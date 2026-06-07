4 от 9-те оградени имота в "Баба Алино" са държавна собственост

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посети местността "Баба Алино" край Варна днес, за да присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия, съобщи Нова тв.
Той каза, че оградата се състои от метална конструкция и рекламни табла. Към 20:30 ч. в събота тя не е била отстранена, а в неделя „явно са се притеснили, че някой ще дойде, и са махнали виниловите платна по улицата”. Абровски подчерта, че при направената днес проверка е установено, че са махнати винилите само във видимата част, там, където е гората и не трябва да има огради, винилът не е махнат. Поради тази причина започва поетапното му махане.
Министърът подчерта, че и винилът, и металната конструкция са част от въпросната ограда, която трябва да бъде премахната. А това ще се случи, потвърди той.
„Искам да подчертая, че до този момент никой нищо не е правил. За първи път държавата влиза в ролята си и започва да прилага закона”, подчерта още той.
„По време на обиколката установихме, че са оградени девет имота. В горскостопанските планове, налични в Горското стопанство – Варна и Регионална дирекция по горите четири от тези имота се водят държавна собствена. Кой и как ги е продал в Регионална дирекция по горите и в Горско стопанство информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни – не мога да отговоря”, посочи още Абровски.
Той каза, че Регионална дирекция по горите може да премахне оградите, но къщите могат да се премахнат само от Община Варна.
Припомняме, че на 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена по-рано заедно със служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, допълни Коцев.
В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в Баба Алино. Информацията съобщи министър Абровски по време на парламентарен контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
11:22 07.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Коментиран от #14
11:24 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
Коментиран от #17, #24, #26
11:26 07.06.2026
6 Сзо
11:26 07.06.2026
7 Ментата
11:26 07.06.2026
8 Труженички
11:26 07.06.2026
9 Пич
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":В най демократичната държава на света, би имало два триста джипа на ФБР, и ще разстрелват на украинците на място !!!
Коментиран от #27
11:26 07.06.2026
10 Мишел
11:28 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вашето мнение
Коментиран от #29
11:28 07.06.2026
13 Сталин
Коментиран от #42
11:28 07.06.2026
14 Питсй
До коментар #3 от "Пич":Боко
Коментиран от #20
11:28 07.06.2026
15 Буха ха
11:29 07.06.2026
16 Ни чул ни видял
11:29 07.06.2026
17 Троцки
До коментар #5 от "Сталин":Защото сме овце
11:30 07.06.2026
18 Хайде
11:30 07.06.2026
19 Факти
❗️НЕ СЕ ПЛАШЕТЕ за енергийната сигурност на България. По кРадевия договор с Боташ до 2035 година България купува по 14 танкера LNG годишно от световните пазари и ги разтоварва на терминалите на Боташ в Турция. Поне така е договарял великият енергиен експерт на срещата си с президента Ердоган в Истанбул.
А къде са 14-те танкера с LNG годишно?
Ами "пътуват"! Тези от 2024 г и от 2025 г. спрягят глагола "мотам се", а за 2026 г. не са тръгнали, защото още чакаме общо 28-те танкера с LNG за 2024 г и 2025г. Ако имате въпроси, не ги задавайте. Това е национална ОМЕРТА.
Кажи му Боташарко Крадев и го попитай къде България губи по 14 танкера с втечнен газ годишно по пътя към терминалите на BOTASH?!
Къде изчезва този втечнен природен газ мистериозно?! И това е само на година, а договорът е за 13 години? И защо продължаваме да плащаме по над 500 000 USD дневно за блокиране на капацитет на терминалите, когато този договор може да бъде прекратен незабавно?!
На тези въпроси чакаме отговор от резервиста и регресиста Румен Боташев Решетников от "Регресивна България".
Коментиран от #33
11:30 07.06.2026
20 Нека
До коментар #14 от "Питсй":Пита Благо, Он знае най добре!
11:32 07.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дедо Малино
11:34 07.06.2026
24 Факт
До коментар #5 от "Сталин":Съдии и прокурори са заети да си харесват и узаконяват най-апетитните имоти от тези.
Знам, че пак ще ме изтрият.
11:37 07.06.2026
25 Едва ли
До коментар #21 от "Гост":Няма по хитра нация на света от украинците. Министрите са се продали без нищо за без пари са предатели.
11:39 07.06.2026
26 Украински посланик
До коментар #5 от "Сталин":Аз управлявам Тъ па на ристан.
Коментиран от #36
11:39 07.06.2026
27 Факт
До коментар #9 от "Пич":То и у нас, ако си сложиш навес без документи в двора ще те обявят за враг номер едно, и ще те сочат с пръст по медиите цяла година.
11:41 07.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Киро канадеца
До коментар #12 от "Вашето мнение":Настани украинските така наречени бежанци по морето защото те така искаха. Това беше планирано а канадеца се оказа предател както и цялата им партия са предатели
Коментиран от #31
11:43 07.06.2026
30 Факт
В него нямаше нито едно нарушение на правилата на сайта. Неудобен ли беше?
11:43 07.06.2026
31 Факт
До коментар #29 от "Киро канадеца":Възползваха се от ситуацията с украинските бежанци, да раздадат милиони лв от хазната на своите хора с хотелите.
11:44 07.06.2026
32 🦁ЩЩД🦁
11:44 07.06.2026
33 Да, така е
До коментар #19 от "Факти":Така е. Но всяко нещо с времето си.
И какво общо има това сега с незаконното строителство и държавната гора, станала незнайно как частна?
Областни управители, кметове, общински съветници, общинари и държавни служители?
Кметът да измие срама си и незабавно да издаде заповед за разрушаване на незаконното строителство.
Незабавно Блокиране на сметките на тарикатите, за да не плащат варненци дейностите по разрушаване и възстановяване на терена!
И после нека съдът да се произнася за измамените купувачи.
11:46 07.06.2026
34 Денацификация
11:46 07.06.2026
35 Кокощето
11:48 07.06.2026
36 Девиза на рака
До коментар #26 от "Украински посланик":Един ме разбра и то погрешно.
11:48 07.06.2026
37 Нищо ново под слънцето
11:51 07.06.2026
38 Пламен
Питам , защото знам , че нищо не е предприето там.
11:54 07.06.2026
39 Баба Али от Одеса
11:55 07.06.2026
40 Иван
11:56 07.06.2026
41 Тончо
11:57 07.06.2026
42 Анонимен
До коментар #13 от "Сталин":Представете си наглостта на тррроооо тук СМЯТАТ ЧЕ с лъжи ще власттват
11:59 07.06.2026