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13 населени места останаха без кметове

13 населени места останаха без кметове

7 Юни, 2026 12:00 940 1

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Сред местата, в които ще има избори, е централният софийски район „Средец“, чийто кмет за кратко беше служебен министър

13 населени места останаха без кметове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само след седмица у нас отново ще има избори. 13 населени места са останали без кметове по различни причини и на 14 юли трябва да си изберат нови, съобщава бТВ.

Поморийското село Бата е без кмет вече шест месеца, след като предишният е осъден за купуване на гласовете на своите съселяни.

„Излезе решението на ВКС, с което кметът на Бата беше признат за виновен. Мандатът беше прекратен за закупуване на 4 броя гласове. Куриозът в закона е, че бившият кмет можеше пак да се кандидатира“, се посочва в материала.

Кметът Георги Георгиев обаче решава да даде път на младите и да остане извън регионалната политика.

„Не, не искам да давам коментари. Не, казах, чао“, казва Георги Георгиев.

А 910-те избиратели ще трябва да гласуват наново. След осъдителната присъда за купуване на гласове на бившия кмет Георги Георгиев в момента кандидатите са трима.

Нов вот предстои и в село Бъдеще, Старозагорско. Местната кметица забравила да напусне ръководството на кооперацията, произвеждаща лен, ечемик и рапица, и била отстранена.

„Конфликт на интереси, доколкото зная“, коментират в селото.

Изненадващо за всички обаче, кандидатът за кмет е само един. Пак тя.

Дори 1 глас стига на Иванка Иванова, за да бъде избрана отново за кмет на село Бъдеще.

„Предполагам, доста хора ще излязат. Сега вече, като разберат, че е само тя, не знам какво решение ще вземат“, казва Неделчева.

Иванова казва, че е кмет от 23 години и гледа на работата сериозно. Амбицията ѝ също е сериозна.

„Село Бъдеще е близо до общинския център и минава главен път през него. И се надявам, че един ден село Бъдеще може да стане квартал на Стара Загора“, казва Иванка Иванова.

Сред местата, в които ще има избори, е централният софийски район „Средец“, чийто кмет за кратко беше служебен министър. Номинираните тук са шестима, но най-големите партии не участват във вота. Нито "Прогресивна България", нито ГЕРБ имат свой кандидат.


България
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