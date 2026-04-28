Доц. Милен Любенов: Свръхочакванията към партията на Радев могат да доведат до политическо разочарование

28 Април, 2026 21:30 651 17

Много е важно какви ще са първите стъпки, които ще предприеме мнозинството и най-вече дали ще съумеят да изградят екип и по-широка експертиза в новия кабинет, коментира още политологът

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нека да видим състава на Министерски съвет, защото там са съсредоточени всички погледи. Намираме се в една безпрецедентна ситуация – след години на политическа нестабилност, чести избори и смяна на правителства, за първи път от повече от четвърт век, виждаме една формация с абсолютно мнозинство. Това засилва очакванията към тази формация. Но тези свръхочаквания могат да доведат и до политическо разочарование, затова е много важно какви ще са първите стъпки, които ще предприеме мнозинството и най-вече дали ще съумеят да изградят екип и по-широка експертиза в новия кабинет. Това заяви политологът доц. Милен Любенов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg

На въпрос как Радев е успял да събере заедно проевропейски настроени и евроскептици, политологът заяви, че това се случва рядко, но се вижда при подобен тип вълни. Според него в крайна сметка някаква част от тези избиратели ще останат разочаровани от определени политически действия, защото винаги е лесно по време на кампанията да избягваш неудобни въпроси или да следваш такъв тип стратегия, която да покрие максимално електоралния кръг.

„Предстоят политически решения и нелеки задачи, намираме се пред множество кризи – вътрешни и външни, и всичко е в ръцете на това ново мнозинство”, поясни той.

Това, което виждаме като позиции от формацията на Румен Радев е, че ще се позиционират центристки, смята доц. Милен Любенов.

„Те избягват идеологическото позициониране. На въпроси към коя европейска партия биха се присъединили, те отказват да отговорят. Има някои противоречия. Румен Радев заяви, че един от основните проблеми в България са големите неравенства, а от друга страна няма да се променя данъчната политика – това е едно вътрешно противоречие, на което трябва да се даде отговор. Още повече, че от МВФ ни препоръчват преминаване към прогресивно подоходно облагане. Трябва да има система от мерки им план в рамките на четирите години, който ще се опитат да реализират. Това ще трябва да се комуникира отрано с гражданите, за да не се стига до сериозни вътрешни турболенции”.

Според него един от първите тестове към новата формация ще бъде геополитиката. Едно такова решение в началото на работа на НС ще доведе до ненужна поляризация, която може да изправи правителството пред сложни решения.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Турболенция ти е в главата

    5 0 Отговор
    Вятърна.

    21:34 28.04.2026

  • 2 Кулу

    3 2 Отговор
    Това го очаквахме и от Боко

    21:35 28.04.2026

  • 3 Ако сложи отново смешното архитектче

    3 3 Отговор
    за регионален министър и той отново спрей инфраструктурните проекти магистрали и пътища точно като предния път когато се изживяваше като такъв и на неговата съвест тежат загиналите по старите двупосочни пътища поради липса на магистрали ще бъде не разочарование а цунами срещу господин Радев. Не поставяйте на ръководни постове недоразумения които вече са се доказали че за нищо не стават или са изпълнявали политически поръчки независимо от кой са били спуснати

    21:35 28.04.2026

  • 4 оня с питон.я

    0 2 Отговор
    Стига с това подоходно облагане бе боклуци. 80% от ганювците се водят социално слаби, а джобовете са им пълни с пачки.

    21:36 28.04.2026

  • 5 а кога ще бъде

    6 3 Отговор
    обесен иванкостоф драгалевският циганин ?

    21:36 28.04.2026

  • 6 Голямо

    0 2 Отговор
    Л...о лапни голяма дума не казвай

    21:39 28.04.2026

  • 7 Неподписан

    2 0 Отговор
    Не им вярвайте,в Зелената лотария на САЩ участвайте...

    Коментиран от #8

    21:40 28.04.2026

  • 8 Неподписан

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Неподписан":

    Бягайте от ЕС,в случай че искате да преуспеете в живота трябва да сте възможно по-далеч от БГ...

    Коментиран от #11

    21:41 28.04.2026

  • 9 Румен е политически Труп

    4 3 Отговор
    Скоро всички ше разберат

    21:42 28.04.2026

  • 10 Горски

    2 1 Отговор
    Едно е да критикуваш и да търсиш недостатъци отстрани, а друго е да управляваш държавата със собствено правителство. Този явно се е възползвал до сега и му секна кранчето.

    21:46 28.04.2026

  • 11 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Неподписан":

    Е що да бягат от ЕС - нали тъй и тъй Съюзът се разпада?

    21:51 28.04.2026

  • 12 Гост

    4 2 Отговор
    Поредният "спасител"!!! Какви свръхочаквания?!! Играем го 36 години вече и не е редно да има свръхочаквания

    21:54 28.04.2026

  • 13 Удри

    5 4 Отговор
    Дано разочарованите се върнат обратно в ГЕРБ. Но Радев като е захапал кокала няма да го пусне без кръв. Ще се превърне в българският Мадуро.

    21:55 28.04.2026

  • 14 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Не се напъвай да умуваш бе

    22:04 28.04.2026

  • 15 !!!?

    3 0 Отговор
    Ако Мистър Кеш не подпише и един "Боташ" с Путлер русофилите първи ще се разочароват...!!!?

    22:11 28.04.2026

  • 16 хаха

    2 1 Отговор
    Какви "свръхочаквания" да бъдат терминирани всички Тикви и Шопари???

    22:11 28.04.2026

  • 17 донки

    1 2 Отговор
    Само и единствено трябва да арестува осъди и прибере в затвора тиквата крадлива и дебелия и оттам нататък може абсолютно нищо да не прави и ще гласувам за него доживот.

    22:18 28.04.2026

