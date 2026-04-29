Очертава ли се нова криза с боклука във Варна?

29 Април, 2026 08:19 757 21

От общината уверяват, че се подготвя нов договор с по-високи изисквания за техника, за да не се допускат подобни кризи, особено в навечерието на летния туристически сезон

Мария Атанасова

Очертава ли се нова криза с боклука във Варна? Това се питат много жители на морската ни столица, а кметът на града Благомир Коцев обяви в социалните мрежи, че ще поиска помощ от София – два камиона за сметоизвозване, посочи БНТ.

Жители на Варна сигнализират за препълнени контейнери и затруднения със сметоизвозването.

Според общината причината за проблема са аварии в техниката на сметопочистващата фирма.

Илия Коев, Заместник-кмет на Варна: „В петък ни беше съобщено за три аварирали специализирани камиона, което доведе до пропуснати наряди и натрупване на отпадъци. Тази гледка, която видяха варненци, тя е недопустима.“

По думите му са проведени спешни срещи с фирмата и са наложени санкции:

„Наложени са глоби, като само за тази ситуация те са около 60 000 евро. Изискали сме конкретни действия за възстановяване на нормалната работа.“

От общината уверяват, че се подготвя нов договор с по-високи изисквания за техника, за да не се допускат подобни кризи, особено в навечерието на летния туристически сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 3 Отговор
    Жалко ! Варна е много красив град!

    Коментиран от #9

    08:24 29.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    13 1 Отговор
    Васил Терзиев и Благомир Коцев не могат да се справят с управлението на София и Варна.

    08:28 29.04.2026

  • 4 Био отпадъци

    3 4 Отговор
    Много буклуци останаха в общината. Още от управлението на герп/дъпъсъ. Освен лъжливата Пламенка има още доста за изчегъртеане.

    08:33 29.04.2026

  • 5 ХиХи

    7 1 Отговор
    Кмет от ППДБ криза с боклук. Веднъж е случайност повече от веднъж е тенденция. У София същото

    08:33 29.04.2026

  • 6 добър ден черноморие

    3 1 Отговор
    не стига чеСЕРЕТЕ вМОРЕТО ми сега иБОКЛУЦИ по улиците

    08:35 29.04.2026

  • 7 само питам

    3 2 Отговор
    защо по времето на ТОДОР ЖИВКОВ нямаше такива кризи?


    ааа.. сетих се защото белене работеше

    08:36 29.04.2026

  • 8 оня с коня

    2 1 Отговор
    ас като ви казвам че е време да гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългаpскиГeн

    08:37 29.04.2026

  • 9 така е

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Беше красив град, но вече нищо не остана от него. Навсякъде е бетон, Варна и Златни пясъци се сляха от строителството, секат се гори в курортните комплекси, украинци превземат града... Кметът е виртуален, той няма приемен ден, а общува с варненци в социалните мрежи. Десетки декари вековни гори в природен парк Златни пясъци бяха отсечени от украинска фирма, която строи в противоречие с няколко закона. Главният архитект заяви, че е почти сигурен, че се строяло без разрешение за строеж. Почти сигурен бил!!! Сякаш аз ги издавам тези разрешения за строеж. Той, ако не знае със сигурност, аз ли да знам? Тук от 35 години всичко е корупция и схеми- Градът буквално се задушава от свръхстроителство, което не се прави в селищните образувания, а насред изградени квартали, в които се усвояват зелени площи, детски площадки и паркинги. Жалко за красивия някога град, който беше зелен, уреден и спокоен.

    Коментиран от #15, #19

    08:39 29.04.2026

  • 10 Нощен терор

    5 0 Отговор
    Хидравликата на камионите събиращи боклука вият като стадо бивилици, не се спи

    08:39 29.04.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Където има кметове на ппдебъ - там има боклук п0 мия и мизерия! Скоро плъхове и бубонна чума!

    08:48 29.04.2026

  • 12 кокоран не е Хей

    4 1 Отговор
    а благо не е коропциунер!

