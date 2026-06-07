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Мартин Димитров: Твърденията на Гълъб Донев за 7,4% дефицит не са потвърдени с факти

Мартин Димитров: Твърденията на Гълъб Донев за 7,4% дефицит не са потвърдени с факти

7 Юни, 2026 14:20 1 343 65

  • мартин димитров-
  • дефицит-
  • бюджет

Истинският проблем е, че ПБ няма план за действие. Ако сега не овладеят бюджетния дефицит, няма да се справят, каза икономистът

Мартин Димитров: Твърденията на Гълъб Донев за 7,4% дефицит не са потвърдени с факти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма факти, които до момента да потвърждават обявения от министъра на финансите дефицит от 7,4%. Това заяви пред БНР депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров, като уточни, че прогнозата на Европейската комисия е за 4,1% дефицит за 2026 г. и това е причината да препоръчат процедурата по свръхдефицит:

"Твърденията на Гълъб Донев до момента не са потвърдени с факти. Като се правят такива бомбастични твърдения, би трябвало да се представи пред обществото един пълен анализ на това откъде идва този дефицит. Данните, на които аз вярвам по този повод, са на Европейската комисия. На г-н Донев това му се случва за втори път и това е допълнителна причина да нямам доверие към неговия подход. Напомням, че той беше служебен премиер, когато в предложението за Бюджет за 2023 г., изготвено от неговото правителство, се говореше за 6,6% дефицит, а в края на годината дефицитът беше 2%. Това ме кара да мисля, че както тогава е говорил за голям дефицит, а действителността е била различна, вероятно и сега сме свидетели на нещо такова".

Истинският проблем е, че правителството на "Прогресивна България" няма структурен план за действие в бюджетната сфера, изтъкна той.

"Този план трябваше да започва от ограничаване на кражбите и спиране на корупционните практики. Ако сега не овладеят бюджетния дефицит да е под 3% тази година и под 2,5% догодина, няма да се справят. ... В момента България е в един златен момент".

Един бюджет не може да се преструктурира с някакви фасадни промени, трябва източването да се спре и да се въведат правила за всички, подчерта Димитров и посочи, че е много показателен примерът със здравеопазването и законопроектът на ДБ за въвеждане на задължителни обществени поръчки в частните болници, които работят с публичен ресурс.

Мартин Димитров изтъкна, че правителството на Росен Желязков е допуснало голям дефицит през 2025 г. и вземане на огромни кредити от над 18 млрд. лева:

"Когато тези средства се вземат като заеми и се налеят в икономиката, това повишава търсенето и вдига цените. Затова една от причините да искаме да бъде ограничен дефицитът е не просто здравето на публичните финанси, но и ограничаване на инфлацията".

Реформата трябва да започне с незаетите щатни бройки в администрацията и с работещите в администрацията, които са навършили пенсионна възраст, посочи той и добави, че не се съгласява с препоръката на ЕК за промяна в данъчното облагане с премахване на плоския данък:

"Ако целта ни е бързо развитие, за да догонваме, не трябва да се пипат данъците. Данъчната система не може да доведе до изравняване на благосъстоянието на хората. Ако се въведе прогресивно облагане, сигурният ефект от това нещо ще е сива икономика. Като вдигнат данъците, ще ударят развитието на икономиката и растежа. А като няма растеж на икономиката, заплатите не растат".

В предаването "Неделя 150" депутатът коментира и казуса "Баба Алино", като обяви позицията на ДБ, че трябва да се разгледат действията на всички по казуса и който носи някаква вина, трябва да я понесе:

"ГЕРБ и ДПС дължат отговор на обществото защо проваляха търсенето на истината по тази тема, проваляйки 11 заседания на парламентарната комисия в предходното Народно събрание, в която трябваше да бъде изслушан председателят на ДАНС по този случай".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавен чиновник

    41 2 Отговор
    36 години, ядохме, пихме и се веселихме!
    Келнера дойде за сметката!

    Коментиран от #18

    14:22 07.06.2026

  • 2 Резидента

    13 32 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    14:23 07.06.2026

  • 3 Пламен

    14 33 Отговор
    Гълъбчето много се изложи.
    Бюджет няма , но той сметна процентите. :) :) :)
    Направо е за ,,НОБЕЛ" по икономика. :)

    Коментиран от #4, #49

    14:23 07.06.2026

  • 4 Дупничанин

    35 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Нуша е по процентите. По мушенгиите с процентите, де.

