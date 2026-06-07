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Нинова: Незаконният град „Баба Алино“ е огледало на цялата разкапана система

Нинова: Незаконният град „Баба Алино“ е огледало на цялата разкапана система

7 Юни, 2026 13:40 1 943 50

  • незаконен град-
  • баба алино-
  • корнелия нинова

Ако и този случай бъде заметен под килима, значи имаме още от същото, каза тя

Нинова: Незаконният град „Баба Алино“ е огледало на цялата разкапана система - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Незаконният град „Баба Алино“ е огледало на цялата разкапана система. По-лошо от допуснатото през годините е сегашното положение – прехвърляне на отговорност: един не чул, друг не видял, трети изпуснат да избяга. Уволниха някакъв служител. Днес съборили оградата. Оградата?!?! И с това ще се свърши. Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"А персоналната отговорност на всеки замесен къде е? Под всеки документ стои нечий подпис. Ясно е, че има широко разтворен политически чадър. Тръгвайте по веригата до най-високото равнище, независимо кой от кои е. Съд, присъда и затвор.

В България има закон: срещу политици и държавни служители, причинили вреди, може да се заведе регресен иск и те да платят щетите от джоба си. Когато той бъде приложен и първият си плати, ще повярвам, че има справедливост.

Ако и този случай бъде заметен под килима, значи имаме още от същото. Нищо ново. Никаква промяна."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо от село

    38 11 Отговор
    И ти беше част от тази разкапана система

    13:42 07.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опънах си палатка

    41 0 Отговор
    Опънах си палатка в един пущинак за 1 нощ! Скъсаха ме от актове!
    А във Варна цял незаконен град и нищо!
    Пак ми кажете, че това не е най сбърканото племе на планетата!

    Коментиран от #11, #36

    13:49 07.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    И украинка на трудов договор.

    13:49 07.06.2026

  • 8 Сталин

    20 14 Отговор
    Курнелия и тя да се изаака,ама краво това са вашите брадчеди болшевиките от интернационала

    13:50 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Баба Алино е един от многото еврейски кибуци които се строят в България.В Албания народа се дигна и пали и руши кибуците на остров Сазан а ние спим.

    13:50 07.06.2026

  • 11 Хаха

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Опънах си палатка":

    Що бе, я разкажи ?

    13:51 07.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гочето

    19 11 Отговор
    А рекордния износ на оръжие за украйна с нейно участие, това на какво е огледало?
    Истината е че от алчност се издъни по всички фронтове. Съсипа си партията и изпадна в пълна политическа изолация.
    Никой не я иска никъде.
    Остава и само да полае самотно известно време като оня нейния подлизурко Калоян Методиев и ще залезе тотално.

    Коментиран от #34

    13:52 07.06.2026

  • 15 кури

    11 12 Отговор
    за дето разкапа за свои облаги техноимпекс КОГА???

    13:54 07.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Без име

    21 1 Отговор
    И тя има моето усещане, че със събарянето на оградата темата ще приключи.

    13:55 07.06.2026

  • 18 Пламен

    16 2 Отговор
    А нещо за ,,Пловдивския панаир" и община Варна ?
    Там движуха има ли ?

    13:58 07.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Питане

    5 6 Отговор
    След кацането ти от Марс, имаше ли скандирания от посрещачите - "Ти си, ти си, нашата пътеводна звезда ! /Комунистическата, не една от онези на един омразен флаг, който ти безумно тачиш тайно, защото онова с италианското име си го зоточила там, за да мизерства/ ?

    14:03 07.06.2026

  • 22 Констатация

    14 7 Отговор
    Мадам Нинова, вие също бяхте част от тази "разкапана система", а да не говорим за това - коя политическа Партия положи основата на тази "разкапана система" преди 37 години!!!!

