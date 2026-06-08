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Коцев: "Баба Алино" е чудовищно престъпление

Коцев: "Баба Алино" е чудовищно престъпление

8 Юни, 2026 21:44, обновена 8 Юни, 2026 20:51 449 19

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  • баба алино

Кметът на Варна обяви, че е бил арестуван заради "незаконния град"

Коцев: "Баба Алино" е чудовищно престъпление - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Първите заповеди за спиране на незаконното строителство в местността Баба Алино са издадени от Община Варна още на 1 септември 2025 г. Това по никакъв начин не повлиява на чуждестранния инвеститор. Напротив, незаконните дейности там само се разрастват", заяви във Фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев.

"Явно някой много се е уплашил, че аз и екипа ми ще докараме процедурата по спирането на строителството до край. И е решил едновременно да върне в България експулсирано лице, заплашващо националната сигурност, да организира ареста на пречкащия се кмет, и по този начин активно да съдейства в схемата за пране на безобразно много пари", смята Коцев.

"Как, освен така, българското общество да си отговори на следните въпроси: Кой строителен инвеститор би рискувал бизнеса си, като построи незаконно цял град? Кой строителен инвеститор продължава да строи, и то още по-бързо, след като контролният орган недвусмислено му е показал, че счита строителството му за незаконно? Кой строителен инвеститор идва от друга държава, бива изхвърлен от нея, а след това се връща, за да продължи незаконните си действия? Кой, ако не някой на последните етажи на властта, има влиянието да покровителства всичко това?", запита кметът на Варна.

"Баба Алино" е чудовищно престъпление, което с право разтърси цялата страна. Смятам, че истината е толкова фрапираща, че никога няма да се каже изцяло и до край. Нищо обаче не може да спре хората да си задават въпроси. Вчера МЗХ събори незаконната ограда във "Форест клуб". Малцина знаеха досега, но от откритите 104 обекта там, близо 50 са на първа и втора плоча и се намират зад тази ограда. Незаконният град можеше и да е двойно по-голям. Но в крайна сметка беше спрян. А на въпроса „защо сега“, вече всеки може да си отговори. Защото в държавата с голямо "Д", апашите се пазят, а стражарите ги палят и свършват в ареста". заключи Коцев.

Още през 2015 година е направен първият опит за одобряване на строителство върху същата територия, който тогавашният кмет на Варна Иван Портних твърди, че е спрял чрез намеса в Общинския съвет. Въпреки това през следващите години в района започват да се появяват множество обекти, легитимирани чрез т. нар. "удостоверения за търпимост".

През 2023 година, след вътрешни рокади в дирекция "Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими" (УСКОР), са установени порочни практики при издаването на такива удостоверения. А през 2025 г. Община Варна издава първите официални заповеди за спиране на незаконното строителство в местността Баба Алино.

Въпреки тези административни актове, процесът не само не спира, но се ускорява, придружен от сигнали за незаконна сеч на вековна гора, прераснала в изграждане на мащабна инфраструктура – трафопостове и водоснабдителни мрежи.

Междувременно настоящия кмет на Варна, Благомир Коцев е задържан по обвинения в корупция, подкуп и принуда, като без ясна причина случаят е преместен в Софийски градски съд. След многобройни откази за промяна на мярката му за неотклонение и обжалвания, делото е върнато във Варна, след което Коцев е освободен под парична гаранция.

В края на май тази година, в разгара на скандала "Баба Алино", е направен опит за палеж срещу семейния ресторант на Коцев в Морската градина във Варна.

Източник: vesti.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така ли, и къде беше

    12 1 Отговор
    досега ве Кмете?🤣❤️🇧🇬🤣

    20:53 08.06.2026

  • 2 А ти

    14 2 Отговор
    Колосален престъпник

    20:53 08.06.2026

  • 3 тази престъпна фигура е страшно нагла

    13 2 Отговор
    и мястото и не е там където е а в затвора

    20:54 08.06.2026

  • 4 Пич

    12 2 Отговор
    Този нагъл гламавец защо дава интервюта, а не е на терен за да събаря незаконния град....?! Нали не се лъжа, че това е точно работа на кмета...???!!!

    20:55 08.06.2026

  • 5 Град София

    3 10 Отговор
    ПРАВ Е ЧОВЕКА! ЗАТОВА СА ГО ВКАРАЛИ В ЗАТВОРА! ЗАЩОТО НЕ ИМ Е ДАВАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ! ДРУГИТЕ СА ПРИБРАЛИ МИЛИОНИ РУШВЕТИ!

    20:55 08.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    А ти къде беше?

    20:55 08.06.2026

  • 7 На тоя Пачките от Баба Алино са му

    8 2 Отговор
    запълнили Мазето, до тавана.

    20:55 08.06.2026

  • 8 Потрес

    7 1 Отговор
    Това пони нагло да не страда от раздвоение на личността!?!?
    Аве пони ти от колко време си кмет там на какво се правиш!?
    Направо да го аресуват пак този наглец и да изпява и другите от Сглобката ГЕРБ-НН-ППДБ служещи на yкpoмафията!

    20:56 08.06.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    3 5 Отговор
    А " Кроко дел сол" на руската мафия в Царево, какво е?
    А Камчия!
    Племето помни като маймуните - 3 минути!
    И сега ще е всяко чудо за 3 дни!

    20:56 08.06.2026

  • 10 сериозно

    7 0 Отговор
    за тва ли изчакахте да се нанесат новодомците

    20:56 08.06.2026

  • 11 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Кметът Коцев се прави на "дръж ми шапката".Дори наминава Влади Горанов по гьонсуратлък члена на ППДБ

    20:57 08.06.2026

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    Абе издавай заповедите за събаряне, че колкото по-рано започнат делата, толкова по-бързо ще приключат. А и колко още неща ще излязат на яве. Или всичко е просто фарс?

    20:57 08.06.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    В което ти кмете си замесен! Няма как да не си!
    Няма как през главата ти да мине всичко!

    20:58 08.06.2026

  • 14 Без име

    2 0 Отговор
    Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%
    Тя става по-малко от 3700 евро месечно преди облагането с данъци. А нашите КОГА?

    20:58 08.06.2026

  • 15 Сталин

    2 0 Отговор
    Само забележете това престъпление във Варна продължава и в момента къде е съда и прокуратурата да блокират банковите сметки на тези украински бандити,защо още няма няма искане на полицията за европейска заповед за арест на този бандеровец ,защо няма масови арести на всички които са подписвали "разрешителни " за строежа на тази база на тия украински спящи терористични клетки

    20:59 08.06.2026

  • 16 до коцев

    1 0 Отговор
    Пускай заповедта за бутане на незаконното строителство, де, какво чакаш? Или още ще прикриваш това "чодовищно престъпление"?

    20:59 08.06.2026

  • 17 Ироничен

    0 0 Отговор
    Няма кой да повярва на лъжите ти! Дори Петроханци, но те ще се правят на луди.

    21:01 08.06.2026

  • 18 Алекс

    1 0 Отговор
    Да идва Възраждане, че ми омръзва и писна вече.

    21:03 08.06.2026

  • 19 Голяма

    0 0 Отговор
    работа. Взели някой лев и построили квартал на Варна. Това са инвестиции и всичко остава в България. В трудни времена трябва да се привличат всякакви инвеститори. Тези хора ще пазаруват, ще развиват бизнес, ще работят и ще плащат данъци. Може и работни места да открият. Колко хора и фирми са работили там и заплати са вземали. Класически инвеститори вече няма.

    21:03 08.06.2026

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