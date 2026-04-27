Стефан Янев: Радев да направи ревизия на предишните управления

27 Април, 2026 18:41 1 106 40

На базата на ревизията на финансовите резултати ще бъде направен проектобюджета и тогава ще стане в какъв размер е държавният дефицит. Очаквам, че ще бъде над 3 процента

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заявките са такива, че най-вероятно Румен Радев ще бъде следващият премиер на България. Относно министрите, предполагам, че ще използва както познати лица от служебните му кабинети, така и не толкова познати експерти. Това коментира в интервю за Нова нюз бившият служебен премиер Стефан Янев.

Той не се ангажира да посочи кои лица от служебните кабинети бихме могли да видим в редовното правителство на „Прогресивна България“, отбелязвайки, че предизборната кампания на формацията на Радев е била твърде „тиха“.

Самият Янев обаче увери, че той няма да бъде част от правителството на бившия президент, тъй като нито са водени разговори с него, нито ще приеме подобна покана, напомняйки, че е лидер на „Български възход“ и си има своите ангажименти към членовете и симпатизантите на партията.

В рамките на интервюто Стефан Янев заяви още, че Румен Радев твърде вероятно ще направи ревизия на предишните управления, започвайки с това на служебния премиер Андрей Гюров.

„Мисля, че всяка една политическа сила започва с ревизия, не само на предходния кабинет, но може би и по-назад. Очаквам такава ревизия да бъде направена. Грешките в миналото не бива да бъдат замитани под килима, а трябва да се покажат“, обясни Янев.

Освен това той изрази надежда най-накрая да се разбере какъв е реалният размер на държавния дефицит, защото по думите му от две години никой не говори с истински числа.

„На базата на ревизията на финансовите резултати ще бъде направен проектобюджета и тогава ще стане в какъв размер е държавният дефицит. Очаквам, че ще бъде над 3 процента“, посочи Янев.

В заключение политикът заяви, че българските граждани очакват от Румен Радев да проведе такова управление, в което държавата да не бъде над тях, а до тях, и да не им създава проблеми, а точно обратното – да ги разрешава.

„Когато системите функционират по правила и се спазват от всички, системата работи, и тогава няма значение дали говорим за „едра“ или „дребна“ корупция“, завърши Стефан Янев.


  • 1 И на тоя....

    6 6 Отговор
    Мозъка му е колкото орех и то защото някой го е надувал преди това.

    18:43 27.04.2026

  • 2 Сатана Z

    10 9 Отговор
    Абе,първо Минчо да осветли от къде докАчи толкова пари за предизборната кампания?

    18:44 27.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха,ха

    11 6 Отговор
    По цял ден занимават овцете с глупости, изтърканяци

    18:45 27.04.2026

  • 5 Кол

    9 3 Отговор
    Да почне от луканков

    Коментиран от #20

    18:45 27.04.2026

  • 6 си дзън

    10 1 Отговор
    Ревизия без нов съд е безсмислена.

    18:45 27.04.2026

  • 7 Ддд

    8 1 Отговор
    Колко пъти, от първото служ. правителсвто 2021 год., правеха все ревизии, така и не откриха нищо.

    18:46 27.04.2026

  • 8 Ревизия на Копринков

    5 5 Отговор
    Или той не се брои?

    18:46 27.04.2026

  • 9 Този

    7 1 Отговор
    Колко процента взе? Успя ли да надхвърли 1%? Пари ли чака от тези "анализи" или медийна изява?

    18:49 27.04.2026

  • 10 Тоя упорито

    6 1 Отговор
    го разпитват от студио в студио. Той некадърен за партията си, а мисирството в устата го гледа

    18:50 27.04.2026

  • 11 Сталин

    9 1 Отговор
    Сакън, България ще остане без бандити и политици ако се прави ревизия

    18:50 27.04.2026

  • 12 Хипотетично

    4 3 Отговор
    Да направи ревизия също и на няколкото служебни правителства и защо е сключен 13 годишен договор с Боташ.
    Сега има възможност при скъпия петрол и газ да направи печеливш заробващия договор.

