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"Тренд": 37% смятат, че в следващите 20 години България ще бъде по-добро място за живеене

"Тренд": 37% смятат, че в следващите 20 години България ще бъде по-добро място за живеене

4 Юни, 2026 14:59 590 19

  • тренд-
  • обществени нагласи-
  • българия-
  • 20 години

Обществото все още вижда възможност за дългосрочна положителна промяна

"Тренд": 37% смятат, че в следващите 20 години България ще бъде по-добро място за живеене - 1
Илюстрацията е генерирана с AI
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над половината от българите смятат, че България се намира в състояние на застой, но близо една трета гледат с оптимизъм към развитието на страната през следващите 20 години.

Данните от изследване на „Тренд“, представени на Green Transition Forum, очертават двойствена картина в обществените нагласи към настоящето и бъдещето на България. 52% от българите са на мнение, че България днес се намира в състояние на застой - не се развива, но и не упада. 28% смятат, че България върви към упадък, а едва 14% смятат, че страната ни върви към напредък и модернизация.

От друга страна, значителна част от обществото запазва надежда, че през следващите две десетилетия България може да се превърне в по-добро място за живеене. Въпреки критичната оценка за настоящето, нагласите към бъдещето не са еднозначно песимистични. Близо една трета от българите - 31% - гледат оптимистично на бъдещето на страната в следващите 20 години, а 40% не са нито оптимисти, нито песимисти. Въпреки това, 37% смятат, че в следващите 20 години България ще бъде по-добро място за живеене, а 30% ще остане приблизително същата. Едва 17% са на мнение, че ще се влоши като място за живеене. Това показва, че въпреки разочарованието от настоящото състояние, обществото все още вижда възможност за дългосрочна положителна промяна.

Най-големи очаквания за напредък има в сферата на икономиката и доходите. 39% от анкетираните посочват именно тази област като най-вероятната посока на развитие през следващите две десетилетия. 24% очакват напредък в технологии и дигитализация, а 21% в развитие на гражданските права и демокрацията. Сред останалите изброени области, в които българите смятат, че ще има развитие, са образование и наука, инфраструктура и транспорт.

В същото време демографската криза остава най-сериозното притеснение - половината от българите очакват в тази област влошаване или застой. 36% имат негативни прогнози и по отношение на корупцията и управление, както и социалното неравенство (30%).

Най-големите предимства, които българите открояват са природните ресурси и климата (27%), географското положение (18%), културното наследство и туризъм (18%). След останалите предимства се нареждат човешкия потенциал, както и членството на България в ЕС.

Проучването откроява и силен ценностен дефицит в обществото. Почтеността се явява най-търсената обществена ценност: 55% от българите смятат, че днес най-много липсват почтеност и отговорност, 32% са на мнение, че липсва грижа за общото благо, а 26% толерантност и солидарност. 49% искат именно почтеността и справедливостта да бъдат водещи ценности в България след 20 години, а 33% националната гордост и културна идентичност. Сред останалите ценности, които българите биха искали да са водещи в обществото ни след 20 години са свободата и личната отговорност, равенството и социалната солидарност, както и иновации и предприемачество.

Данните показват, че общественото очакване за бъдещето на България не се изчерпва само с икономически растеж. Българите свързват желаната промяна и с морално обновление, повече справедливост и отговорност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Явно проучването е правено главно сред укропам, понеже за завръщане в Украйната не се надяват.

    15:01 04.06.2026

  • 2 Тома

    6 0 Отговор
    Много интересно но и много смешно.

    15:01 04.06.2026

  • 3 Боко праните гащи

    5 0 Отговор
    Будали хаха е... съм ви с двеста

    15:01 04.06.2026

  • 4 Червена София

    3 1 Отговор
    Васко Терзиев само какъв AI утопичен коми колаж на София е избарал. Чудя се даже как е запазил и катедралата?

    Коментиран от #17

    15:03 04.06.2026

  • 5 Радев да въвежда военно положение!

    5 2 Отговор
    Иначе територията отива на кино!
    Балканите, Гърция и Турция вече минаха по този път!

    15:03 04.06.2026

  • 6 Мда, Сравнете това с 99% процента

    8 0 Отговор
    веднага след 1989 г. и реалността, всякакви проучвания са безмислени.

    15:04 04.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Руска Наташка

    3 4 Отговор
    Тука многа убаво!
    По добрье от великата матушка!

    15:06 04.06.2026

  • 9 След 20 години

    6 1 Отговор
    я камилата, я камиларя. Както вървят нещата към война, благодарение на тези от Брюксел, не се знае ще има ли България изобщо.

    15:10 04.06.2026

  • 10 Сила

    2 0 Отговор
    Ха ха ха ....
    Шъ въ упрайме , шъ видите ...🇧🇬🖖🇨🇭😉

    15:11 04.06.2026

  • 11 Нерито

    4 1 Отговор
    Много хубаво звучи, но за разлика от реалните неща, най-вече хубавите неща, в България, през следващите 20,че и даже,
    40 години това е неусъществимо, глупаво и
    недостижимо! Хубавото замина! Другото го знаем от 36 години/Жива мъка, българска!

    Коментиран от #19

    15:11 04.06.2026

  • 12 ТА КОГО

    4 0 Отговор
    ТОЧНО СТЕ ПИТАЛИ???

    15:17 04.06.2026

  • 13 Хмм

    4 0 Отговор
    каква е тази недействителна снимка, смятат да разрушат всички старинни сгради в центъра ли

    15:20 04.06.2026

  • 14 Деций

    3 0 Отговор
    Някои е решил да преброи най тежките наивници на територията ,на които евентуално може да разчита

    15:22 04.06.2026

  • 15 Деций

    6 0 Отговор
    Висок е процента на дебилното население!

    15:24 04.06.2026

  • 16 оня с коня

    2 0 Отговор
    вярно е че ще е по-добро ама първо даГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    15:25 04.06.2026

  • 17 Не се вижда

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Червена София":

    на картинката, от другата страна на Александър Невски на проекта има мини мол и офис на Отровено общество, както и барче. За да не смущават наемателите са забранили да бият камбаните. Иначе при всички външни фактори, технологични развития, при промяната в демографията с малцинството-мнозинство при подрастващите, да имаш и стъпването на трудовия пазар освен на всички джензита и дженалфата, и да чакаш добро развитие на България - това е направо промяна в народопсихологията - от патологичен песимизъм сме се хвърлили в патологичен оптимизъм и уишфул тинкинг.

    15:43 04.06.2026

  • 18 Дзак

    1 0 Отговор
    По-добро място за живеене, но не за Българите!

    15:47 04.06.2026

  • 19 Нерито

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нерито":

    Ма много черногледо бре. Ти навън от България скоро ходил/а ли си? Да ти отговоря ли? Не, не си. Иди и виж. После друго ще пишеш. Запомни едно нещо: обичай страната си искай да си по добре и се бори за това. Огледай се и ще видиш че можем да бъдем горди с всичко хубаво, което постигаме.

    16:01 04.06.2026

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