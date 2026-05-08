Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Потушени са 54 пожара в България през изминалото денонощие

Потушени са 54 пожара в България през изминалото денонощие

8 Май, 2026 08:33 478 4

  • пожарна-
  • пожари-
  • българия

Пожарните екипи са реагирали на 81 сигнала за произшествия

Потушени са 54 пожара в България през изминалото денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Потушени са 54 пожара в България през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. При пожарите няма пострадали и загинали граждани. Пожарните екипи са реагирали на 81 сигнала за произшествия, изброи БТА.

С материални щети са възникнали 22 пожара, от които 12 - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 32 пожара.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи, а 21 - при оказване на техническа помощ.

Пожарните екипи са получили три лъжливи повиквания за изминалото денонощие.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо

    1 0 Отговор
    днес пак ще палят, доакто си разчистят земята за фотоволтаиците.

    08:37 08.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    а колко пенсии се гьтнаха от китайска настинка

    08:38 08.05.2026

  • 3 1488

    1 0 Отговор
    снощи валя в цяла бг

    08:38 08.05.2026

  • 4 УВ лампа

    0 0 Отговор
    Пожарът в политиката на България още не е потушен. Обирането на хората с високи цени продължава. Нищо,че във финансите всичко е бър в кутия.

    09:32 08.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове