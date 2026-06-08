Румен Радев свиква среща за повишаване на пътната безопасност

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата ще се състои днес от 16 часа в сградата на Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на кабинета.
В събитието ще участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. На срещата е поканен да участва и кметът на Столична община Васил Терзиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
14:27 08.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #16
14:28 08.06.2026
3 Сила
14:28 08.06.2026
4 Народа
14:28 08.06.2026
5 Знайко
14:29 08.06.2026
6 Ха,ха
14:29 08.06.2026
7 ма ДУРО
14:30 08.06.2026
8 Депутат
Отново камери в храстите и глоби изсмукани от пръстите.
Не замазвайте очите на хората с пи ар действия.
Необходима е РЕАЛНА профилактика на организираната престъпност!
Но няма да го направите щото сте в тежка зависимост.
14:31 08.06.2026
9 Хора
14:32 08.06.2026
10 боко шишев радев и сие
14:32 08.06.2026
11 Сега
14:34 08.06.2026
12 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Еееей от много време да ти сложа един плюс. Иначе величаеш мутрофанова и БО таш/ак/.
Когато си прав - прав си !
Коментиран от #13
14:34 08.06.2026
13 Това
До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":Не е оригиналният "Последен".
Само му ползва ник-а...
14:39 08.06.2026
14 Радев
Скоро няма да се върнат в САЩ, защото нямат визи!
Те тука ще си стоят.
14:45 08.06.2026
15 Вече и закони не ни спасяват
14:52 08.06.2026
16 Вишките ще препречват пътя
До коментар #2 от "честен ционист":честен ционист
46ОТГОВОР
Румбата ще връща полицейските вишки.
-;-
да не се окаже че вишките препречват пътя на чешките шофьорски книжки!
14:53 08.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Докога
15:31 08.06.2026
19 Шаран БГ
А и КОЙ се страхува от КОНТРОЛ ?? Бил този контрол от униформен или цивилен полицай , следящ го под, зад, над храста, от Луната или Космоса ?! Само и единствено НАРУШИТЕЛЯ !!
Да, полицая ще даде фактите на съдията и той ще наложи наказанието, а не друг служител на КАТ с многозвездни пагони, да играе "съдия" !! Поне в "белите" държави е така !!
И колкото по-рано законотворците делегират права на съдиите за строги наказания важащи за ВСИЧКИ , толкова-по-добре !! Излишно " батковците" се влачат по срещи и съвещания. Само докато се съвещават – колцина ще се изтребят !? Глоби, лишаване от права, отнемане на МПС-то, затвор ...всичко трябва да се наложи над всички със СИЛА и ИЗПЪЛНЕНИЕ !! Тая пасмина няма да се научи на ред, правила и дисциплина по друг начин !!!! Божем , вижте какво чудо е във Франция ??
15:33 08.06.2026
20 ДрайвингПлежър
МВР ще пази бандитите! А ВИЕ ЩЕ ПЛАЩАТЕ!!!
Още глоби и още терор за обикновените граждани, тръгнали да си свършат работа!
15:38 08.06.2026
21 Като
15:44 08.06.2026
22 Зеленият чорап
15:52 08.06.2026
23 Анонимен
16:05 08.06.2026