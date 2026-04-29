Министър Христанов: Ликвидираме „Магазин за хората“, връщаме парите обратно в бюджета

Министър Христанов: Ликвидираме „Магазин за хората“, връщаме парите обратно в бюджета

29 Април, 2026 12:50 1 034 13

Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеолог на цялата инициатива е човек, който за миналата година е летят 33 пъти до Дубай с частен самолет, заяви земеделският министър

Министър Христанов: Ликвидираме „Магазин за хората“, връщаме парите обратно в бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кабинетът, който подаде оставка след протестите, работеше по-скоро на повикване, отколкото в съответствие с Конституцията. Едно от неговите решения беше създаване на "Магазин за хората". Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов след последното заседание на служебните министри, цитиран от dariknews.bg.

Акт, който от ден първи се превърна в трагичен позор за Министерството на земеделието, защото беше свързан с влияние на една моторно известна фигура, санкционирана по закона "Магнитски". Това от ден първи сложи петно върху цялата инициатива, без значение колко усилия полагаме да възстановим репутацията и доверието в министерството и неговите предприятия, това петно нямаше как да бъде почистено, отбеляза Христанов.
Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеолог на цялата инициатива е човек, който за миналата година е летят 33 пъти до Дубай с частен самолет, заяви Христанов.

Въпреки всичко дадохме шанс на „Магазин за хората“ да покаже резултати, дадохме шанс да отчетат първите три месеца. Резултатите са повече от трагични. Заложените приходи са 1,48 млн. лева., по план реално изпълнените приходи са по-малко от една трета - 0,42 млн. лева. Единственото устойчиво в „Магазин за хората“ са заплатите, няколко души са получили 170 хил. заплати за първите три месеца, посочи той.

В същото време, когато получихме доклад за дейността за първите 3 месеца, беше отчетено 100% изпълнение на заложените нормативи и на заложените приходи, което за мен, при по-малко от една третия реално изпълнени е пълна загадка как се отчита 100 процента изпълнение. Напомням, че за 2026 г. „Магазин за хората“ трябва да реализира 37 млн. лева оборот, а за 2027 г. трябва да реализира 103 млн. лева оборот.

Ние направихме много задълбочен анализ на всички финансови показатели в проекта, както и изпълнението му. Изводът е, че целият този бизнес план е направен, за да бъдат оправдани тези 10 млн. лева - пари на хората, от нашия бюджет, данъците. За да влязат в „Магазин за хората“.

Ние приключваме управлението на това дружество, което беше създадено под мотото "Ако печеля, печеля само аз. Ако губя, губи цял народ". Тези пари ще бъдат върнати обратно в бюджета. Това ще стане като ликвидираме дружеството.

От 10 млн. са похарчени 2 млн., останалите ще се върнат в бюджета, каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    19 0 Отговор
    Пеевски ще скимти, но дали ще върне парите. Румен Радев още от утре да му слага белезниците.

    Коментиран от #10

    12:59 29.04.2026

  • 2 честен ционист

    3 8 Отговор
    Отваряй Пятерочка тогава

    Коментиран от #5

    13:00 29.04.2026

  • 3 А раздадените заплати

    10 0 Отговор
    Кой ще ги връща.

    13:05 29.04.2026

  • 4 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Очакваме нерено грухтене да се чуе до довечера

    13:06 29.04.2026

  • 5 Офф

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    голяма мъка по пеевски, да не ви е водил в Дубай с фалкона си, между другото всички които са участвали в това нарушение на санкциите (33 пъти?) подлежат на екстрадиция в САЩ и съд

    Коментиран от #7

    13:07 29.04.2026

  • 6 въпросителна

    1 0 Отговор
    Пеев какво каза по въпроса ?

    13:07 29.04.2026

  • 7 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Офф":

    Когато си в нарушение на нещо 33 пъти, ти е простено.

    Коментиран от #9

    13:12 29.04.2026

  • 8 ШИШ-КООП

    2 0 Отговор
    Ядохме, крадохме, айде сега кой от къде е...

    13:15 29.04.2026

  • 9 Офф

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    добро чувство за хумор

    13:15 29.04.2026

  • 10 Голем смех

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    ЩО чичо Румен да му слага белезниците, той полицай ли е ? :) хахахахаахахахахаа

    13:15 29.04.2026

  • 11 Нарочно

    4 0 Отговор
    Беше направено идеята да се провали а после ревем защо веригите слагат 60-100% надценка.....Ами защото има картел и няма конкуренция....това беше шанс за натискане цените надолу чрез пазарен принцип

    13:31 29.04.2026

  • 12 Този е страшна

    1 2 Отговор
    лъжлива и крадлива подметка!

    13:32 29.04.2026

  • 13 Тома

    1 0 Отговор
    Мамута за това е в списъка магнитски за пране на пари.До което се докосне го фалира от раз.Булгартабак,Лафка и сега магазини за хората.Милиарди открадна от народа

    13:45 29.04.2026

