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4 от 9-те оградени имота в "Баба Алино" са държавна собственост

4 от 9-те оградени имота в "Баба Алино" са държавна собственост

7 Юни, 2026 11:20 1 083 42

  • пламен абровски-
  • баба алино-
  • държавна собственост

Защо в кадастъра са отразени като частни – не мога да отговоря, посочи още Пламен Абровски

4 от 9-те оградени имота в "Баба Алино" са държавна собственост - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посети местността "Баба Алино" край Варна днес, за да присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия, съобщи Нова тв.

Той каза, че оградата се състои от метална конструкция и рекламни табла. Към 20:30 ч. в събота тя не е била отстранена, а в неделя „явно са се притеснили, че някой ще дойде, и са махнали виниловите платна по улицата”. Абровски подчерта, че при направената днес проверка е установено, че са махнати винилите само във видимата част, там, където е гората и не трябва да има огради, винилът не е махнат. Поради тази причина започва поетапното му махане.

Министърът подчерта, че и винилът, и металната конструкция са част от въпросната ограда, която трябва да бъде премахната. А това ще се случи, потвърди той.

„Искам да подчертая, че до този момент никой нищо не е правил. За първи път държавата влиза в ролята си и започва да прилага закона”, подчерта още той.

„По време на обиколката установихме, че са оградени девет имота. В горскостопанските планове, налични в Горското стопанство – Варна и Регионална дирекция по горите четири от тези имота се водят държавна собствена. Кой и как ги е продал в Регионална дирекция по горите и в Горско стопанство информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни – не мога да отговоря”, посочи още Абровски.

Той каза, че Регионална дирекция по горите може да премахне оградите, но къщите могат да се премахнат само от Община Варна.

Припомняме, че на 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена по-рано заедно със служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, допълни Коцев.

В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в Баба Алино. Информацията съобщи министър Абровски по време на парламентарен контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    8 5 Отговор
    Почна се. Някой вече си е харесал нещичко. Следва промяна на статута, придобиване и узаконяване.

    11:22 07.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    14 1 Отговор
    Аоо...... как така, никой нищо не е направил...???!!! Много хора са направили много, за да вземат много пари...!!!

    Коментиран от #14

    11:24 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    23 2 Отговор
    Само забележете това престъпление във Варна продължава и в момента къде е съда и прокуратурата да блокират банковите сметки на тези украински бандити,защо още няма няма искане на полицията за европейска заповед за арест на този бандеровец ,защо няма масови арести на всички които са подписвали "разрешителни " за строежа на тази база на тия украински спящи терористични клетки

    Коментиран от #17, #24, #26

    11:26 07.06.2026

  • 6 Сзо

    13 3 Отговор
    А с Петрохан какво става? Забрави се вече....

    11:26 07.06.2026

  • 7 Ментата

    10 0 Отговор
    и той с имот !

    11:26 07.06.2026

  • 8 Труженички

    8 2 Отговор
    Украинките искат 1000 евро за час.

    11:26 07.06.2026

  • 9 Пич

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    В най демократичната държава на света, би имало два триста джипа на ФБР, и ще разстрелват на украинците на място !!!

    Коментиран от #27

    11:26 07.06.2026

  • 10 Мишел

    4 0 Отговор
    И държавните ли са незаконни строежи?

    11:28 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вашето мнение

    13 3 Отговор
    С явната подкрепа на герб, дпс и ппдб украйна завзе българска територия.

    Коментиран от #29

    11:28 07.06.2026

  • 13 Сталин

    18 2 Отговор
    Представете си мащабите на корупцията и разрухата в държавата след 15 години царуване на Тиквата Прасето и Простокирчовците,всяко кметство на Гроб и пепейците в България е ОПГ

    Коментиран от #42

    11:28 07.06.2026

  • 14 Питсй

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Боко

    Коментиран от #20

    11:28 07.06.2026

  • 15 Буха ха

    12 1 Отговор
    Имотите били държавни. Да не се окаже че собствениците са ги придобили и имат съответните документи... ще стане много забавно

    11:29 07.06.2026

  • 16 Ни чул ни видял

    9 0 Отговор
    Тези министри и кметове,прокурори ,полицай, не знаят къде се намират и какво се случва.Само заплатите да си взимат редовно,знаят.

    11:29 07.06.2026

  • 17 Троцки

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Защото сме овце

    11:30 07.06.2026

  • 18 Хайде

    10 1 Отговор
    Разкарайте се. Продажна работа от всякъде. Никой не е подведен под отговорност. Постоянно чувам по медиите че за всичко са виновни бедните хора а богатите са невинни.

