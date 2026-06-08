Георги Ангелов: Бюджетният дефицит е най-високият в историята за първите пет месеца на годината

Преди пандемията новият дълг нарастваше под 2 милиарда годишно, след това – 4 милиарда, миналата година – 10 милиарда, а в проектобюджета за тази беше 11 милиарда нов дълг само за година. Именно това доведе до протести и падане на правителството. Дългът расте с астрономически темпове. Бюджетният дефицит е най-високият в историята за първите пет месеца на годината. Това заяви пред БНТ Георги Ангелов, старши икономист от Института „Отворено общество”.
Ваня Григорова, общински съветник в София, не смята, че ситуацията се преекспонира: „Въпросът не е тежка ситуацията, а какво трябва и може да бъде направено. Смятам, че управляващите тръгват по лошия път на предходните, посягат първо на най-слабите – пенсионери, майки, болници.”
Ангелов смята, че трябва да има по-малко заети в държавния сектор, но с по-високи заплати. Нужно е и различен подход спрямо натовареността на конкретната административна структура.
„Обществото иска да бъде бичувана администрацията, иска обесени депутати пред Народното събрание. Но трябва да познаваме една система, преди да бъркаме с пръст в нея”, допълни Григорова.
Според нея се упражняваме на гърба на сектор „Сигурност”. Заплатата на редовия полицай беше 1600 лева преди промените, сега е 2400 лева – категорично полицаите не са по-богати, подчерта Григорова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
09:14 08.06.2026
2 Сталин
09:15 08.06.2026
3 700 000 държавни чиновници!
09:16 08.06.2026
4 3 години платено майчинство
В Европа е 3 месеца!
Коментиран от #12
09:18 08.06.2026
5 иска обесени депутати
и не плямпате за разследвания на офшорки, претърсвания за чекмеджета и затвор, връщане на парите иначе преизбирачите от стадото на тиквите ще плащат по високи данъци
09:18 08.06.2026
6 Анонимен
09:19 08.06.2026
7 Присмехулник
Смешно момченце!
09:20 08.06.2026
8 Мнение
09:22 08.06.2026
9 сигурно е вярно . евро визия 250 хиляди
09:22 08.06.2026
10 Нормално
Коментиран от #14
09:23 08.06.2026
11 Оги
09:23 08.06.2026
12 Тизе
До коментар #4 от "3 години платено майчинство":Не знаеш ли дека си у Европа бе, еде отино?
09:24 08.06.2026
13 наблюдател
09:25 08.06.2026
14 Да бе
До коментар #10 от "Нормално":Той Радев вдигна заплатите на МВР с 50 процента, нали глупчо.
09:26 08.06.2026
15 Интересно
Коментиран от #19
09:32 08.06.2026
16 Факт
09:40 08.06.2026
17 хихи
09:53 08.06.2026
18 Българин
Ама и това е до време!
10:24 08.06.2026
19 койдазнай
До коментар #15 от "Интересно":При комунизма имаше дълг, колкото БВП и България не можеше да събере пари, за да си плати лихвите по него. За това и НРБ приключи.
10:26 08.06.2026
20 Дориана
10:53 08.06.2026