    18:53 27.04.2026

  • 13 А бе

    5 4 Отговор
    Ревизия на сикаджииско гербераския водопад,а подкрепа на сегашното правителство и на земеделския за отровната храна която откриха

    18:53 27.04.2026

  • 14 Швейк

    6 0 Отговор
    Кви ги дрънка този смешник!?

    18:55 27.04.2026

  • 15 Горски

    3 4 Отговор
    Ръководсвото на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало в затвора.

    По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.

    Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.

    Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    18:56 27.04.2026

  • 16 Не давай акъл

    3 1 Отговор
    на по умния

    18:58 27.04.2026

  • 17 така така

    4 0 Отговор
    Ти като беше 2 пъти!! премиер на Радев, защо не я направи до ся ами дряма?

    18:58 27.04.2026

  • 18 Гарван

    2 0 Отговор
    гарвани око вади ли?Не му ли е ясно на този приближен бивш на новия "спасител",че работата ще е:моите олигарси са по-добри и кадърни от твоите!Само стойте,та гледайте!!

    19:06 27.04.2026

  • 19 бай бръмбар

    4 3 Отговор
    изразявай се
    Радев да направи ревизия на общ поръчки при предишните управления
    и конфискация на откраднатото и затвор за тиквочи гладни

    19:08 27.04.2026

  • 20 луканов

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кол":

    другари назначавам ви за мильонери!!!

    19:13 27.04.2026

  • 21 Aлфа Bълкът

    1 2 Отговор
    Спомняте ли си първия мандат на Борисов — "Тройната коалиция е виновна". ( Че той май и през втория мандат се оправдаваше с това )
    Това ни чака следващите 2-3г...

    Коментиран от #23

    19:18 27.04.2026

  • 22 Мейжър

    0 1 Отговор
    Малко над 3 % дефицит равно ли е на 120 % ограбване на населението с обръщането на цените от един лев на 1 Евро . Само заплатите на работещи реално са по курса 1,95583 лв за 1 евро . А много неща надхвърлиха и тази схема на ограбване и обедняване наполовина. Как дефицита ще е толкова или показвана Инфлация след като хората за да оцелеят са принудени да укриват доходи ,а от там и данъци . Да свиват максимално потреблението си до ниво жизнен минимум , а едни милион и двеста си бяха на него и преди ограбването . Кое ти балансира Дефицита ? Икономика ли имаме ,стопанство или единствено търгаши и услугаджии . Износ внос баланса е горе долу един виртуален компютър срещу 200 тона месо дълбоко замразено от Испания или Австралия. Домати нямаш и салати по 1,50 евро ще ми продава . Под 1 милион рогат добитък са налични от поне 10 години . Разсад люта чушка - 0,70 цента до 1 Евро за коренче и 12 бр. във връзката . Цифра ще покажете на събрано от хората ,но тя ще е нищожна спрямо предишната година. И на Радев и на Господ ще му е много трудно с толкова ограбен ,озверен ,унищожаван 35 години народ без средна класа. Да повръщат предишните кървавите пари крадени .

    19:20 27.04.2026

  • 23 все друг виновен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Aлфа Bълкът":

    а джобовете им все пълни с чужди пари що е то?

    19:25 27.04.2026

  • 24 ТИВАТА И ДЖОЛАНА аааа не

    1 1 Отговор
    НЕ НИ СЕ ВЛИЗА ВЪВ ЗАТВОРА !!! НИКАКВА РЕВИЗИЯ ....ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ Я АНУЛИРА !!

    19:25 27.04.2026

  • 25 Любопитен

    2 1 Отговор
    Намагнитизирания и подчинения му банкята защо са в паника ???? Където и да бръкнат следователите все ги води във затвора !!!!

