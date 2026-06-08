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Андрей Гюров: Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран

Андрей Гюров: Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран

8 Юни, 2026 16:45 4 263 80

  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • освобождаване от длъжност-
  • прибиране

Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение, коментира още Гюров

Андрей Гюров: Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран - 1
Снимка: Фейсбук / А. Гюров
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В краткия мандат на служебното правителство се убедих, че за полицая свободата не е бонус от властта. Тя е елементарна необходимост, гаранция, че законът стои над политическата целесъобразност.
Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров за оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Ето и още от думите на Гюров:

Днес комисар Кандев напуска МВР. Но истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора?
Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран. Благодаря му, че влезе в кабинета "Гюров" и не подведе очакванията на гражданите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РумРадев

    78 30 Отговор
    Добре скалъпена операция от Пуделите

    Коментиран от #9, #39, #44

    16:49 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    43 6 Отговор
    Само Мара Хаджидимовска ли се показва иззад комисаря? Под снимката трябва да пише - И ти си от Гоце Делчев.

    Коментиран от #55

    16:51 08.06.2026

  • 3 Да,бе

    59 19 Отговор
    Полицията не се криела в храстите...А може би направо живее в храстите с камерите за скорост.И тоя тръгнал президент да става,Плевнелиев 2.0...

    Коментиран от #11

    16:52 08.06.2026

  • 4 За Да Могат !

    17 4 Отговор
    Смело Да Правят !

    Своето !

    16:52 08.06.2026

  • 5 Промяна Подмяна Пунтамара

    22 29 Отговор
    Мистър Кеш ли е зад обектива?

    16:53 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 604

    17 18 Отговор
    Петроеханскътъ аферъ е в храстите гяВуриноу

    16:55 08.06.2026

  • 9 Българин

    27 22 Отговор

    До коментар #1 от "РумРадев":

    Чудя се кои са ми по противни - левата либерастия от ППДБ или копейките на Радеф ...

    Коментиран от #20, #47

    16:55 08.06.2026

  • 10 Андрей Гюров за Президент,

    23 57 Отговор
    Георги Кандев за Вице Президент.

    Време е, Заедно😁❤️🇧🇬,
    срещу Радевата Мафия❤️🇧🇬😁

    Коментиран от #30, #32

    16:56 08.06.2026

  • 11 честен ционист

    24 10 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Този няма да става президент. Ти представяш ли си воене за МП и ченге за президент? Не могат разделят властта. Некой спортист ще да е гламав баскетболист най-вероятно.

    16:56 08.06.2026

  • 12 Г-н. Радев

    42 7 Отговор
    Кога ще почнете борбата срещу модела Пеевски Борисов, айде де чакаме.

    Коментиран от #37

    16:56 08.06.2026

  • 13 Идват избори

    31 10 Отговор
    ППДБ започнаха кампанията си. И на този ще му извадят някоя керлива риза. Снимката е много показателна.

    Коментиран от #16

    16:57 08.06.2026

  • 14 Ура,,Ура

    39 16 Отговор
    Огромна черна точка за новите управляващи. Да му мислят как ще продължават да действат с МВР и прокуратурата. Защото си мисля, че тук има пръст точно прокуратурата. И съответно някой от кукловодите, които са зад кулисите.

    16:57 08.06.2026

  • 15 Дориана

    51 10 Отговор
    Нека Кандев да излезе и да каже кой му е пречил на работата , кой е спъвал работата му и дали някой го е заплашвал. Да не би мафията на корумпирания модел Борисов - Пеевски да са го заплашили и притиснали с нещо. Защото изведнъж се оттегля без да е споделил нищо с Демерджиев или Радев. Това много наподобява случая с Петрохан когато няколко здрави момчета решават да се "оттеглят" "самоубивайки се"Така, че тук по всяка вероятност има намеса на мафията.

    Коментиран от #17

    16:57 08.06.2026

  • 16 име

    17 3 Отговор

    До коментар #13 от "Идват избори":

    Местните избори 2027 са далеч по-важни от президентските.

    17:04 08.06.2026

  • 17 Ура,,Ура

    15 10 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Ако някой е заплашил семейството му, няма начин да остане на поста си. Дано да го замести Дечев или Рашков. Иначе нищо не се знае.

    17:05 08.06.2026

  • 18 хахаха

    48 13 Отговор
    Тоя Кандев бил голяма работа, цели два месеца работил и се трудел неуморно...въпроса е останалите 30 години, в които е бил в системата на МВР и все на отговорни длъжности какво е правил?

