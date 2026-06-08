Андрей Гюров: Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран

В краткия мандат на служебното правителство се убедих, че за полицая свободата не е бонус от властта. Тя е елементарна необходимост, гаранция, че законът стои над политическата целесъобразност.
Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение.
Това публикува на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров за оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Ето и още от думите на Гюров:
Днес комисар Кандев напуска МВР. Но истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора?
Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран. Благодаря му, че влезе в кабинета "Гюров" и не подведе очакванията на гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РумРадев
Коментиран от #9, #39, #44
16:49 08.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #55
16:51 08.06.2026
3 Да,бе
Коментиран от #11
16:52 08.06.2026
4 За Да Могат !
Своето !
16:52 08.06.2026
5 Промяна Подмяна Пунтамара
16:53 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 604
16:55 08.06.2026
9 Българин
До коментар #1 от "РумРадев":Чудя се кои са ми по противни - левата либерастия от ППДБ или копейките на Радеф ...
Коментиран от #20, #47
16:55 08.06.2026
10 Андрей Гюров за Президент,
Време е, Заедно😁❤️🇧🇬,
срещу Радевата Мафия❤️🇧🇬😁
Коментиран от #30, #32
16:56 08.06.2026
11 честен ционист
До коментар #3 от "Да,бе":Този няма да става президент. Ти представяш ли си воене за МП и ченге за президент? Не могат разделят властта. Некой спортист ще да е гламав баскетболист най-вероятно.
16:56 08.06.2026
12 Г-н. Радев
Коментиран от #37
16:56 08.06.2026
13 Идват избори
Коментиран от #16
16:57 08.06.2026
14 Ура,,Ура
16:57 08.06.2026
15 Дориана
Коментиран от #17
16:57 08.06.2026
16 име
До коментар #13 от "Идват избори":Местните избори 2027 са далеч по-важни от президентските.
17:04 08.06.2026
17 Ура,,Ура
До коментар #15 от "Дориана":Ако някой е заплашил семейството му, няма начин да остане на поста си. Дано да го замести Дечев или Рашков. Иначе нищо не се знае.
17:05 08.06.2026
18 хахаха
Коментиран от #21
17:05 08.06.2026
19 Тома
Коментиран от #22, #23
17:06 08.06.2026
20 Боян
До коментар #9 от "Българин":Аме те са си едно и също. Просто си ни будалкат.
17:07 08.06.2026
21 Оооо
До коментар #18 от "хахаха":Точно каквото са правили сума ти години Калин Стоянов, Терзийски и М. Маринов.
17:09 08.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дориана
17:12 08.06.2026
25 азз
17:12 08.06.2026
26 да се маха този
17:13 08.06.2026
27 Глас
Коментиран от #52
17:13 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тити на Кака
Мутрите, на които голфър Гюро Тъпото чинно е носил саковете със стикове в голф клуба?
17:16 08.06.2026
30 всички заедно от претрохан
До коментар #10 от "Андрей Гюров за Президент,":пен....деля гюро и грознкът кандю///перфектната двойка.. ура под дъгата..гласувайте да ви застояте изцяло всички граднки и земи... тези ще са
Коментиран от #35
17:17 08.06.2026
31 Респект
Досега шапкарите само харчат пари и се чудят как да ощавят пенсионери, майки, деца, културата ...
17:17 08.06.2026
32 не те ли е гнус бе
До коментар #10 от "Андрей Гюров за Президент,":време е обществото да си прибира ЛГБТ вересиите
Коментиран от #38
17:17 08.06.2026
33 Копейкин Костя
До коментар #28 от "каква ушчанка бе":Отивай да поднасяш цветя пред мавзолея на обратния евреин умрял от сифилис, ватенка!
Марш!!!
17:18 08.06.2026
34 големдебил
Коментиран от #42
17:19 08.06.2026
35 Румен Решетников
До коментар #30 от "всички заедно от претрохан":За петолъчниците перфектната президентска двойка са красавиците Велислава Дърева и Копейкин, нали, другарю? 😀
17:21 08.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 смехоран
До коментар #12 от "Г-н. Радев":Ше почакаме,докато пукнем.
17:22 08.06.2026
38 Чиба, nocepko !
До коментар #32 от "не те ли е гнус бе":А тебе не те ли е гнус да гълташ на турските ТИР-аджии, след като са го слагали на майка ти отзад ?
А ма, napцал ?
17:25 08.06.2026
39 7333
До коментар #1 от "РумРадев":Тези цяла седмица ще вият около плоския си номер, пудели, болонки и прочее...
