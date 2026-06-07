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Непълнолетен загина, след като се вряза с кола в къща в Дупница

Непълнолетен загина, след като се вряза с кола в къща в Дупница

7 Юни, 2026 11:40 736 17

  • дупница-
  • младеж-
  • катастрофа

По първоначална информация момчето е загубило контрол над управлявания от него лек автомобил

Непълнолетен загина, след като се вряза с кола в къща в Дупница - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Непълнолетен младеж загина при тежка катастрофа в Дупница през изминалата нощ. Инцидентът е станал около 3,00 часа на ул. „Патриарх Евтимий“, една от основните улици в града, съобщи БНТ.

По първоначална информация момчето е загубило контрол над управлявания от него лек автомобил и се е врязало в къща. Ударът е бил изключително силен, като е разрушена част от външната стена на сградата, а автомобилът е навлязъл в една от стаите.

По време на инцидента в дома е била 83-годишна жена, която не е пострадала. Тя се е събудила от силния шум при сблъсъка.

От Областната дирекция на МВР в Кюстендил потвърдиха за инцидента. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Разследват се причините за катастрофата, както и обстоятелствата, при които непълнолетният младеж е управлявал автомобила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Да забраним леките автомобили като тротинетките че някой се тряснал в нещо

    Коментиран от #6

    11:42 07.06.2026

  • 2 Бай-Тошо,от гроба...!

    14 1 Отговор
    Ко стаа,ве хора,с тая някога Прекрасна наша България...?!?!

    Коментиран от #10, #11

    11:46 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 007 лиценз ту кил

    12 0 Отговор
    Това вече е просто естествен подбор.

    11:46 07.06.2026

  • 5 Битет

    10 0 Отговор
    Има ли разрешително за строежа на тази къща,която заплашва движението.

    Коментиран от #9

    11:46 07.06.2026

  • 6 Не става!

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Не си интересен!
    Дай друго предложение!

    11:47 07.06.2026

  • 7 Абе

    11 0 Отговор
    Пак ли е мгнал?

    11:47 07.06.2026

  • 8 Дедо Малино

    10 1 Отговор
    А на днешния ден през 1988 България имаше втори космонавт.

    11:48 07.06.2026

  • 9 Поздравления👍!

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Битет":

    Получаваш Нобелова награда за т@по оригиналничене...

    11:49 07.06.2026

  • 10 Желю

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бай-Тошо,от гроба...!":

    Махнаха член първи,това стана.

    11:50 07.06.2026

  • 11 Известна е

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бай-Тошо,от гроба...!":

    ...вече ,като...БАНГАРАНГИЯ ...

    11:50 07.06.2026

  • 12 Админ

    0 1 Отговор
    Има форуми за спорове,тук се коментира лично мнение не чуждото.

    11:54 07.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Той вече няма да прави така❗ Жалко е, че е загинал, но пък поне не е обърнАл автобус❗

    11:55 07.06.2026

  • 14 Много жалко, но ...

    1 0 Отговор
    Нали непълнолетен, ако е над 16 г. може да бъде извън дома си само до 22.00 ч.?
    Този какво е дирил по улиците в 3.00 ч. през нощта? Сам ли е бил? Направено ли е изследване за алкохол и наркотици?
    Съжалявам за погубения млад живот, но родителите му къде блеят? Кой му е дал на разположение автомобил? Нали е можел да се забие не в стена, а в друг автомобил, в който пътуват хора?Та той е бил все още дете!

    11:57 07.06.2026

  • 15 Кой си ти

    0 0 Отговор
    Полицията е виновна.

    11:58 07.06.2026

  • 16 Урко

    0 0 Отговор
    Ами по - добре така отколкото да се вреже в друг автомобил и да убие и други... Очевидно е бил без книжка, непълнолетен е, така че... Естествен подбор, както би казал Дарвин

    12:00 07.06.2026

  • 17 Доживяхме и

    0 0 Отговор
    Това чудо!!!Спиш си в стаята в собствената си къща и някакъв непълнолетен малоумник нахлува в нея в 3 часа през нощта!!!Къде са родителите,има ли изобщо някакъв контрол????!!!!!

    12:00 07.06.2026

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