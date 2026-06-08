Румен Радев свиква среща за повишаване на пътната безопасност

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата ще се състои днес от 16 часа в сградата на Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на кабинета.

В събитието ще участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. На срещата е поканен да участва и кметът на Столична община Васил Терзиев.