    11:30 07.06.2026

  • 19 Факти

    3 7 Отговор
    ДА ПОПИТАМЕ МИСТЪР БОТАШ КЪДЕ ИЗЧЕЗВАТ МИСТЕРИОЗНО 14 ТАНКЕРА С ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БЪЛГАРИЯ?!
    ❗️НЕ СЕ ПЛАШЕТЕ за енергийната сигурност на България. По кРадевия договор с Боташ до 2035 година България купува по 14 танкера LNG годишно от световните пазари и ги разтоварва на терминалите на Боташ в Турция. Поне така е договарял великият енергиен експерт на срещата си с президента Ердоган в Истанбул.
    А къде са 14-те танкера с LNG годишно?
    Ами "пътуват"! Тези от 2024 г и от 2025 г. спрягят глагола "мотам се", а за 2026 г. не са тръгнали, защото още чакаме общо 28-те танкера с LNG за 2024 г и 2025г. Ако имате въпроси, не ги задавайте. Това е национална ОМЕРТА.
    Кажи му Боташарко Крадев и го попитай къде България губи по 14 танкера с втечнен газ годишно по пътя към терминалите на BOTASH?!
    Къде изчезва този втечнен природен газ мистериозно?! И това е само на година, а договорът е за 13 години? И защо продължаваме да плащаме по над 500 000 USD дневно за блокиране на капацитет на терминалите, когато този договор може да бъде прекратен незабавно?!
    На тези въпроси чакаме отговор от резервиста и регресиста Румен Боташев Решетников от "Регресивна България".

    Коментиран от #33

    11:30 07.06.2026

  • 20 Нека

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Питсй":

    Пита Благо, Он знае най добре!

    11:32 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дедо Малино

    7 3 Отговор
    А на днешния ден през 1988 България имаше втори космонавт.

    11:34 07.06.2026

  • 24 Факт

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Съдии и прокурори са заети да си харесват и узаконяват най-апетитните имоти от тези.
    Знам, че пак ще ме изтрият.

    11:37 07.06.2026

  • 25 Едва ли

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Няма по хитра нация на света от украинците. Министрите са се продали без нищо за без пари са предатели.

    11:39 07.06.2026

  • 26 Украински посланик

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Аз управлявам Тъ па на ристан.

    Коментиран от #36

    11:39 07.06.2026

  • 27 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    То и у нас, ако си сложиш навес без документи в двора ще те обявят за враг номер едно, и ще те сочат с пръст по медиите цяла година.

    11:41 07.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Киро канадеца

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Настани украинските така наречени бежанци по морето защото те така искаха. Това беше планирано а канадеца се оказа предател както и цялата им партия са предатели

    Коментиран от #31

    11:43 07.06.2026

  • 30 Факт

    2 0 Отговор
    Г-жо автор, мога ли да знам защо изтрихте коментар 1?
    В него нямаше нито едно нарушение на правилата на сайта. Неудобен ли беше?

    11:43 07.06.2026

  • 31 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Киро канадеца":

    Възползваха се от ситуацията с украинските бежанци, да раздадат милиони лв от хазната на своите хора с хотелите.

    11:44 07.06.2026

  • 32 🦁ЩЩД🦁

    5 1 Отговор
    Ахааа ! Досега четохме,че това градче било незаконно.Сега четем,че 4 от 9 сгради били държавни.Значи,елементарният извод е,че и държавата строи незаконно.Скоро очаквам всички блокчета ще се окажат " държавни", а малко по- късно- законни и частни ! Така се прави !

    11:44 07.06.2026

  • 33 Да, така е

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Така е. Но всяко нещо с времето си.
    И какво общо има това сега с незаконното строителство и държавната гора, станала незнайно как частна?
    Областни управители, кметове, общински съветници, общинари и държавни служители?
    Кметът да измие срама си и незабавно да издаде заповед за разрушаване на незаконното строителство.
    Незабавно Блокиране на сметките на тарикатите, за да не плащат варненци дейностите по разрушаване и възстановяване на терена!
    И после нека съдът да се произнася за измамените купувачи.

    11:46 07.06.2026

  • 34 Денацификация

    4 2 Отговор
    Украинците и Украйна правят това с България. И то това явно е планирано. Потресаваща украинизация тече навсякъде. Не стига че от години тече романизация и турцизация на България това е горчивата истина.

    11:46 07.06.2026

  • 35 Кокощето

    3 0 Отговор
    дупе се изказва неподготвен. Аман от тъпите радки

    11:48 07.06.2026

  • 36 Девиза на рака

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Украински посланик":

    Един ме разбра и то погрешно.

    11:48 07.06.2026

  • 37 Нищо ново под слънцето

    3 0 Отговор
    "Държавата" т.е. и местните мафиоти си строят незаконно.

    11:51 07.06.2026

  • 38 Пламен

    3 0 Отговор
    Тази година ще има ли пак наводнение в ,,Елените"? Пак ще има ли загинали ?
    Питам , защото знам , че нищо не е предприето там.

    11:54 07.06.2026

  • 39 Баба Али от Одеса

    2 0 Отговор
    и 40те корумпирани чиновничета.

    11:55 07.06.2026

  • 40 Иван

    2 0 Отговор
    Изглежда че са виновни само купувачите а строителите не са зад тях стои общината и някой по нагоре така че такава е тя

    11:56 07.06.2026

  • 41 Тончо

    2 0 Отговор
    Над 90 констативни акта за собственост са издадени на собствениците на незаконния “град” в местността Баба Алино през март месец, тази година. Документите са вписани накуп в Службата по вписвания във Варна на 9 март, 2026 година от собственика “Форест Клуб Варна”. От тази дата до момента са сключени 9 сделки, за които община Варна следва да е издавала данъчни оценки.

    11:57 07.06.2026

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Представете си наглостта на тррроооо тук СМЯТАТ ЧЕ с лъжи ще власттват

    11:59 07.06.2026

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