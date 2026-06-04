"Тренд": 37% смятат, че в следващите 20 години България ще бъде по-добро място за живеене

Над половината от българите смятат, че България се намира в състояние на застой, но близо една трета гледат с оптимизъм към развитието на страната през следващите 20 години.
Данните от изследване на „Тренд“, представени на Green Transition Forum, очертават двойствена картина в обществените нагласи към настоящето и бъдещето на България. 52% от българите са на мнение, че България днес се намира в състояние на застой - не се развива, но и не упада. 28% смятат, че България върви към упадък, а едва 14% смятат, че страната ни върви към напредък и модернизация.
От друга страна, значителна част от обществото запазва надежда, че през следващите две десетилетия България може да се превърне в по-добро място за живеене. Въпреки критичната оценка за настоящето, нагласите към бъдещето не са еднозначно песимистични. Близо една трета от българите - 31% - гледат оптимистично на бъдещето на страната в следващите 20 години, а 40% не са нито оптимисти, нито песимисти. Въпреки това, 37% смятат, че в следващите 20 години България ще бъде по-добро място за живеене, а 30% ще остане приблизително същата. Едва 17% са на мнение, че ще се влоши като място за живеене. Това показва, че въпреки разочарованието от настоящото състояние, обществото все още вижда възможност за дългосрочна положителна промяна.
Най-големи очаквания за напредък има в сферата на икономиката и доходите. 39% от анкетираните посочват именно тази област като най-вероятната посока на развитие през следващите две десетилетия. 24% очакват напредък в технологии и дигитализация, а 21% в развитие на гражданските права и демокрацията. Сред останалите изброени области, в които българите смятат, че ще има развитие, са образование и наука, инфраструктура и транспорт.
В същото време демографската криза остава най-сериозното притеснение - половината от българите очакват в тази област влошаване или застой. 36% имат негативни прогнози и по отношение на корупцията и управление, както и социалното неравенство (30%).
Най-големите предимства, които българите открояват са природните ресурси и климата (27%), географското положение (18%), културното наследство и туризъм (18%). След останалите предимства се нареждат човешкия потенциал, както и членството на България в ЕС.
Проучването откроява и силен ценностен дефицит в обществото. Почтеността се явява най-търсената обществена ценност: 55% от българите смятат, че днес най-много липсват почтеност и отговорност, 32% са на мнение, че липсва грижа за общото благо, а 26% толерантност и солидарност. 49% искат именно почтеността и справедливостта да бъдат водещи ценности в България след 20 години, а 33% националната гордост и културна идентичност. Сред останалите ценности, които българите биха искали да са водещи в обществото ни след 20 години са свободата и личната отговорност, равенството и социалната солидарност, както и иновации и предприемачество.
Данните показват, че общественото очакване за бъдещето на България не се изчерпва само с икономически растеж. Българите свързват желаната промяна и с морално обновление, повече справедливост и отговорност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:01 04.06.2026
2 Тома
15:01 04.06.2026
3 Боко праните гащи
15:01 04.06.2026
4 Червена София
Коментиран от #17
15:03 04.06.2026
5 Радев да въвежда военно положение!
Балканите, Гърция и Турция вече минаха по този път!
15:03 04.06.2026
6 Мда, Сравнете това с 99% процента
15:04 04.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Руска Наташка
По добрье от великата матушка!
15:06 04.06.2026
9 След 20 години
15:10 04.06.2026
10 Сила
Шъ въ упрайме , шъ видите ...🇧🇬🖖🇨🇭😉
15:11 04.06.2026
11 Нерито
40 години това е неусъществимо, глупаво и
недостижимо! Хубавото замина! Другото го знаем от 36 години/Жива мъка, българска!
Коментиран от #19
15:11 04.06.2026
12 ТА КОГО
15:17 04.06.2026
13 Хмм
15:20 04.06.2026
14 Деций
15:22 04.06.2026
15 Деций
15:24 04.06.2026
16 оня с коня
15:25 04.06.2026
17 Не се вижда
До коментар #4 от "Червена София":на картинката, от другата страна на Александър Невски на проекта има мини мол и офис на Отровено общество, както и барче. За да не смущават наемателите са забранили да бият камбаните. Иначе при всички външни фактори, технологични развития, при промяната в демографията с малцинството-мнозинство при подрастващите, да имаш и стъпването на трудовия пазар освен на всички джензита и дженалфата, и да чакаш добро развитие на България - това е направо промяна в народопсихологията - от патологичен песимизъм сме се хвърлили в патологичен оптимизъм и уишфул тинкинг.
15:43 04.06.2026
18 Дзак
15:47 04.06.2026
19 Нерито
До коментар #11 от "Нерито":Ма много черногледо бре. Ти навън от България скоро ходил/а ли си? Да ти отговоря ли? Не, не си. Иди и виж. После друго ще пишеш. Запомни едно нещо: обичай страната си искай да си по добре и се бори за това. Огледай се и ще видиш че можем да бъдем горди с всичко хубаво, което постигаме.
16:01 04.06.2026