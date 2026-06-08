Граждани на Варна отново поискаха оставката на кмета Благомир Коцев

Граждани от Варна излязоха на пореден протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев.

Протестът започна към 18:00 ч. днес и е провокиран от натрупаното обществено недоволство срещу начина, по който се управлява Варна, липсата на достатъчно доверие в местната власт, проблемите с прозрачността, отчетността, инфраструктурата, чистотата, обществените поръчки и усещането за административно бездействие по важни за града въпроси, разбра ФОКУС.

Десетки жители се събраха за пореден ден пред Община Варна. Настоява се за ясна политическа отговорност, повече прозрачност в управлението и реална отчетност пред жителите на Варна.