    14:25 07.06.2026

  • 5 Без име

    30 2 Отговор
    А къде са онези няколко десетки милиарда, които гарантираха валутния борд? Би трябвало Радев да излезе и да каже. Може би Брюксел щедро ги е дал на най- интелигентните и най-благородни същества в галактиката, наследници на великия @андера.

    Коментиран от #9

    14:27 07.06.2026

  • 6 аритметика, 3 клас

    6 30 Отговор
    Тоя дефицит гълъба си го носи със себе си. Като се докопа до власт и обявява, че всичко вече е откраднато и липсва. Просто за да прикрие бъдещите кражби. Но след като доброволно сме го избрали и сложи на този пост, сега ще го търпим 4 години!
    Това е цената за нашият избор!

    14:27 07.06.2026

  • 7 Любопитен

    27 6 Отговор
    Какъв икономист е тоя колко години търка пейките в народното събрание.Давам му хиляда евро да ми попълни годишна данъчна декларация но не може

    Коментиран от #21

    14:28 07.06.2026

  • 8 да ама не...

    7 27 Отговор
    "Няма факти, които до момента да потвърждават обявения от министъра на финансите дефицит от 7,4%. "

    Аааа има, има! Радев потвърди, че има неплатени фактури за над 2 милиарда евро на Боташ и ще тегли заем за да ги плати. Иначе договора между Радев и Ердоган така е скълъпен, че да не подлежи на никаква корекция или прекратяване за цели 13 години, без да бъде изплатена цялата сума наведнъж. Аз поне досега не бях чувал за договор, който да се плаща по календар (на всеки изгрев на слънцето), а не според свършена услуга или дейност.

    Коментиран от #16

    14:28 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Без име

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Ти и в духове вярваш, нали? :-)

    14:32 07.06.2026

  • 12 Ич не са

    28 4 Отговор
    само милиардите ви неплатени задължения и източената капитализация на държавните предприятия от оня крадец асен василев. Гнусна лъжлива и крадлива сган!

    14:33 07.06.2026

  • 13 име

    21 3 Отговор
    "...в предложението за Бюджет за 2023 г., изготвено от неговото правителство, се говореше за 6,6% дефицит, а в края на годината дефицитът беше 2%."

    Хасан василев беше финансов министър на сглобката, която просъществува от лятото на 2023 до Април 2024г. Първоначално мрънкаше че имало много разходи, после обърна палачинката и каза, че бюджета бил изпълним. Той да каже колко милиарда кредити изтегли за да дава на бандерите и да увеличава заплатите на полицаите. Първото увеличение го направи сглобката, на 30.8.2023 вдигнаха с 10% заплатите на полицаите като награда, че пребиха хората на протестите пред МС.

    14:36 07.06.2026

  • 14 Смешник

    23 6 Отговор
    Вие защото имахте план и затова дефицита е 7.4 процента

    14:37 07.06.2026

  • 15 Малтин Димитлов

    31 4 Отговор
    е мaзeн пeделaс

    14:38 07.06.2026

  • 16 т-п тpoл соpocoиден

    24 3 Отговор

    До коментар #8 от "да ама не...":

    Не си ли чувал за договор, при който се плаща не за свършена работа, а предварително? Я си припомни договорите за доставка на КЕН Еф16!

    14:39 07.06.2026

  • 17 Феникс

    9 1 Отговор
    Еми щом няма, какво защо да се притесняваме и да затягаме колана! Няма да има фалит ликуй народе!

    14:40 07.06.2026

  • 18 Смешник

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Държавен чиновник":

    Някои само ядоха и се веселиха а сметката сега ще е плащаме всички

    14:40 07.06.2026

  • 19 питам

    20 2 Отговор
    Тоя тепКалник нещо друго може ли да работи, освен дУпетат?

    14:41 07.06.2026

  • 20 хаха

    7 5 Отговор
    Сглобените Тикви Новоначалски и в Ъзраждани пак изпълзяха.

    ХАХАХА

    14:41 07.06.2026

  • 21 Да, да

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Любопитен":

    Но знае всичко!!!

    14:41 07.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 име

    5 17 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Радевите олигарси откраднаха 4,3 млрд.евро за 1 месец и дефицита скочи от 3 на 7.4%. Преди тях правителството на Желязков с гласовете на ГЕРБ,БСП,ИТН и Пеевски гласуваха 70% увеличение на заплатите на полиция,военни, ДАНС и 50% на администрацията. Кога ще вземете мерки Радев? Само ПП/ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов написа и постна снимките на всички народни представители от ПП/ДБ - Запомнете тези хора. Те са против увеличението на заплатите на Българските полицаи със 70%......
    Радев трябва да бъде изритан и съден.

