Над 60% загуби на вода, МОСВ иска дълбока реформа на сектора

27 Април, 2026 14:41 772 10

Водата трябва да бъде третирана като стратегически ресурс, а не като секторен технически проблем. Без дълбока реформа България ще продължи да губи вода, време и икономически възможности

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на околната среда и водите публикува доклад с 15 препоръки за дългосрочна национална политика за управление на водите. Сред тях са деполитизация на ВиК дружествата, обвързване на финансирането с измерими резултати, по-строг контрол и прозрачност, изграждане на публични системи за данни, по-широко използване на природно-базирани решения и по-добра координация между институциите. Автори на доклада „Водните кризи на България – анализ и решения“ са служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов и заместник-министърът Петър Димитров. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Целта на документа е да се отговори на необходимостта от обстоен преглед на състоянието на водните ресурси, ВиК сектора, напояването и влиянието на климатичните промени върху водния баланс на България, с цел да бъде изработена дългосрочна национална политика за управление на водите. В анализа водната криза в България се разглежда като комплексен системен проблем, а не като сбор от отделни аварии или временни затруднения. Застъпено е разбирането, че климатичните промени увеличават натиска върху водните ресурси, но не могат да служат като оправдание за натрупаните структурни слабости в управлението на сектора, посочват от МОСВ. Авторите на доклада смятат, че именно в условията на климатичен натиск стават най-видими последиците от дългогодишното недофинансиране, липсата на надеждна информация, институционалната разпокъсаност, отслабения контрол и дефицита на компетентен управленски капацитет.

В документа са очертани пет основни принципа, на които трябва да основава цялостната реформа във водния сектор. Сред тях са реални данни, силно управление, деполитизация, модернизация на инфраструктурата и адаптация към климатичните промени. Специално се акцентира и на защита на качеството на водата, възстановяване на екосистемите и по-висока ресурсна и енергийна ефективност на самия сектор.

Необходим е нов модел на водна политика в България, който поставя в центъра сигурността на водоснабдяването, устойчивото управление на ресурса, модерната инфраструктура, публичността на данните, екосистемното здраве и ясната отговорност за резултатите, посочват авторите. Според тях управленският модел трябва да се основава на реален и постоянно актуализиран воден баланс, задължително измерване и цифрово наблюдение, дългосрочни инвестиционни програми, модернизация на ВиК и напоителната инфраструктура, по-добро използване на дъждовната вода и по-силна защита на реките и подземните води.

Целта на доклада е да очертае и основните измерения на проблема, да покаже връзките между водоснабдяване, напояване, качество на водите, включително на питейната вода, здраве на реките, подземни води, състояние на почвите, климатични промени и институционално управление, и да предложи основа за дълбока реформа.

Анализът показва, че във ВиК сектора формалното покритие с водоснабдителни услуги е почти пълно, но общите загуби на вода достигат над 60%. В редица райони на страната състоянието на мрежата е критично, а малките и отдалечените населени места са особено уязвими, се посочва в анализа.

Докладът отделя специално внимание и на напояването. В него се отбелязва, че след 1990 г. България е загубила по-голямата част от действащата си напоителна система и в момента реално се използва малка част от нейния капацитет. Според авторите основният проблем не е липсата на вода, а липсата на работеща, модерна и добре управлявана система.

„Водата трябва да бъде третирана като стратегически ресурс, а не като секторен технически проблем. Без дълбока реформа България ще продължи да губи вода, време и икономически възможности“, се посочва в документа.

МОСВ предостави доклада на компетентните институции и предложи препоръките в него да бъдат използвани при изработването на дългосрочна национална политика за управление на водите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    За поредно лято плевенчани ще одат пак некъпани, въпреки новия Царь Батюшка.

    14:43 27.04.2026

  • 2 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Че пиете нафта😴😴

    14:44 27.04.2026

  • 3 Дивергент

    5 0 Отговор
    Стратегическите ресурси и производства трябва да са под пълен държавен контрол. В противен случай, както досега, няма да има промяна.

    14:50 27.04.2026

  • 4 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    А къде отиват парите от сметките които плащаме и защо не се реинвестират ,отговора го знаем ,крадат се за да плащаме ние лихви от кредити взето от същите крадливи уроди

    Коментиран от #6, #9

    15:03 27.04.2026

  • 5 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Ох,
    ще ни флиза и от водата. И от газчицата
    Спрете се бе!

    15:06 27.04.2026

  • 6 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Плащаш сметките на малцинството, укропам които са на гости в БГ, укропам, които си стоят в Украйната, а и плащаш лихви по заеми, ама не свои а пак на укропам. Твоите заеми ще ги плащат неродените ти деца.

    15:09 27.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лош стопанин 😤😔

    6 0 Отговор
    Какво стана с мантрата от 90-те "Държавата е лош стопанин". ВиК стана частна и само се прибират, милиарди приходи на година . Тръбопроводната мрежа, се изгради през социализма и дори няколко градове, които бяха останали да се пуснат тръби, мисля че на град Омуртаг беше ред, така и не се пусна вода, за 37 години демокрация.

    15:28 27.04.2026

  • 9 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    В офшорките😴😴, само доят нищо повече

    15:40 27.04.2026

  • 10 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Дрън,дрън ,дрън нищо съществено.Докато не се промени закона и да се задължат В и К-тата авариите и загубите на вода да са за тяхна сметка,а не да ги разхвърлят на потребителите нищо няма да се оправи.Сега става някъде авария,но Ви К не бързат.Защо да бързат,като тези загуби ще ги платим ние?

    15:41 27.04.2026

