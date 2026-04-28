Доц. Милен Любенов: Свръхочакванията към партията на Радев могат да доведат до политическо разочарование

Нека да видим състава на Министерски съвет, защото там са съсредоточени всички погледи. Намираме се в една безпрецедентна ситуация – след години на политическа нестабилност, чести избори и смяна на правителства, за първи път от повече от четвърт век, виждаме една формация с абсолютно мнозинство. Това засилва очакванията към тази формация. Но тези свръхочаквания могат да доведат и до политическо разочарование, затова е много важно какви ще са първите стъпки, които ще предприеме мнозинството и най-вече дали ще съумеят да изградят екип и по-широка експертиза в новия кабинет. Това заяви политологът доц. Милен Любенов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg

На въпрос как Радев е успял да събере заедно проевропейски настроени и евроскептици, политологът заяви, че това се случва рядко, но се вижда при подобен тип вълни. Според него в крайна сметка някаква част от тези избиратели ще останат разочаровани от определени политически действия, защото винаги е лесно по време на кампанията да избягваш неудобни въпроси или да следваш такъв тип стратегия, която да покрие максимално електоралния кръг.

„Предстоят политически решения и нелеки задачи, намираме се пред множество кризи – вътрешни и външни, и всичко е в ръцете на това ново мнозинство”, поясни той.

Това, което виждаме като позиции от формацията на Румен Радев е, че ще се позиционират центристки, смята доц. Милен Любенов.

„Те избягват идеологическото позициониране. На въпроси към коя европейска партия биха се присъединили, те отказват да отговорят. Има някои противоречия. Румен Радев заяви, че един от основните проблеми в България са големите неравенства, а от друга страна няма да се променя данъчната политика – това е едно вътрешно противоречие, на което трябва да се даде отговор. Още повече, че от МВФ ни препоръчват преминаване към прогресивно подоходно облагане. Трябва да има система от мерки им план в рамките на четирите години, който ще се опитат да реализират. Това ще трябва да се комуникира отрано с гражданите, за да не се стига до сериозни вътрешни турболенции”.

Според него един от първите тестове към новата формация ще бъде геополитиката. Едно такова решение в началото на работа на НС ще доведе до ненужна поляризация, която може да изправи правителството пред сложни решения.