    Коментиран от #21

    17:05 08.06.2026

  • 19 Тома

    34 12 Отговор
    Какво му обещаха на Кандев петроханци

    Коментиран от #22, #23

    17:06 08.06.2026

  • 20 Боян

    16 4 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Аме те са си едно и също. Просто си ни будалкат.

    17:07 08.06.2026

  • 21 Оооо

    20 8 Отговор

    До коментар #18 от "хахаха":

    Точно каквото са правили сума ти години Калин Стоянов, Терзийски и М. Маринов.

    17:09 08.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дориана

    21 4 Отговор
    Не трябва да се разсъждава прибързано . Тук има въпроси на които може само Кандев да отговори. Кой му е пречил или спъвал работата ? Заплашван ли е бил ? Този случай много наподобява на случая Петрохан. Кандев също като четиримата здрави и пълни с енергия мъже от Петрохан изведнъж се "разочароват" от властта и единия решава да напусне МВР , другите решават да се "самоубият"..Тук има причина да се съмняваме, че е оказан натиск и заплаха от мафията на корумпирания модел Борисов- Пеевски. Няма логично обяснение, защо Кандев не е разговарял с Демерджиев или с Румен Радев. Защо чрез ФЕЙСБУК говори.?

    17:12 08.06.2026

  • 25 азз

    22 8 Отговор
    умник гюро - президент.....имаше ли глава,капа ли имаше.....

    17:12 08.06.2026

  • 26 да се маха този

    19 7 Отговор
    Псевдо герой като всички в ппдб..защо не каже, че всички амнагли в софия гласуваха за ппдб и точно този смешник им правешен чадър ..вижте протоколите от изборите.... бил герой..смешник от магнаурското училище..марш

    17:13 08.06.2026

  • 27 Глас

    20 2 Отговор
    Защо не каже каква е причината да напусне с факти, имена и тн. Пак скрито покрито и не става ясно, а само спекулации. Може наистина да има обективни причини, но нищо не стига до обикновения човек.

    Коментиран от #52

    17:13 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тити на Кака

    22 5 Отговор
    Някой ще се досети ли, че думата "прибран" е част от речника на българските мутри?
    Мутрите, на които голфър Гюро Тъпото чинно е носил саковете със стикове в голф клуба?

    17:16 08.06.2026

  • 30 всички заедно от претрохан

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Андрей Гюров за Президент,":

    пен....деля гюро и грознкът кандю///перфектната двойка.. ура под дъгата..гласувайте да ви застояте изцяло всички граднки и земи... тези ще са

    Коментиран от #35

    17:17 08.06.2026

  • 31 Респект

    14 24 Отговор
    Правителството на Гюров беше за пример. Никога сме нямали такова Правителство, съставено от истински патриоти, милеещи и работещи всеотдайно за България от ден едно на встъпването си.
    Досега шапкарите само харчат пари и се чудят как да ощавят пенсионери, майки, деца, културата ...

    17:17 08.06.2026

  • 32 не те ли е гнус бе

    11 7 Отговор

    До коментар #10 от "Андрей Гюров за Президент,":

    време е обществото да си прибира ЛГБТ вересиите

    Коментиран от #38

    17:17 08.06.2026

  • 33 Копейкин Костя

    7 9 Отговор

    До коментар #28 от "каква ушчанка бе":

    Отивай да поднасяш цветя пред мавзолея на обратния евреин умрял от сифилис, ватенка!
    Марш!!!

    17:18 08.06.2026

  • 34 големдебил

    11 5 Отговор
    Гюрюююю,кога е имало протести срещу вас и новата власт че да видим дали биете бе?Кви колони сънуваш?Ахти и зрода.

    Коментиран от #42

    17:19 08.06.2026

  • 35 Румен Решетников

    10 9 Отговор

    До коментар #30 от "всички заедно от претрохан":

    За петолъчниците перфектната президентска двойка са красавиците Велислава Дърева и Копейкин, нали, другарю? 😀

    17:21 08.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 смехоран

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Г-н. Радев":

    Ше почакаме,докато пукнем.

    17:22 08.06.2026

  • 38 Чиба, nocepko !

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "не те ли е гнус бе":

    А тебе не те ли е гнус да гълташ на турските ТИР-аджии, след като са го слагали на майка ти отзад ?
    А ма, napцал ?

    17:25 08.06.2026

  • 39 7333

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "РумРадев":

    Тези цяла седмица ще вият около плоския си номер, пудели, болонки и прочее...

    17:25 08.06.2026

  • 40 така така

    5 5 Отговор
    Колко още време ще гледаме тези комунистически мутри?

