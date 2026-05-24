Взеха нови проби от водата в Дебелец и Велико Търново

Регионалната здравна инспекция отчете резултатите от извънредния мониторинг на питейната вода във Велико Търново и останалите селища, засегнати от наводненията, съобщават от БТА.

Проведените на 23 май тестове на проби, взети от утвърдени пунктове във Велико Търново и Дебелец, показват, че водата отговаря на всички здравни изисквания. Микробиологичните анализи не отчитат наличие на ешерихия коли и колиформи.

Показателят за мътност е в приемливи за потребителите норми. Според данните на здравните власти, химическите показатели за остатъчен хлор, амониев йон, електропроводимост и рН също са в норма.

Резултатите от направените анализи са докладвани официално на областния управител на Велико Търново Марин Богомилов от представители на здравната инспекция, информират от пресцентъра на областната администрация.

Властите продължават учестения мониторинг върху качествата на питейната вода в региона.

„Чрез вземането на проби и анализите на питейните води се осъществява контрол за предотвратяване разпространението на заразни болести“, отбелязват от РЗИ - Велико Търново в своето становище.

Мерките са част от справянето с последствията след интензивните валежи на 22 май, които доведоха до обявяване на бедствено положение в общината.