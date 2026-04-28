Новини
България »
Лилков за изборите: Радев тотално разгради БСП и обезкости "Възраждане"

28 Април, 2026 15:11 828 33

  • проф. вили лилков-
  • избори-
  • румен радев

"Ние ясно заявихме, че Радев представлява опасност за България, независимо че получи тази голяма подкрепа", каза Лилков и припомни позициите на бившия президент по отношение на Украйна, ЕС и Русия

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отчитаме като неуспех това явяване на изборите и започваме да се готвим за следващия цикъл, който по всичко изглежда, че в следващите 4 години ще включва президентските избори през есента и местните избори през 2027 г. Започнахме нашия анализ. Предстои ни национална среща на "Синя България" и започваме да се готвим за президентските избори и съответно - за местните избори.

Това каза за БНР проф. Вили Лилков – един от основателите на "Синя България", която не успя да прескочи 4-процентната бариера на последните избори. Автентичното дясно трябва да заеме подобаващо място в политическото ни пространство, но "в момента е силно разпокъсвано", категоричен е той.

"Дясното на тези избори преживя неуспех. В този смисъл е необходима и като цяло консолидация на дясното, но как ще започне и как ще приключи тя, зависи от това доколко лидерите на партиите и съответните партии си направят своите адекватни изводи".

"Синя България" е опитала да каже истината на своите избиратели по време на кампанията.

"Ние ясно заявихме, че Радев представлява опасност за България, независимо че получи тази голяма подкрепа", каза Лилков и припомни позициите на бившия президент по отношение на Украйна, ЕС и Русия.

Дясното обединение е задължително, но трябва да е само между партии, които изповядват еднакви ценности, убеден е политикът:

"Тъй като предстоят избори за президент, изключително важно е следващият президент да не бъде с профила на Румен Радев. Това трябва да бъде човек с проевропейска ориентация. Човек, който произхожда от демократичните среди. Човек, който да бъде гарант за пътя, който е поела България в последните 20 години".

Според Лилков разговорът за бъдещия общ кандидат е все още "в начална фаза" и все още не бива да се споменават конкретни имена.

В настоящата предизборна кампания "в много голяма степен популизмът отново взе връх и се разми за пореден път тази граница ляво-дясно", коментира той. Емоцията на избирателите е изместила "разумния разговор за политика".

"Това, което се случи на тези избори, може да има и известен положителен ефект - известно време ще се гарантира някаква стабилност по отношение на това, че няма да ходим непрекъснато на избори. В последните 6 години прахосахме стотици милиони левове за избори и употребихме енергията на много хора, понякога напълно безсмислено. От друга страна, загубихме много историческо време. Трябва известно време на политическа стабилност, политическите сили малко да погледнат и в собствения си двор, да се подготвят за по-дългосрочни действия, отколкото да ходят от избори на избори и да получаваме един и същи резултати".

"Самата подкрепа за Румен Радев дойде от много посоки, и то предимно от посока от левия спектър. Той тотално разгради БСП, тотално обезкости "Възраждане". Той буквално заграби левия електорат и оттук нататък, от тази избирателна маса, която гласува за него, ще се формира и бъдещата му партия. В това практическо взаимодействие между лидер и групата избиратели, които са го избрали, ще се формира и обликът на неговата партия, който неизбежно ще бъде ляв, ще бъде популистки и в много голяма степен антиевропейски. Той наистина ще бъде лидер на "Прогресивна България", но през цялото време хората, които са го избрали, хората, които стоят зад тях, ще влияят на неговите решения".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    6 12 Отговор
    Прав е, но братята от Възраждане ще се завърнат, ако Генерал Румен Радев Боташа пак се заинтересува само за кеш. Тогава ще си върнем България и лева

    Коментиран от #13, #15, #16, #18

    15:14 28.04.2026

  • 2 надарена кака

    5 4 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:15 28.04.2026

  • 3 Левски

    17 7 Отговор
    Ей, боклук, вие сте опасност за България. Скрий се в някоя миша дупка и не се показвай, че срещна ли те....

    Коментиран от #12

    15:16 28.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вили Лилков

    13 3 Отговор
    Синя България е посиняла от пиене. Само Москов е побелял от шмъркане

    15:17 28.04.2026

  • 6 в кратце

    10 1 Отговор
    Не съм гледал и един епизод от предаването на Гала(Галя или Галина трябва да й е името)-"На кафе". Може и "На чай" да е,или "На айрян".