    17:26 08.06.2026

  • 41 Тити на Кака

    13 5 Отговор
    Ще напомня на Голфър Гюро следните факти:

    1. Г-н Кандев не беше уволнен, сам подаде оставка.
    2. Мотивите за подадената оставка съдържат в себе си самооценки на заявителя като за достоен, принципен, надпартиен, неподдаващ се на влияния полицай, мъж на честта.
    3 Много добре, само дето има малък проблем в изявата на този мъж на честта. Няма нито едно конкретно доказателство за оказван натиск. Кой, кога, по какъв повод. Само общи приказки и внушения, никакви факти.
    4. Сега оставаме в очакване да видим дали този принципен човек ще започне да говори конкретно или Гофър Гюро ще го разхвалва с клатене на въздух, докато Кандев свенливо / и тайнствено/ си мълчи.

    17:26 08.06.2026

  • 42 ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "големдебил":

    дебилси бе неголем а мноопрост

    17:26 08.06.2026

  • 43 На кръстопът

    10 2 Отговор
    Готвят го за избори.
    Според мен ще го използват, заради популярността му.

    Коментиран от #48

    17:27 08.06.2026

  • 44 ИСТИНАТА

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "РумРадев":

    Кремълският цирей Румен Радев се спука!
    Георги Кандев: Днес напускам МВР!

    17:27 08.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Партия Петрохан +

    8 3 Отговор
    Ето я двойката. Само знамето липсва.

    Коментиран от #51

    17:29 08.06.2026

  • 47 хахахахихихи

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    аз пък си представих Кендимен зам .президент с тоя страшен и безумен поглед,и се запитах дъл някой чужд държ. глава ще посмее да дойде у нас,или да го поканят у тях?

    17:30 08.06.2026

  • 48 тръц

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "На кръстопът":

    Юруш на новия спасител

    17:35 08.06.2026

  • 49 БеГемот

    10 3 Отговор
    Тия помияри нямат срамм...и за уличните кучета стана ясно че палячото ще бъде кандидат вицепрезидент на другия палячо...ама няма да им се получи..

    17:36 08.06.2026

  • 50 Д-р Ментал

    10 7 Отговор
    Жалко, че е подал оставка. Системата има нужда точно от такива хора

    17:37 08.06.2026

  • 51 Чиба, nocepko !

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Партия Петрохан +":

    Ми стига го кри в Zagника си, дай им го !

    Коментиран от #66

    17:40 08.06.2026

  • 52 четмо между редовете

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Глас":

    емил дечев и георги кандев са били в сащ няколко дена преди изборите на 19 април, радев след изборите оставя кандев за главен секретар...

    17:41 08.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 демократ

    9 4 Отговор
    Гюров и Кандев- идеалната избираема президенстска двойка на демократичната общност. Започва комунистическата кампания за оплюване и хвърляне на кал. Справка- случаят Петрохан и Варна. Друго плоските мозъци на ДС и КГБ не могат да измислят.

    17:42 08.06.2026

  • 55 Гяуров

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Крокодила Геня - вицепрезидент

    17:42 08.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Плевнелиев версия 2.0

    7 4 Отговор
    Тия евтини евроатлантически продажнически номерца не с нас! Това го знаем вече. Ходете да играете театри пред други нации. Жълтите не сме толкова глупави.

    17:45 08.06.2026

  • 58 Този

    9 3 Отговор
    не става за политик.
    Гледа страшно!

    17:45 08.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Палячо

    5 4 Отговор
    На сводката сутринта си проблеми нямало, мълчал като партизанин на разпит, ама някъде час след това му се сторил тесен кабинетът и решил, че го притискат... Евтини номера от селски вечеринки, да върви на.... си...

    17:46 08.06.2026

  • 62 без коментар

    6 5 Отговор
    Припомнете си "Умник Гюро с умници другари" от Елин Пелин. Съвременият Гюро и другарите му като Кандев и те напират да се борят с мечката. Само че са страхливи тарикати и искат нас да пратят в бърлогата (Украйна) да вадим мечката. Иначе и двамата кандидати са обратно на острото, та се налага един друг да се хвалят. Умря циг..ката дето ги хвалеше.

    17:47 08.06.2026

  • 63 Петрохан агент

    8 4 Отговор
    Тъкмо си бях помислил, че се намери един свестен в партията на нетрадиционните сексулни ориентации и те ме опровергаха... Сущата пръчка се оказа като останалите...

    17:49 08.06.2026

  • 64 сПраведлив

    1 8 Отговор
    Гюров президент

    17:49 08.06.2026

  • 65 Глупости

    5 3 Отговор
    Ама, Андрейчо, той сам си тръгна, никой не го е освобождавал, още по-малко прибирал... То верно, че вие живеете в различна, измислена от вас реалност, ама е малко смешно да се оплакваш от неща, които не са се случили...

