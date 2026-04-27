Явор Куюмджиев: Енергийната криза може да доведе до още по-високи цени на бензина и дизела в Европа и в България

Енергийната криза, причинена от напрежението в Близкия изток, може да доведе до още по-високи цени на бензина и дизела в Европа и България. Това каза в обзорното предаване "Метроном" по Радио ФОКУС енергийният експерт Явор Куюмджиев.

"Възможно е, защото в момента минават по-малко от 5% от корабите, които минаваха преди през Ормузкия проток", допълни той.

"Наблюдаваме превземане на танкери. Американците превземат, иранците и те, други кораби също. Изглежда, че тази криза няма да намери скоро решение. В крайна сметка тези танкери, които преди началото на конфликта успяха да тръгнат - вече стигнаха и цените тръгнаха нагоре", уточни енергийният експерт.

"Има нещо друго интересно - цените за доставки не се покачиха, а останаха около 100 долара, но, както преди няколко дни се изказа саудитският министър на енергетиката, "Пожелавам успех на всеки, който иска да си купи нефт на 100 долара днес". Реалният нефт, според него, в момента струва 120, 130 и над 140 долара, защото него го няма", обясни Явор Куюмджиев.

Ако кризата не се разреши, в близко бъдеще могат да се очакват проблеми с доставките на горива и още по-високи цени, категоричен бе експертът.