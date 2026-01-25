Новини
България »
83-годишен мъж загина при пожар в Чирпан

83-годишен мъж загина при пожар в Чирпан

25 Януари, 2026 10:45, обновена 25 Януари, 2026 10:13 406 3

  • пожари-
  • пострадали-
  • щети

Огънят е тръгнал след късо съединение в дома на жертвата

83-годишен мъж загина при пожар в Чирпан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали при пожари в страната за последните 24 часа, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), предаде news.bg.

Други петима са пострадали. Огнеборците са потушили общо 78 пожара, като при 30 от тях са причинени материални щети. Горели са 18 жилищни сгради.

83-годишен мъж е загинал при пожар на в къща на ул. "Дружба" в Чирпан. Сигнал за инцидента е подаден в 22:35 часа снощи. Огънят е тръгнал от късо съединение.

Постъпил е и сигнал за горящи отпадъци на ул. "Росарио" в кв. "Студентски град" в София, до сграда на Техническия университет. На място е установено, че горят лек автомобил без регистрационни табели и отпадъци до него на площ около 20 кв. м. Пострадал е мъж на 58 г., с 6% изгаряния. Той е настанен в,,Пирогов" без опасност за живота. Колата е унищожена. Причина за възникването на пожара е възпламеняване на салона на автомобила, вследствие на високотемпературно въздействие на печка на твърдо гориво.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    1 0 Отговор
    пълна мизерия в клубът, хора живеят като кучета

    10:18 25.01.2026

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    важното е че приехме еврото и има банани

    10:24 25.01.2026

  • 3 И за тези пожари ли са набедени

    2 0 Отговор
    Психично болните хора и други неудобни хора да ги набедят за луди и да ги изпратят "където им е мястото". С две думи пожарите са повод за разчистване на сметки и набеждаване на хора. Медиите постигат този ефект волно или неволно. Набеждават.

    10:31 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове