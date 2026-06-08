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Румен Радев свиква среща за повишаване на пътната безопасност

Румен Радев свиква среща за повишаване на пътната безопасност

8 Юни, 2026 14:25 937 23

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  • мерки-
  • повишаване-
  • пътна безопасност

В събитието ще участват представители на министерствата на вътрешните работи,  на регионалното развитие и благоустройството,  на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Румен Радев свиква среща за повишаване на пътната безопасност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата ще се състои днес от 16 часа в сградата на Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на кабинета.

В събитието ще участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. На срещата е поканен да участва и кметът на Столична община Васил Терзиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Калашниците са му избиратели.Имат снимки с него.

    Коментиран от #12

    14:27 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    14 7 Отговор
    Румбата ще връща полицейските вишки.

    Коментиран от #16

    14:28 08.06.2026

  • 3 Сила

    14 3 Отговор
    Очаквам да вземе отношение и по проблемите на бубарството , свиневъдството и заплождането на свинете майки ....

    14:28 08.06.2026

  • 4 Народа

    23 0 Отговор
    Г-н Радев заповядайте във Варна да видите ромските гастарбайтери какво правят с колите си, като се върнат от чужбина другия месец. Смачкани до неузнаваемост коли, мантители, пияни и дрогирани роми. За мотористите да не говорим, 24/7 постоянни предпоставки за ПТП, гонки, форсирания

    14:28 08.06.2026

  • 5 Знайко

    20 1 Отговор
    Румен Радев веднага на уволни началника на НАП София област. За това, че някой си купил Мерседес АМГ, без да е платил една стотинка данък доход. Нали уж провериха всички собственици на скъпи автомобили дали са си платили данъците.

    14:29 08.06.2026

  • 6 Ха,ха

    11 1 Отговор
    На всеки храст катаджия😂

    14:29 08.06.2026

  • 7 ма ДУРО

    12 0 Отговор
    Поза - "Дръжте ме, че че го утепам" въпреки, че общата го прай на лозова сърма

    14:30 08.06.2026

  • 8 Депутат

    20 0 Отговор
    Не става така!
    Отново камери в храстите и глоби изсмукани от пръстите.
    Не замазвайте очите на хората с пи ар действия.
    Необходима е РЕАЛНА профилактика на организираната престъпност!
    Но няма да го направите щото сте в тежка зависимост.

    14:31 08.06.2026

  • 9 Хора

    12 0 Отговор
    без работа и безпътица !

    14:32 08.06.2026

  • 10 боко шишев радев и сие

    12 3 Отговор
    ние сме продукт на бкп и дс,а вие електората трябва да ни вярвате!

    14:32 08.06.2026

  • 11 Сега

    12 2 Отговор
    пенсионирани военни ли ще слагат в храсталаците ?

    14:34 08.06.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Еееей от много време да ти сложа един плюс. Иначе величаеш мутрофанова и БО таш/ак/.
    Когато си прав - прав си !

    Коментиран от #13

    14:34 08.06.2026

  • 13 Това

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":

    Не е оригиналният "Последен".
    Само му ползва ник-а...

    14:39 08.06.2026

  • 14 Радев

    9 1 Отговор
    Кво стаа със самолетите? Върнаха ли се на летището?
    Скоро няма да се върнат в САЩ, защото нямат визи!
    Те тука ще си стоят.

    14:45 08.06.2026

  • 15 Вече и закони не ни спасяват

    5 0 Отговор
    Румен Радев свиква среща за повишаване на пътната безопасност

    14:52 08.06.2026

  • 16 Вишките ще препречват пътя

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    честен ционист
    46ОТГОВОР
    Румбата ще връща полицейските вишки.
    -;-
    да не се окаже че вишките препречват пътя на чешките шофьорски книжки!

    14:53 08.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Докога

    8 0 Отговор
    Радев ще се занимаваш с работи за които си има назначени хора.Премиера само ще имитира работа ли?Кога ще се занимаваш с корупцията,с двата шопара,със съдебната система.Да не те хвана Алцхаймера и да забрави какво обеща?Или си по-голям страхливец и от Тиквата?зИдкаш ли нови протести да ти припомним защо си избран?

    15:31 08.06.2026

  • 19 Шаран БГ

    4 0 Отговор
    Чудно, защо на срещата няма да присъстват членове на съответната Парламентарна комисия ??
    А и КОЙ се страхува от КОНТРОЛ ?? Бил този контрол от униформен или цивилен полицай , следящ го под, зад, над храста, от Луната или Космоса ?! Само и единствено НАРУШИТЕЛЯ !!
    Да, полицая ще даде фактите на съдията и той ще наложи наказанието, а не друг служител на КАТ с многозвездни пагони, да играе "съдия" !! Поне в "белите" държави е така !!
    И колкото по-рано законотворците делегират права на съдиите за строги наказания важащи за ВСИЧКИ , толкова-по-добре !! Излишно " батковците" се влачат по срещи и съвещания. Само докато се съвещават – колцина ще се изтребят !? Глоби, лишаване от права, отнемане на МПС-то, затвор ...всичко трябва да се наложи над всички със СИЛА и ИЗПЪЛНЕНИЕ !! Тая пасмина няма да се научи на ред, правила и дисциплина по друг начин !!!! Божем , вижте какво чудо е във Франция ??

    15:33 08.06.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Нали знаете какво означава това?!

    МВР ще пази бандитите! А ВИЕ ЩЕ ПЛАЩАТЕ!!!
    Още глоби и още терор за обикновените граждани, тръгнали да си свършат работа!

    15:38 08.06.2026

  • 21 Като

    4 1 Отговор
    Незнаещ какво да правиш виж твоя колега какво в Унгария!Конфискува имоти на незаконно забогатели,а ти се гърчиш и не можеш две стъпки да направиш в правилната посока.За нимаваш се с цени,ПТП и си мислиш,че баламосваш някой.Ами като дигаш тока,водата утре цените ще да до небето.Ама олигарсите ще лапат от фотоволтаици ,прекупуване на ток ,ВиК д тях и без тях.По-добре и по-евтино ще ни излиза да си преваряваме вода от реките.Гола вода си Румене за какъв прогрес говориш.Прогтес на заплатите на масоните и олигарсите около теб,които ще ти вземат главата.Да е за урок на българите,че такъв,дето ни се води ,ни се кара за нищо не става ,ама ходехте да гласувате слепешката.

    15:44 08.06.2026

  • 22 Зеленият чорап

    3 1 Отговор
    обеща асфалт по-хубав от на пистата Имола.Ама, само обеща!

    15:52 08.06.2026

  • 23 Анонимен

    1 1 Отговор
    РР свали цените в магазините Слава на месията наш

    16:05 08.06.2026

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