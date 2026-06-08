Граждани на Варна отново поискаха оставката на кмета Благомир Коцев

Граждани от Варна излязоха на пореден протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев.
Протестът започна към 18:00 ч. днес и е провокиран от натрупаното обществено недоволство срещу начина, по който се управлява Варна, липсата на достатъчно доверие в местната власт, проблемите с прозрачността, отчетността, инфраструктурата, чистотата, обществените поръчки и усещането за административно бездействие по важни за града въпроси, разбра ФОКУС.
Десетки жители се събраха за пореден ден пред Община Варна. Настоява се за ясна политическа отговорност, повече прозрачност в управлението и реална отчетност пред жителите на Варна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ьТВ
Коментиран от #12
20:43 08.06.2026
2 Пич
20:43 08.06.2026
3 Последния Софиянец
20:44 08.06.2026
4 Красимир Петров
20:45 08.06.2026
5 Ганя Путинофила
Активни помагачи са нашите руски еничари в руската губерния Варна!
Невзоров е доказан руски агент с украински паспорт!
20:45 08.06.2026
6 Деций
20:45 08.06.2026
7 Правилно
20:46 08.06.2026
8 Иван Попов
20:46 08.06.2026
9 благо кокорчев
20:46 08.06.2026
10 Гражданин
20:49 08.06.2026
11 Лопата Орешник
20:50 08.06.2026
12 Точно
До коментар #1 от "ьТВ":Така!!! Досега да беше съборил половината незаконен град!!!
20:51 08.06.2026
13 Когато някой е тъп, то е завинаги
20:54 08.06.2026
14 ПЪЛНИ Глупости
20:56 08.06.2026
15 те руско
20:56 08.06.2026
16 Сатана Z
21:01 08.06.2026