    14:08 07.06.2026

  • 23 Пламен

    16 0 Отговор
    А нещо за ,,къщите за тъщи" ?
    Сега им поставят соларни панели с евро-средства , защото идеално отговарят на условията -частен имот с камина на твърдо гориво и връзка с ел-мрежата над 20 киловата .

    14:10 07.06.2026

  • 24 Шаран БГ

    4 8 Отговор
    Коя е тази "цяла система", която се е разпаднала ? И ако се говори за налагане на настоящата дивотия , най-малко е участието на БСП, нали ? Наложиха се едни неморални люде и създадоха партия, чрез която разфасоваха цялата Държава !!
    Тези хора нямат нищо общо с някогашните БРСДП, БРП или пък БКП. И нямат ни перде, ни срама!!

    14:10 07.06.2026

  • 25 АГАТ а Кристи

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Руската мафия":

    Племето вижда всичко това, но щом е руско - даже още ще им дадем. Е, как? Че ние сме си им губерния и с огромното старание на неандерталката, плюс българските блатни комуняги

    14:10 07.06.2026

  • 26 ПИТАМ

    14 9 Отговор
    И ТИ ЛИ, МА НЕ ЗНАЕШ, ЧЕ СЕЧТА НА ГОРИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО Е ЗАПОЧНАЛО 2023 Г.ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБКАТА, В КОЯТО И ТИ УЧАСТВА КАТО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА? НИМА БСП ТОГАВА ВЪВ ВАРНА НЕ Е ИМАЛА ХОРА В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕ СА И ДАЛИ СВЕДЕНИЯ ЗА БАБА АЛИНО, СЕРИОЗНО ЛИ? И ТИ ЛИ СТАНА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ НЕВНЯТНА, НИЩО ЧЕ СИ БИЛА ВЪВ ВЛАСТТА?

    14:11 07.06.2026

  • 27 КАЗВАМ

    13 11 Отговор
    ДА БЕШЕ ЗАМЪЛЧАЛА ПОНЕ ОЩЕ МЕСЕЦ, НИНОВА, ТА БЕЛКИМ И НИЕ ЗАБРАВИМ, ЧЕ КОГАТО Е ЗАПОЧНАЛ СТРОЕЖА СИ БИЛА ВЪВ ВЛАСТТА!

    14:13 07.06.2026

  • 28 Зарков:

    8 8 Отговор
    Нинова, за Незаконният град „Баба Алино“ този път как така
    Пропусна да обвиниш твоят "любимец" Румен Радев!

    14:13 07.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 кака кури

    8 10 Отговор
    пак лъже за копюри

    14:17 07.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 така така

    16 8 Отговор
    Цялата разкапана система от която ти беше част десетилетия.

    14:19 07.06.2026

  • 33 Анонимен

    12 8 Отговор
    Кака, ти си част от тази скапата система.

    14:19 07.06.2026

  • 34 Огледалце, огледалце

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "гочето":

    Производството и износът на оръжие са икономика и търговия!
    Цинично е, но от производството и търговията с оръжие се печелят пари... Държавата събира данъци, работници хранят семействата си, а собствениците на заводите трупат милиони.
    А разбирачите по форумите ги пращат на фронта за утилизация.
    Мисленето е потенциално полезно действие...
    Нинова е виновна за мафиотизираната държава, да!

    14:24 07.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А аз прочетох :

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Опънах си палатка":

    Опънаха ме в палатката...😁🙄🫢!

    14:28 07.06.2026

  • 37 Кака Корни не е на власт

    7 0 Отговор
    И затова казва истината

    14:38 07.06.2026

  • 38 Павел Пенев

    7 1 Отговор
    Тази скапана система наречена демокрация я натрапихте вие от БСП на българския народ. Сега е късно да давате оценки,положението е трагично и непоправимо. Т.нар елит на БСП по нищо не се различава от негодниците,крадците и лъжците от ГЕРБ, СДС,ДПС,ППДБ и др.изроди. И вие крадяхте и манипулирахте бившите членове на БКП и БСП,избърсахте си обувките в гърба на ДС,които се оказаха виновни за вашето предателство,продавахте активите на соц.икономиката,прибирахте комисионни и взятки под масата и говорихте привидно убедително и правилно на будалите,които ви подкрепяха. Гнусно гадове сте вие от БСП, но си получихте заслуженото.

