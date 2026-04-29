Мехмед Дикме: Не може да има такова нещо като "магазини за хората"

Народът си прави шега и с министъра, и с хората, които взеха решението за "магазини за хората". Не може да има такова нещо в пазарна икономика и то да стои на стабилни основи. Това заяви бившият земеделски министър Мехмед Дикме в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Всяка държавна пара е ценна, особено когато има недостиг за пенсии, за образование, за здравеопазване. Биха могли да бъдат използвани за запълване на други дупки в бюджета. Това е една голяма реклама на псевдо загриженост за обществото с оглед на изборите, като предварително всички знаеха, че няма да излезе нещо сериозно, смята той.

Ако някой е искал да прави нещо сериозно, единственият начин е възможността държавата да реагира, е да даде имоти с отпаднала необходимост. Преди това да се направи една кооперация от неправителствени организации, тоест хора от преработвателния сектор, от производителите, както е в Италия, в Австрия, в Германия, във Франция. Това са модели, които десетки години са се утвърждавали. Единствено България не ги приложи. Държавата може да им даде общински терени, където да изградят такива магазини. ББР не да дава на строго определени хора някакви колосални кредити, които да не се връщат, ако трябва да им дава безлихвени кредити, за да могат да се изградят. Едва когато се изградят можем да срещнем на един щанд производители и потребители, предлага Дикме.

Лично аз не съм очаквал такъв грандиозен успех на Радев, сигурно и той също. Това, че Радев се подготвяше, като човека, който е противовес на статуквото и че той беше човекът, който ще го разруши. Подкрепяйки Радев хората гласуваха срещу тандема Пеевски-Борисов. Те не подкрепиха "Продължаваме промяната" (ПП), защото ПП бяха направили съглашателство преди това и с Пеевски, и с Бойко. Горчивото вино тепърва ще го пият управляващите, защото Радев сега с екипа си ще понесе негативите на управлението. Оттук-нататък, ако не се оправдаят очакванията негативите все повече ще се трупат. ПП, ако спрат да дълбаят, защото те заедно с ДБ са стигнали дъното, те могат да бъдат една силна и сплотена организация, която да е алтернатива, обясни Мехмед Дикме.

Народът каза две неща на тези избори – искаме статуквото да бъде разрушено и Бойко и Делян не ги искаме. Слава Богу, че Бойко го усети и онзи ден пред структурите каза: „Аз поемам цялата вина”. Така се прави лидерски, подчерта той.

ДПС получи най-слабия резултат в историята си. Ако продължава така в следващия парламент ДПС няма да вземе повече от 16-17% в следващия парламент, прогнозира Дикме. Аз винаги съм подкрепял Делян Пеевски, защото той единствен можеше да свали Ахмед Доган и той го направи, уточни бившият земеделски министър.