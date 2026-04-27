Явор Куюмджиев: Енергийната криза може да доведе до още по-високи цени на бензина и дизела в Европа и в България

Явор Куюмджиев: Енергийната криза може да доведе до още по-високи цени на бензина и дизела в Европа и в България

27 Април, 2026 12:09 497 11

"Има нещо друго интересно - цените за доставки не се покачиха, а останаха около 100 долара, но, както преди няколко дни се изказа саудитският министър на енергетиката, "Пожелавам успех на всеки, който иска да си купи нефт на 100 долара днес". Реалният нефт, според него, в момента струва 120, 130 и над 140 долара, защото него го няма", обясни енергийният експерт

Явор Куюмджиев: Енергийната криза може да доведе до още по-високи цени на бензина и дизела в Европа и в България - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Енергийната криза, причинена от напрежението в Близкия изток, може да доведе до още по-високи цени на бензина и дизела в Европа и България. Това каза в обзорното предаване "Метроном" по Радио ФОКУС енергийният експерт Явор Куюмджиев.

"Възможно е, защото в момента минават по-малко от 5% от корабите, които минаваха преди през Ормузкия проток", допълни той.

"Наблюдаваме превземане на танкери. Американците превземат, иранците и те, други кораби също. Изглежда, че тази криза няма да намери скоро решение. В крайна сметка тези танкери, които преди началото на конфликта успяха да тръгнат - вече стигнаха и цените тръгнаха нагоре", уточни енергийният експерт.

"Има нещо друго интересно - цените за доставки не се покачиха, а останаха около 100 долара, но, както преди няколко дни се изказа саудитският министър на енергетиката, "Пожелавам успех на всеки, който иска да си купи нефт на 100 долара днес". Реалният нефт, според него, в момента струва 120, 130 и над 140 долара, защото него го няма", обясни Явор Куюмджиев.

Ако кризата не се разреши, в близко бъдеще могат да се очакват проблеми с доставките на горива и още по-високи цени, категоричен бе експертът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    1 1 Отговор
    така правят дизела и бензина - поскъпват...

    12:11 27.04.2026

  • 2 Добре, че го е Казал

    3 0 Отговор
    Ние се Несещахме

    12:11 27.04.2026

  • 3 име

    4 2 Отговор
    Има ли поне един функционално грамотин евроатлантик, който да обясни къде е евтиния американски газ и петрол, който ни обещаваха през 2021г, когато ревяха, че Путин и Газпром ни изнудват и ограбват с цената на газта, а 2024 ни обясняваха как руския петрол няма проблем да го заменим с американски?

    12:14 27.04.2026

  • 4 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Лепа Брена

    12:15 27.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Чудесно! Най-накрая ще си проличи, кои са истинските карачи!

    И още по-чудесно, щото съм казал отдавна, че трябва нещата да се сринат тотално, за да се започне нов градеж, а не само кърпене и подпори на изгнилата еврокъща!

    12:16 27.04.2026

  • 6 Някой

    3 1 Отговор
    Не думай! Голям експерт се извъди това? На кой може да му дойде на акъла, че цената на горивата може да се вдигне, защото Ормузкия проток е затворен и ще има недостиг на суровина?

    12:20 27.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    1 1 Отговор
    на които му е скъп бензина да си купи магаре със каруца

    и стига сте ревали че не ми се слушате

    12:22 27.04.2026

  • 9 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Сложете си фотоволтаични панели и зареждайте батерията на електромобила си безплатно.
    Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    12:28 27.04.2026

  • 10 Язе

    2 0 Отговор
    Цените са високи, но има алтернатива, само че ЕС управниците категорично отказват да позволят бизнесът да се възползва и цените да се нормализират. Пазарната икономика остава само блян. Вместо това ЕС реализира икономика водена от санкции, рестрикции и дотации. Нещата много заприличват на планова икономика, но без адекватен план.

    12:29 27.04.2026

  • 11 000

    0 0 Отговор
    Още по-хубавко ще ви става.

    12:47 27.04.2026

