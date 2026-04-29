Министър Христанов: Ликвидираме „Магазин за хората“, връщаме парите обратно в бюджета

Кабинетът, който подаде оставка след протестите, работеше по-скоро на повикване, отколкото в съответствие с Конституцията. Едно от неговите решения беше създаване на "Магазин за хората". Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов след последното заседание на служебните министри, цитиран от dariknews.bg.

Акт, който от ден първи се превърна в трагичен позор за Министерството на земеделието, защото беше свързан с влияние на една моторно известна фигура, санкционирана по закона "Магнитски". Това от ден първи сложи петно върху цялата инициатива, без значение колко усилия полагаме да възстановим репутацията и доверието в министерството и неговите предприятия, това петно нямаше как да бъде почистено, отбеляза Христанов.

Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеолог на цялата инициатива е човек, който за миналата година е летят 33 пъти до Дубай с частен самолет, заяви Христанов.

Въпреки всичко дадохме шанс на „Магазин за хората“ да покаже резултати, дадохме шанс да отчетат първите три месеца. Резултатите са повече от трагични. Заложените приходи са 1,48 млн. лева., по план реално изпълнените приходи са по-малко от една трета - 0,42 млн. лева. Единственото устойчиво в „Магазин за хората“ са заплатите, няколко души са получили 170 хил. заплати за първите три месеца, посочи той.

В същото време, когато получихме доклад за дейността за първите 3 месеца, беше отчетено 100% изпълнение на заложените нормативи и на заложените приходи, което за мен, при по-малко от една третия реално изпълнени е пълна загадка как се отчита 100 процента изпълнение. Напомням, че за 2026 г. „Магазин за хората“ трябва да реализира 37 млн. лева оборот, а за 2027 г. трябва да реализира 103 млн. лева оборот.

Ние направихме много задълбочен анализ на всички финансови показатели в проекта, както и изпълнението му. Изводът е, че целият този бизнес план е направен, за да бъдат оправдани тези 10 млн. лева - пари на хората, от нашия бюджет, данъците. За да влязат в „Магазин за хората“.

Ние приключваме управлението на това дружество, което беше създадено под мотото "Ако печеля, печеля само аз. Ако губя, губи цял народ". Тези пари ще бъдат върнати обратно в бюджета. Това ще стане като ликвидираме дружеството.

От 10 млн. са похарчени 2 млн., останалите ще се върнат в бюджета, каза още той.