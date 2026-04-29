Мехмед Дикме: Не може да има такова нещо като "магазини за хората"

29 Април, 2026 18:44

Мария Атанасова

Народът си прави шега и с министъра, и с хората, които взеха решението за "магазини за хората". Не може да има такова нещо в пазарна икономика и то да стои на стабилни основи. Това заяви бившият земеделски министър Мехмед Дикме в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Всяка държавна пара е ценна, особено когато има недостиг за пенсии, за образование, за здравеопазване. Биха могли да бъдат използвани за запълване на други дупки в бюджета. Това е една голяма реклама на псевдо загриженост за обществото с оглед на изборите, като предварително всички знаеха, че няма да излезе нещо сериозно, смята той.

Ако някой е искал да прави нещо сериозно, единственият начин е възможността държавата да реагира, е да даде имоти с отпаднала необходимост. Преди това да се направи една кооперация от неправителствени организации, тоест хора от преработвателния сектор, от производителите, както е в Италия, в Австрия, в Германия, във Франция. Това са модели, които десетки години са се утвърждавали. Единствено България не ги приложи. Държавата може да им даде общински терени, където да изградят такива магазини. ББР не да дава на строго определени хора някакви колосални кредити, които да не се връщат, ако трябва да им дава безлихвени кредити, за да могат да се изградят. Едва когато се изградят можем да срещнем на един щанд производители и потребители, предлага Дикме.

Лично аз не съм очаквал такъв грандиозен успех на Радев, сигурно и той също. Това, че Радев се подготвяше, като човека, който е противовес на статуквото и че той беше човекът, който ще го разруши. Подкрепяйки Радев хората гласуваха срещу тандема Пеевски-Борисов. Те не подкрепиха "Продължаваме промяната" (ПП), защото ПП бяха направили съглашателство преди това и с Пеевски, и с Бойко. Горчивото вино тепърва ще го пият управляващите, защото Радев сега с екипа си ще понесе негативите на управлението. Оттук-нататък, ако не се оправдаят очакванията негативите все повече ще се трупат. ПП, ако спрат да дълбаят, защото те заедно с ДБ са стигнали дъното, те могат да бъдат една силна и сплотена организация, която да е алтернатива, обясни Мехмед Дикме.

Народът каза две неща на тези избори – искаме статуквото да бъде разрушено и Бойко и Делян не ги искаме. Слава Богу, че Бойко го усети и онзи ден пред структурите каза: „Аз поемам цялата вина”. Така се прави лидерски, подчерта той.

ДПС получи най-слабия резултат в историята си. Ако продължава така в следващия парламент ДПС няма да вземе повече от 16-17% в следващия парламент, прогнозира Дикме. Аз винаги съм подкрепял Делян Пеевски, защото той единствен можеше да свали Ахмед Доган и той го направи, уточни бившият земеделски министър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шефовете с хиляди евро заплати!

    6 0 Отговор
    Ходели всяка събота в Дубай!
    Държавната банката за развитие също трябва да се затвори!
    Създадени за крадене!

    Коментиран от #4

    18:47 29.04.2026

  • 2 Горски

    4 0 Отговор
    Голяма мъка по пеевски, да не ви е водил в Дубай с фалкона си, между другото всички които са участвали в това нарушение на санкциите (33 пъти?) подлежат на екстрадиция в САЩ и съд. Пеевски ще скимти, но дали ще върне парите? Радев още утре да му слага белезниците!

    18:50 29.04.2026

  • 3 1989г преврата

    1 2 Отговор
    българина не научи за 36г ,че тъй наречената демокрация е по съветски модел!

    18:52 29.04.2026

  • 4 Да де, ама

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шефовете с хиляди евро заплати!":

    Угоен Пеевски заедно с простата Тиква Борисов измислиха тази простотия. Парите са усвоени от борисово-пеевските крадци. Дикме не го ли знае това?!

    18:52 29.04.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Много говорите за пенсии и заплати, но винаги уреждате само своите заплати и пенсии. Електоратът ви продължава да чака обещаното вече трето десетилетие (или второ поколение).

    18:54 29.04.2026

  • 6 Гост

    2 0 Отговор
    Нямат край грабителите на клетата ни държава. Дано вкара няколко поне в панделата Румбата. Пеевски примерно.

    18:55 29.04.2026

  • 7 оня с коня

    1 1 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #11

    18:55 29.04.2026

  • 8 Шишилизация

    1 1 Отговор
    Феноменален магазин, феноменален провал!

    18:55 29.04.2026

  • 9 1488

    2 0 Отговор
    Не може да има такова нещо "за хората"

    18:57 29.04.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Моделите, за които говориш, Дикме, България ги имаше приложени преди 40....50 години. Вие, новите реформатори ги разсипахте и унищожихте. Точно вие се ужасявате от начинания като Магазин за хората, защото те пречат на големите вериги, за чиито внос пък разчиствахте терен, като унищожавахте производство.

    18:57 29.04.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Продажният български ген го гледай на снимката. Колко е български, само той си знае.

    18:58 29.04.2026

