Мартин Димитров: Твърденията на Гълъб Донев за 7,4% дефицит не са потвърдени с факти

Няма факти, които до момента да потвърждават обявения от министъра на финансите дефицит от 7,4%. Това заяви пред БНР депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров, като уточни, че прогнозата на Европейската комисия е за 4,1% дефицит за 2026 г. и това е причината да препоръчат процедурата по свръхдефицит:

"Твърденията на Гълъб Донев до момента не са потвърдени с факти. Като се правят такива бомбастични твърдения, би трябвало да се представи пред обществото един пълен анализ на това откъде идва този дефицит. Данните, на които аз вярвам по този повод, са на Европейската комисия. На г-н Донев това му се случва за втори път и това е допълнителна причина да нямам доверие към неговия подход. Напомням, че той беше служебен премиер, когато в предложението за Бюджет за 2023 г., изготвено от неговото правителство, се говореше за 6,6% дефицит, а в края на годината дефицитът беше 2%. Това ме кара да мисля, че както тогава е говорил за голям дефицит, а действителността е била различна, вероятно и сега сме свидетели на нещо такова".

Истинският проблем е, че правителството на "Прогресивна България" няма структурен план за действие в бюджетната сфера, изтъкна той.

"Този план трябваше да започва от ограничаване на кражбите и спиране на корупционните практики. Ако сега не овладеят бюджетния дефицит да е под 3% тази година и под 2,5% догодина, няма да се справят. ... В момента България е в един златен момент".

Един бюджет не може да се преструктурира с някакви фасадни промени, трябва източването да се спре и да се въведат правила за всички, подчерта Димитров и посочи, че е много показателен примерът със здравеопазването и законопроектът на ДБ за въвеждане на задължителни обществени поръчки в частните болници, които работят с публичен ресурс.

Мартин Димитров изтъкна, че правителството на Росен Желязков е допуснало голям дефицит през 2025 г. и вземане на огромни кредити от над 18 млрд. лева:

"Когато тези средства се вземат като заеми и се налеят в икономиката, това повишава търсенето и вдига цените. Затова една от причините да искаме да бъде ограничен дефицитът е не просто здравето на публичните финанси, но и ограничаване на инфлацията".

Реформата трябва да започне с незаетите щатни бройки в администрацията и с работещите в администрацията, които са навършили пенсионна възраст, посочи той и добави, че не се съгласява с препоръката на ЕК за промяна в данъчното облагане с премахване на плоския данък:

"Ако целта ни е бързо развитие, за да догонваме, не трябва да се пипат данъците. Данъчната система не може да доведе до изравняване на благосъстоянието на хората. Ако се въведе прогресивно облагане, сигурният ефект от това нещо ще е сива икономика. Като вдигнат данъците, ще ударят развитието на икономиката и растежа. А като няма растеж на икономиката, заплатите не растат".

В предаването "Неделя 150" депутатът коментира и казуса "Баба Алино", като обяви позицията на ДБ, че трябва да се разгледат действията на всички по казуса и който носи някаква вина, трябва да я понесе:

"ГЕРБ и ДПС дължат отговор на обществото защо проваляха търсенето на истината по тази тема, проваляйки 11 заседания на парламентарната комисия в предходното Народно събрание, в която трябваше да бъде изслушан председателят на ДАНС по този случай".