    17:51 08.06.2026

  • 66 Ззадници

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Чиба, nocepko !":

    Ги разбираш ти, То

    17:53 08.06.2026

  • 67 Мда

    5 3 Отговор
    Много им се искаше на розовите петрохански понита Кандев да бъде отстранен, та да може да ореват ортялъка, ама за тяхно съжаление, това не се слъчи... Нищо де, те пак си ревът, като вдовица за... наденица, даже не са си направили труда да променят предварително скалъпената реч... За нищо не стават тези...

    17:54 08.06.2026

  • 68 Силиций

    4 2 Отговор
    "Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение."
    Радев дава ли си сметка,че както са го подбрали старите мутри може да окаже също
    "кратко изключение" ? Ако продължава да се прави на външен министър,а не заработи като премиер-министър на България,не му остава много време "полет"

    17:56 08.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Номерца

    6 1 Отговор
    Притиснат бил казва?!? Ами най-вероятно са го притиснали да разследва съпартийците си за партийната касичка е укро привкус от "Баба Алино", а това е било в директен сблъсък с ценностите му...

    18:06 08.06.2026

  • 71 Предизборни чалъми

    4 2 Отговор
    Ама тази преизборна снимка преди или след като се е почувствал притиснат Жорката е правена?

    18:09 08.06.2026

  • 72 Буха ха

    4 2 Отговор
    Гюро, това от Киев ли ги пращаш?

    18:10 08.06.2026

  • 73 Грешка

    3 1 Отговор
    С този си театрален Фейсбук ход, заличи всички положителни впечатления оставени досега...

    18:14 08.06.2026

  • 74 Бегом марш

    4 1 Отговор
    Жалко и доста показателно е, че човек, който се прави на принципен, предава "уж" принципите си в гонене на постове, срещу които на думи се бори...

    18:19 08.06.2026

  • 75 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Механик":

    Да мразя ви с претенциите си за величие а сте пълна посредственост! С "Аз АЗ" когато един хляб не можете да замесите ,с цялото охкане и пъшкане че "тия пак дигнаха бензина" как ще се ходи до Гърция за чака - рака ,как аз на тия ще им е майката а пред шефа правите килим !! И още че Аз на ЕС ще им какво ЩЕ че ни крепеха 25 години нещастната валута да не потънем ептен ,все някой е виновен ноо ние никога !И както казваше Щастливеца "Маа се у влакнестите гърди и вика Булгар Булгар " Патриоти и пак Алеко го е написал !!""Ти ще цалунеш ръка, аз — двете ръце; ти ще цалунеш скута, аз — краката; ти ще цалунеш на друго място, аз — на още по-друго място. Че ти с мен ли ще се надпреваряш бе, кьорпе?"" Какво да харесвам на такъв народ??

    18:19 08.06.2026

  • 76 Ааа

    4 1 Отговор
    Гюров, а да разследва незаконно построени градове даде ли му свобода, щото там работата започна чак след като ти си тръгна, а фактите са били очеизвадни? Кажи да разберем дали принципите ти стигат по-далеч от черната партийна каса?

    18:22 08.06.2026

  • 77 Хаха

    4 1 Отговор
    Готвят го за вицепрезидент?

    18:23 08.06.2026

  • 78 Рамбо

    3 1 Отговор
    Тези кретени ще стават прециденска двойка, ха ха ха.

    18:34 08.06.2026

  • 79 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Неврокопският помак със сини венци Гюров е за затвор за 10 годишния договор с Украйна без санкция на НС

    18:35 08.06.2026

  • 80 безпартиен

    2 0 Отговор
    Държава пълна с герои! Преди години един пожарникар - герой беше назначен на най-високата професионална длъжност в МВР без нито един ден оперативен стаж!!!Остана в историята с думите "Ние ги хващаме,те ги пускат"!Така и не каза,че не е нужно само да ги хващат,а да се съберат достатъчно доказателства! Това,че умишлено или не не се събираха едва ли му е било известно!Има много начини едно доказателство да не е годно за пред съда и това се знае от всички!Но обикновените хора го приеха като "борец с престъпността".Такъв борец,че по това време се извършиха най много НЕРАЗКРИТИ убийства!След това нивото се вдига и човека му направиха партия,туриха го шеф и след "избори" започна да управлява държавата!И като започна едно строителство на магистрали.......та до сега! Резултатът е НИТО една завършена магистрала,а парите ги няма!Дали и този не е в серия 2 като ББ??

    18:39 08.06.2026

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