    08:50 29.04.2026

  • 13 Z Зомби

    3 0 Отговор
    Варна е най-превзетият град в България. Ако Радев има волята да се изправи срещу олигарсите трябва да започне от там.Макар че, е много късно. Бариери и безумни строежи никнат като Гъби. А кмета само заради едно интервю прекара 6 месеца в ареста.

    Коментиран от #14

    08:54 29.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Коста

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    Главният архитект е един човек без никаква защита. И всеки обвинява него. Ако дойде един като Дънката, или оня Дерменджиев, с милиони евра зад гърба си, очакващи от един строеж да спечелят оше десетки милиони,и му каже в днешно време и безплатно убиват. Главният архитект не може да откаже предложение. Кой защитава главният архитект от подобни мафиоти. Да не говорим, че вторият е причината Б Коцев да е кмет. Коцев вдигна такса смет заради него. Но Варна е затънала в боклуци. Щот на милионера му се чупили камионите видиш ли. Сега 3 един шофьор в камион и той не може да ходи да събира боклуци около контейнерите. Просто вдига контейнера, изпразва го в камиона и го връща обратно. И бърза защото образува задръстване.
    И какво правят кметовете по райони. Пращат да събират боклуците около казаните жените, които чистят улиците, макар че изобщо не им е работа.
    Град Варна се управлява от тапири. Кръгът Хоризонт.

    08:57 29.04.2026

  • 16 Коста

    6 0 Отговор
    Защо никой не спира строителството на КУБ? Къде е УСКОР? Само рушвети ли събират? Питайте , разследвайте колко пари е взел шефа на УСКОР и разни други шефове. Украинските мафиоти богопомазани ли са? Имало въоръжена охрана. Нали има полиция,?! Не съм чул нещо да е предприела. После като продадат апартаменти незаконно построени хората ще съдят държавата и ние ще плащаме зулумите на Община Варна.

    09:03 29.04.2026

  • 17 Варненец

    5 1 Отговор
    А днес жена ми попита Изкуствения интелект защо пак нямаме вода. Много зачестиха прекъсванията в нашия район. Интелектът отговори и обясни. Личи си, че сме в 21-ви век. Не и по водата, де.

    Коментиран от #18

    09:04 29.04.2026

  • 18 Естествен простак

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Варненец":

    Поради презастрояването със сгради над 10 етажа напоследък, включването им във ВиК и енергото води до постоянни аварии и прекъсвания.

    09:24 29.04.2026

  • 19 Украинската мафия превзема БГ!

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    КМЕТЕ ОТ ПЕТРОХАН, КАКВО СТАНА С МАФИОТСКАТА ОКРАИНСКА ГРУПА КУБ , ДЕКА ИЗСЕЧЕ НАД 100 ДЕКАРА ГОРА НА ЗЛАТНИТЕ? КАК ОРАИНЦИТЕ У НАС СА С ОРЪЖИЕ? ШАЙКАТА БОРИСОВА ЛИ Е ДОПУСНАЛА ТАЯ ВЪОРЪЖЕНА МАФИЯ ДА ВИЛНЕЕ И НАС? ДАЖЕ ПОЛИЦИЯТА НЕ МОЖЕ НИЩО ДА НАПРАВИ И ГЛЕДА ОТСТРАНИ.

    09:36 29.04.2026

  • 20 койдазнай

    1 0 Отговор
    И Благо се научи от васко ушето. Поставил е условие, че от всеки лев за боклука, 30% трябва да се превеждат по сметка. Те даренията за петроханци, все от някъде трябва да идват!
    Това е същността на кризата!

    10:00 29.04.2026

  • 21 Коста

    1 0 Отговор
    Сега се зачетох по-подробно... Коцев щял да иска 2 камиона от София???? Абе нали Община Варна сключи договор за сметоизвозване? Или бъркам, че големите камиони за сметоизвозване са отговорност на фирмата за сметоизвозване не на Община Варна. Коцев е някакво Корумпе-Тапир

    10:07 29.04.2026