    15:17 28.04.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    5 6 Отговор
    Това е единственият, който би прокарал и осъществил закона за ЛУСТРАЦИЯ.
    "Синове на сатаната" - който не я е чел - ДА Я ПРОЧЕТЕ

    Коментиран от #23, #24

    15:17 28.04.2026

  • 8 ОХ ВИЛИ ОЙ

    11 2 Отговор
    ДВАМАТА С ИВАН СОТИРОВ СТЕ ЧИСИ ...АШАГИ.

    15:18 28.04.2026

  • 9 Защо изтривате истината

    8 5 Отговор
    За лилков злобния убовец от видин

    15:18 28.04.2026

  • 10 злобата на един

    8 5 Отговор
    пиян фашист

    15:19 28.04.2026

  • 11 хехе

    8 3 Отговор
    Едните разградени, другите обезкостени, а синия балон на синя България гръмна.

    15:20 28.04.2026

  • 12 Не се

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Левски":

    скрий зад ник "Левски" бе, бох.люк !!!
    Ти си "Поп Кръстьо" !!!

    15:20 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хасковски каунь

    6 3 Отговор
    И на вас ви .ба ма+ма+та

    15:21 28.04.2026

  • 15 9ти септември

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Ко стана ве Костя щеше да умира за лева

    15:24 28.04.2026

  • 16 Само че

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Възраждане играе за герб и за това едва влезнахте с купени гласове

    15:25 28.04.2026

  • 17 ЕДИН ТРАМВАЙ ПАРТИЙКА

    7 1 Отговор
    Но всезнайковци и нагли

    15:26 28.04.2026

  • 18 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Koцe Коnaнаpски - ма то умряло ма . 🤣🤣🤣
    Това е последния мандат на cekтата от Максуда, ще му стигне на шмекера да довърши палата на Тюленово

    15:29 28.04.2026

  • 19 Вие пък сте едни исполини!

    1 1 Отговор
    Със здрави кости, даже превзели черепната кухина. Продължавайте да разграждате и делите и без това малкото количество десни мислещи хора!Вие, СДС, ПП? ДаБ и ДСБ трябва да се обесените в вдна партия, или поне коалиция, да се опитате да привлечете млади хора и да осмислите мисията си.

    15:33 28.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 така така

    3 0 Отговор
    Какво те интересува тебе пък Радев? Нали си син комунист.

    15:35 28.04.2026

  • 22 изкуфелник

    1 1 Отговор
    Вили, гледай си пенцията и ракията. И не се показвай.

    15:35 28.04.2026

  • 23 007 /агент/

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Тази книга не е препоръчителна за лица под 18 години и комуняги, който след прочита и, ще се откажат от Господ Ленин и ще откачат от стената партийните си книжки, скъсвайки ги на парченца .

    15:37 28.04.2026

  • 24 Павел Пенев

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Но трябва да кастрират и него самия,като бивш член на БКП и специалните служби. Той е обикновен помияр, сменил няколко партии и купувач на научното звание професор.

    15:37 28.04.2026

  • 25 химик

    2 0 Отговор
    Радев тотално разгради БСП,като я заля с натриева основа,а после и със сярна киселина.

    15:39 28.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Предстои хората да си отворят очите за Радев и ще се върнат пак към Възраждане и БСП

    15:42 28.04.2026

  • 28 Павел Пенев

    3 3 Отговор
    Ти от коя партия си сега мъдър професоре? Не Радев, а хората решиха да обезкостят ГЕРБ,ДПС, Възраждане и ППДБ, както и да ликвидират МЕЧ, ИТН, ВЕЛИЧИЕ и БСП. Как си закупи професурата, къде преподаваш? Тежко и горко на младите хора и студентите,които се обучават от седесари, болшинството от които всички станаха професори.

    Коментиран от #30

    15:45 28.04.2026

  • 29 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Баце Вили преди 12 не употребява....но след това е неудържим.Не става въпрос за ракия а за политически клишета.Все пак Вили се изхранва като професионален общинар цели 27 години започнал кариерата си като слуга на Антоан Николов

    15:48 28.04.2026

  • 30 Ти не си

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Павел Пенев":

    Виновен за тъ.по.та.та си !
    На петолъчниците като теб, ви е простено.
    И медицината е безсилна !

    15:56 28.04.2026

  • 31 защо

    1 0 Отговор
    Че кога "Синя България " е прескачала 4%та бариера? От като ги знам, все анализират и се подготвят за следващите избори.

    15:56 28.04.2026

  • 32 Аква

    1 1 Отговор
    Скъпи Вили! Радев ви изяде с копчетата. Разгром на синьото блато. Заличени сте! Приличате на терористичен анклав.

    15:57 28.04.2026

  • 33 Шмайзер

    0 0 Отговор
    Лилков, имате 0,5%. Дясното ви натика в тясното.
    Бягайте за шмайзери!

    16:01 28.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове