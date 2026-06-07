Елеонора от "Ергенът" се ядосала и си събрала багажа след годежа (ВИДЕО)

Елеонора Кабакчиева бе една от най-коментираните и харесвани участнички в петия сезон на "Ергенът“. Тя влезе уверено в предаването заради Крис, а още на бала в София получи златна роза за най-силно първо впечатление от най-зрелия Ерген. Самоуверена, еманципирана и категорична – Елеонора заяви, че ѝ е омръзнало да живее сама и е готова най-сетне да срещне мъжа до себе си.

Любовната история между Елеонора Кабакчиева и Кристиян Генчев явно не е толкова приказна, колкото изглеждаше на финала на "Ергенът“. Зад романтичните кадри от Бали и годежния пръстен се крият кризи, скандали и дори демонстративно събрани куфари.

В откровен разговор в подкаста на Асен Кукушев темпераментната пловдивчанка признава, че малко след предложението за брак е била готова да си тръгне сама от острова. Причината за напрежението била една от вечерите, в които Крис прекалил с алкохола.

"Той се напи и започна да ми казва: "Жена ми, ела, направи това, направи онова!“ Аз му казах, че така може да говори, но не и на мен“, спомня си чаровната красавица, която признава, че реагира много емоционално и лесно избухва.

След поредния скандал Елеонора демонстративно започнала да си събира багажа, готова да сложи край на връзката въпреки романтичните жестове и годежния пръстен.

Оказва се, че напрежението между двамата е започнало още преди пътуването до Бали. В един момент отношенията им стигнали до сериозна криза, а Крис решил да избяга от напрежението, като заминал сам за екзотичния остров. Няколко дни по-късно той се обадил на любимата си и я поканил да отиде при него. Първоначално Кабакчиева отказала, но след това размислила и решила да замине.

Самото пътуване до Бали също не било безоблачно. След 15-часов полет участничката от любовното риалити пристигнала изморена и изнервена, а на летището я очаквали 501 рози, камери и специално посрещане. Тя не подозирала, че Крис е намислил да ѝ предложи брак, и останала объркана от цялата организация.

Само три дни по-късно дошло и самото предложение, макар че Елеонора признава, че малко преди вечерята вече започнала да подозира какво предстои. Въпреки романтиката обаче съмненията ѝ относно намеренията и искреността на Крис съществували още по време на предаването. На последната церемония на розата дори имало момент, в който тя се чудела дали изобщо да приеме розата.

Любителката на животните споделя, че не е от жените, които лесно се впускат в любовта.

"Не съм на 12 години, за да се влюбя толкова лесно. Трябва ми още време. Не мога да кажа, че на 100% познавам Крис и му имам доверие“, признава откровено Елеонора.

Покрай любовните признания тя се върна и към първото си риалити участие във "Фермер търси жена“, където преди години също стигна до финала. Елеонора разказва, че тогава продукцията я насочила към фермер, когото първоначално дори не харесвала.

"Казаха ми: "Сега го целуваш и отивате на финала заедно, или го зарязваш.“ Аз отвърнах, че няма как да целуна човека, след като не изпитвам чувства към него“, разказва с усмивка красавицата.

В крайна сметка след края на предаването тя започнала да излиза с мъжа, към когото първоначално имала интерес.

Стана ясно още, че след "Ергенът“ Кабакчиева се е сближила и с Даниела Рупецова – избраницата на Мартин Елвиса от предишния сезон. Двете поддържат приятелски отношения, излизат заедно и често вечерят в компанията си.

Елеонора е убедена, че от страна на Даниела няма лоши чувства към Мартин. Любовта между Нора и Крис обаче все още преминава през своя изпитателен период.