коментиран от #29

    21:55 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Истинско цунами а не вълна

    7 4 Отговор
    Ексклузивно! Пеевски се скри от Бареков на ВИП-а на Летището, след като кацна с частния самолет на хазартния бос Валтер Папазки (ВИДЕО)
    Делян Пеевски се скри на летището във ВИП от чакащия го шеф на пиар отдела на спечелилият разгромяващо изборите бивш президент Радев - Николай Бареков, за да го пита за частните му самолети Фалкон и какво прави с пълните раници и с частния самолет на Валтер Папазки всяка седмица в Турция.
    Този път пред ВИП-а на Летището нямаше и помен от цяла рота мутри и охрана от НСО, която го изпрати в петък, нито личния му камериер. Раниците бяха единственият багаж на Пеевски, който замина в петък за Истанбул с почти цялата си покъщина – костюми и големи червени куфари. Раниците с марка Лук Вютон по 4-5 хиляди евро всяка бяха видими по-леки, отколкото на заминаване. Охраната ги носеше с една ръка, докато на отиваме бяха в двете ръце на служителя от РВД, който работи носач на Пеевски.
    Ето какво коментира Николай Бареков, който предаваше срещата си с Пеевски на живо от Летище София:
    Посрещнах Пеевски на Летището на ВИП-а, след като слезе от частния самолет на хазартния бос Валтер Папазки. Пеевски се кри известно време вътре като мишка и извика два буса от Гранична полиция и Жандармерия, но полицаите бяха абсолютно коректни и дори си тръгнаха, след като видяха, че съм аз. Пеевски напълни памперса, а дори и НСО – то и мутрите му бяха изключително малко на брой. Мога да кажа, че нашето разследване за Пеевски завърши с шах и мат. Пеевски

    21:56 26.04.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 9 Отговор
    "ЦУНАМИТО" НА ЧОРАПА ГО НАПРАВИ С ИZMAMATA .......................... ТИК ТОК и ДЖЕН ЗИ И КУПУВАНЕТО НА ЦИГАНСКИ ГЛАСОВЕ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ .......................... ГРАДОВЕ , КВАРТАЛИ , СЕЛА и ПАЛАНКИ .......................... ФАКТ .......................

    Коментиран от #15

    21:56 26.04.2026

  • 12 Истинско цунами а не вълна

    5 1 Отговор
    Ето какво коментира Николай Бареков, който предаваше срещата си с Пеевски на живо от Летище София:
    Посрещнах Пеевски на Летището на ВИП-а, след като слезе от частния самолет на хазартния бос Валтер Папазки. Пеевски се кри известно време вътре като мишка и извика два буса от Гранична полиция и Жандармерия, но полицаите бяха абсолютно коректни и дори си тръгнаха, след като видяха, че съм аз. Пеевски напълни памперса, а дори и НСО – то и мутрите му бяха изключително малко на брой. Мога да кажа, че нашето разследване за Пеевски завърши с шах и мат. Пеевски нищо не декларира за самолетите и полетите и подлежи на конфискация и затвор, ако декларира нещо, то пак подлежи на конфискация, а той на затвор. НСО умря от срам, докато всичко се развиваше, а аз спокойно можех да се кача на бронираното му ауди и да си тръгна с него.
    Пеевски приключи, уважаеми приятели!

    21:57 26.04.2026

  • 13 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Пуснете клипа на бойко в последните дни от предизборната кампания как обесняваше на изборстелчетата си на една трибунка че вълната я нямало била притихнала и станало вълничка.... Ед а камара простотии издрънка бойчето

