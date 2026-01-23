Новини
България »
Двама мъже загинаха при пожари в домовете си

23 Януари, 2026 08:36 725 1

  • загинали-
  • пожари

Потушени са общо 54 пожара в страната през изминалото денонощие, а противопожарните звена са се отзовали на 93 сигнала за произшествия

Двама мъже загинаха при пожари в домовете си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потушени са общо 54 пожара в страната през изминалото денонощие, а противопожарните звена са се отзовали на 93 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН). При пожарите са загинали двама души.

Рано сутринта вчера в ОЦ при РДПБЗН- в Ловеч е получено съобщение за възникнал пожар в къща в с. Ломец, община Троян. Към произшествието са изпратени два пожарни автомобила. При пристигане на екипите на място се установява, че гори една от стаите на къщата и в нея има загинал 82-годишен мъж.

В ОЦ при СДПБЗН вчера по обед е получено съобщение за задимяване в къща в столичния квартал „Драгалевци“. На място е изпратен един пожарен автомобил. При влизане в къщата е установено тлеене на диван в една от стаите. В друга стая е намерен загинал 90-годишен мъж.

С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които 11 в жилищни сгради, един в промишлени сгради, десет в транспортни средства и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са три.


България
  • 1 ИМАХ ИНА СНАХА ДЕТ СЛОЖИ

    1 0 Отговор
    ПЕЧКАТА С РИОТАНИ ПОД ЛЕГЛОТО НА ДЯДО СИ . ТОЙ ИЗГОРЯ А ТЯ РАЗПРОДАДЕ СИИИЧКО....

    08:57 23.01.2026

