Запасът на горите у нас се е увеличил с 4,5% за последните 5 г.

Запасът на горите у нас се е увеличил с 4,5% за последните 5 г.

29 Април, 2026 11:35

  • гори-
  • дървесина-
  • пожари

През 2025 г. добивът е рекордно нисък, използваният прираст е едва 41%

Запасът на горите у нас се е увеличил с 4,5% за последните 5 г. - 1
Снимка: БКДМП
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Запасът на горите през последните 5 г. се е увеличил с 4,5% според официалните данни на Изпълнителна агенция по горите. Статистиката сочи, че горските площи заемат 38,62% от територията на страната. Запасът възлиза на 750 млн. м3. Според дългосрочните анализи това означава, че за последните 65 години се е увеличил 3,2 пъти.

Изсичат ли всъщност горите у нас, както масово се твърди?

Добивът от изминалата година възлиза на 5,649 млн. м3 и е рекордно нисък. Прирастът достига 13,653 млн. м3, като според предходните данни, сравнени с 2025 г., е използван едва 41%. За ЕС например цифрата е далеч по-висока, около 70%. По защитени територии (НАТУРА 2000 и други регулации) страната ни остава на първо място и е преизпълнила предварително всички изисквания за защита на европейската стратегия за горите 2030 и за биоразнообразието.

„Излизаме от границите на устойчивостта. Вече и за неспециалистите е видимо, че горите са пълни със суха и паднала маса. Пожарите в последните години стават все по-опустошителни“, коментира инж. Петър Дишков, експерт към БКДМП. Поддържането на доброто здравословно състояние според него трябва да се осъществи чрез подходящи лесовъдски мероприятия – различни видове сечи. При провеждането им се отстранява част от дърветата, за да може да се осигури растежен простор на оставащия дървостой. Добитата дървесина от друга страна би могла да се използва в полза на обществото – в строителството, производството на мебели, хартия, енергия, замествайки фосилните горива.

Петър Дишков предупреждава, че съществува сериозна опасност за горите, особено в ниските части на страната (под 500 м надм.вис). Те са застрашени от колапс. Това важи с особена сила за издънковите насаждения и иглолистните култури, които трайно застаряват и губят своята устойчивост и възможност за самовъзстановяване. В следващите месеци и години можем да очакваме увеличение на съхненето им и повече пожари.

Мерки за справяне със ситуацията

Ако искаме да избегнем обезлесяването и коренната промяна на ландшафта, трябва да се вземат спешни мерки за връщане към проактивното стопанисване. Особено важно е да се доверим на лесовъдите и да ги подпомогнем в тяхната дейност. Само с тяхна помощ можем да стопанисваме добре горите, така че да са по-здрави и устойчиви на пожари, вредители и каламитети. Не бива да се забравя, че критичната инфраструктура, без която не можем да управляваме процесите, са дърводобивните и дървообработващите дружества.

Климатичните промени изискват нови решения, смята инж. Дишков. Лесовъдството е екологичната мярка, която може да гарантира баланса между социалните, екологичните и икономическите функции на гората. Планирането на дейностите в горите е с хоризонт 50-100 години и следва да се прави професонално, без емоции, на база най-добрите постижения на науката и практиката. Добре е да се търсят нови решения – дървесни видове, подходящи за новите климатични условия, прилагане на биоикономика, на основата на проактивно горско стопанство, здрави гори за здраво общество.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    7 0 Отговор
    Хаххахахаха
    Приказки за жълтопаветници...... я се разходете из готите и след 3 години пак.... какво се еувеличило? Аз помня преди 25-30г. Как бяха горите и как са сега.... увеличила се е листната маса и въздуха между ушите на бръщолевищите небивалици от статията

    11:40 29.04.2026

  • 2 Мишел

    5 0 Отговор
    Увеличават се храстите , горите намаляват.

    11:44 29.04.2026

  • 3 гост

    5 0 Отговор
    В лудогорието гори не останаха, само адски горещини и засушаване през лятото. Тази статия някаква шега ли е ?

    11:48 29.04.2026

  • 4 ИВАН

    5 0 Отговор
    Углавни престъпници са това, посякоха горите и климата се променя всеки ден, ветрове, горещини, безводие, екстремни метеорологични явления, градушки ... престъпници, убийци, какво повече да се каже.

    11:48 29.04.2026

  • 5 Лъжци

    4 0 Отговор
    Що преписвате лъжите на корумпетата - да не мислите, че като някой друг го е казал и това ви оневинява да не си проверявате информацията! Дървената мафия разсипва провинцията барабар с черните елементи, които безгрижно си "берат" квото им падне, ама с лъжи ще се прикрие унищожението...

    11:51 29.04.2026

  • 6 офффф

    3 0 Отговор
    Срам. Позор. Как може да се пишат подобни глупости. Всяко дърво след 500 -600 метра от първостепен път е отсечено...
    Не пипат само тези които са до асвалта. Родопите са леш!!!!!!!!!!!

    11:53 29.04.2026

  • 7 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Лъжа ,никой не сади ,само се сече

    11:55 29.04.2026

  • 8 БЕЗ ДУМИ

    3 0 Отговор
    ДА СЕ СМЕЕШ ЛИ ДА ПЛАЧЕШ ЛИ!? пОГУБИХА ГОРАТА И СЕГА КАЗВАТ ЧЕ ИМАЛО И ОЩЕ ДА СЕ ПРЕМХВА, ДАЖЕ НЕ СМОГВАЛИ.

    11:55 29.04.2026

  • 9 малко било....

    2 0 Отговор
    Аха, ясно...... да се увеличат сечищата със 60 процента.....

    11:56 29.04.2026

  • 10 горските с резачки

    2 0 Отговор
    Храсти - ДА, Дърва - Не. Горите заприличаха на пустини. Никой не е посадил един склон. Никой!

    11:58 29.04.2026

  • 11 в гората тирове да видиш

    1 0 Отговор
    Светлето ингилизова, се закъхърила милата, мале, малееееееееееееееееееееееее. СЕЧЕ СЕ ПОГОЛОВНО

    12:01 29.04.2026

  • 12 ИВАН

    0 0 Отговор
    От тези престъпници ще страдаме всички и хора и животни, само голи сипеи напечени от слънцето и храсталак в най добрия случай ....това, което са залесявали дядовците ни заминава в бездънните джобове на безродници.

    12:08 29.04.2026