    21:58 26.04.2026

  • 14 Аз се учудвам

    5 2 Отговор
    Как така ГЕРБ има общо в цялата страна 430 хиляди гласа от 3,5 милиона гласували? При положение че има 460 хиляди държавни служители на бюджетна издръжка. 61 хиляди полицаи които имат лели,баби ,стринки,етърви както каза в едно студио Бареков и всички гласуват за Герб защото им увеличиха заплатите с 70% миналата година и средната в МВР е вече 4200 евро. Отделно 35 хиляди военни и техните роднини на които също с толкова увеличиха заплатите. Отделно стотици фирми които печелят всички обществени поръчки и финансиране от Европейските фондове и които задължават всички техни работници да гласуват за Герб и да представят доказателства за това. И Герб се срина до 430 хиляди гласа. То е ясно че обикновен ,трудов човек никога не би гласувал за тази финансова корпорация. А и свинчуг пеев успя да доведе ДПС до 210 хиляди гласа, които преди години имаха по близо 400 хиляди. Само пролетта на 2017 г.ДПС на парламентарните избори имаха 318 хиляди гласа, но тогава Местан беше основал ДОСТ и стигна почти 4% с близо 100 хиляди гласа които отцепи от ДПС. Фактите са че свиня пеев закрива ДПС както преди ЛаФка,Булгартабак ,КТБ ...А Герб също върви към необратимо заличаване.

    Коментиран от #16, #19

    22:00 26.04.2026

  • 15 име

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Айде-айде. И аз не съм гласувал ни за чорапа, ни за ПеПедофилите, но смятам че МВР си свръши много доцре работата и не вярвам да са прикривали само определени политически проекти. Ако всички избори бяха такива, нямаше да има ни доган, ни шишо в парламента.

    22:00 26.04.2026

  • 16 Гроб получи гласове само

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Аз се учудвам":

    Корпоративен вот на калинките от администрацията и на служителите на фирмите печелещи обществените поръчки - за некачественото саниране, строителните фирми с некачествения асфалт и също държавните общински фирми с кметове от ГЕРБ. Администрация в областни управи,в общински съвети , бордове на държавни фирми ...Купения им директно вот в ромските гета на тези избори намаля ....Сега ако наистина им се спре лапачката от държавата и на олигарсите им ,ГЕРБ се свива като Възраждане на границата ит 4%

    22:01 26.04.2026

  • 17 Ха ха

    5 8 Отговор
    Циганите избраха тоя комунист Радев .Всичко е нагласено и купено.

    22:02 26.04.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Не знам кое в какво се Превърна !Но Тук":

    АМИ КАТО ТУКА НЕ СЕ ЖИВЕЕ ....................... БЯГАЙ В РУСИЯ ...........................

    Коментиран от #20

    22:02 26.04.2026

  • 19 име

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Аз се учудвам":

    Леко грешиш, не ГЕРБ, а асан василев увеличи заплатите в МВР на калпак, без реформи и съкращения. Съответно, ПП-ДБ събраха 58 хил. гласа повече на тези избори в сравнение с изборите Октомври 2024. Нормално е от където и да го погледнеш, и клиентелизъм/корпоративен вот, и държавни служители да си оттеглят от досегашните силни на деня.

    Коментиран от #24

    22:03 26.04.2026

  • 20 име

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Пич, ти от ДБ ли си? Хапчетата пиеш ли си ги редовно? Наистина ли не разбираш защо този речник и поведение не просто отблъскват, а и са деструкнивни за обществото ни?

    Коментиран от #37, #38, #47

    22:06 26.04.2026

  • 21 ха, ха, ха...

    1 3 Отговор
    Цунами подкрепено с над половин милион евро от мафията! За сравнение следващата най голяма сума от дрения за партия е по малка от 40 хиляди. За кого гласуваха "проестиращите българи", за мафията или за бъдещето на държавата? А може би по стар обичай протестираха, но изобщо не гласуваха, надявайки се някой да се появи от нищото и с магическа пръчка да им подреди живота като от приказките? Не е достатъчно да свалишот власт некадърниците и крадците. Трябва и да назначиш други, по различни. Иначе "Оти ги ручахме жабетатата?"

    22:06 26.04.2026

  • 22 Защо не беше одобрено видеото

    5 2 Отговор
    На коментар 9 с Бареков на летището как е обградил Пеевски. Единствено барека позна още миналата есен че декември предстоят масови протести които ще пометат крадливата грабителска клика на ГЕРБ- ИТН - БСП и монтира им Пеевски. Единствено барека позна че Радев ще има над 1 млн. и 400 хиляди гласа и 120-130 депутата а всички му даваха под 100 а Радев има 131 и пълно мнозинство. Онзи професор от ГЕРБ и ДПС Михаил Константинов прогнозира 85 Радев и 70 ГЕРБ а Радев има 131 ,Борисов 39. Почти 4 пъти по малко. Пеевски се срина на 21 депутата от 42 преди.. Наздраве...

