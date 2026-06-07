Мартин Димитров: Твърденията на Гълъб Донев за 7,4% дефицит не са потвърдени с факти

Няма факти, които до момента да потвърждават обявения от министъра на финансите дефицит от 7,4%. Това заяви пред БНР депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров, като уточни, че прогнозата на Европейската комисия е за 4,1% дефицит за 2026 г. и това е причината да препоръчат процедурата по свръхдефицит:
"Твърденията на Гълъб Донев до момента не са потвърдени с факти. Като се правят такива бомбастични твърдения, би трябвало да се представи пред обществото един пълен анализ на това откъде идва този дефицит. Данните, на които аз вярвам по този повод, са на Европейската комисия. На г-н Донев това му се случва за втори път и това е допълнителна причина да нямам доверие към неговия подход. Напомням, че той беше служебен премиер, когато в предложението за Бюджет за 2023 г., изготвено от неговото правителство, се говореше за 6,6% дефицит, а в края на годината дефицитът беше 2%. Това ме кара да мисля, че както тогава е говорил за голям дефицит, а действителността е била различна, вероятно и сега сме свидетели на нещо такова".
Истинският проблем е, че правителството на "Прогресивна България" няма структурен план за действие в бюджетната сфера, изтъкна той.
"Този план трябваше да започва от ограничаване на кражбите и спиране на корупционните практики. Ако сега не овладеят бюджетния дефицит да е под 3% тази година и под 2,5% догодина, няма да се справят. ... В момента България е в един златен момент".
Един бюджет не може да се преструктурира с някакви фасадни промени, трябва източването да се спре и да се въведат правила за всички, подчерта Димитров и посочи, че е много показателен примерът със здравеопазването и законопроектът на ДБ за въвеждане на задължителни обществени поръчки в частните болници, които работят с публичен ресурс.
Мартин Димитров изтъкна, че правителството на Росен Желязков е допуснало голям дефицит през 2025 г. и вземане на огромни кредити от над 18 млрд. лева:
"Когато тези средства се вземат като заеми и се налеят в икономиката, това повишава търсенето и вдига цените. Затова една от причините да искаме да бъде ограничен дефицитът е не просто здравето на публичните финанси, но и ограничаване на инфлацията".
Реформата трябва да започне с незаетите щатни бройки в администрацията и с работещите в администрацията, които са навършили пенсионна възраст, посочи той и добави, че не се съгласява с препоръката на ЕК за промяна в данъчното облагане с премахване на плоския данък:
"Ако целта ни е бързо развитие, за да догонваме, не трябва да се пипат данъците. Данъчната система не може да доведе до изравняване на благосъстоянието на хората. Ако се въведе прогресивно облагане, сигурният ефект от това нещо ще е сива икономика. Като вдигнат данъците, ще ударят развитието на икономиката и растежа. А като няма растеж на икономиката, заплатите не растат".
В предаването "Неделя 150" депутатът коментира и казуса "Баба Алино", като обяви позицията на ДБ, че трябва да се разгледат действията на всички по казуса и който носи някаква вина, трябва да я понесе:
"ГЕРБ и ДПС дължат отговор на обществото защо проваляха търсенето на истината по тази тема, проваляйки 11 заседания на парламентарната комисия в предходното Народно събрание, в която трябваше да бъде изслушан председателят на ДАНС по този случай".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Държавен чиновник
Келнера дойде за сметката!
Коментиран от #18
14:22 07.06.2026
2 Резидента
14:23 07.06.2026
3 Пламен
Бюджет няма , но той сметна процентите. :) :) :)
Направо е за ,,НОБЕЛ" по икономика. :)
Коментиран от #4, #49
14:23 07.06.2026
4 Дупничанин
До коментар #3 от "Пламен":Нуша е по процентите. По мушенгиите с процентите, де.
14:25 07.06.2026
5 Без име
Коментиран от #9
14:27 07.06.2026
6 аритметика, 3 клас
Това е цената за нашият избор!
14:27 07.06.2026
7 Любопитен
Коментиран от #21
14:28 07.06.2026
8 да ама не...
Аааа има, има! Радев потвърди, че има неплатени фактури за над 2 милиарда евро на Боташ и ще тегли заем за да ги плати. Иначе договора между Радев и Ердоган така е скълъпен, че да не подлежи на никаква корекция или прекратяване за цели 13 години, без да бъде изплатена цялата сума наведнъж. Аз поне досега не бях чувал за договор, който да се плаща по календар (на всеки изгрев на слънцето), а не според свършена услуга или дейност.
Коментиран от #16
14:28 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Без име
До коментар #9 от "Българин":Ти и в духове вярваш, нали? :-)
14:32 07.06.2026
12 Ич не са
14:33 07.06.2026
13 име
Хасан василев беше финансов министър на сглобката, която просъществува от лятото на 2023 до Април 2024г. Първоначално мрънкаше че имало много разходи, после обърна палачинката и каза, че бюджета бил изпълним. Той да каже колко милиарда кредити изтегли за да дава на бандерите и да увеличава заплатите на полицаите. Първото увеличение го направи сглобката, на 30.8.2023 вдигнаха с 10% заплатите на полицаите като награда, че пребиха хората на протестите пред МС.
14:36 07.06.2026
14 Смешник
14:37 07.06.2026
15 Малтин Димитлов
14:38 07.06.2026
16 т-п тpoл соpocoиден
До коментар #8 от "да ама не...":Не си ли чувал за договор, при който се плаща не за свършена работа, а предварително? Я си припомни договорите за доставка на КЕН Еф16!
