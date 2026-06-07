Пожарникарите от мястото на тежката катастрофа в София разказват за ужаса

Нови детайли има за смъртоносната гонка в София, отнела живота на четирима. Разследването продължава, а част от ранените все още се възстановяват в болници. 40 часа след трагедията нови разкази разкриват зловещия епизод от войната на пътя при катастрофата на „Челопешко шосе“. Два леки автомобила са се ударили вследствие на гонка. От силата на сблъсъка единият автомобил е изхвърчал и се е врязал в автобус на градския транспорт, който е изчаквал да премине през кръстовището. Минута след инцидента пристига екип пожарникари на мястото на сблъсъка. Те разказаха пред бТВ каква е била гледката в първите секунди след инцидента и за спасителната акция на всички хора.

По-рано през деня екип екипът ни посети квартал „Ботунец“, където живеят двамата шофьори, участвали в катастрофата.

„Да, виждал съм го. Дори и го познавам“, разказва местен жител за един от водачите.

На въпрос какво може да каже за него, той отговаря: „Добро момче е. Той има няколко автомобила. Знам, че имаше BMW, Audi, ако не се лъжа и Mercedes. Не мога да ви кажа с какво ги е закупил. Дали ги е закупил кеш, дали ги е купил на лизинг.“ „Някои от загиналите дори са строителни работници. Добри момчета. Не са били всички агресивни, но един е избухнал, което е нередно. Защото шофьорът на автобуса не е бил виновен по никакъв начин“, добавя още мъжът.

„От автомобила излизаше пушек. Подготвихме се, че не само ще има пострадали хора, а че ще има и пожар“, разказва един от огнеборците. По думите му ситуацията се е усложнявала с всяка минута.

„Врязал се е в автобус, вече гори. Около него хора, ранени. Толкова тежко, че не можеха в никакъв случай сами да се евакуират.“ Спасителите незабавно започнали действия по овладяване на пожара и извеждане на пострадалите.

„Изградихме противопожарна линия и колегата тръгна да гаси. Започнахме гасене. През това време колегата започна да евакуира хората, които се изтеглиха от мястото на пожара към задния сектор на автобуса.“ След потушаването на огъня започнала спасителната операция по извеждане на ранените. „След като изгасихме автомобила, заедно започнахме да изваждаме останалите хора, които бяха с тежки наранявания – счупени крака, ръце.“ По информация на пожарникарите шофьорът на автобуса също е оказал помощ на пътниците.

„Шофьорът беше в шок. Доколкото разбираме впоследствие, чупи предния джам, излиза, самоевакуира се. С него е помогнал на две жени. Всички останали бяха около врязалия се автомобил, в критично състояние“

Разследването по случая продължава. По-малко от 40 часа след фаталния инцидент на същото място е станала още една катастрофа. На кръстовището все още има останали части от автомобили и счупени стъкла. Отправя се призив към всички шофьори да бъдат внимателни на пътя и да спазват правилата за движение.