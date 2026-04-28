Лилков за изборите: Радев тотално разгради БСП и обезкости "Възраждане"

Отчитаме като неуспех това явяване на изборите и започваме да се готвим за следващия цикъл, който по всичко изглежда, че в следващите 4 години ще включва президентските избори през есента и местните избори през 2027 г. Започнахме нашия анализ. Предстои ни национална среща на "Синя България" и започваме да се готвим за президентските избори и съответно - за местните избори.

Това каза за БНР проф. Вили Лилков – един от основателите на "Синя България", която не успя да прескочи 4-процентната бариера на последните избори. Автентичното дясно трябва да заеме подобаващо място в политическото ни пространство, но "в момента е силно разпокъсвано", категоричен е той.

"Дясното на тези избори преживя неуспех. В този смисъл е необходима и като цяло консолидация на дясното, но как ще започне и как ще приключи тя, зависи от това доколко лидерите на партиите и съответните партии си направят своите адекватни изводи".

"Синя България" е опитала да каже истината на своите избиратели по време на кампанията.

"Ние ясно заявихме, че Радев представлява опасност за България, независимо че получи тази голяма подкрепа", каза Лилков и припомни позициите на бившия президент по отношение на Украйна, ЕС и Русия.

Дясното обединение е задължително, но трябва да е само между партии, които изповядват еднакви ценности, убеден е политикът:

"Тъй като предстоят избори за президент, изключително важно е следващият президент да не бъде с профила на Румен Радев. Това трябва да бъде човек с проевропейска ориентация. Човек, който произхожда от демократичните среди. Човек, който да бъде гарант за пътя, който е поела България в последните 20 години".

Според Лилков разговорът за бъдещия общ кандидат е все още "в начална фаза" и все още не бива да се споменават конкретни имена.

В настоящата предизборна кампания "в много голяма степен популизмът отново взе връх и се разми за пореден път тази граница ляво-дясно", коментира той. Емоцията на избирателите е изместила "разумния разговор за политика".

"Това, което се случи на тези избори, може да има и известен положителен ефект - известно време ще се гарантира някаква стабилност по отношение на това, че няма да ходим непрекъснато на избори. В последните 6 години прахосахме стотици милиони левове за избори и употребихме енергията на много хора, понякога напълно безсмислено. От друга страна, загубихме много историческо време. Трябва известно време на политическа стабилност, политическите сили малко да погледнат и в собствения си двор, да се подготвят за по-дългосрочни действия, отколкото да ходят от избори на избори и да получаваме един и същи резултати".

"Самата подкрепа за Румен Радев дойде от много посоки, и то предимно от посока от левия спектър. Той тотално разгради БСП, тотално обезкости "Възраждане". Той буквално заграби левия електорат и оттук нататък, от тази избирателна маса, която гласува за него, ще се формира и бъдещата му партия. В това практическо взаимодействие между лидер и групата избиратели, които са го избрали, ще се формира и обликът на неговата партия, който неизбежно ще бъде ляв, ще бъде популистки и в много голяма степен антиевропейски. Той наистина ще бъде лидер на "Прогресивна България", но през цялото време хората, които са го избрали, хората, които стоят зад тях, ще влияят на неговите решения".