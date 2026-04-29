Очертава ли се нова криза с боклука във Варна? Това се питат много жители на морската ни столица, а кметът на града Благомир Коцев обяви в социалните мрежи, че ще поиска помощ от София – два камиона за сметоизвозване, посочи БНТ.
Жители на Варна сигнализират за препълнени контейнери и затруднения със сметоизвозването.
Според общината причината за проблема са аварии в техниката на сметопочистващата фирма.
Илия Коев, Заместник-кмет на Варна: „В петък ни беше съобщено за три аварирали специализирани камиона, което доведе до пропуснати наряди и натрупване на отпадъци. Тази гледка, която видяха варненци, тя е недопустима.“
По думите му са проведени спешни срещи с фирмата и са наложени санкции:
„Наложени са глоби, като само за тази ситуация те са около 60 000 евро. Изискали сме конкретни действия за възстановяване на нормалната работа.“
От общината уверяват, че се подготвя нов договор с по-високи изисквания за техника, за да не се допускат подобни кризи, особено в навечерието на летния туристически сезон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:24 29.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
08:28 29.04.2026
4 Био отпадъци
08:33 29.04.2026
5 ХиХи
08:33 29.04.2026
6 добър ден черноморие
08:35 29.04.2026
7 само питам
ааа.. сетих се защото белене работеше
08:36 29.04.2026
8 оня с коня
08:37 29.04.2026
9 така е
До коментар #1 от "Пич":Беше красив град, но вече нищо не остана от него. Навсякъде е бетон, Варна и Златни пясъци се сляха от строителството, секат се гори в курортните комплекси, украинци превземат града... Кметът е виртуален, той няма приемен ден, а общува с варненци в социалните мрежи. Десетки декари вековни гори в природен парк Златни пясъци бяха отсечени от украинска фирма, която строи в противоречие с няколко закона. Главният архитект заяви, че е почти сигурен, че се строяло без разрешение за строеж. Почти сигурен бил!!! Сякаш аз ги издавам тези разрешения за строеж. Той, ако не знае със сигурност, аз ли да знам? Тук от 35 години всичко е корупция и схеми- Градът буквално се задушава от свръхстроителство, което не се прави в селищните образувания, а насред изградени квартали, в които се усвояват зелени площи, детски площадки и паркинги. Жалко за красивия някога град, който беше зелен, уреден и спокоен.
Коментиран от #15, #19
08:39 29.04.2026
10 Нощен терор
08:39 29.04.2026
11 Ивелин Михайлов
08:48 29.04.2026
12 кокоран не е Хей
08:50 29.04.2026
13 Z Зомби
08:54 29.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Коста
До коментар #9 от "така е":Главният архитект е един човек без никаква защита. И всеки обвинява него. Ако дойде един като Дънката, или оня Дерменджиев, с милиони евра зад гърба си, очакващи от един строеж да спечелят оше десетки милиони,и му каже в днешно време и безплатно убиват. Главният архитект не може да откаже предложение. Кой защитава главният архитект от подобни мафиоти. Да не говорим, че вторият е причината Б Коцев да е кмет. Коцев вдигна такса смет заради него. Но Варна е затънала в боклуци. Щот на милионера му се чупили камионите видиш ли. Сега 3 един шофьор в камион и той не може да ходи да събира боклуци около контейнерите. Просто вдига контейнера, изпразва го в камиона и го връща обратно. И бърза защото образува задръстване.
И какво правят кметовете по райони. Пращат да събират боклуците около казаните жените, които чистят улиците, макар че изобщо не им е работа.
Град Варна се управлява от тапири. Кръгът Хоризонт.
08:57 29.04.2026
16 Коста
17 Варненец
Коментиран от #18
09:04 29.04.2026
18 Естествен простак
До коментар #17 от "Варненец":Поради презастрояването със сгради над 10 етажа напоследък, включването им във ВиК и енергото води до постоянни аварии и прекъсвания.
09:24 29.04.2026
19 Украинската мафия превзема БГ!
До коментар #9 от "така е":КМЕТЕ ОТ ПЕТРОХАН, КАКВО СТАНА С МАФИОТСКАТА ОКРАИНСКА ГРУПА КУБ , ДЕКА ИЗСЕЧЕ НАД 100 ДЕКАРА ГОРА НА ЗЛАТНИТЕ? КАК ОРАИНЦИТЕ У НАС СА С ОРЪЖИЕ? ШАЙКАТА БОРИСОВА ЛИ Е ДОПУСНАЛА ТАЯ ВЪОРЪЖЕНА МАФИЯ ДА ВИЛНЕЕ И НАС? ДАЖЕ ПОЛИЦИЯТА НЕ МОЖЕ НИЩО ДА НАПРАВИ И ГЛЕДА ОТСТРАНИ.
09:36 29.04.2026
20 койдазнай
Това е същността на кризата!
10:00 29.04.2026
21 Коста