    14:47 07.06.2026

  • 39 СДС/БСП

    3 2 Отговор
    ...и ти си огледало...
    Ама от ония...кривите...

    14:53 07.06.2026

  • 40 Цвете

    4 0 Отговор
    АБСОЛЮТНО Е ПРАВА. ТРЪГВАЙТЕ ПО " ВЕРИГАТА " И НА ФИНАЛА ЩЕ СЕ ВИДИ, КОЙ Е ХВЪРЛИЛ КОТВАТА.ТУК БЕЗ КАПИТАН ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРИЯ Е АБСУРД ДА НЯМА?! МАХНАЛИ ОГРАДАТА ,МА ТЕ СЕ ПОДИГРАВАТ ЯКО. ТАКА ЛИ ЩЕ СВЪРШИ ДАЛАВЕРАТА ? 👎🎭🤔🤷‍♀️🌬🤦‍♂️🇧🇬🚔👨‍🎓

    14:57 07.06.2026

  • 41 Цвете

    1 0 Отговор
    АБСОЛЮТНО Е ПРАВА. ТРЪГВАЙТЕ ПО " ВЕРИГАТА " И НА ФИНАЛА ЩЕ СЕ ВИДИ, КОЙ Е ХВЪРЛИЛ КОТВАТА.ТУК БЕЗ КАПИТАН ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРИЯ Е АБСУРД ДА НЯМА?! МАХНАЛИ ОГРАДАТА ,МА ТЕ СЕ ПОДИГРАВАТ ЯКО. ТАКА ЛИ ЩЕ СВЪРШИ ДАЛАВЕРАТА ? 👎🎭🤔🤷‍♀️🌬🤦‍♂️🇧🇬🚔👨‍🎓

    15:00 07.06.2026

  • 42 Някой

    5 0 Отговор
    По-нагло същество от комуниста няма на този свят, то и затова пенсионерската им партия БСП изчезна завинаги , но на много видни фигури от тази антибългарска ,проруска групировка БСП им се иска пак да са във властта и в парламента , другарката Нинова е една от тях !!!!?

    15:06 07.06.2026

  • 43 А ти не беше ли там?

    4 0 Отговор
    В парламента.Колко години те слушаме и едно и също.Пенсионерите и младите майки,друго не знаеш.Не се прави на луда.

    15:07 07.06.2026

  • 44 Паметлива

    4 0 Отговор
    А цитираният закон важи ли за онези, които харизахте курорта "Камчия" на руснаците? Или да не питаме, м?

    15:11 07.06.2026

  • 45 Руснак

    3 1 Отговор
    Ооо и тая се събуди, дето не била давала оръжие на наркомана. Радвам се че продажбата ви партийката изхвръкна от парламвнта

    15:21 07.06.2026

  • 46 Тома

    1 2 Отговор
    За сега нищо не се прави на политиците но когато дойде втория народен съд тогава никой няма да плаче за елита на България

    Коментиран от #48

    15:21 07.06.2026

  • 47 Майора

    7 0 Отговор
    Ало Нинче , част от тази разкапана система си и ти ,така че спри да коментираш!

    15:22 07.06.2026

  • 48 Абе Тома

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Тома":

    На тия дядовците са провеждали народен съд
    бе Тома.

    15:27 07.06.2026

  • 49 А дрОгарката масларова

    3 0 Отговор
    Да каже нещо за Камчия а?.

    15:35 07.06.2026

  • 50 Приватизаторки

    2 0 Отговор
    Като се сетя Гешев как те беше подкарал,щеше да си в сливенския....

    15:36 07.06.2026

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