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Георги Ангелов: Бюджетният дефицит е най-високият в историята за първите пет месеца на годината

Георги Ангелов: Бюджетният дефицит е най-високият в историята за първите пет месеца на годината

8 Юни, 2026 09:11 1 260 20

  • георги ангелов-
  • бюджет-
  • дефицит

Преди пандемията новият дълг нарастваше под 2 милиарда годишно, след това – 4 милиарда, миналата година – 10 милиарда, а в проектобюджета за тази беше 11 милиарда нов дълг само за година

Георги Ангелов: Бюджетният дефицит е най-високият в историята за първите пет месеца на годината - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди пандемията новият дълг нарастваше под 2 милиарда годишно, след това – 4 милиарда, миналата година – 10 милиарда, а в проектобюджета за тази беше 11 милиарда нов дълг само за година. Именно това доведе до протести и падане на правителството. Дългът расте с астрономически темпове. Бюджетният дефицит е най-високият в историята за първите пет месеца на годината. Това заяви пред БНТ Георги Ангелов, старши икономист от Института „Отворено общество”.

Ваня Григорова, общински съветник в София, не смята, че ситуацията се преекспонира: „Въпросът не е тежка ситуацията, а какво трябва и може да бъде направено. Смятам, че управляващите тръгват по лошия път на предходните, посягат първо на най-слабите – пенсионери, майки, болници.”

Ангелов смята, че трябва да има по-малко заети в държавния сектор, но с по-високи заплати. Нужно е и различен подход спрямо натовареността на конкретната административна структура.

„Обществото иска да бъде бичувана администрацията, иска обесени депутати пред Народното събрание. Но трябва да познаваме една система, преди да бъркаме с пръст в нея”, допълни Григорова.

Според нея се упражняваме на гърба на сектор „Сигурност”. Заплатата на редовия полицай беше 1600 лева преди промените, сега е 2400 лева – категорично полицаите не са по-богати, подчерта Григорова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    11 5 Отговор
    Тъпо соросоидче би направило минималната заплата 90 евро, а пенсиите - 70 !!! Защо разни соросоидни НПО му плащат хиляди евра, за да бъде глупак!!!

    09:14 08.06.2026

  • 2 Сталин

    20 2 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    09:15 08.06.2026

  • 3 700 000 държавни чиновници!

    23 3 Отговор
    Трябва да папкат , защото са слушкали!

    09:16 08.06.2026

  • 4 3 години платено майчинство

    6 11 Отговор
    има само в България!
    В Европа е 3 месеца!

    Коментиран от #12

    09:18 08.06.2026

  • 5 иска обесени депутати

    16 3 Отговор
    a що мълчите ве връмвари калинки за чекмеджарите забогатели от общ поръчки
    и не плямпате за разследвания на офшорки, претърсвания за чекмеджета и затвор, връщане на парите иначе преизбирачите от стадото на тиквите ще плащат по високи данъци

    09:18 08.06.2026

  • 6 Анонимен

    12 1 Отговор
    До сега вземаха лесни пари и като спряха започнаха да реват

    09:19 08.06.2026

  • 7 Присмехулник

    16 2 Отговор
    Гошко много обича да говори като пряк свидетел за неща от времето когато е ходел прав под масата.
    Смешно момченце!

    09:20 08.06.2026

  • 8 Мнение

    12 4 Отговор
    Стига с това " майките". Каза се, че няма да има промяна. Колкото до пенсиите, относно "ковид" добавката е правилно да се маха, ковид няма. Не е част от пенсията за да се индексира. И защо, аз съм се осигурявала на реалните си доходи, а тези дето са се мотали или крили доходи ще получават колкото мен?

    09:22 08.06.2026

  • 9 сигурно е вярно . евро визия 250 хиляди

    5 1 Отговор
    7 милиона за аръковси песни . такава е инвестицията и бюджета не издържа . зимата и пролетта е нормално . парно , ток , газ , нафта , войните . всичко се отразява . налице е петроханската седмица , варнеските кмето намесник и бизнесменски украинец . изборите с загубата на герберите . все пак славчо не влезе в парламента . а тошко беше против една партия . имала общо с бебере банката . кризата с боклука .

    09:22 08.06.2026

  • 10 Нормално

    12 6 Отговор
    До това ни докара Радев за 5 години задкулисно управление през служебни правителства и през марионетките си Киро и Асен.

    Коментиран от #14

    09:23 08.06.2026

  • 11 Оги

    15 0 Отговор
    С по 14 бона евраци заплата плюс бонуси на държавната копана така ще бюджета.

    09:23 08.06.2026

  • 12 Тизе

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "3 години платено майчинство":

    Не знаеш ли дека си у Европа бе, еде отино?

    09:24 08.06.2026

  • 13 наблюдател

    14 3 Отговор
    Дълг заради големите заплати на държавните чиновници и ченгета

    09:25 08.06.2026

  • 14 Да бе

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Нормално":

    Той Радев вдигна заплатите на МВР с 50 процента, нали глупчо.

    09:26 08.06.2026

  • 15 Интересно

    9 3 Отговор
    При социализма нямаше такъв дълг, ама тия икунумисти, историци и социолози казваха, че сме много зле?! Сега фсички разправят, че сме ного добре - златен милиард, клуб на богатите, ама дългъ три пъти по-голям? Значи колкото по-зле тлкова по-добре?

    Коментиран от #19

    09:32 08.06.2026

  • 16 Факт

    2 1 Отговор
    Два боклука

    09:40 08.06.2026

  • 17 хихи

    3 1 Отговор
    Ваня е 🔞🔞

    09:53 08.06.2026

  • 18 Българин

    1 0 Отговор
    Бойко 20 години управлява, не даваше пари на никой, за да има за чекмеджето. Обаче в един момент дойде Кокорчо, раздаде пари на пенсионери и учители, след това Бойко вдигна заплатите на полицаите двойно. И сега или трябва да се намаляват пенсии и заплати, или трябва да се намалят кражбите. Ама кражбите са най -важни, та остава варианта да се кърпи бюджета с кредити.
    Ама и това е до време!

    10:24 08.06.2026

  • 19 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Интересно":

    При комунизма имаше дълг, колкото БВП и България не можеше да събере пари, за да си плати лихвите по него. За това и НРБ приключи.

    10:26 08.06.2026

  • 20 Дориана

    0 0 Отговор
    Това идва от скрития бюджетен дефицит от Теменужка Петкова и Делян Добрев. Вземали авансово данъци, прехвърляли плащания за следващата година , вкарали България без да е готова в Еврозоната, завишавали в пъти обществени поръчки и т.н.

    10:53 08.06.2026

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