Георги Ангелов: Бюджетният дефицит е най-високият в историята за първите пет месеца на годината

Преди пандемията новият дълг нарастваше под 2 милиарда годишно, след това – 4 милиарда, миналата година – 10 милиарда, а в проектобюджета за тази беше 11 милиарда нов дълг само за година. Именно това доведе до протести и падане на правителството. Дългът расте с астрономически темпове. Бюджетният дефицит е най-високият в историята за първите пет месеца на годината. Това заяви пред БНТ Георги Ангелов, старши икономист от Института „Отворено общество”.

Ваня Григорова, общински съветник в София, не смята, че ситуацията се преекспонира: „Въпросът не е тежка ситуацията, а какво трябва и може да бъде направено. Смятам, че управляващите тръгват по лошия път на предходните, посягат първо на най-слабите – пенсионери, майки, болници.”

Ангелов смята, че трябва да има по-малко заети в държавния сектор, но с по-високи заплати. Нужно е и различен подход спрямо натовареността на конкретната административна структура.

„Обществото иска да бъде бичувана администрацията, иска обесени депутати пред Народното събрание. Но трябва да познаваме една система, преди да бъркаме с пръст в нея”, допълни Григорова.

Според нея се упражняваме на гърба на сектор „Сигурност”. Заплатата на редовия полицай беше 1600 лева преди промените, сега е 2400 лева – категорично полицаите не са по-богати, подчерта Григорова.