    Коментиран от #26

    22:06 26.04.2026

  • 23 Анонимен

    4 4 Отговор
    Не мога да повярвам че тук има толкова невежи толкова с робска психика толкова нещастници не мога да повярвам че неистово се радват на господаря царя си

    22:10 26.04.2026

  • 24 Грешиш

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Увеличиха ги миналата година коалицията ГЕРБ - ИТН - БСП и Пеевски. Със 70 процента. 2025 година е увеличението месец март а сглобката с финансов министър Асен Василев управлява до декември 2023 г.. След това 2 служебни на Главчев. Миналата година месец април, тоест точно преди година Калин Стоянов депутат от ДПС публикува снимките на всички народни представители от ПП/ДБ с текст- "Колеги от МВР. Запомнете тези хора. Те са против увеличението на вашите заплати със 70%"

    22:10 26.04.2026

  • 25 Новата цел

    0 3 Отговор
    ГЕРБ изпълни своята мисия да направи доходите на горната средна класа европейски. В първите 15 години на прехода завърши процесът по формиране на висшата класа /хора с годишни доходи от по няколко милиона/. Отне още 20 години да се доближат доходите на горната средна класа /хора с високи доходи от порядака на няколкостотин годишно/ до тези на европейската горна средна класа. ГЕРБ беше партия на горната средна класа, която вече се изравни по доходи с европейската горна средна класа. Така вече имаме европейски висша и горна средна класа. Затова ГЕРБ се хвали с приемането на еврото, което е желано от висшата класа и от горната средна класа, не е нежелано от останалите класи. ГЕРБ изпълни своята задача и сега губи влияние. Обаче долната средна класа /дооходи от 1500 до 2500 евро месечно/ и работническата класа /доходи до 1500 евро месечно/ все още не са с европейски доходи. За да станат европейски, доходите и на тези две класи трябва да нарастнат с по 1000 евро месечно. Затова именно на изборите спечели президентската партия. Тя беше избрана главно с гласовете на долната средна класа и на работническата класа, т.е с гласовете на т.наречените бачкатори, които видяха в президентската партия своя шанс. Нейната мисия е много сложна - да направи доходите и на теди две класи - долната средна класа и на работническата класа европейски.

    22:11 26.04.2026

  • 26 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Защо не беше одобрено видеото":

    Всичко беше предварително подготвено Йотова никой никога не е избрана но е работи за шефа си Гюрови незаконни но назначени нашето мвр правилните хора за да съсипят опонентите политическите и най вече еврото бедняците тук без да знаят какво и предлага месията гласуваха за илюзиите си ГЕРБ не си взеха поука и така потънаха СЕГА държавата ни е потънала

    22:15 26.04.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Ако ще и библейски потоп да е - и кво от това? Ще се опитваме да поправяме неща, които виждаме, че не работят вместо цялостна промяна на философията!

    ОК сменяме прокурора и правим най-брилянтната правна реформа... и после?!
    Европа няма проблеми с правото нали?! Ама Германската икономика е под вода, Френската икономика е под вода, Испанската и Италианската икономики са под вода!

    Утре нищо няма да се е променило спрямо вчера! Не и за вас!

    Коментиран от #28

    22:16 26.04.2026

  • 28 Даниел Немитов

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":

    Ами вървете в Матушката, бе! Що щете тука? Руската икономика е над водата, тогава Волгата чий го дири у Брюксел?

    Коментиран от #30

    22:26 26.04.2026

  • 29 иван костов

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Ти гледай като издигнат Гюров за кандидат президент, какво шоу ще е!😂😂😂

    Коментиран от #48

    22:31 26.04.2026

  • 30 волгата

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Даниел Немитов":

    спестява евро за да си плаща коментарите под статиите за него да са забранени нон стоп!!!

    22:36 26.04.2026

  • 31 големдебил

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Де го":

    Има го цунамито,с ала бала с машините,и с каубоите Узото и многострадалната геновева кандьо.

    Коментиран от #34

    22:42 26.04.2026

  • 32 еййй змия

    2 0 Отговор
    Тоя анал..изатор обърка прогнозите и сега чак започна да кляка на Радев

    22:44 26.04.2026

  • 33 Чак пък

    3 2 Отговор
    Цу нами

    22:45 26.04.2026

  • 34 Ти ма разсмя

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "големдебил":

    Какво направи.