17:25 08.06.2026
40 така така
17:26 08.06.2026
41 Тити на Кака
1. Г-н Кандев не беше уволнен, сам подаде оставка.
2. Мотивите за подадената оставка съдържат в себе си самооценки на заявителя като за достоен, принципен, надпартиен, неподдаващ се на влияния полицай, мъж на честта.
3 Много добре, само дето има малък проблем в изявата на този мъж на честта. Няма нито едно конкретно доказателство за оказван натиск. Кой, кога, по какъв повод. Само общи приказки и внушения, никакви факти.
4. Сега оставаме в очакване да видим дали този принципен човек ще започне да говори конкретно или Гофър Гюро ще го разхвалва с клатене на въздух, докато Кандев свенливо / и тайнствено/ си мълчи.
17:26 08.06.2026
42 ха ха ха
До коментар #34 от "големдебил":дебилси бе неголем а мноопрост
17:26 08.06.2026
43 На кръстопът
Според мен ще го използват, заради популярността му.
Коментиран от #48
17:27 08.06.2026
44 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "РумРадев":Кремълският цирей Румен Радев се спука!
Георги Кандев: Днес напускам МВР!
17:27 08.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Партия Петрохан +
Коментиран от #51
17:29 08.06.2026
47 хахахахихихи
До коментар #9 от "Българин":аз пък си представих Кендимен зам .президент с тоя страшен и безумен поглед,и се запитах дъл някой чужд държ. глава ще посмее да дойде у нас,или да го поканят у тях?
17:30 08.06.2026
48 тръц
До коментар #43 от "На кръстопът":Юруш на новия спасител
17:35 08.06.2026
49 БеГемот
17:36 08.06.2026
50 Д-р Ментал
17:37 08.06.2026
51 Чиба, nocepko !
До коментар #46 от "Партия Петрохан +":Ми стига го кри в Zagника си, дай им го !
Коментиран от #66
17:40 08.06.2026
52 четмо между редовете
До коментар #27 от "Глас":емил дечев и георги кандев са били в сащ няколко дена преди изборите на 19 април, радев след изборите оставя кандев за главен секретар...
17:41 08.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 демократ
17:42 08.06.2026
55 Гяуров
До коментар #2 от "честен ционист":Крокодила Геня - вицепрезидент
17:42 08.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Плевнелиев версия 2.0
17:45 08.06.2026
58 Този
Гледа страшно!
17:45 08.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Палячо
17:46 08.06.2026
62 без коментар
17:47 08.06.2026
63 Петрохан агент
17:49 08.06.2026
64 сПраведлив
17:49 08.06.2026
65 Глупости
17:51 08.06.2026
66 Ззадници
До коментар #51 от "Чиба, nocepko !":Ги разбираш ти, То
17:53 08.06.2026
67 Мда
17:54 08.06.2026
68 Силиций
Радев дава ли си сметка,че както са го подбрали старите мутри може да окаже също
"кратко изключение" ? Ако продължава да се прави на външен министър,а не заработи като премиер-министър на България,не му остава много време "полет"
17:56 08.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Номерца
18:06 08.06.2026
71 Предизборни чалъми
18:09 08.06.2026
72 Буха ха
18:10 08.06.2026
73 Грешка
18:14 08.06.2026
74 Бегом марш
18:19 08.06.2026
75 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #69 от "Механик":Да мразя ви с претенциите си за величие а сте пълна посредственост! С "Аз АЗ" когато един хляб не можете да замесите ,с цялото охкане и пъшкане че "тия пак дигнаха бензина" как ще се ходи до Гърция за чака - рака ,как аз на тия ще им е майката а пред шефа правите килим !! И още че Аз на ЕС ще им какво ЩЕ че ни крепеха 25 години нещастната валута да не потънем ептен ,все някой е виновен ноо ние никога !И както казваше Щастливеца "Маа се у влакнестите гърди и вика Булгар Булгар " Патриоти и пак Алеко го е написал !!""Ти ще цалунеш ръка, аз — двете ръце; ти ще цалунеш скута, аз — краката; ти ще цалунеш на друго място, аз — на още по-друго място. Че ти с мен ли ще се надпреваряш бе, кьорпе?"" Какво да харесвам на такъв народ??
18:19 08.06.2026
76 Ааа
18:22 08.06.2026
77 Хаха
18:23 08.06.2026
78 Рамбо
18:34 08.06.2026
79 Ха ХаХа
18:35 08.06.2026
80 безпартиен
18:39 08.06.2026