    19:29 27.04.2026

  • 26 Без ревизия няма да може

    1 1 Отговор
    Нито ще се спрат потоците от крадени милиарди, нито ще се потърси отговорност , от точещите държавните милиарди отвсякъде, най- вече агенции, комисии, бордове, холдинги, на лгарска банка за развитие, договори по министерства, престъпни обществени поръчки като тия с мантинелите или с Картофа и милионите за никога неосъществената от него "безплатна пътна помощ"...Българският народ иска да знае колко са имотите на Пеевски, Борисов, банковите сметки , на съдии и прокурори и други политици от герб, ДПС, БСП в България и чужбина

    19:30 27.04.2026

  • 27 Трябва да се направи

    2 0 Отговор
    Ревизия от 89 година и бившите комунисти сегашни русофили да върнат всичко откраднато.

    Коментиран от #33

    19:31 27.04.2026

  • 28 Соецов ще запази ли заплата си

    1 0 Отговор
    От 180 000 лева на месец!? А директорът на Майчин дом ще декларирам ли и тая година 1 милион лева от заплати

    19:32 27.04.2026

  • 29 Пенсионер

    2 1 Отговор
    натегач ! И как ще прави ревизия , като хал хабер няма , както е всички други , бе другарю ? Военни и пенсионери , олигарси червени и милиардери и тем подобни , разбиращи от това , в края на месеца, че ще имат заплата или пенсия , а олигарсите от далавери и милиардни грабежи !

    19:33 27.04.2026

  • 30 Ще се търсят ли къде са чувалите от Хему

    1 1 Отговор
    ...Хемус - 60 милиона в чували до склад според разследването на прокурор, а после как никой не знае кой го е откраднал!?

    Коментиран от #34, #39

    19:33 27.04.2026

  • 31 Име

    2 0 Отговор
    Радев трябва да направи лустрация и ревизия на големите бизнеси!

    19:33 27.04.2026

  • 32 Гост

    1 0 Отговор
    СтеВане, ти имаше шанс да спечелиш доверието на хората, но още преди тогавашните избори се отъркаля къто магаре на селски мегдан,като напълни листите си с компрометирани службогонци втора и трета ръка.

    19:33 27.04.2026

  • 33 Лустрация

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Трябва да се направи":

    Държавите от източния блок които я осъществиха станаха съвременни цивилизовани нации, а не както колхозна България..

    19:34 27.04.2026

  • 34 от ктб милиарди откраднаха

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ще се търсят ли къде са чувалите от Хему":

    и пак "не се знае" кой ги открадна......

    19:36 27.04.2026

  • 35 Надзирател

    2 2 Отговор
    Ревизия=затвор за Борисов и ГЕРБ компания.

    19:38 27.04.2026

  • 36 Maйора

    3 0 Отговор
    Янев , а дали ще направи ревизия на служебният си кабинет , ощетяващ всеки ден държавата с над 500 000€? И за каква борба с корупцията и олигархията след като е подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев , Василев и останалите?

    19:38 27.04.2026

  • 37 Ще се ревизира ли хотела Хаяши

    2 1 Отговор
    И бившият премиер им От гроб Росен Желязков, цял живот тъп държавен чиновник, накрая осъмна частен хотелиер с хотел за 50 милиона в ловния парк в София и премиери едновременно с това Това някой прокурор ще го обясни ли!? А на оня Чехъл Росен Плевнелиев недекларираните имоти и неплатени и укрити данъци...А Домусчиев , колко данъци ци е платил например на държавата за 2025 и предходните години назад!?

    19:38 27.04.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    КАК ЧОРАПА ЩЕ НАПРАВИ РЕВИZИЯ НА ...................... СВОИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА С ...................... АЛА БАЛА ЛИ С "ПАРТИЯ ПЕТРОХАН" ? ? ? ........................

    19:42 27.04.2026

  • 39 Тука един сложил минус на въпроса за

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ще се търсят ли къде са чувалите от Хему":

    ...чувалите с откраднатите 60 милиона от Хемус, значи все пак по АйПи адреса може да го намерите и лицето и чувалите....не е сложно, т се издават тия престъпници веднага

    19:42 27.04.2026

  • 40 дядото

    1 0 Отговор
    само ревизия или и отговорност

    19:44 27.04.2026