    22:46 26.04.2026

  • 35 Гориил

    5 2 Отговор
    Лично аз дълбоко съжалявам, че Румен Радев не стана министър-председател преди 20 години. България можеше да избегне трагични грешки и да стане жертва на предателството на българския компрадорски елит.

    22:47 26.04.2026

  • 36 Наблюдател

    2 0 Отговор
    В случая Ганев е прав, това беше цунами.
    Отчетената официално активност е 51 процента, но съгласно фалшивите списъци с 6,5 милиона избиратели.
    Реално те са 5 милиона и активността беше реално 70 процента, защото са гласували 3,5 милиона от 5.
    Радев напрактика ги помете, но ГЕРБ , ДПС, ПП, ДБ, БСП направиха всичко възможно с действията си това да се случи.
    Орязаха му правомощията, лишиха го от служебен кабинет, пращаха му мутри и прокурори, вземаха му даже служебните коли, защото само мутрите и педофилите имали право да се возят на служебни автомобили, но президентът на Република България не!

    Освен това, нагло и ехидно го подканваха да слезе на терен, за го видели.

    Ами видяха го! И има дълго да го гледат, кой от килията, кой от чужбина, кой от телевизора.

    Браво на българския народ и браво на нашия президент!

    22:47 26.04.2026

  • 37 Гербераст е

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Те така си говорят.

    22:49 26.04.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    НИКОЙ НЕ ОТБЛЪСКВАМ ........................ В БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ И ..................... НИКОЙ НЕ ТИ ЗАБРАНЯВА КЪДЕ ИСКАШ ДА ЖИВЕЕШ И РАБОТИШ ......................... ПО ВРЕМЕТО НА КОМ. ДИКТАТУРА , СТРЕЛЯХА НА ГРАНИЦАТА ....................... СЕГА АКО НЕ ТИ ХАРЕСВА РУСИЯ И КГБ , ЗАМИНАВАЙ ЗА ИРАН ИЛИ СЕВ. КОРЕЯ ........................

    22:51 26.04.2026

  • 39 Гориил

    4 0 Отговор
    Днес българските патриоти нямат никакъв шанс да променят или подобрят позицията на страната в рамките на Европейския съюз (затънала в блато от лъжи и черна пропаганда).

    22:54 26.04.2026

  • 40 Е , да ама той ги следял с дрон

    2 0 Отговор
    По терасите им. Смях в залата.

    22:54 26.04.2026

  • 41 жълтурските медии

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Раздухаха днес, че и някаква кифла се покатерила на главата на вожда им, като че ли другите проблеми са малко. Искате ли да даваме предположения коя е?
    Аз залагам на една 🦃 от Пловдив.😉

    22:55 26.04.2026

  • 42 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Тоя гербаджия само преди месец даваше 22% на Радев и 21% за бойко българоубиеца

    22:58 26.04.2026

  • 43 Има един дето ми

    2 0 Отговор
    Слага минуси нарочно. Прави сметка.

    22:58 26.04.2026

  • 44 Радев

    2 1 Отговор
    Ще вкарам в затвора всички цоциолози, които лъгаха за реалния резултат!😡😈💀☠

    22:58 26.04.2026

  • 45 Исторически факти

    2 0 Отговор
    Като герберски социолози давахте на Радев 29%, а той спечели с 45%--- Защо не познахте?

    23:00 26.04.2026

  • 46 Един

    0 1 Отговор
    Хайде, хайде чак цунами не е, повечето българи пак не гласуваха. При 40 и няколко % активност, да вземеш 45% от гласовете означава, че 22-3 % от гласоподавателите са дали вот за Радко, по-малко от 1/4 от имащите право на глас.

    23:01 26.04.2026

  • 47 Именно този речник

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Доведе до цунами за соросоидните партии. ППДБ още не са го разбрали но и за тях се отнася. В кюпа са с ГЕРБ и ДПС и БСП.

    23:02 26.04.2026

  • 48 Фърфър

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "иван костов":

    Гюров е супер,много подходящ кандидат,макар,че и Йотова е походяща

    23:03 26.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове