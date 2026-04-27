ИТ анализ: България ударно се дигитализира
27 Април, 2026 12:30 439 5

Намалява дела на услугите, расте стремително дела на хардуера

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

1,578 милиарда евро /1.743 милиарда долара/ са изразходвани в България през последните пет години (2021-2025) за компютърен хардуер, софтуер и ИТ услуги по подписани 8, 801 договори след проведени търгове по закона за обществени поръчки (ЗОП). Правителство, бизнес, здравеопазване, образование и съдебна система са секторите /по класификация на агенцията/, от които идват възложителите. Това показва анализ на данните от ексклузивното за България годишното изследване на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. "Търгове за ИТ в България 2025/24, 2026 прогнози (ЗОП) - обобщени резултати, 26-то независимо годишно изследване."

Изследването на агенцията сочи, че 2025 година е била поредната с исторически рекорди, както по отношение на броя на сключените договори така и по отношение на стойността.

През 2025 общо 168 възложители са сключили рекордните за България 2, 487 договора по ЗОП за доставка на компютърен хардуер, софтуер и ИТ услуги с 356 изпълнители.

Намалява дела на услугите, расте стремително дела на хардуера.

Най-голям ръст на продажби на хардуер е реализиран в образователния сектор, където огромен брой STEM проектите са водещи.

Рязко увеличаване има на договорите на стойност между EUR 1-100К, намалява дела на договорите над EUR 5М.

Намалява дела на правителството, за сметка на бизнес организациите и образователния сектор. Съдебна система и здравеопазване изостават чувствително.

Стремително се увеличава дела на хардуера, продаден през търгове по ЗОП спрямо целия хардуерен пазар в страната - почти с 80 % е по-висок спрямо 2023.

Най-големия възложител за ИТ хардуер, софтуер и услуги по ЗОП в България за 2025 година очаквано е от правителствения сектор. Този възложител е похарчил пари на данъкоплатци на стойност от EUR 96.977 милиона в 50 договора. Най-големия изпълнител е спечелил 59 договора на обща стойност EUR 61.388 милиона.

Преразпределението на пазара между пет от най-големите системни интегратори с приходи по ЗОП, започнало през 2024, продължава да се задълбочава. Разликата между първите два спрямо другите трима става значителна.

Анализа на агенцията сочи, че през последните три години съотношението на стойността на изпълнените договори за дигитализация по ЗОП спрямо БВП на страната се увеличава с близо една четвърт, което е ясен сигнал за растящи инвестиции в процеси на цифровизация на обществото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 0 Отговор
    България ударно се циганизира.

    12:32 27.04.2026

  • 2 По скоро

    3 0 Отговор
    България ударно се манлализира

    12:33 27.04.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 0 Отговор
    България ударно се е ебанизирала и олигофренизирала понеже българите в едно изказване си спомням
    на един руснак са нещастни олигофрени без мисъл и възпитание
    Дигитализацията отива на боклука вече ,а за някой предатели и нихилисти ще бъде добре когато системата през 2027 година ги изхвърли твърдо и хладнокръвно да се оправят сами в живота

    12:34 27.04.2026

  • 4 честен ционист

    5 0 Отговор
    Наред с дигитализацията, Ганчо в Плевен вече поредно лято ще оди некъпан. А скоро и в други градове.

    12:35 27.04.2026

  • 5 Абе

    2 0 Отговор
    Българинът ще се усети късно че е това е капан,но ще бъде твърде късно.

    12:38 27.04.2026

