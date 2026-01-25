83-годишен мъж загина при пожар в Чирпан

Двама души са загинали при пожари в страната за последните 24 часа, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), предаде news.bg.

Други петима са пострадали. Огнеборците са потушили общо 78 пожара, като при 30 от тях са причинени материални щети. Горели са 18 жилищни сгради.

83-годишен мъж е загинал при пожар на в къща на ул. "Дружба" в Чирпан. Сигнал за инцидента е подаден в 22:35 часа снощи. Огънят е тръгнал от късо съединение.

Постъпил е и сигнал за горящи отпадъци на ул. "Росарио" в кв. "Студентски град" в София, до сграда на Техническия университет. На място е установено, че горят лек автомобил без регистрационни табели и отпадъци до него на площ около 20 кв. м. Пострадал е мъж на 58 г., с 6% изгаряния. Той е настанен в,,Пирогов" без опасност за живота. Колата е унищожена. Причина за възникването на пожара е възпламеняване на салона на автомобила, вследствие на високотемпературно въздействие на печка на твърдо гориво.