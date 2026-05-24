Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Взеха нови проби от водата в Дебелец и Велико Търново

Взеха нови проби от водата в Дебелец и Велико Търново

24 Май, 2026 20:43 552 2

  • взеха-
  • нови проби-
  • вода-
  • дебелец-
  • велико търново-
  • българия

Показателят за мътност е в приемливи за потребителите норми

Взеха нови проби от водата в Дебелец и Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалната здравна инспекция отчете резултатите от извънредния мониторинг на питейната вода във Велико Търново и останалите селища, засегнати от наводненията, съобщават от БТА.

Проведените на 23 май тестове на проби, взети от утвърдени пунктове във Велико Търново и Дебелец, показват, че водата отговаря на всички здравни изисквания. Микробиологичните анализи не отчитат наличие на ешерихия коли и колиформи.

Показателят за мътност е в приемливи за потребителите норми. Според данните на здравните власти, химическите показатели за остатъчен хлор, амониев йон, електропроводимост и рН също са в норма.

Резултатите от направените анализи са докладвани официално на областния управител на Велико Търново Марин Богомилов от представители на здравната инспекция, информират от пресцентъра на областната администрация.

Властите продължават учестения мониторинг върху качествата на питейната вода в региона.

„Чрез вземането на проби и анализите на питейните води се осъществява контрол за предотвратяване разпространението на заразни болести“, отбелязват от РЗИ - Велико Търново в своето становище.

Мерките са част от справянето с последствията след интензивните валежи на 22 май, които доведоха до обявяване на бедствено положение в общината.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелец

    0 0 Отговор
    дебелгъзец

    20:45 24.05.2026

  • 2 Закс

    1 0 Отговор
    Йовковци пресъхна ли вече ?

    21:00 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове