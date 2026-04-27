Стефан Янев: Радев да направи ревизия на предишните управления

Заявките са такива, че най-вероятно Румен Радев ще бъде следващият премиер на България. Относно министрите, предполагам, че ще използва както познати лица от служебните му кабинети, така и не толкова познати експерти. Това коментира в интервю за Нова нюз бившият служебен премиер Стефан Янев.

Той не се ангажира да посочи кои лица от служебните кабинети бихме могли да видим в редовното правителство на „Прогресивна България“, отбелязвайки, че предизборната кампания на формацията на Радев е била твърде „тиха“.

Самият Янев обаче увери, че той няма да бъде част от правителството на бившия президент, тъй като нито са водени разговори с него, нито ще приеме подобна покана, напомняйки, че е лидер на „Български възход“ и си има своите ангажименти към членовете и симпатизантите на партията.

В рамките на интервюто Стефан Янев заяви още, че Румен Радев твърде вероятно ще направи ревизия на предишните управления, започвайки с това на служебния премиер Андрей Гюров.

„Мисля, че всяка една политическа сила започва с ревизия, не само на предходния кабинет, но може би и по-назад. Очаквам такава ревизия да бъде направена. Грешките в миналото не бива да бъдат замитани под килима, а трябва да се покажат“, обясни Янев.

Освен това той изрази надежда най-накрая да се разбере какъв е реалният размер на държавния дефицит, защото по думите му от две години никой не говори с истински числа.

„На базата на ревизията на финансовите резултати ще бъде направен проектобюджета и тогава ще стане в какъв размер е държавният дефицит. Очаквам, че ще бъде над 3 процента“, посочи Янев.

В заключение политикът заяви, че българските граждани очакват от Румен Радев да проведе такова управление, в което държавата да не бъде над тях, а до тях, и да не им създава проблеми, а точно обратното – да ги разрешава.

„Когато системите функционират по правила и се спазват от всички, системата работи, и тогава няма значение дали говорим за „едра“ или „дребна“ корупция“, завърши Стефан Янев.