Нинова: Незаконният град „Баба Алино“ е огледало на цялата разкапана система

Незаконният град „Баба Алино“ е огледало на цялата разкапана система. По-лошо от допуснатото през годините е сегашното положение – прехвърляне на отговорност: един не чул, друг не видял, трети изпуснат да избяга. Уволниха някакъв служител. Днес съборили оградата. Оградата?!?! И с това ще се свърши. Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
"А персоналната отговорност на всеки замесен къде е? Под всеки документ стои нечий подпис. Ясно е, че има широко разтворен политически чадър. Тръгвайте по веригата до най-високото равнище, независимо кой от кои е. Съд, присъда и затвор.
В България има закон: срещу политици и държавни служители, причинили вреди, може да се заведе регресен иск и те да платят щетите от джоба си. Когато той бъде приложен и първият си плати, ще повярвам, че има справедливост.
Ако и този случай бъде заметен под килима, значи имаме още от същото. Нищо ново. Никаква промяна."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дядо от село
13:42 07.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Опънах си палатка
А във Варна цял незаконен град и нищо!
Пак ми кажете, че това не е най сбърканото племе на планетата!
Коментиран от #11, #36
13:49 07.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хаха
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":И украинка на трудов договор.
13:49 07.06.2026
8 Сталин
13:50 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
13:50 07.06.2026
11 Хаха
До коментар #5 от "Опънах си палатка":Що бе, я разкажи ?
13:51 07.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 гочето
Истината е че от алчност се издъни по всички фронтове. Съсипа си партията и изпадна в пълна политическа изолация.
Никой не я иска никъде.
Остава и само да полае самотно известно време като оня нейния подлизурко Калоян Методиев и ще залезе тотално.
Коментиран от #34
13:52 07.06.2026
15 кури
13:54 07.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Без име
13:55 07.06.2026
18 Пламен
Там движуха има ли ?
13:58 07.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Питане
14:03 07.06.2026
22 Констатация
14:08 07.06.2026
23 Пламен
Сега им поставят соларни панели с евро-средства , защото идеално отговарят на условията -частен имот с камина на твърдо гориво и връзка с ел-мрежата над 20 киловата .
14:10 07.06.2026
24 Шаран БГ
Тези хора нямат нищо общо с някогашните БРСДП, БРП или пък БКП. И нямат ни перде, ни срама!!
14:10 07.06.2026
25 АГАТ а Кристи
До коментар #13 от "Руската мафия":Племето вижда всичко това, но щом е руско - даже още ще им дадем. Е, как? Че ние сме си им губерния и с огромното старание на неандерталката, плюс българските блатни комуняги
14:10 07.06.2026
26 ПИТАМ
14:11 07.06.2026
27 КАЗВАМ
14:13 07.06.2026
28 Зарков:
Пропусна да обвиниш твоят "любимец" Румен Радев!
14:13 07.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 кака кури
14:17 07.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 така така
14:19 07.06.2026
33 Анонимен
14:19 07.06.2026
34 Огледалце, огледалце
До коментар #14 от "гочето":Производството и износът на оръжие са икономика и търговия!
Цинично е, но от производството и търговията с оръжие се печелят пари... Държавата събира данъци, работници хранят семействата си, а собствениците на заводите трупат милиони.
А разбирачите по форумите ги пращат на фронта за утилизация.
Мисленето е потенциално полезно действие...
Нинова е виновна за мафиотизираната държава, да!
14:24 07.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А аз прочетох :
До коментар #5 от "Опънах си палатка":Опънаха ме в палатката...😁🙄🫢!
14:28 07.06.2026
37 Кака Корни не е на власт
14:38 07.06.2026
38 Павел Пенев
14:47 07.06.2026
39 СДС/БСП
Ама от ония...кривите...
14:53 07.06.2026
40 Цвете
14:57 07.06.2026
41 Цвете
15:00 07.06.2026
42 Някой
15:06 07.06.2026
43 А ти не беше ли там?
15:07 07.06.2026
44 Паметлива
15:11 07.06.2026
45 Руснак
15:21 07.06.2026
46 Тома
Коментиран от #48
15:21 07.06.2026
47 Майора
15:22 07.06.2026
48 Абе Тома
До коментар #46 от "Тома":На тия дядовците са провеждали народен съд
бе Тома.
15:27 07.06.2026
49 А дрОгарката масларова
15:35 07.06.2026
50 Приватизаторки
15:36 07.06.2026