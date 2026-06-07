Нинова: Незаконният град „Баба Алино“ е огледало на цялата разкапана система

Незаконният град „Баба Алино“ е огледало на цялата разкапана система. По-лошо от допуснатото през годините е сегашното положение – прехвърляне на отговорност: един не чул, друг не видял, трети изпуснат да избяга. Уволниха някакъв служител. Днес съборили оградата. Оградата?!?! И с това ще се свърши. Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"А персоналната отговорност на всеки замесен къде е? Под всеки документ стои нечий подпис. Ясно е, че има широко разтворен политически чадър. Тръгвайте по веригата до най-високото равнище, независимо кой от кои е. Съд, присъда и затвор.

В България има закон: срещу политици и държавни служители, причинили вреди, може да се заведе регресен иск и те да платят щетите от джоба си. Когато той бъде приложен и първият си плати, ще повярвам, че има справедливост.

Ако и този случай бъде заметен под килима, значи имаме още от същото. Нищо ново. Никаква промяна."