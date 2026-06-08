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Граждани на Варна отново поискаха оставката на кмета Благомир Коцев

Граждани на Варна отново поискаха оставката на кмета Благомир Коцев

8 Юни, 2026 21:37, обновена 8 Юни, 2026 20:41 567 16

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  • оставка-
  • протест-
  • благомир коцев

Напрежението е провокирано от натрупаното обществено недоволство срещу начина, по който се управлява града

Граждани на Варна отново поискаха оставката на кмета Благомир Коцев - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Граждани от Варна излязоха на пореден протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев.

Протестът започна към 18:00 ч. днес и е провокиран от натрупаното обществено недоволство срещу начина, по който се управлява Варна, липсата на достатъчно доверие в местната власт, проблемите с прозрачността, отчетността, инфраструктурата, чистотата, обществените поръчки и усещането за административно бездействие по важни за града въпроси, разбра ФОКУС.

Десетки жители се събраха за пореден ден пред Община Варна. Настоява се за ясна политическа отговорност, повече прозрачност в управлението и реална отчетност пред жителите на Варна.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ьТВ

    9 3 Отговор
    Коцев само обикаля по студията вместо да събаря ?!

    Коментиран от #12

    20:43 08.06.2026

  • 2 Пич

    7 3 Отговор
    Аооо, това е толкова недемократично!!! Нали трябваше да се протестира - Благо е невинен...?!

    20:43 08.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    В случая чадъра е от по високо ниво.От Тиквата и Шиши.Не че Благо няма за какво да бъде съден.

    20:44 08.06.2026

  • 4 Красимир Петров

    11 5 Отговор
    Варненски започнаха да проглеждат

    20:45 08.06.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    7 7 Отговор
    Баба Алино е активно мероприятие на руското ГРУ за дискредитиране на Украйна, България и Европа!
    Активни помагачи са нашите руски еничари в руската губерния Варна!
    Невзоров е доказан руски агент с украински паспорт!

    20:45 08.06.2026

  • 6 Деций

    1 5 Отговор
    Рехав е протеста, няма хора.Това не означава ,че Коцев е непричом!

    20:45 08.06.2026

  • 7 Правилно

    4 4 Отговор
    Щом ДЕСЕТКИ граждани са се събрали трябва да се вземат мерки.

    20:46 08.06.2026

  • 8 Иван Попов

    6 5 Отговор
    Всички кметове на ПП-ДБ са корумпирани не,ка.дъ,рници

    20:46 08.06.2026

  • 9 благо кокорчев

    5 4 Отговор
    казвам ви как цял мандат гледам бетоновоз след бетоновоз отиват към гората... викам си военните строят нещо... честна кирчо-кокорчевска

    20:46 08.06.2026

  • 10 Гражданин

    3 1 Отговор
    Абе няма ли втори съвестен мафиот да наклевети отново кмета, че пак да го арестуват!?

    20:49 08.06.2026

  • 11 Лопата Орешник

    3 2 Отговор
    Тия същите варненци ли са, които протестираха да го пуснат от кафеза? За един приятел питам?!

    20:50 08.06.2026

  • 12 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ьТВ":

    Така!!! Досега да беше съборил половината незаконен град!!!

    20:51 08.06.2026

  • 13 Когато някой е тъп, то е завинаги

    5 0 Отговор
    Не повече от сто души, платени от Боко и Шиши, организирани от патерицата Израждане! До вчера не знаели, ама сега вече били разбрали! Дори Шиши махна протежето си от ДПС, защото знае за какво става дума!

    20:54 08.06.2026

  • 14 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор
    Скъпи мрънкалници хайде тогава да занулим всичките кметове ,да си изберете от гроб и шиши калинки и ПКП та и други толупи ,и да си управлявате и вие да сте щастливи ! И дано ви се затворят плювaлHициTE ! И да Ви дойде сърце на место да дойдат и руснаците и да си EвaвaMe MaйкaTa MИла ЛaЙHepи безподобни !!

    20:56 08.06.2026

  • 15 те руско

    3 1 Отговор
    Те рускоговорящите всички са руски шпиони с украински паспорти.

    20:56 08.06.2026

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бас хващам,че до края на седмицата Коцев ще поиска политическо убежище в посолството на Украйна в София .

    21:01 08.06.2026

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