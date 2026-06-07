Петър Петров, "Възраждане": Ако няма промяна в закона, на 9 август етикети само в евро и по-високи цени

"На 9 август всички ще се събудим с едни нови етикети – с цени само в евро. Вярвам, че те ще бъдат по-високи навсякъде в България, ако не се промени закона в тази му част". Такава прогноза направи в ефира на БНР Петър Петров, зам.-председател на парламентарната група на "Възраждане".
Той напомни, че разпоредбата в Закона за въвеждане на еврото задължава търговците да изписват цените в лева и в евро на етикетите до 8 август.
От "Възраждане" смятат, че има възможност да се наложат важни и спешни мерки за овладяване растежа на цените. Те вече са направили законодателни предложения, които включват премахване на 20 – процентното ДДС за стоките от първа необходимост и лекарствата.
"Дори внесохме предложение за намаляване на ДДС върху горивата. Те се задържаха на трайно високи нива".
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев оповести през седмицата, че реалният дефицит в бюджета е изключително голям. По думите му се задават сериозни съкращения на разходи и е необходимо да се направят структурни реформи.
"Министър-председателят Румен Радев пръв посочи, че са налице огромни манипулации с размера на държавния бюджет за миналата година. Посочи, че е имало безхаберие, грабеж, че са правени всевъзможни манипулации. Още на следващия ден внесохме сигнал до и.ф. главен прокурор за манипулации с финансовото състояние на държавата.
Но смятам, че те няма да направят нищо, за да потърсят отговорност, въпреки дадени заявки. Това, което показват до момента управляващите, е, че те просто хвърлят в общественото пространство една информация. Не се прави нищо, за да се разбере защо това се е случило".
За нас определени органи и институции са абсолютно безполезни, отбеляза още Петров в предаването "Неделя 150".
"Като т.нар. Комисия по досиетата, която е изхарчила през 2025 година 5.3 млн. лева. Има раздути разходи и на някои от държавните ведомства. За 2025 г. администрацията на Министерски съвет е изхарчила 244 млн. лева. ДАНС – 280 млн. лева".
Оказва се, че имаме неработещи институции, каза още той по отношение на дейността на ДАНС.
"Когато един държавен орган харчи изключително много пари на данъкоплатеца, а не показва реални резултати, трябва да бъдат орязани разходите".
Не смятам, че бързо ще успеят да сглобят държавния бюджет, каза още Петров и обясни, че не очаква да бъде внесен до края на юни.
"Аз лично съм против резките и мащабни уволнения и съкращения. Но там, където има бездействащи институции, ние ще подкрепим да има съкращения".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #10
14:04 07.06.2026
2 затягайте коланите
14:04 07.06.2026
3 кой му дреме
Коментиран от #13
14:06 07.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Не Ви питаха дали искате в €-зоната❗
Защото знаеха, ЧЕ НЕ ИСКАТЕ❗
Но те искаха Вас като техни клиенти
и Вашите пари като свои❗
Коментиран от #8
14:06 07.06.2026
5 12345
този влизал ли е в хранителен магазин или в ресторант и сам да си плаща.
Да му подаря рекламни брошурки на ЛИДИ и Кофланд от юли миналата година и от тази....
Много е прозДЪ
14:08 07.06.2026
6 петър плет плете
14:12 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БайУи
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не ви питаха за СИВ.
Не ви питаха за Варшавския договор
Не ви пита другаря Виденов имате ли 3000 лева за един $.
14:17 07.06.2026
9 КУ КУ
14:19 07.06.2026
10 Най - добре без етикети
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Като в Азия. Пазарът определя цената и всичко е ок.
14:21 07.06.2026
11 Евгени от Алфапласт
14:22 07.06.2026
12 Х+У=Й
Коментиран от #14
14:23 07.06.2026
13 Исторически парк
До коментар #3 от "кой му дреме":То вие и миналата година викахте,че плашили хората с високи цени и кво стана влезе ли ви 😉😘
14:24 07.06.2026
14 То това ще стане по естествен път
До коментар #12 от "Х+У=Й":Ако премахнат кеша на € , пазарът ще се самоориентира към някакви реални пари.
14:32 07.06.2026
15 Радев
14:33 07.06.2026
16 Търговците
14:37 07.06.2026
17 Коко
14:41 07.06.2026
18 Алекс
Коментиран от #19
14:44 07.06.2026
19 Радо
До коментар #18 от "Алекс":Ако Радев не се справи, следващите са Възраждане, няма кой друг.
14:48 07.06.2026
20 Само Възраждане са опозиция и са хора
15:22 07.06.2026
21 Само Възраждане са опозиция и са хора
15:25 07.06.2026