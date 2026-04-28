Лилков за изборите: Радев тотално разгради БСП и обезкости "Възраждане"

Отчитаме като неуспех това явяване на изборите и започваме да се готвим за следващия цикъл, който по всичко изглежда, че в следващите 4 години ще включва президентските избори през есента и местните избори през 2027 г. Започнахме нашия анализ. Предстои ни национална среща на "Синя България" и започваме да се готвим за президентските избори и съответно - за местните избори.
Това каза за БНР проф. Вили Лилков – един от основателите на "Синя България", която не успя да прескочи 4-процентната бариера на последните избори. Автентичното дясно трябва да заеме подобаващо място в политическото ни пространство, но "в момента е силно разпокъсвано", категоричен е той.
"Дясното на тези избори преживя неуспех. В този смисъл е необходима и като цяло консолидация на дясното, но как ще започне и как ще приключи тя, зависи от това доколко лидерите на партиите и съответните партии си направят своите адекватни изводи".
"Синя България" е опитала да каже истината на своите избиратели по време на кампанията.
"Ние ясно заявихме, че Радев представлява опасност за България, независимо че получи тази голяма подкрепа", каза Лилков и припомни позициите на бившия президент по отношение на Украйна, ЕС и Русия.
Дясното обединение е задължително, но трябва да е само между партии, които изповядват еднакви ценности, убеден е политикът:
"Тъй като предстоят избори за президент, изключително важно е следващият президент да не бъде с профила на Румен Радев. Това трябва да бъде човек с проевропейска ориентация. Човек, който произхожда от демократичните среди. Човек, който да бъде гарант за пътя, който е поела България в последните 20 години".
Според Лилков разговорът за бъдещия общ кандидат е все още "в начална фаза" и все още не бива да се споменават конкретни имена.
В настоящата предизборна кампания "в много голяма степен популизмът отново взе връх и се разми за пореден път тази граница ляво-дясно", коментира той. Емоцията на избирателите е изместила "разумния разговор за политика".
"Това, което се случи на тези избори, може да има и известен положителен ефект - известно време ще се гарантира някаква стабилност по отношение на това, че няма да ходим непрекъснато на избори. В последните 6 години прахосахме стотици милиони левове за избори и употребихме енергията на много хора, понякога напълно безсмислено. От друга страна, загубихме много историческо време. Трябва известно време на политическа стабилност, политическите сили малко да погледнат и в собствения си двор, да се подготвят за по-дългосрочни действия, отколкото да ходят от избори на избори и да получаваме един и същи резултати".
"Самата подкрепа за Румен Радев дойде от много посоки, и то предимно от посока от левия спектър. Той тотално разгради БСП, тотално обезкости "Възраждане". Той буквално заграби левия електорат и оттук нататък, от тази избирателна маса, която гласува за него, ще се формира и бъдещата му партия. В това практическо взаимодействие между лидер и групата избиратели, които са го избрали, ще се формира и обликът на неговата партия, който неизбежно ще бъде ляв, ще бъде популистки и в много голяма степен антиевропейски. Той наистина ще бъде лидер на "Прогресивна България", но през цялото време хората, които са го избрали, хората, които стоят зад тях, ще влияят на неговите решения".
1 Възраждане
Коментиран от #13, #15, #16, #18
15:14 28.04.2026
2 надарена кака
15:15 28.04.2026
3 Левски
Коментиран от #12
15:16 28.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вили Лилков
15:17 28.04.2026
6 в кратце
15:17 28.04.2026
7 АГАТ а Кристи
"Синове на сатаната" - който не я е чел - ДА Я ПРОЧЕТЕ
Коментиран от #23, #24
15:17 28.04.2026
8 ОХ ВИЛИ ОЙ
15:18 28.04.2026
9 Защо изтривате истината
15:18 28.04.2026
10 злобата на един
15:19 28.04.2026
11 хехе
15:20 28.04.2026
12 Не се
До коментар #3 от "Левски":скрий зад ник "Левски" бе, бох.люк !!!
Ти си "Поп Кръстьо" !!!
15:20 28.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хасковски каунь
15:21 28.04.2026
15 9ти септември
До коментар #1 от "Възраждане":Ко стана ве Костя щеше да умира за лева
15:24 28.04.2026
16 Само че
До коментар #1 от "Възраждане":Възраждане играе за герб и за това едва влезнахте с купени гласове
15:25 28.04.2026
17 ЕДИН ТРАМВАЙ ПАРТИЙКА
15:26 28.04.2026
18 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #1 от "Възраждане":Koцe Коnaнаpски - ма то умряло ма . 🤣🤣🤣
Това е последния мандат на cekтата от Максуда, ще му стигне на шмекера да довърши палата на Тюленово
15:29 28.04.2026
19 Вие пък сте едни исполини!
15:33 28.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 така така
15:35 28.04.2026
22 изкуфелник
15:35 28.04.2026
23 007 /агент/
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":Тази книга не е препоръчителна за лица под 18 години и комуняги, който след прочита и, ще се откажат от Господ Ленин и ще откачат от стената партийните си книжки, скъсвайки ги на парченца .
15:37 28.04.2026
24 Павел Пенев
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":Но трябва да кастрират и него самия,като бивш член на БКП и специалните служби. Той е обикновен помияр, сменил няколко партии и купувач на научното звание професор.
15:37 28.04.2026
25 химик
15:39 28.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ДрайвингПлежър
15:42 28.04.2026
28 Павел Пенев
Коментиран от #30
15:45 28.04.2026
29 Сатана Z
15:48 28.04.2026
30 Ти не си
До коментар #28 от "Павел Пенев":Виновен за тъ.по.та.та си !
На петолъчниците като теб, ви е простено.
И медицината е безсилна !
15:56 28.04.2026
31 защо
15:56 28.04.2026
32 Аква
15:57 28.04.2026
33 Шмайзер
Бягайте за шмайзери!
16:01 28.04.2026