    14:46 07.06.2026

  • 25 Стенли

    4 14 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Както каза Бойко Борисов едни хора ощетиха същата тази държава и народ с над 6 млрд.лв.-

    България ще плати 6.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев
    Това е задължителната такса за услугата на "Боташ", която "Булгаргаз" може дори да не използва. Мунчо отиде на крака при падишах Ердоган да му подари нашите клети ,кървави народни пари...А подставения подписал министър на енергетиката Росен Христов си купи кабриолет за 477 хиляди Европа да вози манекенки до Париж а за народа блъскат само за консумативи.. и за благодарност мунчо го сложи в борда на ДКК на заплата 12 хиляди еврака. .Всекиму-своето

    Коментиран от #29

    14:47 07.06.2026

  • 26 И ЗАТОВА ЕС ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА

    12 3 Отговор
    Как всички розови сте такива манипулатори

    14:47 07.06.2026

  • 27 Пламен

    5 11 Отговор
    Ние си ги заслужаме.
    Искаме ли виновните за ,,Боташ" да влязат в затвора? Явно не искаме , според изборните резултати.
    Така че , ще ще стоим в стойка ,,партер", а те ще правят каквото си искат.

    Тихомълком раздават 90 милиона евро за мантинели на техни фирми без публичност и без яснота за необходимостта от подобна инвестиция, докато ни баламосват с няколко бунгала.
    Нищо че бюджет няма.

    14:47 07.06.2026

  • 28 Тома

    14 3 Отговор
    Щом Роската е взел 18 милиарда заем значи е усигурил водопада на хотела и е сложил пачки в чекмеджето на татко си Бойко

    14:48 07.06.2026

  • 29 МАГИСТРАЛИ С ЧУВАЛИ

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "Стенли":

    Колко милиарда свиха Шиши и Тиквун ?

    14:49 07.06.2026

  • 30 Ми то и твърденията на Мартин Димитров

    12 3 Отговор
    За пазарната икономика дето ги разправя двайсе трийсе години и те не са съвсем верни. Даже изобщо не са доказани.

    14:51 07.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 спряха източването

    3 1 Отговор
    Министерство на образованието си прибра обратно парите от училищата. Каква по-добра мярка от това, за да закърпи бюджета на министерството....

    14:53 07.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Aлфа Bълкът

    11 1 Отговор
    1% дефицит се равнява на €1,1млрд — направете си сметката за какво крадене става въпрос.

    Коментиран от #39

    14:54 07.06.2026

  • 36 А ве къде е Генерал Атанасов?!

    12 4 Отговор
    Да извърти едно заучено клише,че ...
    ... :
    ,,Случаят-,,Баба-Алино" е добре планирана и дълго подготвяна руска хибридна атака срещу държавата ни,ръководена лично от Путин и руските специални части...!"

    14:56 07.06.2026

  • 37 Политически некоректен

    8 4 Отговор
    Какъв икономист може да е мартин.димитров,
    Нещо нелогично, говореща глава на нечистия интереси

    15:01 07.06.2026

  • 38 това е провокация

    6 4 Отговор
    Този се стреми да разхвърля черни облаци над най-успешното еднопартийно Правителство на Прехода! Този е провокатор! Платил е на ЕС да съдят България за прекомерен дефицит!

    15:05 07.06.2026

  • 39 Само 4.2 млрд.

    6 10 Отговор

    До коментар #35 от "Aлфа Bълкът":

    Откраднаха радев и олигарсите му за месец

    15:06 07.06.2026

  • 40 Тити на Кака

    10 2 Отговор
    Ааааааахххх, какви планове праскаше този фъфлещ гений на планирането, как процъфтя България след това пауниуане 😂😂😂

    15:07 07.06.2026

  • 41 Да де

    12 2 Отговор
    Ама герб и дпс няма да отговорят защо крили куб. Защото са лапали, , ама лапали. Негодници. И сега някакъв бивш финансов министър от магнитски ни се явява като последна инстанция. Ей, престъпник.

    Коментиран от #43

    15:11 07.06.2026

  • 42 Ти да видиш

    11 1 Отговор
    Говорният дефицит на Мартин Димитров е 97 процента, за друго няма право да коментира , тъй като няма един трудов ден в живота си.

