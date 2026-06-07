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Петър Петров, "Възраждане": Ако няма промяна в закона, на 9 август етикети само в евро и по-високи цени

Петър Петров, "Възраждане": Ако няма промяна в закона, на 9 август етикети само в евро и по-високи цени

7 Юни, 2026 14:00 1 701 21

  • петър петров-
  • етикети-
  • цени-
  • евро

Депутатът не очаква да бъде внесен държавен бюджет до края на юни

Петър Петров, "Възраждане": Ако няма промяна в закона, на 9 август етикети само в евро и по-високи цени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"На 9 август всички ще се събудим с едни нови етикети – с цени само в евро. Вярвам, че те ще бъдат по-високи навсякъде в България, ако не се промени закона в тази му част". Такава прогноза направи в ефира на БНР Петър Петров, зам.-председател на парламентарната група на "Възраждане".

Той напомни, че разпоредбата в Закона за въвеждане на еврото задължава търговците да изписват цените в лева и в евро на етикетите до 8 август.

От "Възраждане" смятат, че има възможност да се наложат важни и спешни мерки за овладяване растежа на цените. Те вече са направили законодателни предложения, които включват премахване на 20 – процентното ДДС за стоките от първа необходимост и лекарствата.

"Дори внесохме предложение за намаляване на ДДС върху горивата. Те се задържаха на трайно високи нива".

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев оповести през седмицата, че реалният дефицит в бюджета е изключително голям. По думите му се задават сериозни съкращения на разходи и е необходимо да се направят структурни реформи.

"Министър-председателят Румен Радев пръв посочи, че са налице огромни манипулации с размера на държавния бюджет за миналата година. Посочи, че е имало безхаберие, грабеж, че са правени всевъзможни манипулации. Още на следващия ден внесохме сигнал до и.ф. главен прокурор за манипулации с финансовото състояние на държавата.

Но смятам, че те няма да направят нищо, за да потърсят отговорност, въпреки дадени заявки. Това, което показват до момента управляващите, е, че те просто хвърлят в общественото пространство една информация. Не се прави нищо, за да се разбере защо това се е случило".

За нас определени органи и институции са абсолютно безполезни, отбеляза още Петров в предаването "Неделя 150".

"Като т.нар. Комисия по досиетата, която е изхарчила през 2025 година 5.3 млн. лева. Има раздути разходи и на някои от държавните ведомства. За 2025 г. администрацията на Министерски съвет е изхарчила 244 млн. лева. ДАНС – 280 млн. лева".

Оказва се, че имаме неработещи институции, каза още той по отношение на дейността на ДАНС.

"Когато един държавен орган харчи изключително много пари на данъкоплатеца, а не показва реални резултати, трябва да бъдат орязани разходите".

Не смятам, че бързо ще успеят да сглобят държавния бюджет, каза още Петров и обясни, че не очаква да бъде внесен до края на юни.

"Аз лично съм против резките и мащабни уволнения и съкращения. Но там, където има бездействащи институции, ние ще подкрепим да има съкращения".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор
    БАНКСТЕРИТЕ, нямат скрупули❗

    Коментиран от #10

    14:04 07.06.2026

  • 2 затягайте коланите

    10 1 Отговор
    окрадохме всичко!

    14:04 07.06.2026

  • 3 кой му дреме

    10 9 Отговор
    ти кого плашиш бе келеш

    Коментиран от #13

    14:06 07.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 10 Отговор
    Не Ви питаха дали искате в ЕсеС ❗
    Не Ви питаха дали искате в €-зоната❗
    Защото знаеха, ЧЕ НЕ ИСКАТЕ❗
    Но те искаха Вас като техни клиенти
    и Вашите пари като свои❗

    Коментиран от #8

    14:06 07.06.2026

  • 5 12345

    14 8 Отговор
    Ай, стига бе, Петре, сега като са в две валути цените - сигурна не растат???
    този влизал ли е в хранителен магазин или в ресторант и сам да си плаща.
    Да му подаря рекламни брошурки на ЛИДИ и Кофланд от юли миналата година и от тази....
    Много е прозДЪ

    14:08 07.06.2026

  • 6 петър плет плете

    6 6 Отговор
    през три плета преплита плети петре плети прави помен с чужда пита!

    14:12 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БайУи

    13 11 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не ви питаха за СИВ.
    Не ви питаха за Варшавския договор
    Не ви пита другаря Виденов имате ли 3000 лева за един $.

    14:17 07.06.2026

  • 9 КУ КУ

    10 9 Отговор
    НА 9 АВГ. ЩЕ НИ ДРЪПНАТ ВЪЖЕТО. ЗАПОЧВА НАЙ ГОЛЕМИЯТ НИ УЖАС ЗА ЦЯЛАТА НИ ИСТОРИЯ. БАЙ ТОШО СТАВА ИКОНА. По малкото зло , ЛЕВА НАЗАД. ако е възможно въобще.

    14:19 07.06.2026

  • 10 Най - добре без етикети

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като в Азия. Пазарът определя цената и всичко е ок.

    14:21 07.06.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Отлага се до края на годината. Малко повече от изнасилването за един месец.

    14:22 07.06.2026

  • 12 Х+У=Й

    4 1 Отговор
    Предлага цените освен в лева и евро да се пишат и в долари и юани.Само така цените ще паднат.

    Коментиран от #14

    14:23 07.06.2026

  • 13 Исторически парк

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    То вие и миналата година викахте,че плашили хората с високи цени и кво стана влезе ли ви 😉😘

    14:24 07.06.2026

  • 14 То това ще стане по естествен път

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Х+У=Й":

    Ако премахнат кеша на € , пазарът ще се самоориентира към някакви реални пари.

    14:32 07.06.2026

  • 15 Радев

    4 5 Отговор
    ЗСБРАНЯВАМ ЕВРОТО! ВРЪЩАМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЪВ! РУСИЯ ПОБЕДА!

    14:33 07.06.2026

  • 16 Търговците

    5 1 Отговор
    Са голями п дали грабят народа .Държсвата трябва да постави таван на цените и кой го наруши да сложеи глоби.

    14:37 07.06.2026

  • 17 Коко

    5 2 Отговор
    Кораба потъва но не се притеснявайте вода ще има за всички.

    14:41 07.06.2026

  • 18 Алекс

    5 7 Отговор
    Да идва Възраждане, няма друго спасение.

    Коментиран от #19

    14:44 07.06.2026

  • 19 Радо

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Алекс":

    Ако Радев не се справи, следващите са Възраждане, няма кой друг.

    14:48 07.06.2026

  • 20 Само Възраждане са опозиция и са хора

    3 2 Отговор
    Никой друг не се интересува от народа. Тоя въпрос дето го повдигат е актуален от миналата година в закона е заложен капан за поредно увеличение на цените.

    15:22 07.06.2026

  • 21 Само Възраждане са опозиция и са хора

    2 2 Отговор
    Мнозинството дори не се е сетило за това защото си нямат хал хабер от проблемите на народа , но от премахването на двойните цени в етикетите може да последва нова инфлация.

    15:25 07.06.2026

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