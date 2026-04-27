Стефан Янев: Радев да направи ревизия на предишните управления

Заявките са такива, че най-вероятно Румен Радев ще бъде следващият премиер на България. Относно министрите, предполагам, че ще използва както познати лица от служебните му кабинети, така и не толкова познати експерти. Това коментира в интервю за Нова нюз бившият служебен премиер Стефан Янев.
Той не се ангажира да посочи кои лица от служебните кабинети бихме могли да видим в редовното правителство на „Прогресивна България“, отбелязвайки, че предизборната кампания на формацията на Радев е била твърде „тиха“.
Самият Янев обаче увери, че той няма да бъде част от правителството на бившия президент, тъй като нито са водени разговори с него, нито ще приеме подобна покана, напомняйки, че е лидер на „Български възход“ и си има своите ангажименти към членовете и симпатизантите на партията.
В рамките на интервюто Стефан Янев заяви още, че Румен Радев твърде вероятно ще направи ревизия на предишните управления, започвайки с това на служебния премиер Андрей Гюров.
„Мисля, че всяка една политическа сила започва с ревизия, не само на предходния кабинет, но може би и по-назад. Очаквам такава ревизия да бъде направена. Грешките в миналото не бива да бъдат замитани под килима, а трябва да се покажат“, обясни Янев.
Освен това той изрази надежда най-накрая да се разбере какъв е реалният размер на държавния дефицит, защото по думите му от две години никой не говори с истински числа.
„На базата на ревизията на финансовите резултати ще бъде направен проектобюджета и тогава ще стане в какъв размер е държавният дефицит. Очаквам, че ще бъде над 3 процента“, посочи Янев.
В заключение политикът заяви, че българските граждани очакват от Румен Радев да проведе такова управление, в което държавата да не бъде над тях, а до тях, и да не им създава проблеми, а точно обратното – да ги разрешава.
„Когато системите функционират по правила и се спазват от всички, системата работи, и тогава няма значение дали говорим за „едра“ или „дребна“ корупция“, завърши Стефан Янев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И на тоя....
18:43 27.04.2026
2 Сатана Z
18:44 27.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха,ха
18:45 27.04.2026
5 Кол
Коментиран от #20
18:45 27.04.2026
6 си дзън
18:45 27.04.2026
7 Ддд
18:46 27.04.2026
8 Ревизия на Копринков
18:46 27.04.2026
9 Този
18:49 27.04.2026
10 Тоя упорито
18:50 27.04.2026
11 Сталин
18:50 27.04.2026
12 Хипотетично
Сега има възможност при скъпия петрол и газ да направи печеливш заробващия договор.
18:53 27.04.2026
13 А бе
18:53 27.04.2026
14 Швейк
18:55 27.04.2026
15 Горски
По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.
Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.
Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".
18:56 27.04.2026
16 Не давай акъл
18:58 27.04.2026
17 така така
18:58 27.04.2026
18 Гарван
19:06 27.04.2026
19 бай бръмбар
Радев да направи ревизия на общ поръчки при предишните управления
и конфискация на откраднатото и затвор за тиквочи гладни
19:08 27.04.2026
20 луканов
До коментар #5 от "Кол":другари назначавам ви за мильонери!!!
19:13 27.04.2026
21 Aлфа Bълкът
Това ни чака следващите 2-3г...
Коментиран от #23
19:18 27.04.2026
22 Мейжър
19:20 27.04.2026
23 все друг виновен
До коментар #21 от "Aлфа Bълкът":а джобовете им все пълни с чужди пари що е то?
19:25 27.04.2026
24 ТИВАТА И ДЖОЛАНА аааа не
19:25 27.04.2026
25 Любопитен
19:29 27.04.2026
26 Без ревизия няма да може
19:30 27.04.2026
27 Трябва да се направи
Коментиран от #33
19:31 27.04.2026
28 Соецов ще запази ли заплата си
19:32 27.04.2026
29 Пенсионер
19:33 27.04.2026
30 Ще се търсят ли къде са чувалите от Хему
Коментиран от #34, #39
19:33 27.04.2026
31 Име
19:33 27.04.2026
32 Гост
19:33 27.04.2026
33 Лустрация
До коментар #27 от "Трябва да се направи":Държавите от източния блок които я осъществиха станаха съвременни цивилизовани нации, а не както колхозна България..
19:34 27.04.2026
34 от ктб милиарди откраднаха
До коментар #30 от "Ще се търсят ли къде са чувалите от Хему":и пак "не се знае" кой ги открадна......
19:36 27.04.2026
35 Надзирател
19:38 27.04.2026
36 Maйора
19:38 27.04.2026
37 Ще се ревизира ли хотела Хаяши
19:38 27.04.2026
38 ЕДГАР КЕЙСИ
19:42 27.04.2026
39 Тука един сложил минус на въпроса за
До коментар #30 от "Ще се търсят ли къде са чувалите от Хему":...чувалите с откраднатите 60 милиона от Хемус, значи все пак по АйПи адреса може да го намерите и лицето и чувалите....не е сложно, т се издават тия престъпници веднага
19:42 27.04.2026
40 дядото
19:44 27.04.2026