14:39 07.06.2026
17 Феникс
14:40 07.06.2026
18 Смешник
До коментар #1 от "Държавен чиновник":Някои само ядоха и се веселиха а сметката сега ще е плащаме всички
14:40 07.06.2026
19 питам
14:41 07.06.2026
20 хаха
ХАХАХА
14:41 07.06.2026
21 Да, да
До коментар #7 от "Любопитен":Но знае всичко!!!
14:41 07.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 име
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Радевите олигарси откраднаха 4,3 млрд.евро за 1 месец и дефицита скочи от 3 на 7.4%. Преди тях правителството на Желязков с гласовете на ГЕРБ,БСП,ИТН и Пеевски гласуваха 70% увеличение на заплатите на полиция,военни, ДАНС и 50% на администрацията. Кога ще вземете мерки Радев? Само ПП/ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов написа и постна снимките на всички народни представители от ПП/ДБ - Запомнете тези хора. Те са против увеличението на заплатите на Българските полицаи със 70%......
Радев трябва да бъде изритан и съден.
14:46 07.06.2026
25 Стенли
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Както каза Бойко Борисов едни хора ощетиха същата тази държава и народ с над 6 млрд.лв.-
България ще плати 6.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев
Това е задължителната такса за услугата на "Боташ", която "Булгаргаз" може дори да не използва. Мунчо отиде на крака при падишах Ердоган да му подари нашите клети ,кървави народни пари...А подставения подписал министър на енергетиката Росен Христов си купи кабриолет за 477 хиляди Европа да вози манекенки до Париж а за народа блъскат само за консумативи.. и за благодарност мунчо го сложи в борда на ДКК на заплата 12 хиляди еврака. .Всекиму-своето
Коментиран от #29
14:47 07.06.2026
26 И ЗАТОВА ЕС ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА
14:47 07.06.2026
27 Пламен
Искаме ли виновните за ,,Боташ" да влязат в затвора? Явно не искаме , според изборните резултати.
Така че , ще ще стоим в стойка ,,партер", а те ще правят каквото си искат.
Тихомълком раздават 90 милиона евро за мантинели на техни фирми без публичност и без яснота за необходимостта от подобна инвестиция, докато ни баламосват с няколко бунгала.
Нищо че бюджет няма.
14:47 07.06.2026
28 Тома
14:48 07.06.2026
29 МАГИСТРАЛИ С ЧУВАЛИ
До коментар #25 от "Стенли":Колко милиарда свиха Шиши и Тиквун ?
14:49 07.06.2026
30 Ми то и твърденията на Мартин Димитров
14:51 07.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 спряха източването
14:53 07.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Aлфа Bълкът
Коментиран от #39
14:54 07.06.2026
36 А ве къде е Генерал Атанасов?!
... :
,,Случаят-,,Баба-Алино" е добре планирана и дълго подготвяна руска хибридна атака срещу държавата ни,ръководена лично от Путин и руските специални части...!"
14:56 07.06.2026
37 Политически некоректен
Нещо нелогично, говореща глава на нечистия интереси
15:01 07.06.2026
38 това е провокация
15:05 07.06.2026
39 Само 4.2 млрд.
До коментар #35 от "Aлфа Bълкът":Откраднаха радев и олигарсите му за месец
15:06 07.06.2026
40 Тити на Кака
15:07 07.06.2026
41 Да де
Коментиран от #43
15:11 07.06.2026
42 Ти да видиш
15:12 07.06.2026
43 ГЕРБ и ДПС
До коментар #41 от "Да де":ГЕРБ и ДПС нямат кмет на Варна. Благо Коцев е кмет на ППДБ и за него Асен Василев и Кирил Петков казаха, че са сто процента зад гърба му. Откъде такава сигурност?
15:13 07.06.2026
44 Павел Пенев
15:15 07.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Стига
15:32 07.06.2026
51 Трояянец
15:32 07.06.2026
52 Абе Мартинчо
Коментиран от #60
15:33 07.06.2026
53 така е
До коментар #49 от "Цък":Асен Василев категорично отрече да носи вина че държавата остава без Бюджет през 2026. Независимо, че бе организаторна жълтопаветните хепънинги.
15:33 07.06.2026
54 Мартинчо
15:35 07.06.2026
55 анонимен
15:37 07.06.2026
56 гост
15:39 07.06.2026
57 коментатор
15:40 07.06.2026
58 алхимик
15:42 07.06.2026
59 Мартине , Мартине
Министъра не си ги измисля тия факти . Икономиката е математика , не научна фантастика .
Коментиран от #61
15:44 07.06.2026
60 Защото
До коментар #52 от "Абе Мартинчо":знаят, че от ЗКПЧ не става финансов министър. Тотално некадърници и неграмотни ци. Знаят, че Радев е путинист и предател. Цял месец са се оплели като пиле в кълчища. Нито МС работи, нито могат да водят парламента. Да не говорим за Рома Шишков. Събирани от кол и въже. А този Константин Проданов дори не може да говори. А Владо Николов тотална кръгла нула!
Коментиран от #64
15:45 07.06.2026
61 верно ли
До коментар #59 от "Мартине , Мартине":Викаш Евростат са гола вода и нашите магьосници могат да ги лъжат както си искат?
15:47 07.06.2026
62 Всичко е по план
15:48 07.06.2026
63 метавселена
15:49 07.06.2026
64 АЛО ФЕН МАРТИНЧО
До коментар #60 от "Защото":КВИ ГИ ДРЪНКАШ ПАК ПЛЮЙТЕ А НЕ СТАВАТЕ ОТПАДНАЛА НЕОХОДИМОСТ.
15:49 07.06.2026
65 240 Некадърника !
И Още !
Незнам Колко !
По Министерствата !
15:52 07.06.2026