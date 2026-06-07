Непълнолетен загина, след като се вряза с кола в къща в Дупница

Непълнолетен младеж загина при тежка катастрофа в Дупница през изминалата нощ. Инцидентът е станал около 3,00 часа на ул. „Патриарх Евтимий“, една от основните улици в града, съобщи БНТ.
По първоначална информация момчето е загубило контрол над управлявания от него лек автомобил и се е врязало в къща. Ударът е бил изключително силен, като е разрушена част от външната стена на сградата, а автомобилът е навлязъл в една от стаите.
По време на инцидента в дома е била 83-годишна жена, която не е пострадала. Тя се е събудила от силния шум при сблъсъка.
От Областната дирекция на МВР в Кюстендил потвърдиха за инцидента. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Разследват се причините за катастрофата, както и обстоятелствата, при които непълнолетният младеж е управлявал автомобила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #6
11:42 07.06.2026
2 Бай-Тошо,от гроба...!
Коментиран от #10, #11
11:46 07.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 007 лиценз ту кил
11:46 07.06.2026
5 Битет
Коментиран от #9
11:46 07.06.2026
6 Не става!
До коментар #1 от "ООрана държава":Не си интересен!
Дай друго предложение!
11:47 07.06.2026
7 Абе
11:47 07.06.2026
8 Дедо Малино
11:48 07.06.2026
9 Поздравления👍!
До коментар #5 от "Битет":Получаваш Нобелова награда за т@по оригиналничене...
11:49 07.06.2026
10 Желю
До коментар #2 от "Бай-Тошо,от гроба...!":Махнаха член първи,това стана.
11:50 07.06.2026
11 Известна е
До коментар #2 от "Бай-Тошо,от гроба...!":...вече ,като...БАНГАРАНГИЯ ...
11:50 07.06.2026
12 Админ
11:54 07.06.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:55 07.06.2026
14 Много жалко, но ...
Този какво е дирил по улиците в 3.00 ч. през нощта? Сам ли е бил? Направено ли е изследване за алкохол и наркотици?
Съжалявам за погубения млад живот, но родителите му къде блеят? Кой му е дал на разположение автомобил? Нали е можел да се забие не в стена, а в друг автомобил, в който пътуват хора?Та той е бил все още дете!
11:57 07.06.2026
15 Кой си ти
11:58 07.06.2026
16 Урко
12:00 07.06.2026
17 Доживяхме и
12:00 07.06.2026