    15:12 07.06.2026

  • 43 ГЕРБ и ДПС

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да де":

    ГЕРБ и ДПС нямат кмет на Варна. Благо Коцев е кмет на ППДБ и за него Асен Василев и Кирил Петков казаха, че са сто процента зад гърба му. Откъде такава сигурност?

    15:13 07.06.2026

  • 44 Павел Пенев

    12 2 Отговор
    Фактите ще излязат другата седмица бе европомияр и ще ги видиш. Ти си един от тези,които съсипаха нашата енергетика,сега си станал експерт и във финансовата сфера. Няма ли една дрянова тояга за кухата ти глава?

    15:15 07.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стига

    1 4 Отговор
    дрънкали, разкарайте некадърника. Оставка за гълъбарника

    15:32 07.06.2026

  • 51 Трояянец

    2 1 Отговор
    Както и при теб.Твърдението на Майка ти,че си правен с желание-не е потвърдено с Факти.

    15:32 07.06.2026

  • 52 Абе Мартинчо

    3 2 Отговор
    Защо тогава ЕК ни заплаши с процедура за свръхдефицит???

    Коментиран от #60

    15:33 07.06.2026

  • 53 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Цък":

    Асен Василев категорично отрече да носи вина че държавата остава без Бюджет през 2026. Независимо, че бе организаторна жълтопаветните хепънинги.

    15:33 07.06.2026

  • 54 Мартинчо

    5 2 Отговор
    И вие бяхте в сглобка с ГЕРБ. Производители на дефицит.

    15:35 07.06.2026

  • 55 анонимен

    3 4 Отговор
    Точно демократичните тутманици , затвориха заводите и разпродадоха всичко за 1 лев , направиха инфлацията и ограбиха хората .Когато вземеш богатсвото на един народ , няма как да няма дефицити .

    15:37 07.06.2026

  • 56 гост

    3 1 Отговор
    Я, дебилът на рома Костов.

    15:39 07.06.2026

  • 57 коментатор

    3 1 Отговор
    Виновен народ ,а ? Хем го крадат политиците , хем не стига бюджета , да се чуди човек защо е така . Нямам търпение да видя как хората масово ще спрат да плащат данъци и сметки , защото 35 години , каквото и да плати и произведе народа , всичко се разграбва .

    15:40 07.06.2026

  • 58 алхимик

    3 1 Отговор
    Ментора не този е Костов , който затри България

    15:42 07.06.2026

  • 59 Мартине , Мартине

    3 1 Отговор
    Факти има и още как . Всичко ще излезе наяве .
    Министъра не си ги измисля тия факти . Икономиката е математика , не научна фантастика .

    Коментиран от #61

    15:44 07.06.2026

  • 60 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Абе Мартинчо":

    знаят, че от ЗКПЧ не става финансов министър. Тотално некадърници и неграмотни ци. Знаят, че Радев е путинист и предател. Цял месец са се оплели като пиле в кълчища. Нито МС работи, нито могат да водят парламента. Да не говорим за Рома Шишков. Събирани от кол и въже. А този Константин Проданов дори не може да говори. А Владо Николов тотална кръгла нула!

    Коментиран от #64

    15:45 07.06.2026

  • 61 верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мартине , Мартине":

    Викаш Евростат са гола вода и нашите магьосници могат да ги лъжат както си искат?

    15:47 07.06.2026

  • 62 Всичко е по план

    0 0 Отговор
    Случаят ,Баба-Алино" наистина е добре планиран ! Четири години власта наблюдаваше от засада как се строи незаконното селище и когато почти се завърши, нададоха вой и инвеститора избяга.Сега власт-имащите ще прилапат селището за жълти стотинки и ще си го узаконят.

    15:48 07.06.2026

  • 63 метавселена

    0 0 Отговор
    Лесна работа бе Мартине .Конфискуваме активите на Костов , в това число и курорта Златни пясъци и до есента сме си оправили бюджета .Бездруго всички активи си бяха държавни и ги окрадохте .

    15:49 07.06.2026

  • 64 АЛО ФЕН МАРТИНЧО

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Защото":

    КВИ ГИ ДРЪНКАШ ПАК ПЛЮЙТЕ А НЕ СТАВАТЕ ОТПАДНАЛА НЕОХОДИМОСТ.

    15:49 07.06.2026

  • 65 240 Некадърника !

    0 0 Отговор
    Какво Търсите Там !

    И Още !

    Незнам Колко !

    По Министерствата !

    15:52 07.06.2026

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